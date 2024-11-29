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ການນໍາໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າເລື່ອງຂອງ HackerNoon ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງທ່ານ: ຄໍາແນະນໍາຈາກບັນນາທິການ HackerNoonໂດຍ@editingprotocol
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ການນໍາໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າເລື່ອງຂອງ HackerNoon ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງທ່ານ: ຄໍາແນະນໍາຈາກບັນນາທິການ HackerNoon

ໂດຍ Editing Protocol5m2024/11/29
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

ທ່ານໄດ້ສັງເກດເຫັນຕົວເລືອກ "ການຕັ້ງຄ່າເລື່ອງ" ໃນເວລາສົ່ງເລື່ອງຂອງເຈົ້າບໍ? ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍໆທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບນີ້, ບາງຄົນອາດຈະຍັງສົງໄສວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ. ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອທໍາລາຍມັນສໍາລັບທ່ານ! ໃນຕອນທ້າຍຂອງຄູ່ມືນີ້, ທ່ານຈະຮູ້ວິທີການນໍາໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າເລື່ອງຂອງ HackerNoon ເພື່ອເພີ່ມການສໍາພັດທີ່ສົມບູນແບບໃຫ້ກັບເລື່ອງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງທ່ານ.
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ແຮກເກີ!


ທ່ານໄດ້ສັງເກດເຫັນຕົວເລືອກ "ການຕັ້ງຄ່າເລື່ອງ" ໃນເວລາສົ່ງເລື່ອງຂອງເຈົ້າບໍ? ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍໆທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບນີ້, ບາງຄົນອາດຈະຍັງສົງໄສວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ. ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອທໍາລາຍມັນສໍາລັບທ່ານ! ໃນຕອນທ້າຍຂອງຄູ່ມືນີ້, ທ່ານຈະຮູ້ວິທີການນໍາໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າເລື່ອງຂອງ HackerNoon ເພື່ອເພີ່ມການສໍາພັດທີ່ສົມບູນແບບໃຫ້ກັບເລື່ອງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງທ່ານ.


ຄຸນສົມບັດການຕັ້ງຄ່າເລື່ອງໃນສະບັບຮ່າງຂອງທ່ານແມ່ນເຄື່ອງມືປັບປຸງຫຼັງການພິມເຜີຍແຜ່. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານເພີ່ມຢູ່ທີ່ນັ້ນເຮັດວຽກເພື່ອປັບປຸງເລື່ອງຂອງທ່ານ ຫຼັງຈາກທີ່ ມັນຖືກເຜີຍແຜ່ - ເຊັ່ນການເພີ່ມການຈັດອັນດັບຂອງມັນໃນເຄື່ອງຈັກຊອກຫາ, ດຶງດູດຜູ້ອ່ານຫຼາຍ, ແລະແຈກຢາຍມັນໄປຫາຫນ້າທີ່ມີການຈະລາຈອນສູງ, ໃນບັນດາຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຊ່ອງເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງສະບັບຮ່າງຂອງທ່ານ, ແລະເລື່ອງຂອງທ່ານຈະມີໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊົມກວ້າງ!


ເລີ່ມຂຽນເລື່ອງຍອດນິຍົມຕໍ່ໄປຂອງເຈົ້າໃນມື້ນີ້


ວິທີການໃຊ້ HackerNoon's Story Settings ເພື່ອຄວາມໄດ້ປຽບຂອງທ່ານ

1. ອັບໂຫຼດຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ!


ຮູບພາບ (ຫຼື GIF) ມີມູນຄ່າຫນຶ່ງພັນຄໍາ..


ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນກຸນແຈທີ່ຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ອ່ານແລະກໍານົດໂຕນສໍາລັບເລື່ອງຂອງທ່ານ. ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ນັກຂຽນທົ່ວໄປເຮັດແມ່ນການເພີ່ມຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນໂດຍກົງໃສ່ຫນ້າຮ່າງ. ແທນທີ່ຈະ, ໃຊ້ "ການຕັ້ງຄ່າເລື່ອງ" ແລະເລືອກ "ຄລິກເພື່ອອັບໂຫລດຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ" ເພື່ອອັບໂຫລດຮູບພາບຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການໃຊ້ເວລາເລັກນ້ອຍເພື່ອເລືອກ ຫຼືສ້າງຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຈະເຮັດໃຫ້ເລື່ອງລາວຂອງທ່ານມີຄວາມດຶງດູດ, ມີສ່ວນພົວພັນ ແລະສາມາດແບ່ງປັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ!


ເວົ້າກ່ຽວກັບຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ, ຄົ້ນຫາ AI ຄັງຮູບພາບ , ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາສະແດງການສ້າງ AI ທັງຫມົດທີ່ເຄີຍເຮັດໃນ HackerNoon.


2. ວາງບັນທຶກໄປຫາບັນນາທິການ!


ດຽວນີ້ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາບັນນາທິການໄດ້ໂດຍກົງຜ່ານການຕັ້ງຄ່າເລື່ອງຮ່າງຂອງທ່ານ! ຂຽນຂໍ້ຄວາມແບບກຳນົດເອງ ຫຼືເລືອກຈາກລາຍການສະບັບຮ່າງທົ່ວໄປຂອງພວກເຮົາເພື່ອການສື່ສານທີ່ໄວ ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ!


ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອາດຈະບໍ່ຕ້ອງການຄຸນສົມບັດນີ້ທຸກໆຄັ້ງ, ບັນຊີລາຍຊື່ສະບັບຮ່າງຂອງພວກເຮົາທີ່ຄັດສັນມາແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອເມື່ອ:

  • ມີຄວາມຊັກຊ້າໃນການກວດສອບສະບັບຮ່າງຂອງທ່ານ.
  • ຮ່າງຂອງທ່ານຖືກປະຕິເສດໂດຍຄວາມຜິດພາດ.
  • ທ່ານກໍາລັງປະສົບບັນຫາດ້ານວິຊາການ.
  • ມີບາງຢ່າງຂາດຫາຍໄປ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ຫຼືລິ້ງ.
  • ທ່ານຕ້ອງການລະດົມຄວາມຄິດ ຫຼືປັບປຸງຮ່າງຂອງທ່ານ.


ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ບັນນາທິການຂອງພວກເຮົາຈະຕອບກັບພາຍໃນໜຶ່ງມື້ ຫຼື ສອງມື້ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານອອກຂໍ້ຄວາມ.


3. ຄຳອະທິບາຍເມຕາ & TL;DR



"ຄໍາອະທິບາຍ Meta ແມ່ນຫນຶ່ງໃນວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດແລະສໍາຄັນທີ່ສຸດເພື່ອເພີ່ມການຈະລາຈອນທາງອິນຊີໃຫ້ກັບເລື່ອງຂອງເຈົ້າ. ຄໍາອະທິບາຍແບບ meta ທີ່ຂຽນໄດ້ດີສາມາດຍົກສູງການຈັດອັນດັບຂອງທ່ານໃນເຄື່ອງຈັກຊອກຫາແລະຍັງດຶງດູດຜູ້ອ່ານໃຫ້ຄລິກໃສ່ເລື່ອງຂອງເຈົ້າແທນທີ່ຈະເປັນບົດເລື່ອງທີ່ແຂ່ງຂັນໃນ SERP.


- Limarc Ambalina , ອະດີດຫົວໜ້າບັນນາທິການ, HackerNoon


ຄໍາອະທິບາຍ meta ຂອງເຈົ້າແມ່ນຄ້າຍຄືການຍົກຂຶ້ນສໍາລັບເລື່ອງຂອງເຈົ້າ - ມັນເປັນເວລາຂອງເຈົ້າທີ່ຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃນພຽງແຕ່ສອງສາມຄໍາ! ເຮັດໃຫ້ມັນຫຍໍ້ (155-160 ຕົວອັກສອນ), ປະກອບຄໍາສໍາຄັນເປົ້າຫມາຍ, ແລະໃຫ້ຜູ້ອ່ານເບິ່ງຕົວຢ່າງທີ່ຫນ້າສົນໃຈຂອງສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເມື່ອ HackerNoon ແບ່ງປັນເລື່ອງຂອງທ່ານໃນສັງຄົມ, ຄໍາອະທິບາຍແບບ meta ຂອງເຈົ້າກາຍເປັນຄໍາບັນຍາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າເພື່ອໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງ - ເບິ່ງຕົວຢ່າງ ທີ່ນີ້ .


ຕ້ອງການຄໍາແນະນໍາບໍ? ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການສ້າງຄໍາອະທິບາຍແບບ meta ທີ່ສົມບູນແບບ ທີ່ນີ້ .


A TL;DR ເປັນບົດສະຫຼຸບສັ້ນໆທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດສໍາຄັນຂອງເລື່ອງຂອງທ່ານ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານຕັດສິນໃຈໄດ້ໄວວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການລົງເລິກຫຼືບໍ່. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ຮັກສາມັນລະຫວ່າງ 300-500 ຕົວອັກສອນ. ໃນຈົດຫມາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາສະແດງຮູບພາບເລື່ອງຂອງທ່ານ, TL;DR, ແລະປຸ່ມ 'ອ່ານເພີ່ມເຕີມ', ສະນັ້ນເຮັດໃຫ້ມັນຫນ້າສົນໃຈ - ຫຼືປ່ອຍໃຫ້ AI ຂອງພວກເຮົາສ້າງຫນຶ່ງສໍາລັບທ່ານ!


4. ເພີ່ມແທັກ


Tags ແມ່ນລະບົບດັດສະນີຂອງອິນເຕີເນັດ. ພວກເຂົາເປັນພື້ນຖານຂອງການຈັດຕັ້ງແລະແຈກຢາຍເນື້ອຫາໃນອິນເຕີເນັດ. ເມື່ອທ່ານສົ່ງເລື່ອງໃຫ້ HackerNoon, ທ່ານໄດ້ຮັບສາມ, ບໍ່ແມ່ນຫ້າ, ແຕ່ EIGHT tags. Tags ເຮັດວຽກສໍາລັບທ່ານ, ເປັນນັກຂຽນ, ໃນສອງວິທີທີ່ສໍາຄັນ:


  1. Tags ຊ່ວຍໃຫ້ Google , Bing , DuckDuckGo , ແລະຫມູ່ເພື່ອນຊອກຫາເນື້ອຫາຂອງທ່ານ, ຮັບໃຊ້ມັນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຊອກຫາຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານັ້ນ.
  2. Tags ຊ່ວຍໃຫ້ HackerNoon ແຈກຢາຍເນື້ອຫາຂອງທ່ານໄປຫາຫນ້າທີ່ມີການຊື້ຂາຍສູງສຸດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ tags ທີ່ຖືກຈອງຫຼາຍທີ່ສຸດໂດຍຜ່ານຈົດຫມາຍຂ່າວທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ຂອງພວກເຮົາ, The Tech Brief.


ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ? ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຂຽນ​ເລື່ອງ​ທັງ​ຫມົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມັນ​! ກວດເບິ່ງມັນອອກ ທີ່ນີ້ .


5. ຕົວຊີ້ວັດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງອີໂມຈິ

ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ເວ​ທີ​ການ​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​, ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ວຽກ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ຄຸນ​ຄ່າ​ລະ​ຫວ່າງ​ຜູ້​ອ່ານ​ແລະ​ນັກ​ຂຽນ​. ການປ່ອຍຕົວຊີ້ບອກຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື Emoji ໃໝ່ຂອງພວກເຮົາສະແດງເຖິງສະພາບການທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ເນື້ອຫາພາຍໃນທຸກເລື່ອງຂອງ HackerNoon. ນີ້ອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ງ່າຍດາຍຄືກັບການບອກຜູ້ອ່ານວ່າເລື່ອງນັ້ນເປັນຂ່າວຫຼືສ່ວນຄວາມຄິດເຫັນ.


ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມີສິ່ງທີ່ສັບສົນຫຼາຍທີ່ພວກເຮົາອາດຈະຕ້ອງການສື່ສານກັບຜູ້ອ່ານ, ເຊັ່ນວ່ານັກຂຽນມີຄວາມສົນໃຈກັບບໍລິສັດທີ່ເຂົາເຈົ້າຂຽນກ່ຽວກັບ, ຫຼືຖ້າພວກເຂົາໃຊ້ AI ເພື່ອຂຽນບົດ.


ດັດຊະນີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື Emoji ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໃດໃນການຕັ້ງຄ່າເລື່ອງລາວ:


ຮຽນຮູ້ຄວາມຫມາຍຂອງຕົວຊີ້ວັດຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ Emoji ທີ່ນີ້ .


6. Repost ຫຼືເລື່ອງຕົ້ນສະບັບ?

ຖ້າທ່ານກໍາລັງ reposting ເລື່ອງຕົ້ນສະບັບທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ບ່ອນອື່ນ, ທ່ານຍັງສາມາດສົ່ງມັນກັບ HackerNoon ແລະ leverage ເຄື່ອງຈັກການແຈກຢາຍຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍການເລືອກຕົວເລືອກ “ຈຳນວນຜູ້ອ່ານສູງສຸດ”, ເລື່ອງຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປ່ຽນເລື່ອງສຽງ, ການແຈກຢາຍຈົດໝາຍຂ່າວ, ແລະການຮັບເອົາຟີດ RSS. ສໍາລັບເນື້ອໃນທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ເຜີຍແຜ່ຄືນມາຈາກບລັອກສ່ວນບຸກຄົນ, ພວກເຮົາຍັງສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ canonical ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊົມຂອງທ່ານເພີ່ມຂຶ້ນ.



ນອກເຫນືອຈາກການທົບທວນບັນນາທິການຟຣີແລະການແຈກຢາຍເລື່ອງ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການໂທຫາການປະຕິບັດຂອງທ່ານທີ່ໂດດເດັ່ນກວ່າໃນທົ່ວ HackerNoon ໂດຍ ການປັບປຸງ ໂປຼໄຟລ໌ຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດໍາເນີນການ .


ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ reposting ບົດ​ຄວາມ & ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ canonical ທີ່​ນີ້ .


ນັ້ນເອງ! ທ່ານໄດ້ເພີ່ມການສໍາພັດສຸດທ້າຍແລະຕອນນີ້ພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງແລະແບ່ງປັນເລື່ອງຂອງທ່ານກັບຊຸມຊົນ HackerNoon!


ເລີ່ມຂຽນເລື່ອງຍອດນິຍົມຕໍ່ໄປຂອງເຈົ້າໃນມື້ນີ້

ຊອກຫາແມ່ແບບອື່ນບໍ? ໃຊ້ ແມ່ແບບນີ້ ເພື່ອຂຽນກ່ຽວກັບປຶ້ມທີ່ເຈົ້າກຳລັງອ່ານຢູ່, ຫຼືສຳຫຼວດແມ່ແບບເພີ່ມເຕີມ ຢູ່ບ່ອນນີ້ .


ໂອກາດສຸດທ້າຍທີ່ຈະຊະນະໃຫຍ່ໃນການແຂ່ງຂັນຂຽນເຫຼົ່ານີ້!

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