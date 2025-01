Ang Malalaki At Maliit na Negosyo ay Nahaharap sa Mas Malalang Repercussion Mula sa Mga Banta sa Cyber

Sa panahon ng mabilis na digitalization at pagtaas ng koneksyon, na nagbabago sa mga ekonomiya, lumilikha ng mga trabaho, at nagpapahusay sa buhay ng kahit na ang pinaka-mahina na populasyon, ang mga regulator ay gumagamit ng mga bagong diskarte upang matugunan ang mga cyber-attack, tulad ng paglalaan ng mga pondo sa cyber resilience at pagpapakilala ng mga pamantayan sa seguridad at mga utos sa pag-uulat. Alam ng mga organisasyong may matatag na presensya sa online ang mga panganib, na kinabibilangan ng mga phishing scam, pag-atake ng malware, blackmail, at mga paglabag sa data. Ito ay isang kritikal na panahon ng tumaas na geopolitical tensyon, pandaigdigang kawalan ng katiyakan sa ekonomiya, at pagtaas ng ilegal na aktibidad, ang mga negosyo ay dapat manatiling may kamalayan at mapagbantay sa patuloy na banta ng cybercrime.





Walang alinlangan, may mga pagkakaiba-iba sa paglaganap ng mga banta sa cyber sa mga bansa at katulad na uso, na may mga pag-atake sa phishing ang pinakamadalas na nakakaharap na mga nakakahamak na pagtatangka. Ang pangalawa sa pinakalaganap na cybercrime ay malware, na maaaring magnakaw/mag-encrypt/magtanggal ng data, baguhin o i-hijack ang mga function ng computer, at tiktikan ang iyong aktibidad nang hindi mo alam o pahintulot. Huwag nating kalimutan ang mga pag-atake ng DDoS at pagnanakaw ng pagkakakilanlan ng negosyo , na nag-uugnay sa IT at mga mapagkukunan ng seguridad. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagtatasa ng pagbabanta, nakakaranas ang mga organisasyon ng napakaraming benepisyo, tulad ng pagtugon sa mga pangangailangan sa pagpapatakbo, pagpapahusay sa pangkalahatang katatagan at postura sa cyber, at pagtugon sa mga kinakailangan sa saklaw ng insurance.

Kasama sa mga Bunga Ngayon Ng Mga Banta sa Cyber ang Mga Naantala na Operasyon, Pagkalugi sa Pera, At Pinsala sa Reputasyon

Ang epekto ng isang cyber breach ay maaaring umalingawngaw sa buong supply chain, na lumilikha ng isang ripple effect na maaaring magdulot ng pagkawala para sa ecosystem ng negosyo ng kumpanya, mula sa mga pagkagambala sa pagpapatakbo hanggang sa mga pagkalugi sa pananalapi. Ang lahat ng mga layer ng arkitektura ng IT ay may iba't ibang mga teknolohiya na nagpapahintulot sa kanila na maglipat ng data, at ito mismo ang dahilan kung bakit sila mahina sa iba't ibang uri ng mga banta at pag-atake sa seguridad. Kabilang sa mga halimbawa ng mga sikat na pag-atake ang ngunit hindi limitado sa pagkuha ng node, pag-iwas sa hardware, pag-atake sa side-channel, at pag-iniksyon ng nakakahamak na code. Dapat na maunawaan ng mga negosyante at may-ari ng negosyo ang laki ng sitwasyon upang makagawa sila ng mga hakbang at gawing mas mahina ang kanilang mga operasyon.





Maaaring magdusa nang husto ang reputasyon ng isang kumpanya sa konteksto ng isang cyber-attack, dahil hinahamon ng malisyosong pagtatangka ang pinaghihinalaang lakas nito at ang pamamahala nito, na sumisira sa mga ugnayan sa mga pangunahing stakeholder. Ang mga organisasyon ay nalantad sa pinsala sa reputasyon kahit na wala silang nagawang mali. Maaaring ayaw ng mga supplier na mag-alok ng parehong mga tuntunin ng negosyo na ginawa nila dati, ang moral ng empleyado ay maaaring bumaba nang higit pa kaysa sa maaari mong ayusin, at maaaring higpitan ng mga regulator ang kanilang mga inaasahan sa kumpanya at maging sa buong sektor. Maaaring kabilang sa mga pangmatagalang alalahanin ang labis na pag-iingat sa paglulunsad ng mga inobasyon at ang banta ng pagkuha.

Ang mga Negosyo ay Kadalasang Bumaling sa Mga MSP Upang Pahusayin ang Kanilang Mga Kakayahang Panloob na Seguridad

Mabilis na natutuklasan ng mga pinuno ng organisasyon kung paano pinalalakas ng digital transformation ang mga programang kritikal sa misyon at proseso ng negosyo. Ang pagbabago ay kinakailangan. Gayunpaman, kinakailangan ang mataas na pagganap mula sa mga propesyonal sa cyber at information technology ng enterprise. Ang kakulangan ng mga espesyalistang tauhan, mabigat na pangangalaga ng hindi ligtas na legacy na imprastraktura, at mga overwork na manager na may kaunting mga mapagkukunan upang maglapat ng mga bagong inisyatiba ay humahamon kahit na ang mga pinakadedikadong team. Ang mga kumpanya ay lalong bumaling sa mga pinamamahalaang service provider (MSP) upang pangasiwaan ang mga aspeto ng kanilang mga pangangailangan sa IT bilang bahagi ng isang collaborative arrangement. Ang mga serbisyo sa cybersecurity Maaaring mag-alok ang mga MSP kasama ang pagtugon sa insidente, pagsubok sa pagtagos, pag-audit sa seguridad, at pagkonsulta, upang pangalanan ang ilan.





Ang mga maliliit na kumpanya ay may limitadong mga in-house na kakayahan sa IT, kaya umaasa sila sa mga MSP na i-optimize ang kanilang mga negosyo sa digital na panahon, habang ang mga malalaking negosyo ay maaaring makipag-ugnayan sa mga MSP upang matiyak ang pagsunod sa mga regulasyon sa industriya. Ang saklaw na ito ay nag-aalis ng pangangailangan para sa mga organisasyon na kumuha, magsanay, at magpanatili ng mga awtorisadong tauhan upang epektibong mapanatili ang seguridad. Sa madaling salita, ang mga pinamamahalaang serbisyo sa seguridad ay mga serbisyong nagsasagawa o nagbibigay ng tulong para sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pamamahala ng banta sa cyber, at ang mga tagapagbigay ng naturang mga serbisyo ay itinuturing na mahalaga o mahalagang entity na kabilang sa isang kritikal na sektor. Eksklusibong dalubhasa ang ilang MSP sa pagbibigay ng mga serbisyong panseguridad upang protektahan ang mga organisasyon mula sa mga malisyosong panghihimasok.

Isa Sa Mga Pangunahing Hamon sa Paglaban sa mga Banta sa Cyber ay ang 24/7 na Kalikasan ng Panganib

Ang cybercrime ay tumatakbo sa lahat ng oras, pinadali ng Internet at mga digital na teknolohiya, na nangangailangan ng isang kasosyo sa IT na naroroon sa lahat ng oras upang bantayan ang organisasyon. Maaaring mangyari ang mga cyber-attack sa hindi mabilang na iba't ibang paraan, at dumarami ang mga ito araw-araw, na nangangahulugang hindi ka maaaring maging 100 porsiyentong ligtas, kaya dapat ay nakatuon ang pansin sa pagbabawas ng posibilidad at epekto ng isang matagumpay na malisyosong panghihimasok. Walang nag-aayos kung tungkol sa cybersecurity, ibig sabihin, ang cybersecurity ay isang patuloy na pagtugis upang pamahalaan at mabawasan ang mga panganib ng paggawa ng negosyo online. Kinakailangang bumuo ng kultura ng aktibong pakikilahok upang matiyak ang pinakaligtas na aktibidad sa online.

Ang Mabilis na Tulin ng Teknolohiya ay Nagbubukas ng Pintuan Para sa Mas Sopistikadong Mga Banta sa Cyber

Maaaring magkaroon ng malaking epekto ang pagkagambala na hinimok ng teknolohiya sa anumang bahagi ng value chain at ecosystem sa lakas ng iyong diskarte sa negosyo, kaya dapat pagbutihin ng buong C-suite ang pakikipagtulungan at komunikasyon, pahusayin ang pagiging produktibo, at pabilisin ang mga timeline. Bilang patuloy na dumaraming bilang ng mga negosyo na lumilipat mula sa tradisyonal na kapaligiran ng IT patungo sa modernong imprastraktura, ang mga banta sa cyber ay patuloy na uunlad at nagiging mas kumplikado. Ang artificial intelligence at machine learning ay maaaring magdulot ng maraming benepisyo, ngunit nagbibigay din sila ng mga banta na mas mahirap matukoy. Magkagayunman, ang mga propesyonal sa seguridad ay may mga tamang tool para lumaban.

Isang kapansin-pansing ebolusyon ang makikita sa ransomware, na naging isang multibillion-dollar na industriya na pangunahing nakatuon sa mga indibidwal, ngunit hindi rin ito naka-target sa mga negosyo. Sinasaliksik ng mga attacker ng Ransomware ang mga biktima sa maraming website para matukoy kung magkano ang halaga ng mga ito at pagkatapos ay gamitin ang impormasyong iyon para itakda ang presyo. Bilang panuntunan, binabayaran ng mga kumpanya ang ransom upang maiwasan ang pagkagambala sa negosyo at mapabilis ang pagbawi ng data. Ang isa pang lugar ng pag-aalala ay ang mga pag-atake sa supply chain na nagta-target ng mga dependency ng third-party na umaasa sa mga target. Daan-daan, kung hindi libu-libo, ng mga naturang dependency ay matatagpuan sa iba't ibang software, application, at serbisyo na tina-target ang paggamit**.**





Ang bottom line ay ang cyber threat landscape ay walang alinlangan na magsasama ng mas sopistikadong mga diskarte, gaya ng mga advanced na phishing campaign o deepfakes, kung saan dapat paghandaan ng mga kumpanya. Ang pamamahala sa peligro sa cyber ay nagsisimula sa mabuting pamamahala, kaya tiyaking mayroon kang isang eksperto sa tabi mo upang protektahan ang iyong negosyo. Ang pagsubaybay lamang ay isang nakakatakot na gawain.