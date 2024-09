Elevando sua empresa Saas usando análises de marca branca

Os provedores de aplicativos, incluindo empresas de SaaS e ISVs, podem se beneficiar com a compra de uma ferramenta de análise de marca branca para incorporar em seus aplicativos, em vez de construí-la do zero. A incorporação de análises requer recursos de etiqueta em branco, que levam a experiência do usuário para o próximo nível.

O que é análise de marca branca?

A análise de marca branca refere-se ao software de análise incorporado que pode ser renomeado e personalizado para combinar perfeitamente com o aplicativo pai. As plataformas analíticas de marca branca oferecem melhor usabilidade e diferenciação que o diferenciam da concorrência. Neste artigo, analisamos quais são esses recursos e por que são importantes e, em seguida, listamos algumas perguntas a serem feitas para avaliar os recursos de marca branca dos fornecedores.

Por que a análise de marca branca é importante?

Ao colocar software de análise incorporado com etiqueta em branco, você faz com que seus gráficos, relatórios e painéis pareçam uma parte integrada do seu software, em vez de um plug-in de terceiros. Além disso, aplicativos inteiros podem ser rotulados em branco.





Relevant Software, uma empresa internacional de desenvolvimento de software, escreve : “Os aplicativos de marca branca são desenvolvidos de forma que possam ser facilmente marcados e personalizados, permitindo que você altere cores, logotipos e outros elementos para torná-los exclusivos de sua marca. ”





Os benefícios incluem:





Permite fácil branding e personalização com suas cores, logotipos e outros elementos para que combinem com o aplicativo SaaS

Permite que as empresas cheguem rapidamente ao mercado, minimizando o investimento

Mais importante ainda, a experiência do usuário é consistente





Relevant descreve um exemplo de uma empresa que constrói um aplicativo de entrega de comida que vários restaurantes podem personalizar com sua própria marca. Cada restaurante beneficia de chegar rapidamente ao mercado com uma solução totalmente suportada e com investimento mínimo, mantendo ao mesmo tempo o foco na sua competência principal de hospitalidade. Além disso, a empresa de desenvolvimento de software maximiza as receitas fornecendo software para vários clientes.





Em “ Como selecionar um produto analítico incorporado”, o autor Wayne Eckerson escreve sobre como as ferramentas de BI têm sido tradicionalmente usadas por apenas cerca de um quarto da organização média. “A análise incorporada muda a equação. Ao inserir gráficos, painéis e ambientes administrativos e de autoria completos dentro de outros aplicativos, a análise incorporada capacita os usuários corporativos com insights e aumenta drasticamente a adoção de BI. O problema é que a maioria dos usuários empresariais não sabe que está “usando BI” – é apenas parte do aplicativo que eles já usam. “





As melhores soluções analíticas incorporadas são invisíveis para os usuários. A etiqueta branca, também conhecida como “personalização”, é um atributo importante para muitas ferramentas de BI.





O Dresner Wisdom of Crowds® Business Intelligence Market Study classifica os fornecedores usando um modelo de avaliação de 33 critérios, incluindo “personalização e extensibilidade”, dentro da categoria de “qualidade e utilidade de um produto”.

Os benefícios da análise de marca branca

Uma plataforma de painel de marca branca aumenta a adoção do usuário e a facilidade de uso. Com a etiqueta branca adequada, você pode fornecer todas as funcionalidades das ferramentas de análise de autoatendimento em uma experiência de alta qualidade adequada à sua marca.

1. Manter a marca

De acordo com Vendasta, “A chave para produtos com etiqueta branca é o anonimato… Sua marca obtém toda a credibilidade, lealdade e confiança”. Como profissional de marketing, sou um pouco tendencioso quanto à importância relativa da marca e da reputação. No entanto, certamente reconheço o quão vital é a experiência do usuário e, para manter a experiência do usuário que sua equipe construiu, você deve ser capaz de realizar análises totalmente em branco em seu aplicativo SaaS .

2. UX consistente sem desenvolvimento adicional

Os proprietários de produtos investem esforços significativos no desenvolvimento de uma interface de usuário que seja fácil de usar, esteticamente agradável e visualmente consistente. Para manter esses esforços, os recursos de software analítico incorporado de marca branca também devem ser capazes de manter a mesma aparência.





Os recursos do software de análise incorporado de marca branca confirmam esses esforços, sem a necessidade de seus desenvolvedores reconstruírem componentes significativos do aplicativo de análise de terceiros. Essa reconstrução anularia parcialmente o valor de adquirir uma ferramenta de relatórios de marca branca de terceiros.

3. Integração perfeita

Você precisa de designs responsivos que se adaptem automaticamente a diferentes tamanhos de tela. Igualmente importante é a capacidade dos usuários personalizarem suas experiências para exibir exatamente os tipos de dados que desejam, da maneira que desejam vê-los. Com o software de painel de marca branca, você pode integrar perfeitamente, aumentando o envolvimento do usuário para que seu aplicativo SaaS se torne fixo à medida que os usuários confiam nele .





Quais são os desafios comuns do White Label Analytics?

Eckerson escreve: “A maioria das ferramentas de BI não foram projetadas para serem incorporadas; converter um produto comercial independente em um que possa ser facilmente incorporado em ambientes de um ou vários locatários com total fidelidade é um desafio.”





Embora muitas ferramentas de BI possam incorporar painéis e algumas possam incorporar widgets individuais (gráficos), a funcionalidade não atende às necessidades dos provedores de SaaS . Por exemplo, muitas ferramentas tradicionais de BI dependem de iFrames para suas incorporações, que oferecem pouca personalização além da troca de logotipo.





Os recursos de marca branca do AWS Quicksight são um bom exemplo, pois permitem apenas atualizações básicas com incorporações de iFrames, sem a personalização que um líder de SaaS esperaria. (Veja mais sobre Qrvey vs Quicksight aqui) Outros que oferecem suporte a widgets JavaScript podem não ter opções de personalização, como substituições de CSS para uma verdadeira experiência de análise incorporada de marca branca.

Que parte de uma ferramenta de análise você pode colocar em branco?

Isso sempre variará de acordo com o software. Mas os recursos que preparam você para o sucesso incluem:





logotipo

estilo de cabeçalho (desempenha um grande papel na integração com seu aplicativo)

paletas de cores do gráfico

fontes – tipo, tamanhos, cor e pesos

espaçamento dentro de determinados gráficos – útil ao lidar com rótulos de eixos com texto longo





O que torna uma boa análise de marca em branco?

Ao avaliar a etiqueta branca, o Sr. Eckerson aconselha: “Quais partes da interface do usuário você pode personalizar sem codificação? As melhores ferramentas permitem criar uma interface gráfica personalizada que combina perfeitamente com o aplicativo host, sem assistência do desenvolvedor. Quanto menos codificação, mais rápido o projeto será implementado.”





Quais recursos da ferramenta você pode personalizar sem codificação?





1) Aqui você procura quais elementos são personalizáveis.





O básico: Os mais comuns são logotipos e paletas de cores usadas em gráficos. Este é talvez o mais básico e onde começam todas as soluções.



A tela: você pode alterar a cor da tela ou do plano de fundo do painel? Se você usar cinza claro como plano de fundo para seu aplicativo SaaS, desejará o mesmo controle de seus relatórios.



Elementos de estilo: E quanto às fontes: família, tamanho, espessuras e cores? Tem padrões ou é gráfico por gráfico? Que tal elementos de widget, como bordas e sombras de caixa?



Títulos dos gráficos: você pode alterar os estilos de fonte? Você pode esconder tudo junto?



Modo escuro: uma personalização simples, porém mais complexa. Sua solução tem isso?





2) Como personalizar elementos que não podem ser configurados com uma interface?





Aqui, você está fazendo perguntas. Espere ouvir algumas respostas, mas o ideal é que você possa criar folhas de estilo ou passar substituições no código incorporado. Tudo deve ser programático no código incorporado ou como parâmetros da API.





3) iFrames ou componentes baseados em javascript para incorporação?





Os iFrames fazem a maioria das equipes de engenharia bater a cabeça na mesa. Soluções iFrame como Amazon QuickSight e Tableau tornam a etiqueta branca mais difícil devido à falta de personalização. O pior é quando uma empresa como a SiSense tem vários produtos com capacidades diferentes que podem forçá-lo a usar seus iFrames. E alguns, como o Yellowfin , oferecerão ambos, mas você terá que gastar mais tempo examinando cada método.





Este é um dos maiores motivos pelos quais usamos JavaScript apenas para nossos componentes incorporados. Os iFrames são simplesmente muito limitantes para serem úteis em casos de uso de análise multilocatário por empresas de SaaS.





Você sabia que o Qrvey oferece mais de 65 classes de estilo CSS que as equipes usam para rotular perfeitamente o produto de análise incorporado do Qrvey? Confira alguns exemplos de dashboards .





Escolhendo a melhor plataforma analítica de marca branca

O verdadeiro software de análise de marca branca abre toda a experiência do usuário para personalização , incluindo suporte para cores, fontes, atributos de gráfico e visualização e muito mais. Ao fornecer controle granular, os desenvolvedores podem garantir que suas análises pareçam perfeitas em todos os ambientes e em todos os dispositivos.





Recursos eficazes de marca branca também não interferem nos recursos analíticos de autoatendimento. Os usuários ainda podem personalizar totalmente suas análises e painéis para atender às suas necessidades, bastando fazê-lo dentro dos parâmetros que você, como fornecedor de software, definiu, garantindo que a aparência do seu software seja sempre mantida.





Dica profissional *: envolva a UX no início do processo. Você tem um líder de experiência do usuário que se preocupará profundamente com o fato de qualquer software de terceiros poder manter a experiência do usuário que ele criou cuidadosamente.*





Implementando análises de marca branca

A implementação de uma plataforma analítica de marca branca não precisa ser um processo complicado que retardará o desenvolvimento de software ou a implementação analítica. Se você selecionou uma opção personalizável como Qrvey, seus desenvolvedores podem simplesmente usar as ferramentas de estilo nativas para criar painéis de etiqueta em branco que correspondam à sua marca e ao restante do seu aplicativo.





Depois de configuradas inicialmente, a maioria das configurações da plataforma incorporada de marca branca não precisará ser ajustada posteriormente, à medida que análises adicionais são implantadas em todo o seu software. Confira nossos exemplos de visualização de dados para ver como o software de análise de marca branca pode funcionar para você.





