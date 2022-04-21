作为附带损害的平民伤亡：它们是否合理？

一场战争有这个特殊的东西。这是一种公开违反最普遍公认的道德限制——禁止杀戮的诫命——的社会实践，但却是一种普遍的职业。尽管这是毫无疑问的争议。

从全球角度来看，只有一小部分国家没有正常运作的军队。因此，一个国家的整体能力通常等同于其在 21 世纪发动战争的能力。以及是否

不管你喜不喜欢，我们都参与其中：作为纳税人，我们为战争火炮提供资金，作为公民，我们承认并支持在战争期间为我们冒着生命危险的军队。为什么？因为这需要他们为我们弄脏双手，这样我们才能继续在我们昂贵的房子里过上方便的现代生活。此外，因为似乎没有人真正质疑这一点。无论我们采取何种观点，战争都会带来死亡，这使得它成为问题，即使它有时看起来是适当的，甚至是必要的。

然而，平民死亡并非不可避免。军方通常会在任何有计划的攻击之前决定一个可接受的数量。由此造成的平民死亡似乎是不可避免的悲剧，但事实并非如此。

平民伤亡并非不可避免。它们是一种选择。

平民在战时有权获得不同保护的假设通常是推定的，而不是确定的。在现实中，预计爆炸半径内的人口通常由国家军队监视和估计，以估计有多少人会在其袭击中丧生。它还规定了每个命令允许无意中伤害多少无辜公民的限制。这种非战斗临界值 (NCV) 可能是最严格的战争规则，并且由于政治原因而因地点而异。

但问题是，平民或非战斗人员豁免的想法加倍难以应用。一方面，不可能看出两组个体之间的区别——战斗人员和非战斗人员——因此，是否应该保护一个人而不是另一个人的问题从一开始就是错误的。另一方面，行动特征的优先级——意图——其意义和后果远比大多数战争伦理讨论所承认的问题要严重得多。尽管如此，这个想法仍然是全球许多争论的核心。因此，我们必须考虑为什么它如此重要，以及它在战争辩论中扮演什么角色。

如果战争是人类的诅咒，那么对弱势群体的屠杀就是它最令人发指的化身。成千上万甚至数百万的年轻士兵死去，他们的损失令人悲痛，但仍被接受。相反，少数人的杀戮

军队手中的妇女、儿童或老人会引起愤怒。这种杀戮从一开始就被谴责为野蛮、不道德和残暴。道德规范和国际法都谴责了邪恶并试图限制它，如果不完全根除的话。

与外国人相比，更关心我们自己的同胞是很自然的。你对朋友和家人的爱不会也不可能等同于你对几百英里外的异国他乡的陌生人的爱。但是这种关心和爱是否允许你杀死那个陌生人以实现你的目标？



我将在这里留下一个想法：尽管在法律上是真实的，但对于一个致力于人人生而平等的超级大国来说，我们的功利主义立场既不勇敢也不道德上野心勃勃。



