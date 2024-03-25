Beyaz Etiket Analitiklerini Kullanarak Saas Şirketinizi Yükseltme





SaaS şirketleri ve ISV'ler de dahil olmak üzere uygulama sağlayıcıları, sıfırdan oluşturmak yerine uygulamalarına yerleştirilecek beyaz etiketli bir analiz aracı satın almanın avantajlarından yararlanabilir. Analitiklerin yerleştirilmesi, kullanıcı deneyiminizi bir sonraki seviyeye taşıyan beyaz etiketleme yeteneklerini gerektirir.

Beyaz Etiket Analizi Nedir?

Beyaz etiketli analitik, ana uygulamayla sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde yeniden markalanabilen ve özelleştirilebilen yerleşik analiz yazılımını ifade eder. Beyaz etiketli analiz platformları, sizi rekabette öne çıkaracak hem daha iyi kullanılabilirlik hem de farklılaşma sunar. Bu makalede, bu yeteneklerin neler olduğunu ve neden önemli olduklarını derinlemesine inceleyeceğiz, ardından satıcıların beyaz etiket yeteneklerini değerlendirmek için sorulacak birkaç soruyu listeleyeceğiz.

Beyaz Etiket Analizi Neden Önemlidir?

Gömülü analiz yazılımını beyaz etiketlediğinizde grafiklerinizin, raporlarınızın ve gösterge tablolarınızın üçüncü taraf bir eklenti yerine yazılımınızın kusursuz bir parçası gibi görünmesini sağlarsınız. Ayrıca uygulamaların tamamı beyaz etiketli olabilir.





Uluslararası bir yazılım geliştirme şirketi olan Relevant Software şöyle yazıyor : "Beyaz etiket uygulamaları, kolayca markalanabilecek ve özelleştirilebilecek şekilde oluşturulmuştur; renkleri, logoları ve diğer öğeleri markanıza özgü görünecek şekilde değiştirmenize olanak tanır. ”





Faydaları şunları içerir:





Renkleriniz, logolarınız ve diğer öğelerinizle kolay markalama ve özelleştirme olanağı sağlar, böylece SaaS uygulamasıyla uyum sağlar

Yatırımları en aza indirirken şirketlerin hızla pazara girmesine olanak tanır

En önemlisi, kullanıcı deneyimi tutarlıdır





Relevant, birden fazla restoranın kendi markalarıyla özelleştirebileceği bir yemek dağıtım uygulaması geliştiren bir şirketin örneğini özetliyor. Her restoran, minimum yatırımla tam destekli bir çözümle hızlı bir şekilde pazara girmenin avantajını yaşarken, aynı zamanda temel konaklama becerisine odaklanmayı sürdürüyor. Ayrıca yazılım geliştirme firması, birden fazla müşteriye yazılım sağlayarak gelirlerini maksimuma çıkarıyor.





Yazar Wayne Eckerson, "Gömülü Analitik Ürünü Nasıl Seçilir " başlıklı makalesinde, BI araçlarının geleneksel olarak ortalama bir kuruluşun yalnızca dörtte biri tarafından nasıl kullanıldığını yazıyor. "Gömülü analitik denklemi değiştiriyor. Gömülü analitik, grafikleri, kontrol panellerini ve tüm yazma ve yönetim ortamlarını diğer uygulamaların içine yerleştirerek iş kullanıcılarına içgörü sağlar ve BI'nın benimsenmesini önemli ölçüde artırır. İşin püf noktası, çoğu iş kullanıcısının 'BI kullandığını' bilmemesidir; bu, zaten kullanmakta oldukları uygulamanın bir parçasıdır. “





En iyi gömülü analitik çözümleri kullanıcılar tarafından görülmez. Genellikle "özelleştirme" olarak da adlandırılan beyaz etiketleme, birçok BI aracı için önemli bir özelliktir.





Dresner Wisdom of Crowds® İş Zekası Pazar Araştırması, satıcıları "bir ürünün kalitesi ve kullanışlılığı" kategorisinde "özelleştirme ve genişletilebilirlik" dahil olmak üzere 33 kriterli bir değerlendirme modeli kullanarak derecelendirir.

Beyaz Etiket Analitiğinin Faydaları

Beyaz etiketli bir kontrol paneli platformu, kullanıcının benimsemesini ve kullanım kolaylığını artırır. Uygun beyaz etiketlemeyle, self servis analiz araçlarının tüm işlevlerini markanıza uygun, yüksek kaliteli bir deneyimle sunabilirsiniz.

1. Markayı Koruyun

Vendasta'ya göre, "Beyaz etiketli ürünlerin anahtarı anonimliktir... Markanız tüm güvenilirliği, sadakati ve güveni kazanır." Bir pazarlama uzmanı olarak markalaşma ve itibarın göreceli önemi konusunda biraz önyargılıyım. Ancak, kullanıcı deneyiminin ne kadar hayati olduğunun kesinlikle farkındayım ve ekibinizin oluşturduğu kullanıcı deneyimini sürdürmek için SaaS uygulamanızda analitiği tamamen beyaz etiketleyebilmeniz gerekir .

2. Ek Geliştirme Gerektirmeyen Tutarlı UX

Ürün sahipleri, kullanımı kolay, estetik açıdan hoş ve görsel olarak tutarlı bir kullanıcı arayüzü geliştirmek için önemli çaba harcıyor. Bu çabaları sürdürmek için, beyaz etiketli gömülü analitik yazılımı yeteneklerinin de aynı görünümü ve hissi koruabilmesi gerekir.





Beyaz etiketli yerleşik analiz yazılımının yetenekleri, geliştiricilerinizin üçüncü taraf analiz uygulamasının önemli bileşenlerini yeniden oluşturmasına gerek kalmadan bu çabaları doğrular. Bu tür bir yeniden yapılandırma, üçüncü taraf beyaz etiketli raporlama aracı satın almanın değerini kısmen ortadan kaldıracaktır.

3. Sorunsuz Entegrasyon

Farklı ekran boyutlarına otomatik olarak uyum sağlayan duyarlı tasarımlara ihtiyacınız var. Aynı derecede önemli olan, kullanıcıların deneyimlerini tam olarak istedikleri veri türlerini, görmek istedikleri şekilde görüntüleyecek şekilde özelleştirebilme yeteneğidir. Beyaz etiketli kontrol paneli yazılımıyla sorunsuz bir şekilde entegre olabilir, kullanıcı katılımını artırabilir, böylece kullanıcılar ona güvendikçe SaaS uygulamanızın yapışkan hale gelmesini sağlayabilirsiniz .





En iyi analiz araçları kullanıcılar tarafından görülmez. Genellikle "özelleştirme" olarak da adlandırılan beyaz etiketleme, birçok BI aracının gerçek beyaz etiket raporları oluşturmaya yönelik önemli bir özelliğidir.





Dresner Wisdom of Crowds® İş Zekası Pazar Araştırması, satıcıları "ürün kalitesi ve kullanışlılığı" kategorisinde "özelleştirme ve genişletilebilirlik" dahil olmak üzere 33 kriterli bir değerlendirme modeli kullanarak derecelendirir.

Beyaz Etiket Analitiklerinde Sık Karşılaşılan Zorluklar Nelerdir?

Bay Eckerson şöyle yazıyor: “BI araçlarının çoğu yerleştirme için tasarlanmamıştı; Tek başına, ticari bir ürünü, hem tek hem de çok kiracılı ortamlara tam aslına uygun şekilde kolayca yerleştirilebilecek bir ürüne dönüştürmek zorlu bir iş.”





Birçok BI aracı gösterge tabloları ve bazıları bireysel widget'lar (grafikler) yerleştirebilirken, işlevsellik SaaS sağlayıcılarının ihtiyaçlarını karşılamada başarısız olur . Örneğin, birçok geleneksel BI aracı, yerleştirmeleri için logo değiştirmenin ötesinde çok az özelleştirme sunan iFrame'lere güveniyor.





AWS Quicksight beyaz etiket özellikleri, bir SaaS liderinin bekleyeceği özelleştirmeden yoksun, yalnızca iFrame yerleştirmeleriyle temel güncellemelere izin verdiği için iyi bir örnektir. (Burada Qrvey ve Quicksight hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz) JavaScript widget'larını destekleyen diğerleri, gerçek bir beyaz etiketli yerleşik analiz deneyimi için CSS geçersiz kılmaları gibi özelleştirme seçeneklerinden yoksun olabilir.

Bir Analiz Aracının Hangi Bölümünü Beyaz Etiketleyebilirsiniz?

Bu her zaman yazılıma göre değişecektir. Ancak sizi başarıya hazırlayan özellikler şunları içerir:





logo

başlık stili (uygulamanıza uyum sağlamasında büyük rol oynar)

grafik renk paletleri

yazı tipleri – tür, boyutlar, renk ve ağırlıklar

belirli grafiklerin içindeki boşluklar – uzun metinli eksen etiketleriyle uğraşırken faydalıdır





İyi Beyaz Etiket Analizi Nedir?

Beyaz etiketlemeyi değerlendirirken Bay Eckerson şu tavsiyede bulunuyor: "Kullanıcı arayüzünün hangi kısımlarını kodlama olmadan özelleştirebilirsiniz? En iyi araçlar, geliştirici yardımına gerek kalmadan ana bilgisayar uygulamasıyla sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan özel bir grafik arayüz oluşturmanıza olanak tanır. Ne kadar az kodlama olursa proje o kadar hızlı devreye alınır.“





Aracın hangi özelliklerini kodlamadan özelleştirebilirsiniz?





1) Burada hangi öğelerin özelleştirilebilir olduğunu arıyorsunuz.





Temel bilgiler: En yaygın olanı, grafiklerin kullandığı logolar ve renk paletleridir. Bu belki de en temel olanıdır ve tüm çözümlerin başladığı yerdir.



Kanvas: Kanvasın veya kontrol panelinin arka planının rengini değiştirebilir misiniz? SaaS uygulamanızın arka planı olarak açık gri kullanırsanız raporlarınız üzerinde de aynı kontrolü isteyeceksiniz.



Stil öğeleri: Yazı tiplerine ne dersiniz: ailesi, boyutu, ağırlıkları ve renkleri? Varsayılanları var mı, yoksa grafik grafik mi? Kenarlıklar ve kutu gölgeleri gibi widget öğelerine ne dersiniz?



Grafik başlıkları: Yazı tipi stillerini değiştirebilir misiniz? Hepsini bir arada saklayabilir misin?



Karanlık mod: Basit ama daha karmaşık bir özelleştirme. Çözümünüz buna sahip mi?





2) Bir arayüzle yapılandırılamayan öğeleri nasıl kişiselleştirirsiniz?





Burada nasıl sorularını soruyorsunuz. Birkaç yanıt duymayı bekleyin, ancak ideal olarak stil sayfaları oluşturabilir veya yerleştirme kodundaki geçersiz kılmaları iletebilirsiniz. Gömme kodunda veya API parametrelerinde her şey programlı olmalıdır.





3) Yerleştirme için iFrame'ler mi yoksa javascript tabanlı bileşenler mi?





iFrame'ler çoğu mühendislik ekibinin kafalarını masalarına çarpmasına neden oluyor. Amazon QuickSight ve Tableau gibi iFrame çözümleri, özelleştirme eksikliği nedeniyle beyaz etiketlemeyi en zor hale getiriyor. Daha da kötüsü, SiSense gibi bir işletmenin sizi iFrame'lerini kullanmaya zorlayabilecek farklı yeteneklere sahip birden fazla ürünü olması. Ve Yellowfin gibi bazıları her ikisini de sunacaktır, ancak her yöntemi incelemek için ek zaman harcamanız gerekecektir.





Bu, gömülü bileşenlerimiz için yalnızca JavaScript kullanmamızın en büyük nedenlerinden biridir. iFrame'ler, SaaS şirketlerinin çok kiracılı analiz kullanım örneklerinde yararlı olamayacak kadar sınırlayıcıdır.





Qrvey'in, ekiplerin Qrvey'in yerleşik analiz ürününü sorunsuz bir şekilde beyaz etiketlemek için kullandığı 65'ten fazla CSS stili sınıfı sunduğunu biliyor muydunuz? Bazı kontrol paneli örneklerine göz atın.





En İyi Beyaz Etiket Analiz Platformunu Seçmek

Gerçek beyaz etiketli analiz yazılımı, renkler, yazı tipleri, grafik ve görselleştirme nitelikleri ve çok daha fazlası için destek de dahil olmak üzere tüm kullanıcı deneyimini özelleştirmeye açar . Geliştiriciler, ayrıntılı kontrol sağlayarak analizlerinizin tüm ortamlarda ve tüm cihazlarda mükemmel görünmesini sağlayabilir.





Etkili beyaz etiket özellikleri aynı zamanda self-servis analitik yeteneklerine de müdahale etmez. Kullanıcılar analizlerini ve kontrol panellerini ihtiyaçlarına uyacak şekilde tamamen özelleştirebilirler; bunu yazılım sağlayıcısı olarak sizin tanımladığınız parametreler dahilinde yaparlar ve yazılımınızın görünümünün ve tarzının her zaman korunmasını sağlarlar.





Profesyonel İpucu *: UX'i sürece erken dahil edin. Herhangi bir üçüncü taraf yazılımın, özenle oluşturdukları kullanıcı deneyimini sürdürebilmesini derinden önemseyecek bir UX lideriniz var.*





Beyaz Etiket Analitiklerini Uygulama

Beyaz etiketli bir analiz platformu uygulamak, yazılım geliştirmenizi veya analiz uygulamanızı yavaşlatacak hantal bir süreç olmak zorunda değildir. Qrvey gibi özelleştirilebilir bir seçenek seçtiyseniz geliştiricileriniz, markanıza ve uygulamanızın geri kalanına uygun beyaz etiketli kontrol panelleri oluşturmak için yerel stil araçlarını kullanabilir.





Başlangıçta ayarlandıktan sonra, beyaz etiketli yerleşik platform ayarlarının çoğunun, yazılımınız genelinde ek analizler dağıtılacağından daha sonra ayarlanması gerekmeyecektir. Beyaz etiketli analiz yazılımının sizin için nasıl çalışabileceğini görmek için veri görselleştirme örneklerimize göz atın.





Daha fazla öğrenmek ister misiniz?

Qrvey, SaaS çözümleri için önde gelen yerleşik analitiktir ve kendi verilerini kullanarak self servis analitik sunmak isteyen SaaS şirketlerine özel olarak yerleşik ve beyaz etiket kullanım senaryoları için oluşturulmuş bir analiz çözümü sunar.





Qrvey olarak, SaaS sağlayıcılarının yerleşik analizlerimizi kullanmasını kesinlikle savunuyoruz, ancak müşterilerinizin araçlarınızı kullandığını da anlıyoruz. Çoğu durumda, etkileşimli kontrol panellerinin ve raporların Qrvey tarafından oluşturulduğuna dair hiçbir fikirleri yoktur ve bu da tam olarak olması gerektiği gibidir. SaaS şirketlerinin daha iyi analiz deneyimlerini desteklemek için neden Qrvey'e güvendiğini öğrenin.





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