充分利用 HackerNoon 的故事设置：来自 HackerNoon 编辑的提示

嘿，黑客们！





提交故事时，您是否注意到了“故事设置”选项？虽然你们中的许多人都熟悉这个强大的工具，但有些人可能仍然想知道它到底是什么。我们在这里为您分解！在本指南的最后，您将确切了解如何使用 HackerNoon 的故事设置为您已经很精彩的故事添加完美的收尾。





草稿中的“故事设置”功能是一种发布后增强工具。您在此处添加的所有内容都会在发布后改善您的故事，例如提高其在搜索引擎上的排名、吸引更多读者以及将其分发到高流量页面等。在提交草稿之前填写这些字段，您的故事将有最大的机会接触到广泛的受众！









如何利用 HackerNoon 的故事设置来发挥你的优势





一张图片（或一个 GIF）胜过千言万语。





精选图片是吸引读者注意力和为您的故事定下基调的关键。作家常犯的一个错误是将精选图片直接添加到草稿页面。相反，请使用“故事设置”并选择“单击上传精选图片”功能来正确上传您的图片。花点时间挑选或创建完美的精选图片将使您的故事更具吸引力、更具吸引力和更易于分享！





说到精选图片，探索 人工智能图片库 ，我们展示了 HackerNoon 上的所有 AI 创作。









您现在可以通过草稿的故事设置直接联系编辑！编写自定义消息或从我们精选的常见草稿问题列表中进行选择，以实现更快、更高效的沟通！





虽然您可能不是每次都需要此功能，但我们精心挑选的草稿问题列表在以下情况下非常有用：

审核您的草稿有延迟。

您的草稿被错误拒绝。

您遇到了技术问题。

缺少某些内容，例如文本、图像或链接。

您想集思广益或改进您的草稿。





我们的编辑通常会在您留言后一两天内回复。













“元描述是增加故事自然流量的最简单、最重要的方法之一。精心编写的元描述既可以提高您在搜索引擎上的排名，也可以吸引读者点击您的故事，而不是 SERP 上的竞争故事。”

- Limarc Ambalina ，HackerNoon 前编辑部主任





您的元描述就像是故事的电梯宣传——这是您用几个字吸引注意力的时刻！保持简洁（155-160 个字符），包含目标关键字，并为读者提供引人入胜的内容预览。此外，当 HackerNoon 在社交媒体上分享您的故事时，您的元描述将成为标题，因此正确使用元描述就显得更加重要 - 查看示例 这里 。









TL;DR 是一个简短的摘要，突出了您的故事的关键点，帮助读者快速决定是否要深入了解。我们建议将其保持在 300-500 个字符之间。在我们的新闻通讯中，我们会展示您的故事图片、TL;DR 和“阅读更多”按钮，因此请让它引人注目 - 或者让我们的 AI 为您生成一个！









标签是互联网的索引系统。它们是组织和分发互联网内容的基础。当您向 HackerNoon 提交故事时，您会获得不是三个、五个，而是八个标签。作为一名作家，标签在两个重要方面对您有用：





标签可帮助Google 、 Bing 、 DuckDuckGo和其他朋友找到您的内容，并将其提供给搜索这些术语的用户。 标签可帮助 HackerNoon 将您的内容分发到访问量最高的页面，以及通过我们可定制的新闻通讯《技术简报》分发到订阅量最多的标签。









作为一个技术发布平台，我们致力于促进读者和作者之间的价值。我们新发布的表情符号可信度指标揭示了每个 HackerNoon 故事内容的基本背景。这可以很简单，比如告诉读者这个故事是新闻还是评论文章。





另一方面，我们可能希望向读者传达更复杂的事情，例如作者是否对他们所写的公司有既得利益，或者他们是否使用人工智能来撰写这篇文章。





表情符号可信度指数如何显示在你的故事设置中：









如果您要重新发布最初在其他地方发布的故事，您仍然可以将其提交给 HackerNoon 并利用我们的分发引擎。通过选择“最大读者人数”选项，您的故事将受益于音频故事转换、新闻通讯分发和 RSS 提要拾取。对于从个人博客重新发布的优质内容，我们还提供规范链接以帮助您扩大受众群体。









除了免费的编辑评论和故事分发外，您还可以通过以下方式在 HackerNoon 上更突出地展示您的行动号召 更新 您的个人资料号召性用语 。









就这样！您已完成最后的润色，现在可以提交并与 HackerNoon 社区分享您的故事了！





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