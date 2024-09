Les victimes civiles comme dommages collatéraux : sont-elles justifiées ?

Une guerre a quelque chose de particulier. C'est une pratique sociale qui viole publiquement la restriction éthique la plus universellement reconnue - le commandement contre le meurtre - et pourtant une vocation commune. Quoique incontestablement controversé.

D'un point de vue mondial, seule une petite partie des pays n'ont pas d'armée opérationnelle. En conséquence, la compétence globale d'un pays est généralement assimilée à sa capacité à faire la guerre au XXIe siècle. Et si

qu'on le veuille ou non, nous sommes tous concernés : en tant que contribuables, nous finançons l'artillerie de guerre, et en tant que citoyens, nous reconnaissons et soutenons les soldats qui risquent leur vie pour nous pendant une guerre. Pourquoi? parce que cela les oblige à se salir les mains pour nous, afin que nous puissions continuer à vivre nos vies modernes et pratiques, dans nos maisons chères. Aussi, parce que personne ne semble vraiment le contester. Quelle que soit la perspective que l'on adopte, la guerre entraîne la mort, ce qui la rend problématique, même si elle apparaît parfois appropriée et même nécessaire.

Cependant, les morts civiles ne sont pas inévitables. L'armée décide généralement d'un nombre acceptable avant toute attaque planifiée. Les morts civiles qui en résultent peuvent sembler être des tragédies inévitables, mais elles ne le sont pas.

Les pertes parmi les civils ne sont pas inévitables. Ils sont une option.

L'hypothèse selon laquelle les civils ont droit à une protection distincte en temps de guerre est généralement présumée plutôt qu'établie. Alors qu'en réalité, la population à l'intérieur d'un rayon d'explosion projeté est généralement surveillée et estimée par une armée nationale pour estimer combien de personnes mourraient dans ses attaques. Il établit également une limite au nombre de citoyens innocents que chaque ordre est autorisé à nuire par inadvertance. Cette valeur limite pour les non-combattants (NCV) est probablement la règle de guerre la plus stricte, et elle diffère selon le lieu pour des raisons politiques.

Mais le problème est que l'idée d'immunité civile ou non combattante est doublement difficile à appliquer. D'une part, il est impossible de voir la différence entre les deux groupes d'individus - combattants et non-combattants - de sorte que la question de savoir si l'un doit être protégé par rapport à l'autre est erronée dès le départ. D'autre part, la priorisation d'une caractéristique de l'action – l'intention – dont le sens et les ramifications sont bien plus problématiques que ne le reconnaissent la plupart des discussions sur l'éthique de la guerre. Malgré cela, l'idée est toujours au cœur de nombreux débats dans le monde. Par conséquent, nous devons nous demander pourquoi il est si important et quel rôle il joue dans les débats sur la guerre.

Si la guerre est la malédiction de l'humanité, le massacre des plus vulnérables en est son incarnation la plus odieuse. Des milliers, voire des millions, de jeunes soldats meurent et leurs pertes sont endeuillées mais acceptées. Inversement, les meurtres d'une poignée

des femmes, des enfants ou des personnes âgées aux mains de l'armée suscite l'indignation. De tels meurtres ont été condamnés depuis la nuit des temps comme étant brutaux, contraires à l'éthique et atroces. Les prescriptions éthiques et le droit international ont à la fois dénoncé le mal et tenté de le limiter sinon de l'éradiquer complètement.

Il est naturel de se soucier davantage de nos propres compatriotes que des étrangers. Votre amour pour vos amis et votre famille ne sera pas et ne pourra pas être égal à votre amour pour un étranger à des centaines de kilomètres dans un pays étranger. Mais cette inquiétude et cet amour vous donnent-ils la permission de tuer cet étranger afin d'atteindre vos objectifs ?



Je vais juste vous laisser avec cette pensée ici : bien que légalement véridique, notre position utilitaire n'est ni courageuse ni éthiquement ambitieuse pour une superpuissance attachée à la conviction que tous les hommes sont créés égaux.