استخدام إعدادات القصة في HackerNoon لصالحك: نصائح من محرري HackerNoon

مرحبا أيها الهاكرز!





هل لاحظت خيار "إعدادات القصة" عند إرسال قصصك؟ في حين أن العديد منكم على دراية بهذه الأداة القوية، فقد يتساءل البعض ما هي هذه الأداة. نحن هنا لنوضحها لك! بحلول نهاية هذا الدليل، ستعرف بالضبط كيفية استخدام إعدادات القصة في HackerNoon لإضافة اللمسات النهائية المثالية لقصصك الرائعة بالفعل.





تُعد ميزة "إعدادات القصة" في مسوداتك أداة لتحسين ما بعد النشر. فكل ما تضيفه هناك يعمل على تحسين قصتك بعد نشرها، مثل تعزيز ترتيبها على محركات البحث، وجذب المزيد من القراء، وتوزيعها على الصفحات ذات الزيارات العالية، من بين فوائد أخرى. املأ هذه الحقول قبل إرسال مسودتك، وستحظى قصتك بأفضل فرصة للوصول إلى جمهور واسع!









كيفية استخدام إعدادات القصة في HackerNoon لصالحك





الصورة (أو صورة GIF) تساوي ألف كلمة.





الصور المميزة هي مفتاح جذب انتباه القراء وتحديد نبرة قصتك. أحد الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الكتاب هو إضافة الصورة المميزة مباشرة إلى صفحة المسودة. بدلاً من ذلك، استخدم "إعدادات القصة" وحدد ميزة "انقر لتحميل الصورة المميزة" لتحميل صورتك بشكل صحيح. إن تخصيص لحظة لاختيار أو إنشاء الصورة المميزة المثالية سيجعل قصتك أكثر جاذبية وتفاعلاً وقابلية للمشاركة!





عند الحديث عن الصور المميزة، استكشف معرض صور الذكاء الاصطناعي حيث نعرض جميع إبداعات الذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها على HackerNoon.









يمكنك الآن التواصل مع المحررين مباشرةً من خلال إعدادات القصة في مسودتك! اكتب رسالة مخصصة أو اختر من قائمتنا المنسقة للمشكلات الشائعة في المسودة لتتمكن من التواصل بشكل أسرع وأكثر كفاءة!





على الرغم من أنك قد لا تحتاج إلى هذه الميزة في كل مرة، فإن قائمتنا المنسقة من إصدارات المسودة مفيدة بشكل لا يصدق عندما:

هناك تأخير في مراجعة مسودتك.

تم رفض مسودتك عن طريق الخطأ.

أنت تواجه مشاكل فنية.

هناك شيء مفقود، مثل النص، أو الصور، أو الروابط.

تريد تبادل الأفكار أو تحسين مسودتك.





عادةً ما يقوم محررونا بالرد خلال يوم أو يومين بعد ترك الرسالة.













"تُعد الأوصاف التعريفية إحدى أسهل الطرق وأهمها لزيادة عدد الزيارات العضوية إلى قصتك. يمكن للوصف التعريفي المكتوب جيدًا أن يرفع ترتيبك في محركات البحث كما يجذب القراء للنقر على قصتك بدلاً من القصص المنافسة في SERP."

- ليمارك أمبالينا ، رئيس التحرير السابق في HackerNoon





إن وصفك التعريفي يشبه عرضًا موجزًا لقصتك - إنها لحظتك لجذب الانتباه ببضع كلمات فقط! اجعله موجزًا (155-160 حرفًا)، وأضف كلمة رئيسية مستهدفة، وأعط القراء معاينة مقنعة لما بداخله. بالإضافة إلى ذلك، عندما يشارك HackerNoon قصتك على وسائل التواصل الاجتماعي، يصبح وصفك التعريفي هو التسمية التوضيحية، مما يجعل من المهم للغاية أن تكون على حق - انظر مثالاً هنا .





هل تحتاج إلى نصائح؟ تعرف على المزيد حول كيفية صياغة الوصف التعريفي المثالي هنا .





ملخص قصير يسلط الضوء على النقاط الرئيسية في قصتك، مما يساعد القراء على اتخاذ قرار سريع بشأن ما إذا كانوا يريدون التعمق في القصة. نوصي بالحفاظ على طوله بين 300 و500 حرف. في نشراتنا الإخبارية، نعرض صورة قصتك، وملخصًا قصيرًا، وزر "اقرأ المزيد"، لذا اجعله مقنعًا - أو دع الذكاء الاصطناعي الخاص بنا ينشئه لك!









العلامات هي نظام الفهرسة على الإنترنت. وهي الأساس لتنظيم وتوزيع المحتوى على الإنترنت. عندما ترسل قصة إلى HackerNoon، فلن تحصل على ثلاث أو خمس علامات، بل على ثماني علامات. تعمل العلامات لصالحك، ككاتب، بطريقتين مهمتين:





تساعد العلامات Google و Bing و DuckDuckGo والأصدقاء في العثور على المحتوى الخاص بك، وتقديمه للمستخدمين الذين يبحثون عن هذه المصطلحات. تساعد العلامات HackerNoon على توزيع المحتوى الخاص بك على الصفحات الأكثر زيارة، بالإضافة إلى العلامات الأكثر اشتراكًا عبر النشرة الإخبارية القابلة للتخصيص، The Tech Brief.





هل تريد أن تتعلم المزيد؟ لقد كتبنا قصة كاملة عن هذا الموضوع! يمكنك الاطلاع عليها هنا .





باعتبارنا منصة نشر تكنولوجية، نعمل على تسهيل تبادل القيمة بين القارئ والكاتب. ويسلط إصدارنا الجديد من مؤشرات مصداقية الرموز التعبيرية الضوء على السياق الأساسي للمحتوى في كل قصة على HackerNoon. وقد يكون هذا الأمر بسيطًا مثل إخبار القارئ ما إذا كانت القصة عبارة عن مقال إخباري أم مقال رأي.





ومن ناحية أخرى، هناك أشياء أكثر تعقيدًا قد نرغب في توصيلها للقارئ، مثل ما إذا كان للكاتب مصلحة شخصية في الشركات التي يكتب عنها أم لا، أو إذا كان قد استخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة القطعة.





كيف يظهر مؤشر مصداقية الرموز التعبيرية في إعدادات قصتك:





تعرف على معنى كل مؤشر مصداقية الرموز التعبيرية هنا .





إذا كنت تعيد نشر قصة نُشرت في الأصل في مكان آخر، فلا يزال بإمكانك إرسالها إلى HackerNoon والاستفادة من محرك التوزيع الخاص بنا. من خلال تحديد خيار "أقصى عدد من القراء"، تستفيد قصتك من تحويل القصة الصوتية وتوزيع النشرة الإخبارية والتقاط موجز RSS. للحصول على محتوى عالي الجودة يتم إعادة نشره من المدونات الشخصية، نقدم أيضًا روابط أساسية لمساعدتك على زيادة جمهورك.









بالإضافة إلى المراجعة التحريرية المجانية وتوزيع القصة، يمكنك جعل دعوتك إلى العمل (دعواتك) تظهر بشكل أكثر بروزًا عبر HackerNoon من خلال تحديث دعوة للعمل في ملفك الشخصي .





تعرف على المزيد حول إعادة نشر المقالات والارتباط الرسمي هنا .





هذا كل شيء! لقد أضفت اللمسات الأخيرة وأنت الآن جاهز لإرسال قصتك ومشاركتها مع مجتمع HackerNoon!





هل تبحث عن قوالب أخرى؟ استخدم هذا القالب للكتابة عن كتاب تقرأه، أو استكشف المزيد من القوالب هنا .





الفرصة الأخيرة للفوز بجائزة كبيرة في مسابقات الكتابة هذه!

تستفيد مسابقة الكتابة بالذكاء الاصطناعي ، التي تدعمها Bright Data وHackerNoon، من ثورة الذكاء الاصطناعي العالمية. وهي تدعو المطورين وعلماء البيانات والباحثين والكتاب وكل من يهتم بالذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs) إلى مشاركة رؤاهم للحصول على فرصة للفوز بجوائز تصل إلى 2500 دولار. للمشاركة، اكتب قصة باستخدام علامة #ai باستخدام قالب الكتابة هذا . تنتهي فترة التقديم في الأول من ديسمبر 2024 - بقي يومان فقط !





تدعو مسابقة الكتابة عن البيتكوين ، التي تدعمها Rootstock وHackerNoon، قادة الفكر والكتاب والمطورين الموهوبين أو أي شخص مهتم بتكنولوجيا البلوك تشين، إلى عرض خبرتهم في مختلف الموضوعات المتعلقة بالبيتكوين. نرحب بالمشاركات التي تغطي مختلف موضوعات البيتكوين مثل الأحرف الرونية والترتيبات وحلول الطبقة 2 والسلاسل الجانبية والمزيد. أرسل قصتك باستخدام هذا النموذج للحصول على فرصة للفوز. تنتهي المشاركات غدًا - بقي يوم واحد فقط!