使用白标分析提升您的 Saas 公司





应用程序提供商（包括 SaaS 公司和 ISV）可以受益于购买白标分析工具并将其嵌入到他们的应用程序中，而不是从头开始构建。嵌入分析需要白标功能，这可以将您的用户体验提升到一个新的水平。

什么是白标分析？

白标分析是指可以重新命名和定制以与父应用程序无缝融合的嵌入式分析软件。白标分析平台提供更好的可用性和差异化，这将使您在竞争中脱颖而出。在本文中，我们将深入探讨这些功能是什么以及它们为何重要，然后列出一些评估供应商白标功能时需要提出的问题。

为什么白标签分析很重要？

当您对嵌入式分析软件进行白标时，您的图表、报告和仪表板看起来就像软件的无缝部分，而不是第三方插件。此外，整个应用程序都可以进行白标。





国际软件开发公司 Relevant Software写道：“白标应用程序的构建方式可以轻松地进行品牌化和定制，允许您更改颜色、徽标和其他元素，使它们看起来对您的品牌来说是独一无二的。 ”





好处包括：





使用颜色、徽标和其他元素轻松打造品牌和进行定制，使其与 SaaS 应用程序融为一体

使公司能够快速进入市场，同时最大限度地减少投资

最重要的是，用户体验是一致的





Relevant 概述了一家公司构建食品配送应用程序的示例，多家餐厅可以使用该应用程序定制自己的品牌。每家餐厅都可以通过以最少的投资获得完全支持的解决方案快速进入市场，同时保持对酒店核心竞争力的关注，从而受益匪浅。此外，软件开发公司还通过向多个客户提供软件来实现收入最大化。





在《如何选择嵌入式分析产品》一书中，作者 Wayne Eckerson 介绍了传统上只有大约四分之一的组织使用 BI 工具的情况。 “嵌入式分析改变了这个方程式。通过在其他应用程序中插入图表、仪表板以及整个创作和管理环境，嵌入式分析为业务用户提供了洞察力，并显着提高了 BI 的采用率。问题是大多数业务用户并不知道他们正在“使用 BI”——它只是他们已经使用的应用程序的一部分。 “





最好的嵌入式分析解决方案对用户来说是不可见的。白标签（通常也称为“定制”）是许多 BI 工具的重要属性。





Dresner Wisdom of Crowds® 商业智能市场研究使用 33 个标准评估模型对供应商进行评级，其中包括“产品质量和实用性”类别中的“定制化和可扩展性”。

白标分析的好处

白标仪表板平台提高了用户采用率和易用性。通过适当的白标，您可以以适合您品牌的高质量体验提供自助分析工具的所有功能。

1. 维护品牌

Vendasta 表示，“白标产品的关键是匿名……您的品牌可以获得所有可信度、忠诚度和信任。”作为一名营销专业人士，我对品牌和声誉的相对重要性有些偏见。然而，我当然认识到用户体验的重要性，并且为了维持您的团队构建的用户体验，您必须能够在 SaaS 应用程序中完全进行白标分析。

2. 无需额外开发即可保持一致的用户体验

产品所有者投入大量精力来开发易于使用、美观且视觉一致的用户界面。为了维持这些努力，白标嵌入式分析软件功能也必须能够保持相同的外观和感觉。





白标嵌入式分析软件的功能证实了这些努力，而无需开发人员重建第三方分析应用程序的重要组件。这种重建将部分抵消购买第三方白标报告工具的价值。

3. 无缝集成

您需要能够自动适应不同屏幕尺寸的响应式设计。同样重要的是用户能够自定义他们的体验，以他们想要的方式准确显示他们想要的数据类型。借助白标仪表板软件，您可以无缝集成，从而提高用户参与度，从而让您的 SaaS 应用程序在用户依赖时变得具有粘性。





最好的分析工具对用户来说是不可见的。白标（通常也称为“定制”）是许多 BI 工具创建真正白标报告的重要属性。





Dresner Wisdom of Crowds® 商业智能市场研究使用 33 个标准评估模型对供应商进行评级，其中包括“产品质量和实用性”类别中的“定制化和可扩展性”。

白标分析面临哪些常见挑战？

Eckerson 先生写道：“大多数 BI 工具并不是为嵌入而设计的；它们是为嵌入而设计的。”将独立的商业产品转换为可以轻松地完全保真地嵌入单租户和多租户环境中的产品是一项挑战。”





虽然许多 BI 工具可以嵌入仪表板，有些可以嵌入单独的小部件（图表），但该功能无法满足 SaaS 提供商的需求。例如，许多传统的 BI 工具依赖 iFrame 进行嵌入，除了徽标交换之外，它几乎不提供任何自定义功能。





AWS Quicksight 白标功能就是一个很好的例子，因为它只允许使用 iFrame 嵌入进行基本更新，缺乏 SaaS 领导者所期望的自定义功能。 （在此处查看有关Qrvey 与 Quicksight 的更多信息）其他支持 JavaScript 小部件的其他工具可能缺乏自定义选项，例如用于真正的白标签嵌入式分析体验的 CSS 覆盖。

您可以为分析工具的哪一部分添加白标签？

这总是会因软件而异。但帮助您取得成功的特征包括：





标识

标题样式（在是否融入您的应用程序中起着重要作用）

图表调色板

字体——类型、大小、颜色和粗细

某些图表内的间距 - 在处理带有长文本的轴标签时很有用





是什么造就了良好的白标分析？

在评估白标时，埃克森先生建议：“无需编码即可自定义用户界面的哪些部分？最好的工具可让您创建自定义图形界面，无需开发人员帮助即可与主机应用程序无缝融合。编码越少，项目部署越快。“





您无需编码即可自定义该工具的哪些功能？





1) 在这里您要查找哪些元素是可定制的。





基础知识： 最常见的是图表使用的徽标和调色板。这可能是最基本的，也是所有解决方案的起点。



画布： 您可以更改画布或仪表板背景的颜色吗？如果您使用浅灰色作为 SaaS 应用程序的背景，您将希望对报告进行相同的控制。



风格元素： 字体怎么样：系列、大小、粗细和颜色？它有默认值吗？还是一个图表一个图表？ 边框和框阴影等小部件元素怎么样？



图表标题： 您可以更改字体样式吗？你能把它们全部隐藏起来吗？



深色模式：简单但更复杂的自定义。你的解决方案有吗？





2）如何自定义无法通过界面配置的元素？





在这里，你问的是如何的问题。期望听到一些答案，但理想情况下，您可以创建样式表或在嵌入代码中传递覆盖。嵌入代码中的所有内容都应以编程方式或作为 API 参数。





3) 用于嵌入的 iFrame 或基于 javascript 的组件？





iFrame 使大多数工程团队头撞办公桌。由于缺乏自定义功能，Amazon QuickSight和Tableau 等iFrame 解决方案使其成为最难白标的解决方案。更糟糕的是，当像SiSense这样的企业拥有多种具有不同功能的产品时，可能会迫使您使用他们的 iFrame。有些像Yellowfin一样会提供这两种方法，但您必须花费额外的时间来审查每种方法。





这是我们只在嵌入式组件中使用 JavaScript 的最大原因之一。 iFrame 的局限性太大，无法在 SaaS 公司的多租户分析用例中发挥作用。





您是否知道 Qrvey 提供了 65 多个 CSS 样式类，团队可以使用这些类来无缝地为 Qrvey 的嵌入式分析产品添加白标签？查看一些仪表板示例。





选择最佳的白标分析平台

真正的白标分析软件开启了整个用户体验的定制化，包括对颜色、字体、图表和可视化属性等的支持。通过提供精细控制，开发人员可以确保您的分析在所有环境和所有设备上看起来都很完美。





有效的白标功能也不会干扰自助分析功能。用户仍然可以完全自定义他们的分析和仪表板以满足他们的需求，他们只需在您作为软件提供商定义的参数内进行操作，确保始终保持软件的外观和感觉。





专业提示*：在流程的早期阶段就涉及用户体验。您的用户体验主管将非常关心任何第三方软件能否维持他们精心创建的用户体验。*





实施白标分析

实施白标分析平台不一定是一个会减慢软件开发或分析实施速度的繁琐过程。如果您选择了像 Qrvey 这样的可自定义选项，那么您的开发人员只需使用本机样式工具即可创建与您的品牌和应用程序的其余部分相匹配的白标签仪表板。





最初设置后，大多数白标嵌入式平台设置稍后将不需要调整，因为在整个软件中部署了额外的分析。查看我们的数据可视化示例，了解白标分析软件如何为您服务。





想了解更多吗？

Qrvey 是领先的SaaS 嵌入式分析解决方案，专为希望使用自己的数据提供自助分析的 SaaS 公司提供专为嵌入式和白标用例构建的分析解决方案。





在 Qrvey，我们当然提倡 SaaS 提供商使用我们的嵌入式分析，但我们也了解您的客户正在使用您的工具。在大多数情况下，他们不知道交互式仪表板和报告是由 Qrvey 构建的，而这正是应该的。了解SaaS 公司为何依赖 Qrvey来提供更好的分析体验。





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