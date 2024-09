O que é a resposta de medo e como ela funciona?

O boletim de hoje é uma breve reflexão sobre o medo. Todos nós já enfrentamos o medo em algum momento – na verdade, a maioria de nós o enfrenta de uma forma ou de outra diariamente. O medo é um motivador incrivelmente poderoso e é algo que todos devemos aprender a responder bem.

Um motivador? Mas não é o medo que nos paralisa e interrompe a ação antes mesmo de termos a chance de pensar?

Sim, o medo certamente pode fazer isso. A terrível realidade é que, se cedermos a ele, o medo pode nos impedir de fazer qualquer coisa.

O que aconteceria se você nunca atravessasse a rua por medo de ser atropelado por um carro? Ou nunca andou de carro por medo de um acidente? Estatisticamente, você estaria mais seguro – mas também estaria perdendo muita vida.

É o mesmo com qualquer outra coisa no seu dia-a-dia. O medo pode nos impedir de fazer coisas que queremos ou mesmo precisamos fazer. Mas também pode ser um motivador poderoso, se permitirmos.

Vamos aprender a responder bem ao medo e transformá-lo de algo que nos imobiliza em algo que nos impulsiona para frente.

O que é medo?

Nossa inspiração de história de sucesso para o boletim informativo de hoje é John Assaraf; você pode ter ouvido falar dele por meio de seu livro, Innercise, ou por meio de suas aparições no Larry King Live, Anderson Cooper e The Ellen DeGeneres Show.

A empresa de John, NeuroGym, dedica-se a usar as tecnologias mais avançadas e métodos de treinamento cerebral baseados em evidências para ajudar indivíduos e corporações a desbloquear e estimular seu potencial máximo. Fiquei emocionado por tê-lo no podcast para falar sobre todas as coisas de ginástica mental - ou seja, medo.

"Entenda que o medo é uma reação automática que é desencadeada em sua mente subconsciente. Pense no medo como um interruptor de luz - ligado e desligado."

De acordo com John e seus muitos anos de extenso estudo e experiência pessoal, o medo é, na verdade, uma das emoções mais poderosas que podemos experimentar. Por quê? Porque é um sinal de que algo importante está acontecendo; algo que tem o potencial de nos ajudar ou nos prejudicar.

Veja, o medo em sua forma mais simples é uma resposta química. Tensionar os músculos, cerrar a mandíbula, suar e tremer – isso não é medo. Esses são os sintomas da maneira como escolhemos responder.

Mas estamos avançando muito, agora. Então vou deixar John falar.

Como funciona a resposta ao medo?

"Por que o circuito do medo é ativado? Bem, ele é ativado porque há algo real ou imaginário do meu banco de dados de experiências que está causando a ativação do circuito do medo."

Isso foi como uma lâmpada se apagando para mim. É fascinante pensar na origem do medo. Normalmente, tudo o que pensamos é o efeito que o medo tem sobre nós; isso nos deixa estressados, faz com que nossa frequência cardíaca aumente e pode até levar a ataques de pânico.

Mas e a fonte? O que está causando esse medo em primeiro lugar? John diz que pode ser qualquer coisa, desde uma experiência traumática que tivemos no passado até algo que imaginamos que possa acontecer no futuro.

De uma perspectiva evolutiva, então, faz todo o sentido que o medo venha como resultado de um trauma passado ou imaginário. É simplesmente nossa mente aprendendo com nossos erros. Se sua experiência de dirigir um carro foi bater em uma vala, seu subconsciente começará a tomar precauções para evitar essa situação no futuro.

"Quando o circuito do medo é ativado, a liberação de cortisol e adrenalina corre pelo corpo. E é por causa do sinal de luta-fuga ou congelamento. Esse medo faz parte do sistema nervoso simpático que está sendo ativado."

O problema ocorre quando seu medo surge de um local de trauma imaginário ou de algo que não justifica uma reação tão forte. O medo deixado inexplorado e sem controle pode começar a dominar nossas vidas, ditando cada movimento nosso.

“Sempre que [minha resposta de medo] é ativada, posso sentir essa energia – e isso significa que preciso estar ciente se o perigo é real ou imaginário”, explicou John. É disso que trata seu livro, Innercise; tomar medidas para entender a natureza de nossos medos e então usar essa energia a nosso favor.

Quando cedemos ao medo

Antes de passar para algumas das estratégias de John para prosperar diante do medo, quero abordar algo sombrio, mas importante – o resultado de ceder aos nossos medos.

O medo não é uma coisa ruim em si. É absolutamente essencial para a nossa sobrevivência. Li recentemente um artigo que falava sobre a doença de Urback-Wiethe, uma doença genética rara que bloqueia a capacidade do corpo de sentir medo. Uma mulher que sofre da doença nos Estados Unidos – o artigo se refere a ela como 'SM' – entra regularmente em situações perigosas sem se importar com o mundo.

Esta é uma condição incrivelmente infeliz e certamente não é o que estou defendendo neste artigo. John e outros especialistas em neurociência nunca sugeririam que eliminar completamente o medo é a chave para o sucesso. O que queremos é aprender a trabalhar com o medo, para que ele nos sirva de maneira positiva.

Aqui está o porquê. Quando você permite que um medo irracional ou injustificado dite sua vida, você não está se protegendo de danos; você está propagando isso. O dano não pode ser entregue na forma de colisão frontal ou picada de cobra, mas sim, como falta de progressão; uma falta de felicidade, realização e realização.

Isso é o que vemos em pessoas que nunca procuram o emprego dos sonhos com medo de serem rejeitadas, ou em pessoas que nunca convidam alguém para sair porque estão preocupadas em serem rejeitadas. Quando cedemos ao medo, estamos essencialmente permitindo que nosso cérebro seja sequestrado por um sentimento que não nos serve.

Mas há uma maneira de capturar a energia – a adrenalina, a sensação de consciência intensificada – que o medo produz e usá-la a nosso favor.

O Processo de John para Responder ao Medo (da Maneira Certa)

John e eu passamos alguns minutos conversando sobre essa resposta de medo. Pude ouvir de sua perspectiva bem informada sobre como exatamente devemos responder ao medo e como é esse processo. Ele o dividiu em uma série de 'Inercises'; exercícios mentais que nos ajudam a ancorar e nos concentrar em meio ao medo.

Passo 1: Acalme o Circuito do Medo

Se você assistiu à nossa entrevista, deve ter visto no fundo do vídeo de John uma obra de arte representando Einstein e outra representando o monstro de Frankenstein. John apontou para cada um deles, explicando que, para tomar decisões equilibradas, precisamos pensar no cérebro de Einstein – não no cérebro de Frankenstein.

O que isso significa, exatamente? Significa pensar e responder, em vez de sentir e reagir. Para fazer isso, John explicou que você precisa fazer um momento de auto-indagação.

"Tenho medo de agir porque existe um perigo real? Talvez tenha havido uma época perigosa no meu passado. Ou estou imaginando esse perigo por causa de algo que li ou ouvi falar?"

Há uma diferença fundamental entre os dois cenários. Se o medo for baseado em um perigo real, pode ser essencial tomar medidas para mitigar esse perigo. Se, no entanto, você está reagindo a algo que ouviu ou leu, seu medo pode ser irracional e infundado – o que significa que não há nenhum perigo real com que se preocupar.

Ao reservar um momento para avaliar a situação, você efetivamente acalma o circuito do medo. Isso permite que você pense com mais clareza e tome decisões sensatas, em vez de reações instintivas.

Passo 2: Conscientização

Expandindo um pouco a etapa um, agora você deseja aprimorar o que exatamente está causando medo. Se for um perigo real – não apenas algo que você leu – então a ameaça é terrível o suficiente para justificar a saída da situação?

"Não é que eu não queira ouvir o sinal", explicou John, "quero entender o que fez aquele fio tropeçar. Se estou andando na rua e ouço um carro chegando, vou simplesmente recuar. rápido. Não se preocupe - essa é uma ótima reação."

Isso é o que eu mencionei anteriormente; o medo desempenha um papel em nossa sobrevivência e provavelmente estaríamos mortos sem ele. Algumas situações exigem uma retirada imediata. Mas nem todos.

“Se eu quiser levantar dinheiro; se eu quiser contratar funcionários; se eu quiser me fundir com outra empresa; se eu quiser perder peso; se eu sentir aquela onda de medo, é porque algo em minha biblioteca de experiências está ativando isso. Pode haver algo que possa me levar ao fracasso; ficar constrangido, envergonhado, ridicularizado, julgado, desapontado ou rejeitado. Portanto, quero acalmar esse circuito.

Agora, ninguém quer sentir vergonha ou ridículo. Ninguém quer ser rejeitado. Mas o problema é o seguinte: a rejeição é uma experiência da qual você pode voltar, e a vergonha e o desapontamento não vão te matar. Vale a pena arriscar esses sentimentos se isso significar alcançar seus objetivos.

Passo 3: Intenção

Depois de acalmar o circuito e se conscientizar do gatilho, você poderá tomar uma decisão sobre para onde ir a seguir. Você não tomou uma decisão precipitada no local, então você tem a oportunidade de ser intencional sobre seus próximos passos.

"Qual é a minha intenção? Bem, minha intenção é seguir em frente, porque eu quero a recompensa. Ótimo. Como posso fazer isso? Qual é a ação que eu poderia tomar que me move em direção ao que eu quero, e não para longe disso?"

Às vezes, tomar medidas incrementais ajuda a manter o medo sob controle. Outras vezes, você pode precisar dar um grande salto de fé. Mas o importante é que você tenha consciência do que precisa fazer para atingir seu objetivo e que esteja tomando atitudes em direção a ele, não para longe dele.

John explicou que assim que você dá o primeiro passo, o controle é transferido do seu eu impulsivo para o seu eu intencional.

"Agora quem está no controle? Agora quem está ganhando mais autoconfiança? Agora quem está ganhando mais autoconfiança? Agora quem está ganhando mais consciência? Agora quem está tomando ações inspiradas? E agora quem está deliberadamente e constantemente evoluindo, em vez de ser uma vítima de condicionamento passado?"

(Dica: você é!)

O poder de controlar seus medos

O resultado de dar esses passos diante do medo determinará se você ficará ou não paralisado ou fortalecido por ele. Você tem tudo a ganhar - sucesso, controle, auto-aperfeiçoamento, confiança - aprendendo a controlar o medo.

Se você não acredita em mim, dê uma olhada nesta anedota fascinante que John compartilhou comigo durante nossa entrevista:

"Quando os Navy SEALs estavam passando por todo o processo de se tornar um SEAL, muitos deles falharam. No último teste, eles foram submersos na água com todos os seus equipamentos; três instrutores desceriam lá com eles, 20 pés abaixo da água , e removem a máscara, removem o regulador, cortam o suprimento de ar e arrancam as barbatanas. Eles criaram o caos.

E você sabe o que os Navy SEALs que não eram treinados queriam fazer? Salte até a superfície - porque eles estavam com medo de morrer. Mas quando eles ensinaram os Navy SEALs a manter a calma para que pudessem responder em vez de reagir por medo, eles formaram 50% mais Navy SEALs.

Qual era a diferença? A diferença era a consciência mental, o controle emocional e a prática da habilidade de manter a calma. Eles ensinam aos SEALs da Marinha, ensinam aos bombeiros, ensinam aos astronautas quando a vida está em risco. Isso significa que podemos melhorar o foco mental e o controle emocional."

Você pode acreditar nisso? Cinquenta por cento mais SEALs da Marinha se formaram - e todos aprenderam a manter a calma diante do medo. Você pode mudar seriamente sua vida aprendendo a fazer o mesmo.

Embrulhar

Como você reage ao medo quando ele surge em sua própria vida? Isso levantou algumas questões para você? Talvez você esteja pensando nas fotos que não deu, ou nas oportunidades que recusou porque estava com medo do que poderia acontecer. O medo é um sinal de que algo importante está acontecendo. É o seu sinal para prosperar.

Em qualquer situação em que o medo começar a aparecer, lembre-se do conselho de John:

1. Acalme o circuito do medo. Reconheça o sinal, agradeça por avisá-lo e comece a avaliar a situação.

2. Esteja ciente da fonte. De onde vem o medo? É um pedido de retirada imediata ou é baseado em pensamentos irracionais e preocupações exageradas?

3. Defina sua intenção. Decida que ação você tomará em resposta ao medo. Qual é o resultado que você deseja? O medo justifica uma retirada ou você pode dar um passo à frente em direção ao seu objetivo?

Finalmente, você pode agir e seguir em frente diante do medo. Lembre-se que este é um processo; levará tempo e prática para se sentir confortável em seguir em frente, apesar de sua apreensão. Mas com coragem, determinação e vontade de experimentar, você pode aprender a prosperar diante de seus medos.

Obrigado por ler, como sempre!

Também publicado aqui.