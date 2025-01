Kosalela ba paramètres ya lisolo ya HackerNoon na litomba na yo: Toli ya ba éditeurs ya HackerNoon

Hey ba Hackers!





Omoni option "Paramètres ya masolo" tango ozali kotinda masolo na yo? Atako mingi kati na bino boyebi malamu esaleli oyo ya nguya, bamosusu bakoki kaka komituna soki ezali kolobela nini. Tozali awa pona kobuka yango pona bino! Na nsuka ya buku oyo, okoyeba malamu ndenge ya kosalela Paramètres ya Masolo ya HackerNoon mpo na kobakisa ba touches ya suka ya kokoka na masolo na yo oyo esi ezali kokamwisa.





Eloko oyo babengi Paramètres ya masolo na ba projets na yo ezali esaleli ya kobongisa sima ya kobimisa mikanda. Nyonso oyo obakisi kuna esalaka mpo na kobongisa lisolo na yo nsima ya kobimisama —lokola komatisaka molongo na yango na ba masini ya kolukaluka, kobenda batángi mingi, mpe kokabola yango na nkasa oyo bato mingi batambolaka na yango, mpe matomba mosusu. Tondisá bisika yango liboso ya kotinda mwango na yo, mpe lisolo na yo ekozala na libaku malamu ya kokutana na bato mingi!









Ndenge Nini Kosalela Paramètres Ya Lisolo Ya HackerNoon Na Avantage Na Yo





Elilingi (to GIF) ezali na motuya ya maloba nkoto..





Bililingi oyo emonisami ezali fungola mpo na kobenda likebi ya batángi mpe kotya ton mpo na lisolo na yo. Libunga moko oyo bakomi basalaka mingi ezali kobakisa elilingi oyo emonisami mbala moko na lokasa ya mwango. Na esika na yango, salelá esika bakomi “Paramètres ya lisolo” mpe poná “Click to upload Featured Image” mpo na kotya elilingi na yo malamu. Kozwa mwa ntango mpo na kopona to kosala elilingi ya kokoka oyo emonisami ekosala ete lisolo na yo esepelisa mingi, esimba motema, mpe ekabolama!





Kolobela bililingi oyo emonisami, talá na... Galerie ya bilili ya AI , esika tozali kolakisa ba créations nionso ya AI oyo esalemi naino te na HackerNoon.









Okoki sikoyo kokutana na ba éditeurs directement na nzela ya Paramètres ya Masolo ya projet na yo! Koma message personnalisé to pona na liste na biso curated ya ba problèmes ya projet commun pona communication ya mbangu pe ya efficace!





Atako okoki kozala na mposa ya fonctionnalité oyo te mbala nyonso, liste na biso curated ya ba projets ya ba problèmes ezali incroyablement utile tango:

Ezali na retard ya kotala projet na yo.

Projet na yo ezuaka rejeté na erreur.

Ozali kokutana na makambo ya tekiniki.

Eloko moko ezangi, lokola makomi, bililingi, to ba liens.

Olingi kosala brainstorm ya makanisi to kobongisa projet na yo.





Ba éditeurs na biso ba répondre mingi mingi na kati ya mokolo moko to mibale sima ya kotika message.













“Meta Descriptions ezali moko ya banzela ya pete mpe ya ntina mingi mpo na kobakisa mobembo ya biologique na lisolo na yo. Meta description oyo ekomami malamu ekoki kotombola classement na yo na ba moteurs de recherche mpe lisusu kobenda batangi na ko cliquer na lisolo na yo na esika ya masolo oyo ezali kobunda na SERP.”

- Limarc Ambalina , Mokambi ya kala ya bopanzi sango, HackerNoon





Bolimbisi na yo ya meta ezali lokola mongongo ya ascenseur mpo na lisolo na yo —ezali ntango na yo mpo na kobenda likebi na mwa maloba mpamba! Bomba yango na mokuse (155-160 caractères), tyá liloba ya ntina oyo olingi, mpe pesa batángi aperçu ya makasi ya oyo ezali na kati. Plus, tango HackerNoon akabolaka lisolo na yo na ba socials, meta description na yo ekomi caption, ekomisaka encore plus important pona kozua yango bien - tala exemple awa .





Ozali na mposa ya batoli? Yekola mingi na ntina ya kosala na maboko ndimbola ya meta ya kokoka awa .





TL;DR ezali bokuse oyo ezali kolakisa makambo ya ntina ya lisolo na yo, kosalisa batángi bázwa ekateli nokinoki soki balingi kozinda na kati.Tozali kopesa toli ete bábatela yango kati na bilembo 300-500. Na ba sango na biso, tozali kolakisa elilingi ya lisolo na yo, TL;DR, mpe bouton ‘Tángá mingi’, yango wana salá ete ezala makasi —to tiká AI na biso ebimisa moko mpo na yo!









Ba tags ezali système ya indexation ya internet. Bazali moboko ya kobongisa mpe kokabola makambo na internet. Tango otindi lisolo na HackerNoon, ozuaka ba tags misato te, mitano te, kasi MWAMBE. Ba tags esalaka pona yo, lokola mokomi, na ndenge mibale ya ntina:





Ba tags esalisaka Google , Bing , DuckDuckGo , mpe baninga bazwa makambo na yo, kopesa yango na basaleli oyo bazali koluka maloba wana. Ba tags esalisaka HackerNoon ekabola makambo na yo na ba pages oyo e traficqué mingi, mpe lisusu ba tags oyo esali abonnément mingi na nzela ya bulletin na biso ya sango oyo ekoki ko personnaliser, The Tech Brief.





Olingi koyeba makambo mosusu? Tokomi lisolo mobimba likolo na yango! Tala yango awa .





Lokola plateforme ya édition technologique, tosalaka pona ko faciliter valeur entre motángi na mokomi. Sortie na biso ya sika ya Emoji Credibilité Indicateurs surfaces contexte essentiel na contenus na kati ya lisolo nionso ya HackerNoon. Yango ekoki kozala likambo ya pɛtɛɛ lokola koyebisa motángi soki lisolo yango ezali nsango to makanisi.





Epayi mosusu, ezali na makambo ya mindondo mingi oyo tokoki kolinga koyebisa na motángi, lokola soki mokomi azali na intérêt vested to te na ba entreprises oyo bazali kokoma, to soki basalelaki AI mpo na kokoma eteni.





Ndenge nini Index ya crédibilité ya Emoji elakisami na ba paramètres ya lisolo na yo:





Yekola ndimbola ya Indicateur nionso ya Crédibilité ya Emoji awa .





Soki ozali kozongisa lisolo oyo ebimaki na ebandeli esika mosusu, okoki kaka kotinda yango na HackerNoon mpe kosalela moteur na biso ya kokabola. Na koponaka nzela ya “max readership”, lisolo na yo ezwi litomba na mbongwana ya masolo ya audio, kokabolama ya zulunalo, mpe kozwa RSS feed. Mpo na makambo ya malamu oyo ebimisami lisusu uta na ba blogs personnels, tozali mpe kopesa ba liens canoniques mpo na kosalisa yo okola audience na yo.









Longola botali ya ofele ya éditorial mpe bopanzi masolo, okoki kozwa (ba) libiangi na yo mpo na kosala oyo emonisami mingi na HackerNoon mobimba na kosala mikolo oyo profil na yo appel à action .





Yekola makambo mingi na ntina ya kozongisa masolo & lien canonique awa .





Ezali bongo! Obakisi ba touches ya suka mpe ozali sikoyo prêt ya kotinda pe kokabola lisolo na yo na communauté ya HackerNoon!





Ozali koluka ba modèles mosusu? Salelá modèle oyo mpo na kokoma na ntina ya buku oyo ozali kotánga, to luká ba modèles mosusu awa .





Chance ya suka ya ko gagner munene na ba concours oyo ya kokoma!

The AI Writing Contest , oyo esalemi na Bright Data mpe HackerNoon esimbaka na révolution mondiale ya AI. Ezali kobengisa ba développeurs, ba scientifiques ya ba données, balukiluki, bakomi, mpe moto nyonso oyo asepeli na AI mpe Large Language Models (LLMs) mpo na kokabola mayele na bango mpo na libaku ya kolonga kino $2,500 na mbano. Mpo na kokota, koma lisolo na balimboli #ai na kosalelaka modèle oyo ya bokomi . Ba soumissions ekangami le 1er décembre 2024 —etikali kaka mikolo 2 !





The Bitcoin Writing Contest , powered by Rootstock and HackerNoon ebengisaka bakambi ya makanisi, bakomi, ba développeurs ya mayele, to moto nyonso oyo azali na mposa makasi ya technologie ya blockchain, mpo na kolakisa mayele na yo na makambo ndenge na ndenge oyo etali Bitcoin. Toyambi ba soumissions oyo etali ba sujets ndenge na ndenge ya Bitcoin lokola Runes, ordinals, solutions ya couche 2, ba sidechains, pe ebele. Tinda lisolo na yo na kosalelaka modèle oyo pona chance ya kolonga. Ba soumissions ekokangama lobi —etikali kaka mokolo 1!