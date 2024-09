Depuis que la tendance crypto a commencé à gagner du terrain, les institutions désignent ces monnaies alternatives comme une menace majeure pour la sécurité mondiale. Selon ces opposants à la cryptographie, l'anonymat et les canaux alternatifs en dehors de la finance traditionnelle fournis par la monnaie numérique, permettent aux pires criminels du monde de financer leur travail.





D'un point de vue purement factuel, il est difficile de nier que les crypto-monnaies sont largement utilisées par des organisations illicites. Les organisations terroristes, par exemple, utilisent la crypto -monnaie pour vendre de la drogue, des armes et d'autres articles sur le marché noir.





Il y a près d'une décennie, des sites tels que "Financer la lutte islamique sans laisser de trace" ont commencé à apparaître sur le dark web, facilitant les transferts de bitcoins aux djihadistes. Même aujourd'hui, l'absence de réglementation dans le cyberdomaine a ouvert la porte à de nombreuses organisations criminelles et terroristes pour utiliser la cryptographie comme source de financement vitale.





Cette tendance est particulièrement vraie en Asie et dans l'Indo-Pacifique où l'adoption de la cryptographie dépasse la surveillance gouvernementale.





Mais l'idée que la crypto est l'outil ultime de financement du terrorisme n'est pas aussi simple qu'il y paraît.





Tout d'abord, la cryptographie n'est pas à l'abri de la surveillance et même des règles instituées par l'État. Comme de nombreux chercheurs l'ont souligné au moins au cours des trois dernières années, la coopération des forces de l'ordre dans les domaines de la cybersécurité et les marchés des crypto-monnaies a fait de la désanonymisation et du suivi des fonds de véritables possibilités.





De plus, les tendances actuelles indiquent que les systèmes de crypto-monnaie les plus réglementés et intégrés au système mondial sont les plus utilisés et adoptés. Les plateformes incompatibles sont abandonnées ou restent marginales faute de soutien, ce qui signifie que les groupes terroristes et autres acteurs illicites peuvent constater que le monde numérique répond de moins en moins à leurs besoins.





Plus fondamentalement, cependant, se concentrer sur la crypto en tant que principal problème de financement illicite au détriment d'une surveillance étroite des réseaux traditionnels peut être dangereux pour l'intégrité de la finance mondiale.





Les révélations récentes concernant le régime iranien ont prouvé à quel point cela est vrai.





Dans un article récent, le Wall Street Journal a présenté un exposé surprenant sur le réseau financier secret de l'Iran utilisé pour contourner les sanctions américaines.





Selon des documents officiels et des rapports de renseignement obtenus par le WSJ, au cours des dernières années, Téhéran a réussi à établir un système bancaire et financier clandestin pour gérer des dizaines de milliards de dollars de commerce annuel interdit en vertu des sanctions américaines.





Les implications de ces découvertes sont vastes, en particulier dans le contexte des pourparlers en cours entre les États-Unis et l'Iran à Vienne dans le but de relancer le Plan d'action global conjoint (JCPOA) de 2015 signé par l'administration Obama, communément appelé le nucléaire iranien. accord.





Le réseau clandestin du commerce et de la finance a permis à l'Iran d'acquérir une influence substantielle dans les pourparlers avec les États-Unis, car le principal outil utilisé par l'Occident pour influencer le comportement iranien a été largement sapé pendant longtemps.





Les reportages grand public sur l'état lamentable de la monnaie iranienne et de son économie globale reflètent une fausse réalité.

La véritable position économique de l'Iran semble être très différente.





Selon des preuves authentifiées par des diplomates occidentaux et des responsables du renseignement, l'Iran a construit un large éventail de sociétés mandataires à l'extérieur des frontières iraniennes afin de cacher leur lien avec le régime, une technique connue depuis longtemps pour être utilisée par les ayatollahs pour orchestrer des financements illicites.





Grâce à ces sociétés écrans, l'Iran a pu lentement reconstruire son commerce extérieur et exporter des marchandises, y compris du pétrole iranien. Selon l' article du WSJ , des dizaines de milliards de dollars de commerce ont été réalisés par l'intermédiaire de ces fausses entités au cours de la seule année écoulée.





Ce que tout cela signifie, en pratique, c'est que l'Iran a réussi à augmenter son commerce à peu près aux niveaux d'avant les sanctions, ce qui a atténué la pression intérieure sur le régime et a également donné à Téhéran plus de maniabilité sur la scène mondiale.





Ce qu'il est important de souligner dans cette histoire, c'est que le complot international hautement réussi de l'Iran a été mené à bien par le biais d'institutions financières héritées et en exploitant les failles du système commercial traditionnel. La crypto n'a tout simplement pas joué un rôle majeur, voire pas du tout, dans ce schéma.





La leçon de ces constats sur l'Iran : il n'y a pas de solution miracle pour contourner le système international dans son intégralité. Tout effort majeur pour blanchir de grandes quantités de capitaux et mener autrement des financements illicites devra, à un moment donné, tirer parti des institutions héritées. Se concentrer sur l'identification et la réduction de ces lacunes reste la plus haute priorité pour protéger la finance mondiale