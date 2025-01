HackerNoonin tarina-asetusten käyttäminen eduksesi: Vinkkejä HackerNoonin toimittajilta

Hei hakkerit!





Oletko huomannut "Tarina-asetukset"-vaihtoehdon lähettäessäsi tarinoita? Vaikka monet teistä tuntevat tämän tehokkaan työkalun, jotkut saattavat silti ihmetellä, mistä siinä on kyse. Olemme täällä purkamassa sen puolestasi! Tämän oppaan loppuun mennessä tiedät tarkalleen, kuinka voit käyttää HackerNoonin tarinaasetuksia lisätäksesi täydellisen viimeistelyn jo upeisiin tarinoihisi.





Luonnosten tarina-asetukset-ominaisuus on julkaisun jälkeinen parannustyökalu. Kaikki siihen lisäämäsi parantaa tarinaasi sen julkaisun jälkeen – esimerkiksi parantaa sen sijoitusta hakukoneissa, houkuttelee lisää lukijoita ja jakaa sen paljon liikennettä saaville sivuille muiden etujen ohella. Täytä nämä kentät ennen luonnoksen lähettämistä, niin tarinallasi on parhaat mahdollisuudet tavoittaa laaja yleisö!









Kuinka käyttää HackerNoonin tarina-asetuksia eduksesi





Kuva (tai GIF) on enemmän kuin tuhat sanaa.





Suositellut kuvat ovat avainasemassa lukijoiden huomion kiinnittämisessä ja tarinasi sävyn luomisessa. Yksi kirjoittajien yleinen virhe on lisätä suositeltu kuva suoraan luonnossivulle. Käytä sen sijaan "Tarina-asetuksia" ja valitse "Lähetä suositeltu kuva napsauttamalla" -ominaisuutta ladataksesi kuvasi oikein. Kun käytät hetken täydellisen esittelykuvan valitsemiseen tai luomiseen, tarinastasi tulee houkuttelevampi, mukaansatempaavampi ja jaettava!





Kun puhut esittelykuvista, tutustu AI-kuvagalleria , jossa esittelemme kaikkia HackerNoonilla koskaan tehtyjä tekoälyluomuksia.









Voit nyt ottaa yhteyttä suoraan toimittajiin luonnoksesi tarina-asetuksista! Kirjoita mukautettu viesti tai valitse valikoidusta yleisten luonnosongelmien luettelostamme nopeampaa ja tehokkaampaa viestintää varten!





Vaikka et välttämättä tarvitse tätä ominaisuutta joka kerta, kuratoitu luettelo luonnoksista on erittäin hyödyllinen, kun:

Luonnoksesi tarkistamisessa on viive.

Luonnoksesi hylätään vahingossa.

Sinulla on teknisiä ongelmia.

Jotain puuttuu, kuten tekstiä, kuvia tai linkkejä.

Haluat pohtia ideoita tai parantaa luonnostasi.





Toimittajamme vastaavat yleensä päivän tai kahden sisällä viestin jättämisestä.













”Metakuvaukset ovat yksi helpoimmista ja tärkeimmistä tavoista lisätä tarinasi orgaanista liikennettä. Hyvin kirjoitettu metakuvaus voi sekä nostaa sijoitustasi hakukoneissa että houkutella lukijoita napsauttamaan tarinaasi kilpailevien tarinoiden sijaan SERP:ssä."

- Limarc Ambalina , HackerNoonin entinen päällikkö





Metakuvauksesi on kuin hissipuhe tarinallesi – on sinun hetkisi kiinnittää huomiota muutamalla sanalla! Pidä se ytimekkäänä (155–160 merkkiä), sisällytä kohdeavainsana ja anna lukijoille houkutteleva esikatselu sisällön sisällöstä. Lisäksi kun HackerNoon jakaa tarinasi sosiaalisessa mediassa, metakuvauksestasi tulee kuvateksti, mikä tekee siitä entistä tärkeämpää saada se oikein - katso esimerkki tässä .





Tarvitsetko vinkkejä? Lue lisää täydellisen metakuvauksen luomisesta tässä .





TL;DR on lyhyt yhteenveto, joka korostaa tarinasi avainkohtia ja auttaa lukijoita nopeasti päättämään, haluavatko he sukeltaa asiaan. Suosittelemme pitämään sen 300–500 merkin välillä. Uutiskirjeissämme on tarinasi kuva, TL;DR, ja Lue lisää -painike, joten tee siitä houkutteleva – tai anna tekoälymme luoda sellainen sinulle!









Tunnisteet ovat Internetin indeksointijärjestelmä. Ne muodostavat perustan sisällön järjestämiselle ja jakelulle Internetissä. Kun lähetät tarinan HackerNoonille, et saa kolmea, et viittä, vaan KAHdeksaan tunnistetta. Tunnisteet toimivat sinulle kirjoittajana kahdella tärkeällä tavalla:





Tunnisteet auttavat Googlea , Bingiä , DuckDuckGoa ja ystäviä löytämään sisältösi ja näyttämään sen käyttäjille, jotka etsivät näitä termejä. Tunnisteet auttavat HackerNoonin jakamaan sisältöäsi eniten liikennöidyille sivuille sekä eniten tilatuille tunnisteille muokattavan The Tech Brief -uutiskirjeemme kautta.





Haluatko oppia lisää? Olemme kirjoittaneet siitä kokonaisen tarinan! Tarkista se täältä .





Teknologian julkaisualustana pyrimme edistämään arvoa lukijan ja kirjoittajan välillä. Uusi Emoji Credibility Indicators -julkaisumme tuo esiin olennaisen kontekstin jokaisen HackerNoon-tarinan sisältöön. Tämä voi olla jotain niin yksinkertaista kuin kertoa lukijalle, onko tarina uutinen vai mielipideartikkeli.





Toisaalta on monimutkaisempia asioita, joista saatamme haluta kertoa lukijalle, kuten onko kirjoittajalla omaa kiinnostusta yrityksiin, joista he kirjoittavat, vai onko hän käyttänyt tekoälyä teoksen kirjoittamiseen.





Kuinka Emojin uskottavuusindeksi näkyy tarinaasetuksissasi:





Opi jokaisen Emojin uskottavuusindikaattorin merkitys täältä .





Jos julkaiset uudelleen muualla julkaistun tarinan, voit silti lähettää sen HackerNoonille ja hyödyntää jakelumoottoriamme. Valitsemalla "enimmäislukijamäärän" -vaihtoehdon tarinasi hyötyy äänitarinoiden muuntamisesta, uutiskirjeiden jakelusta ja RSS-syötteiden poimimisesta. Henkilökohtaisista blogeista uudelleenjulkaistulle laadukkaalle sisällölle tarjoamme myös ensisijaisia linkkejä, joiden avulla voit kasvattaa yleisöäsi.









Ilmaisen toimituksellisen arvostelun ja tarinan jakelun lisäksi saat toimintakehotuksistasi näkyvämmin esille HackerNoonissa päivittäminen profiilisi toimintakehotus .





Lue lisää artikkeleiden lähettämisestä uudelleen ja ensisijaisesta linkityksestä täältä .





Siinä se! Olet tehnyt viimeisen silauksen ja olet nyt valmis lähettämään ja jakamaan tarinasi HackerNoon-yhteisön kanssa!





Etsitkö muita malleja? Käytä tätä mallia kirjoittaaksesi lukemastasi kirjasta tai tutustu muihin malleihin täällä .





