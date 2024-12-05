大型和小型企业面临网络威胁的更严重影响





在数字化和互联互通迅速发展的时代，经济发生了变化，创造了就业机会，甚至改善了最脆弱人群的生活，监管机构正在采取新方法来应对网络攻击，例如为网络弹性分配资金并引入安全标准和报告要求。拥有强大网络业务的组织意识到了这些风险，包括网络钓鱼诈骗、恶意软件攻击、勒索和数据泄露。这是一个地缘政治紧张局势加剧、全球经济不确定性和非法活动增加的关键时期，企业必须对持续存在的网络犯罪威胁保持警惕。





毫无疑问，不同国家/地区的网络威胁流行程度存在差异，趋势也大体相同，其中网络钓鱼攻击是最常见的恶意攻击。第二大网络犯罪是恶意软件，它可以窃取/加密/删除数据、更改或劫持计算机功能，并在您不知情或未经您许可的情况下监视您的活动。我们不要忘记 DDoS 攻击 以及商业身份盗窃 这会占用 IT 和安全资源。通过进行威胁评估，组织可以获得很多好处，例如满足运营需求、增强整体弹性和网络态势以及满足保险覆盖要求。

当今网络威胁的后果包括运营中断、经济损失和声誉受损

网络攻击的影响可能波及整个供应链，产生连锁反应，可能给公司的业务生态系统造成损失，从运营中断到财务损失。IT 架构的所有层都有不同的技术来传输数据，而这正是使它们容易受到各种安全威胁和攻击的原因。常见攻击的例子包括但不限于节点捕获、硬件干扰、旁道攻击和恶意代码注入。企业家和企业主必须了解情况的严重性，以便采取措施，降低其运营的脆弱性。





在网络攻击的背景下，公司的声誉可能会受到很大损害，因为恶意攻击会挑战公司公认的实力和管理，破坏与关键利益相关者的关系。即使公司没有做错什么，他们也可能面临声誉受损的风险。供应商可能不愿意提供与以前相同的业务条款，员工士气可能会下降到无法挽回的程度，监管机构可能会收紧对公司甚至整个行业的期望。长期担忧可能包括推出创新时过于谨慎以及被收购的威胁。

企业经常求助于 MSP 来增强其内部安全能力

组织领导者正在迅速发现数字化转型如何加强关键任务计划和业务流程。转型势在必行。然而，企业的网络和信息技术专业人员需要高性能。缺乏专业人员、维护不安全的遗留基础设施负担沉重、管理人员工作过度且资源匮乏，无法实施新计划，即使是最敬业的团队也面临挑战。公司越来越多地求助于托管服务提供商 (MSP) 来处理其 IT 需求的各个方面，作为协作安排的一部分。 网络安全服务 MSP 可以提供的服务包括事件响应、渗透测试、安全审计和咨询等。





规模较小的公司内部 IT 能力有限，因此它们依靠 MSP 在数字时代优化业务，而规模较大的企业可能会联系 MSP 以确保遵守行业法规。这种覆盖范围消除了组织雇用、培训和维护授权人员以有效维护安全的需要。简而言之，托管安全服务是承担或提供与网络威胁管理相关活动的协助的服务，此类服务的提供商被视为关键部门的重要实体。一些 MSP 专门提供安全服务，以保护组织免受恶意入侵。

打击网络威胁的关键挑战之一是危险的全天候性

网络犯罪在互联网和数字技术的推动下全天候进行，因此需要 IT 合作伙伴始终在场监督组织。网络攻击可以以无数种不同的方式发生，而且每天都在增加，这意味着您永远无法 100% 安全，因此重点应放在降低恶意入侵成功的可能性和影响上。就网络安全而言，没有一种解决方案，这意味着网络安全是一项持续的追求，旨在管理和最大限度地降低在线开展业务的风险。有必要建立一种积极参与的文化，以确保最安全的在线活动。

技术的快速发展为更复杂的网络威胁打开了大门

价值链和生态系统中任何领域的技术驱动颠覆都可能对你的业务战略产生重大影响，因此整个高管层必须改善协作和沟通，提高生产力并加快进度。随着越来越多的企业从传统 IT 环境过渡到现代基础设施， 网络威胁将继续演变 并变得越来越复杂。人工智能和机器学习可能带来许多好处，但它们也带来了更难检测的威胁。无论如何，安全专业人员都有合适的工具来反击。

一个值得注意的演变是勒索软件，它已成为一个价值数十亿美元的产业，主要针对个人，但并不针对企业。勒索软件攻击者会在多个网站上研究受害者，以确定他们的价值，然后利用这些信息来定价。一般来说，公司支付赎金是为了防止业务中断并加快数据恢复。另一个值得关注的领域是供应链攻击，这种攻击针对的是目标所依赖的第三方依赖项。在目标使用的各种软件、应用程序和服务中，可以找到数百甚至数千个这样的依赖项**。**





最重要的是，网络威胁形势无疑将包括更复杂的技术，例如高级网络钓鱼活动或深度伪造，公司必须为此做好准备。网络风险管理始于良好的治理，因此请确保您身边有一位专家来保护您的企业。仅仅跟上步伐就是一项艰巨的任务。