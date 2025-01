Velké a malé podniky čelí závažnějším dopadům kybernetických hrozeb

V éře rychlé digitalizace a zvýšené konektivity, která transformuje ekonomiky, vytváří pracovní místa a zlepšuje životy i těch nejzranitelnějších skupin obyvatelstva, regulační orgány přijímají nové přístupy k řešení kybernetických útoků, jako je přidělování finančních prostředků na kybernetickou odolnost a zavádění bezpečnostních standardů. a zpravodajské mandáty. Organizace s robustní online přítomností si uvědomují rizika, která zahrnují phishingové podvody, útoky malwaru, vydírání a úniky dat. Je to kritická doba zvýšeného geopolitického napětí, globální ekonomické nejistoty a zvyšující se nezákonné činnosti, podniky si proto musí být vědomy a bdít před přetrvávající hrozbou kybernetické kriminality.





Nepochybně existují rozdíly v prevalenci kybernetických hrozeb v různých zemích a podobné trendy, přičemž nejčastěji se vyskytujícími škodlivými pokusy jsou phishingové útoky. Druhým nejrozšířenějším kyberzločinem je malware, který může krást/šifrovat/mazat data, měnit nebo unášet funkce počítače a špehovat vaši aktivitu bez vašeho vědomí nebo svolení. Nezapomínejme na DDoS útoky a krádeží obchodní identity , které spojují IT a bezpečnostní zdroje. Prováděním hodnocení hrozeb mohou organizace získat řadu výhod, jako je splnění provozních potřeb, zvýšení celkové odolnosti a kybernetické pozice a splnění požadavků na pojistné krytí.

Dnešní důsledky kybernetických hrozeb zahrnují přerušené operace, peněžní ztráty a poškození dobrého jména

Dopad kybernetického narušení se může projevit v celém dodavatelském řetězci a vytvořit dominový efekt, který může způsobit ztráty pro podnikový ekosystém společnosti, od provozních narušení po finanční ztráty. Všechny vrstvy architektury IT mají různé technologie, které jim umožňují přenášet data, a právě to je činí zranitelnými vůči různým typům bezpečnostních hrozeb a útoků. Příklady populárních útoků zahrnují, ale nejsou omezeny na zachycení uzlů, zasahování do hardwaru, útoky na postranní kanály a vkládání škodlivého kódu. Podnikatelé a majitelé firem musí chápat závažnost situace, aby mohli přijmout opatření a učinit své operace méně zranitelnými.





Reputace společnosti může v souvislosti s kybernetickým útokem hodně utrpět, protože zlomyslný pokus zpochybňuje její vnímanou sílu a její řízení a podkopává vztahy s klíčovými zainteresovanými stranami. Organizace jsou vystaveny poškození pověsti, i když udělaly jen málo chyb. Dodavatelé možná nebudou ochotni nabízet stejné obchodní podmínky jako dříve, morálka zaměstnanců může klesnout dále, než byste ji mohli napravit, a regulační orgány mohou zpřísnit svá očekávání od společnosti a dokonce i od celého sektoru. Dlouhodobé obavy mohou zahrnovat přehnanou opatrnost při zavádění inovací a hrozbu převzetí.

Firmy se často obracejí na MSP, aby posílily své schopnosti vnitřní bezpečnosti

Vedoucí organizací rychle zjišťují, jak digitální transformace posiluje kritické programy a obchodní procesy. Transformace je nezbytná. Od podnikových profesionálů v oblasti kybernetiky a informačních technologií je nicméně vyžadován vysoký výkon. Nedostatek specializovaného personálu, zatěžující údržba nebezpečné starší infrastruktury a přepracovaní manažeři s malým počtem zdrojů na uplatňování nových iniciativ jsou výzvou i pro ty nejoddanější týmy. Společnosti se stále častěji obracejí na poskytovatele spravovaných služeb (MSP), aby vyřešili aspekty svých IT potřeb jako součást dohody o spolupráci. The služby kybernetické bezpečnosti MSP mohou nabídnout například reakce na incidenty, penetrační testování, bezpečnostní audity a konzultace, abychom jmenovali alespoň některé.





Menší společnosti mají omezené vlastní IT schopnosti, takže spoléhají na MSP, že optimalizují své podnikání v digitální éře, zatímco větší podniky mohou oslovit MSP, aby zajistily soulad s průmyslovými předpisy. Toto pokrytí eliminuje potřebu organizací najímat, školit a udržovat oprávněné pracovníky, aby efektivně udržovaly zabezpečení. Zjednodušeně řečeno, řízené bezpečnostní služby jsou služby provádějící nebo poskytující pomoc při činnostech souvisejících se zvládáním kybernetických hrozeb, přičemž poskytovatelé těchto služeb jsou považováni za zásadní či významné subjekty patřící do kritického sektoru. Některé MSP se specializují výhradně na poskytování bezpečnostních služeb k ochraně organizací před škodlivými útoky.

Jednou z klíčových výzev v boji proti kybernetickým hrozbám je 24/7 povaha nebezpečí

Počítačová kriminalita funguje nepřetržitě, díky internetu a digitálním technologiím, což vyžaduje, aby tam byl neustále přítomen IT partner a dohlížel na organizaci. Kybernetické útoky se mohou vyskytovat bezpočtem různých způsobů a denně se množí, což znamená, že nikdy nemůžete být stoprocentně v bezpečí, takže byste se měli zaměřit na snížení pravděpodobnosti a dopadu úspěšného škodlivého vniknutí. Pokud jde o kybernetickou bezpečnost, neexistuje žádná oprava, což znamená, že kybernetická bezpečnost je neustálou snahou řídit a minimalizovat rizika podnikání online. Je nutné vybudovat kulturu aktivní účasti, aby byla zajištěna nejbezpečnější online aktivita.

Rychlé tempo technologií otevírá dveře sofistikovanějším kybernetickým hrozbám

Technologicky podmíněné narušení v jakékoli oblasti hodnotového řetězce a ekosystému může mít velký dopad na sílu vaší obchodní strategie, takže celá sada C musí zlepšit spolupráci a komunikaci, zvýšit produktivitu a urychlit časové osy. Vzhledem k tomu, že stále větší počet podniků přechází z tradičního IT prostředí na moderní infrastrukturu, kybernetické hrozby se budou i nadále vyvíjet a stávají se stále složitějšími. Umělá inteligence a strojové učení mohou přinést mnoho výhod, ale také vedou k hrozbám, které je těžší odhalit. Ať je to jakkoli, bezpečnostní profesionálové mají ty správné nástroje, jak se bránit.

Jeden pozoruhodný vývoj je viditelný u ransomwaru, který se stal multimiliardovým průmyslem zaměřeným především na jednotlivce, ale není zaměřen ani na podniky. Útočníci ransomwaru zkoumají oběti na více webových stránkách, aby zjistili, jakou mají hodnotu, a na základě těchto informací pak stanoví cenu. Společnosti zpravidla platí výkupné, aby zabránily přerušení podnikání a urychlily obnovu dat. Další oblastí zájmu jsou útoky na dodavatelský řetězec, které se zaměřují na závislosti třetích stran, na které se cíle spoléhají. Stovky, ne-li tisíce takových závislostí lze nalézt v různém softwaru, aplikacích a službách, které cíle používají**.**





Pointa je, že prostředí kybernetických hrozeb bude bezpochyby zahrnovat sofistikovanější techniky, jako jsou pokročilé phishingové kampaně nebo deepfakes, na které se společnosti musí připravit. Řízení kybernetických rizik začíná dobrou správou, takže se ujistěte, že máte vedle sebe odborníka, který ochrání váš podnik. Jen udržet tempo je skličující úkol.