Ny Orinasa lehibe sy madinika dia miatrika fiatraikany mahery vaika kokoa avy amin'ny fandrahonana an-tserasera

Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny digitalization haingana sy ny fampitomboana ny fifandraisana, izay manova ny toe-karena, mamorona asa ary manatsara ny fiainan'ny mponina marefo indrindra, dia mampiasa fomba fiasa vaovao hiatrehana ny fanafihana an-tserasera ny mpandrindra, toy ny fanomezana vola ho an'ny fiarovana amin'ny cyber sy ny fampidirana ny fenitra fiarovana. ary mandat tatitra. Ireo fikambanana manana fisiana an-tserasera matanjaka dia mahafantatra ny loza mety hitranga, anisan'izany ny fisolokiana phishing, ny fanafihana malware, ny fanaovana an-keriny, ary ny fanitsakitsahana ny angon-drakitra. Fotoana manan-danja amin'ny fihenjanana ara-jeopolitika mihamitombo, ny tsy fahatokisana ara-toekarena manerantany, ary ny fitomboan'ny hetsika tsy ara-dalàna, ny orinasa dia tsy maintsy mahatsapa sy mailo hatrany amin'ny fandrahonan'ny cybercriminalité.





Tsy isalasalana fa misy fiovaovana eo amin'ny fihanaky ny fandrahonana an-tserasera manerana ny firenena sy ny fironana mitovitovy amin'izany, miaraka amin'ny fanafihana phishing izay andrana maloto matetika indrindra. Ny heloka bevava an-tserasera faharoa miparitaka be indrindra dia ny malware, izay afaka mangalatra/mametaka/mamafa angon-drakitra, manova na mandroba ny fiasan'ny solosaina, ary mitsikilo ny asanao tsy misy fahalalanao na fahazoan-dàlana. Aza adino ny fanafihana DDoS ary ny fangalarana ny maha-orinasa , izay mamatotra ny IT sy ny loharanom-piarovana. Amin'ny alàlan'ny fanaovana fanombanana fandrahonana, ny fikambanana dia mahazo tombony be dia be, toy ny famenoana ny filàn'ny asa, ny fanatsarana ny faharetana amin'ny ankapobeny sy ny posture cyber, ary ny famenoana ny fepetra takian'ny fiantohana.

Ny voka-dratsin'ny fandrahonana an-tserasera ankehitriny dia ahitana ny asa tapaka, ny fatiantoka ara-bola ary ny fanimbana ny laza.

Ny fiantraikan'ny fanitsakitsahana an-tserasera dia mety hanakoako manerana ny rojo famatsiana iray manontolo, ka miteraka voka-dratsy mety hiteraka fatiantoka ho an'ny tontolon'ny orinasan'ny orinasa, manomboka amin'ny fikorontanan'ny asa ka hatramin'ny fatiantoka ara-bola. Ny sosona rehetra amin'ny rafitra IT dia manana teknolojia samihafa ahafahan'izy ireo mamindra angon-drakitra, ary izany indrindra no mahatonga azy ireo ho mora tohina amin'ny karazana fandrahonana sy fanafihana isan-karazany. Ohatra amin'ny fanafihana malaza dia ahitana fa tsy voafetra amin'ny fisamborana node, fanelingelenana ny fitaovana, fanafihana amin'ny sisiny, ary fanindronana kaody ratsy. Ny mpandraharaha sy ny tompona orinasa dia tsy maintsy mahatakatra ny halehiben'ny toe-javatra mba hahafahan'izy ireo mandray fepetra sy mahatonga ny asa ataony ho malemy kokoa.





Ny lazan'ny orinasa iray dia mety hijaly mafy ao anatin'ny tontolon'ny fanafihana an-tserasera, satria ny fikasana ratsy dia manohitra ny heriny sy ny fitantanana azy, manimba ny fifandraisana amin'ireo mpandray anjara fototra. Iharan'ny fahasimban'ny laza ny fikambanana na dia kely aza ny tsy nety nataony. Ny mpamatsy dia mety tsy te-hanolotra ny fepetran'ny raharaham-barotra mitovy amin'ny nataon'izy ireo teo aloha, ny toe-tsain'ny mpiasa dia mety hidina lavitra noho izay azonao amboarina, ary ny mpandrindra dia mety hanamafy ny andrasany amin'ny orinasa ary na dia ny sehatra iray manontolo aza. Ny ahiahy lavitr'ezaka dia mety ahitana ny fitandremana tafahoatra amin'ny famoahana fanavaozana sy ny fandrahonana ny fandraisana andraikitra.

Matetika ny orinasa dia mitodika any amin'ny MSP mba hanatsara ny fahaizany fiarovana anatiny

Hitan'ireo mpitarika fikambanana haingana ny fomba hanamafisan'ny fanovana nomerika ny fandaharan'asa mitsikera iraka sy ny fizotran'ny fandraharahana. Ilaina ny fanovana. Na izany aza, ny asa avo lenta dia takiana amin'ireo matihanina amin'ny cyber sy ny teknolojian'ny informatika. Ny tsy fahampian'ny mpiasa manam-pahaizana manokana, ny fitazonana mavesatra ny fotodrafitrasa lova tsy azo antoka, ary ny mpitantana miasa be loatra miaraka amin'ny loharanon-karena vitsy mba hampiharana hetsika vaovao dia fanamby na dia ireo ekipa be fanoloran-tena aza. Ny orinasa dia mitodika hatrany amin'ny mpanome tolotra fitantanana (MSPs) mba hikarakarana ny lafiny ilain'ny IT ao anatin'ny fifanarahana fiaraha-miasa. ny serivisy fiarovana an-tserasera Ny MSP dia afaka manolotra ny valin'ny trangan-javatra, ny fitsirihana ny fidirana, ny fanaraha-maso fiarovana ary ny consultant, raha tsy hilaza afa-tsy vitsivitsy.





Ny orinasa madinika dia manana fahaiza-manao IT ao an-trano voafetra, noho izany dia miantehitra amin'ny MSP izy ireo mba hanatsara ny orinasany amin'ny vanim-potoana nomerika, raha toa kosa ny orinasa lehibe kokoa dia mety hanatona ny MSP mba hiantohana ny fanarahana ny fitsipiky ny indostria. Ity fandrakofana ity dia manafoana ny filan'ny fikambanana manakarama, manofana ary mitazona mpiasa nahazo alalana mba hitandrovana ny filaminana. Raha tsorina, ny sampan-draharaham-piarovana mitantana dia tolotra manao na manome fanampiana ho an'ny hetsika mifandraika amin'ny fitantanana ny fandrahonana an-tserasera, ary ireo mpanome tolotra toy izany dia heverina ho sampana tena ilaina na manan-danja ao amin'ny sehatra mitsikera. Ny MSP sasany dia manokana manokana amin'ny fanomezana serivisy fiarovana mba hiarovana ny fikambanana amin'ny fidiran'ny ratsy.

Ny iray amin'ireo fanamby lehibe amin'ny ady amin'ny fandrahonana an-tserasera dia ny toetran'ny loza 24/7

Ny cybercriminalité dia miasa mandritra ny fotoana fohy, izay moramora amin'ny Internet sy ny teknolojia nomerika, izay mitaky mpiara-miombon'antoka amin'ny IT ho eo amin'ny fotoana rehetra mba hijery ny fandaminana. Ny fanafihana cyber dia mety hitranga amin'ny fomba tsy tambo isaina, ary mitombo isan'andro izy ireo, izay midika fa tsy ho azo antoka 100 isan-jato mihitsy ianao, noho izany dia tokony hifantoka amin'ny fampihenana ny mety sy ny fiantraikan'ny fidirana an-tsokosoko mahomby. Tsy misy vahaolana raha ny momba ny cybersecurity, midika izany fa ny cybersecurity dia fikatsahana mitohy hitantana sy hanamaivanana ny loza ateraky ny fanaovana raharaham-barotra amin'ny Internet. Ilaina ny manangana kolontsaina fandraisana anjara mavitrika mba hiantohana ny hetsika an-tserasera azo antoka indrindra.

Ny Haingan'ny Teknolojia dia manokatra ny varavaran'ny fandrahonana an-tserasera be pitsiny kokoa

Ny fikorontanan'ny teknolojia amin'ny faritra rehetra amin'ny rojo sanda sy ny tontolo iainana dia mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny tanjaky ny paikadin'ny orinasanao, noho izany dia tsy maintsy manatsara ny fiaraha-miasa sy ny fifandraisana ny C-suite manontolo, manatsara ny vokatra ary manafaingana ny fandaharam-potoana. Satria tsy mitsaha-mitombo ny isan'ny orinasa mivezivezy amin'ny tontolo IT mahazatra mankany amin'ny fotodrafitrasa maoderina, Mbola hivoatra hatrany ny fandrahonana an-tserasera ary mihasarotra hatrany. Ny faharanitan-tsaina artifisialy sy ny fianarana milina dia mety hitondra tombony maro, saingy miteraka fandrahonana sarotra kokoa ho fantatra ihany koa. Na izany na tsy izany, manana fitaovana mety hiadiana amin'izany ny matihanina amin'ny fiarovana.

Ny evolisiona iray misongadina dia hita ao amin'ny ransomware, izay nanjary indostrian'ny miliara dolara natao indrindra ho an'ny tsirairay, saingy tsy natao ho an'ny orinasa ihany koa. Ny mpanafika ransomware dia mikaroka ireo niharam-boina amin'ny tranokala marobe mba hamaritana hoe ohatrinona ny vidiny ary avy eo dia mampiasa izany fampahalalana izany mba hametrahana ny vidiny. Amin'ny maha-fitsipika, ny orinasa dia mandoa ny vidim-panavotana mba hisorohana ny fanelingelenana ny fandraharahana sy hanafaingana ny fanarenana angon-drakitra. Ny faritra iray hafa mampanahy dia ny fanafihana rojo famatsiana izay mikendry ny fiankinan-doha amin'ny antoko fahatelo izay miantehitra amin'izany. An-jatony, raha tsy an'arivony, amin'ny fiankinan-doha toy izany dia hita ao amin'ny rindrambaiko, fampiharana ary serivisy isan-karazany izay mikendry ny hampiasa**.**





Ny fehiny dia ny tontolon'ny fandrahonana an-tserasera dia tsy isalasalana fa ahitana teknika be pitsiny kokoa, toy ny fanentanana phishing mandroso na deepfakes, izay tsy maintsy omanin'ny orinasa. Ny fitantanana ny risika amin'ny cyber dia manomboka amin'ny fitantanana tsara, koa aoka ho azo antoka fa manana manam-pahaizana eo anilanao ianao hiaro ny orinasanao. Asa mavesa-danja ny fanaraha-maso fotsiny.