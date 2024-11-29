ການນໍາໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າເລື່ອງຂອງ HackerNoon ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງທ່ານ: ຄໍາແນະນໍາຈາກບັນນາທິການ HackerNoon

ແຮກເກີ!
ທ່ານໄດ້ສັງເກດເຫັນຕົວເລືອກ "ການຕັ້ງຄ່າເລື່ອງ" ໃນເວລາສົ່ງເລື່ອງຂອງເຈົ້າບໍ? ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍໆທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບນີ້, ບາງຄົນອາດຈະຍັງສົງໄສວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ. ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອທໍາລາຍມັນສໍາລັບທ່ານ! ໃນຕອນທ້າຍຂອງຄູ່ມືນີ້, ທ່ານຈະຮູ້ວິທີການນໍາໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າເລື່ອງຂອງ HackerNoon ເພື່ອເພີ່ມການສໍາພັດທີ່ສົມບູນແບບໃຫ້ກັບເລື່ອງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງທ່ານ.
ຄຸນສົມບັດການຕັ້ງຄ່າເລື່ອງໃນສະບັບຮ່າງຂອງທ່ານແມ່ນເຄື່ອງມືປັບປຸງຫຼັງການພິມເຜີຍແຜ່. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານເພີ່ມຢູ່ທີ່ນັ້ນເຮັດວຽກເພື່ອປັບປຸງເລື່ອງຂອງທ່ານ ຫຼັງຈາກທີ່ ມັນຖືກເຜີຍແຜ່ - ເຊັ່ນການເພີ່ມການຈັດອັນດັບຂອງມັນໃນເຄື່ອງຈັກຊອກຫາ, ດຶງດູດຜູ້ອ່ານຫຼາຍ, ແລະແຈກຢາຍມັນໄປຫາຫນ້າທີ່ມີການຈະລາຈອນສູງ, ໃນບັນດາຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຊ່ອງເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງສະບັບຮ່າງຂອງທ່ານ, ແລະເລື່ອງຂອງທ່ານຈະມີໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊົມກວ້າງ!
ຮູບພາບ (ຫຼື GIF) ມີມູນຄ່າຫນຶ່ງພັນຄໍາ..
ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນກຸນແຈທີ່ຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ອ່ານແລະກໍານົດໂຕນສໍາລັບເລື່ອງຂອງທ່ານ. ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ນັກຂຽນທົ່ວໄປເຮັດແມ່ນການເພີ່ມຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນໂດຍກົງໃສ່ຫນ້າຮ່າງ. ແທນທີ່ຈະ, ໃຊ້ "ການຕັ້ງຄ່າເລື່ອງ" ແລະເລືອກ "ຄລິກເພື່ອອັບໂຫລດຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ" ເພື່ອອັບໂຫລດຮູບພາບຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການໃຊ້ເວລາເລັກນ້ອຍເພື່ອເລືອກ ຫຼືສ້າງຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຈະເຮັດໃຫ້ເລື່ອງລາວຂອງທ່ານມີຄວາມດຶງດູດ, ມີສ່ວນພົວພັນ ແລະສາມາດແບ່ງປັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ!
ເວົ້າກ່ຽວກັບຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ, ຄົ້ນຫາ
ດຽວນີ້ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາບັນນາທິການໄດ້ໂດຍກົງຜ່ານການຕັ້ງຄ່າເລື່ອງຮ່າງຂອງທ່ານ! ຂຽນຂໍ້ຄວາມແບບກຳນົດເອງ ຫຼືເລືອກຈາກລາຍການສະບັບຮ່າງທົ່ວໄປຂອງພວກເຮົາເພື່ອການສື່ສານທີ່ໄວ ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ!
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອາດຈະບໍ່ຕ້ອງການຄຸນສົມບັດນີ້ທຸກໆຄັ້ງ, ບັນຊີລາຍຊື່ສະບັບຮ່າງຂອງພວກເຮົາທີ່ຄັດສັນມາແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອເມື່ອ:
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ບັນນາທິການຂອງພວກເຮົາຈະຕອບກັບພາຍໃນໜຶ່ງມື້ ຫຼື ສອງມື້ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານອອກຂໍ້ຄວາມ.
"ຄໍາອະທິບາຍ Meta ແມ່ນຫນຶ່ງໃນວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດແລະສໍາຄັນທີ່ສຸດເພື່ອເພີ່ມການຈະລາຈອນທາງອິນຊີໃຫ້ກັບເລື່ອງຂອງເຈົ້າ. ຄໍາອະທິບາຍແບບ meta ທີ່ຂຽນໄດ້ດີສາມາດຍົກສູງການຈັດອັນດັບຂອງທ່ານໃນເຄື່ອງຈັກຊອກຫາແລະຍັງດຶງດູດຜູ້ອ່ານໃຫ້ຄລິກໃສ່ເລື່ອງຂອງເຈົ້າແທນທີ່ຈະເປັນບົດເລື່ອງທີ່ແຂ່ງຂັນໃນ SERP.
- Limarc Ambalina , ອະດີດຫົວໜ້າບັນນາທິການ, HackerNoon
ຄໍາອະທິບາຍ meta ຂອງເຈົ້າແມ່ນຄ້າຍຄືການຍົກຂຶ້ນສໍາລັບເລື່ອງຂອງເຈົ້າ - ມັນເປັນເວລາຂອງເຈົ້າທີ່ຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃນພຽງແຕ່ສອງສາມຄໍາ! ເຮັດໃຫ້ມັນຫຍໍ້ (155-160 ຕົວອັກສອນ), ປະກອບຄໍາສໍາຄັນເປົ້າຫມາຍ, ແລະໃຫ້ຜູ້ອ່ານເບິ່ງຕົວຢ່າງທີ່ຫນ້າສົນໃຈຂອງສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເມື່ອ HackerNoon ແບ່ງປັນເລື່ອງຂອງທ່ານໃນສັງຄົມ, ຄໍາອະທິບາຍແບບ meta ຂອງເຈົ້າກາຍເປັນຄໍາບັນຍາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າເພື່ອໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງ - ເບິ່ງຕົວຢ່າງ
ຕ້ອງການຄໍາແນະນໍາບໍ? ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການສ້າງຄໍາອະທິບາຍແບບ meta ທີ່ສົມບູນແບບ
A TL;DR ເປັນບົດສະຫຼຸບສັ້ນໆທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດສໍາຄັນຂອງເລື່ອງຂອງທ່ານ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານຕັດສິນໃຈໄດ້ໄວວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການລົງເລິກຫຼືບໍ່. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ຮັກສາມັນລະຫວ່າງ 300-500 ຕົວອັກສອນ. ໃນຈົດຫມາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາສະແດງຮູບພາບເລື່ອງຂອງທ່ານ, TL;DR, ແລະປຸ່ມ 'ອ່ານເພີ່ມເຕີມ', ສະນັ້ນເຮັດໃຫ້ມັນຫນ້າສົນໃຈ - ຫຼືປ່ອຍໃຫ້ AI ຂອງພວກເຮົາສ້າງຫນຶ່ງສໍາລັບທ່ານ!
Tags ແມ່ນລະບົບດັດສະນີຂອງອິນເຕີເນັດ. ພວກເຂົາເປັນພື້ນຖານຂອງການຈັດຕັ້ງແລະແຈກຢາຍເນື້ອຫາໃນອິນເຕີເນັດ. ເມື່ອທ່ານສົ່ງເລື່ອງໃຫ້ HackerNoon, ທ່ານໄດ້ຮັບສາມ, ບໍ່ແມ່ນຫ້າ, ແຕ່ EIGHT tags. Tags ເຮັດວຽກສໍາລັບທ່ານ, ເປັນນັກຂຽນ, ໃນສອງວິທີທີ່ສໍາຄັນ:
ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ? ພວກເຮົາໄດ້ຂຽນເລື່ອງທັງຫມົດກ່ຽວກັບມັນ! ກວດເບິ່ງມັນອອກ ທີ່ນີ້ .
ໃນຖານະເປັນເວທີການພິມເຜີຍແຜ່ເຕັກໂນໂລຊີ, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ຄຸນຄ່າລະຫວ່າງຜູ້ອ່ານແລະນັກຂຽນ. ການປ່ອຍຕົວຊີ້ບອກຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື Emoji ໃໝ່ຂອງພວກເຮົາສະແດງເຖິງສະພາບການທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ເນື້ອຫາພາຍໃນທຸກເລື່ອງຂອງ HackerNoon. ນີ້ອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ງ່າຍດາຍຄືກັບການບອກຜູ້ອ່ານວ່າເລື່ອງນັ້ນເປັນຂ່າວຫຼືສ່ວນຄວາມຄິດເຫັນ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມີສິ່ງທີ່ສັບສົນຫຼາຍທີ່ພວກເຮົາອາດຈະຕ້ອງການສື່ສານກັບຜູ້ອ່ານ, ເຊັ່ນວ່ານັກຂຽນມີຄວາມສົນໃຈກັບບໍລິສັດທີ່ເຂົາເຈົ້າຂຽນກ່ຽວກັບ, ຫຼືຖ້າພວກເຂົາໃຊ້ AI ເພື່ອຂຽນບົດ.
ດັດຊະນີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື Emoji ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໃດໃນການຕັ້ງຄ່າເລື່ອງລາວ:
ຮຽນຮູ້ຄວາມຫມາຍຂອງຕົວຊີ້ວັດຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ Emoji ທີ່ນີ້ .
ຖ້າທ່ານກໍາລັງ reposting ເລື່ອງຕົ້ນສະບັບທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ບ່ອນອື່ນ, ທ່ານຍັງສາມາດສົ່ງມັນກັບ HackerNoon ແລະ leverage ເຄື່ອງຈັກການແຈກຢາຍຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍການເລືອກຕົວເລືອກ “ຈຳນວນຜູ້ອ່ານສູງສຸດ”, ເລື່ອງຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປ່ຽນເລື່ອງສຽງ, ການແຈກຢາຍຈົດໝາຍຂ່າວ, ແລະການຮັບເອົາຟີດ RSS. ສໍາລັບເນື້ອໃນທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ເຜີຍແຜ່ຄືນມາຈາກບລັອກສ່ວນບຸກຄົນ, ພວກເຮົາຍັງສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ canonical ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊົມຂອງທ່ານເພີ່ມຂຶ້ນ.
ນອກເຫນືອຈາກການທົບທວນບັນນາທິການຟຣີແລະການແຈກຢາຍເລື່ອງ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການໂທຫາການປະຕິບັດຂອງທ່ານທີ່ໂດດເດັ່ນກວ່າໃນທົ່ວ HackerNoon ໂດຍ
ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການ reposting ບົດຄວາມ & ການເຊື່ອມຕໍ່ canonical ທີ່ນີ້ .
ນັ້ນເອງ! ທ່ານໄດ້ເພີ່ມການສໍາພັດສຸດທ້າຍແລະຕອນນີ້ພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງແລະແບ່ງປັນເລື່ອງຂອງທ່ານກັບຊຸມຊົນ HackerNoon!
ຊອກຫາແມ່ແບບອື່ນບໍ? ໃຊ້ ແມ່ແບບນີ້ ເພື່ອຂຽນກ່ຽວກັບປຶ້ມທີ່ເຈົ້າກຳລັງອ່ານຢູ່, ຫຼືສຳຫຼວດແມ່ແບບເພີ່ມເຕີມ ຢູ່ບ່ອນນີ້ .
ການແຂ່ງຂັນການຂຽນ AI , ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Bright Data ແລະ HackerNoon ເຂົ້າສູ່ການປະຕິວັດ AI ທົ່ວໂລກ. ມັນເຊີນຜູ້ພັດທະນາ, ນັກວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນັກຂຽນ, ແລະທຸກຄົນທີ່ສົນໃຈໃນ AI ແລະຕົວແບບພາສາຂະຫນາດໃຫຍ່ (LLMs) ເພື່ອແບ່ງປັນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອລຸ້ນຮັບລາງວັນສູງເຖິງ 2,500 ໂດລາ. ເພື່ອເຂົ້າໄປ, ຂຽນເລື່ອງດ້ວຍແທັກ #ai ໂດຍໃຊ້ ແມ່ແບບການຂຽນນີ້ . ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 1 ທັນວາ 2024— ຍັງເຫຼືອພຽງ 2 ມື້ເທົ່ານັ້ນ !
ການແຂ່ງຂັນການຂຽນ Bitcoin , ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Rootstock ແລະ HackerNoon ເຊື້ອເຊີນຜູ້ນໍາທາງຄວາມຄິດ, ນັກຂຽນ, ນັກພັດທະນາທີ່ມີພອນສະຫວັນ, ຫຼືຜູ້ທີ່ມັກໃນເຕັກໂນໂລຢີ blockchain, ເພື່ອສະແດງຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງທ່ານໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Bitcoin. ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບການຍື່ນສະເຫນີທີ່ກວມເອົາຫົວຂໍ້ Bitcoin ຕ່າງໆເຊັ່ນ Runes, ordinals, layer 2 solutions, sidechains, ແລະອື່ນໆ. ສົ່ງເລື່ອງຂອງເຈົ້າໂດຍໃຊ້ ແມ່ແບບນີ້ ເພື່ອໂອກາດຊະນະ. ປິດຮັບສະໝັກ ມື້ອື່ນ—ຍັງເຫຼືອພຽງ 1 ມື້!