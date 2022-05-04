完美的罪魁祸首：是加密货币还是银行系统资助恐怖活动？

自从加密趋势开始受到关注以来，机构一直将这些替代货币视为对全球安全的主要威胁。根据这些加密货币反对者的说法，数字货币提供的传统金融之外的匿名性和替代渠道使世界上最严重的犯罪分子能够为他们的工作提供资金。





从纯事实的角度来看，很难否认非法组织广泛使用加密货币。例如，恐怖组织使用加密货币在黑市上交易毒品、武器和其他物品。





近十年前，诸如“为伊斯兰斗争提供资金而不留下痕迹”之类的网站开始出现在暗网上，促进比特币向圣战者的转移。即使在今天，网络领域缺乏监管也为许多犯罪和恐怖组织打开了使用加密货币作为重要资金来源的大门。





这种趋势在亚洲和印度太平洋地区尤其如此，在这些地区，加密货币的采用速度超过了政府的监管。





但是，加密是终极恐怖融资工具的概念并不像看起来那么简单。





首先，加密货币不能免受监督甚至国家制定的规则的影响。正如许多研究人员至少在过去三年中所强调的那样，网络安全领域和加密货币市场的执法合作使去匿名化和资金追踪成为现实。





此外，目前的趋势表明，最受监管并融入全球系统的加密货币系统是使用和采用最多的。由于缺乏支持，不兼容的平台被抛弃或边缘化，这意味着恐怖组织和其他非法行为者可能会发现数字世界越来越不能满足他们的需求。





然而，更根本的是，以密切监控传统网络为代价，将加密作为主要的非法金融问题，可能对全球金融的完整性构成危险。





最近有关伊朗政权的爆料已经证明这是多么真实。





在最近的一篇文章中，《 华尔街日报》对伊朗用来规避美国制裁的秘密金融网络进行了惊人的揭露。





根据《华尔街日报》获得的官方文件和情报报告，在过去几年中，德黑兰成功建立了一个秘密的银行和金融系统，以处理每年因美国主导的制裁而被禁止的数百亿美元贸易。





这些发现的影响是巨大的，尤其是在美国和伊朗之间在维也纳正在进行谈判以试图恢复奥巴马政府签署的 2015 年联合全面行动计划 (JCPOA) 的背景下，该计划通常被称为伊朗核问题。交易。





秘密的商业和金融网络使伊朗在与美国的谈判中获得了巨大的影响力，因为西方用来影响伊朗行为的主要工具长期以来在很大程度上受到了破坏。





关于伊朗货币及其整体经济低迷状况的主流报道反映了一个虚假的现实。

伊朗的实际经济立场似乎大不相同。





根据西方外交官和情报官员证实的证据，伊朗在伊朗境外建立了大量代理公司，以隐藏它们与该政权的联系，这种技术长期以来被阿亚图拉用于策划非法金融活动。





通过这些幌子公司，伊朗能够慢慢重建其对外贸易和出口商品——包括伊朗石油。根据《 华尔街日报》的文章，仅在过去一年，就有数百亿的商业活动通过这些虚假实体进行。





实际上，这一切意味着伊朗成功地将其贸易提高到大致制裁前的水平，这减轻了国内对该政权的压力，也使德黑兰在全球舞台上更具机动性。





在这个故事中需要强调的重要一点是，伊朗非常成功的国际阴谋是通过传统金融机构和利用传统商业体系中的漏洞实现的。加密在这个方案中根本没有发挥重要作用。





从伊朗的这些调查结果中得出的教训是：没有灵丹妙药可以完全规避国际体系。任何洗钱和非法融资的重大努力都必须在某个时候利用遗留机构。专注于识别和缩小这些差距仍然是保护全球金融的重中之重