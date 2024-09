Vítimas civis como danos colaterais: são justificadas?

Uma guerra tem essa coisa peculiar. É uma prática social que viola publicamente a restrição ética mais universalmente reconhecida - o mandamento contra matar - e ainda assim é uma vocação comum. Embora um que seja inquestionavelmente controverso.

De uma perspectiva global, apenas uma pequena parcela dos países não possui forças armadas em funcionamento. Como resultado, a competência geral de um país é geralmente equiparada à sua capacidade de travar uma guerra no século XXI. E se

gostemos ou não, estamos todos envolvidos: como contribuintes, financiamos a artilharia de guerra, e como cidadãos, reconhecemos e apoiamos as tropas que colocam suas vidas em risco por nós durante uma guerra. Por quê? porque exige que sujem as mãos por nós, para que possamos continuar vivendo nossas vidas modernas e convenientes, em nossas casas caras. Além disso, porque ninguém parece estar genuinamente contestando isso. Qualquer que seja a perspectiva que tomemos, a guerra implica a morte, o que a torna problemática, mesmo que às vezes pareça apropriada e até necessária.

No entanto, as mortes de civis não são inevitáveis. Os militares geralmente decidem sobre um número aceitável antes de qualquer ataque planejado. As mortes de civis resultantes podem parecer tragédias inevitáveis, mas não são.

As baixas entre os civis não são inevitáveis. Eles são uma opção.

A suposição de que os civis têm direito a proteção distinta em tempos de guerra é geralmente presumida e não estabelecida. Quando, na realidade, a população dentro de um raio de explosão projetado é geralmente vigiada e estimada por um exército nacional para estimar quantas pessoas morreriam em seus ataques. Também estabelece um limite de quantos cidadãos inocentes cada ordem pode prejudicar inadvertidamente. Esse valor de corte para não combatentes (NCV) é provavelmente a regra de guerra mais rigorosa e difere de acordo com o local por razões políticas.

Mas o problema é que a ideia de imunidade civil ou não combatente é duplamente difícil de aplicar. Por um lado, é impossível ver a diferença entre os dois grupos de indivíduos - combatentes e não-combatentes - então a questão de saber se um deve ser protegido em detrimento do outro é falha desde o início. Por outro lado, a priorização de uma característica da ação – a intenção – cujo significado e ramificações são muito mais problemáticos do que reconhece a maioria das discussões sobre a ética da guerra. Apesar disso, a ideia ainda está no centro de muitos debates em todo o mundo. Como resultado, devemos considerar por que é tão importante e qual o papel que desempenha nos debates de guerra.

Se a guerra é a maldição da humanidade, o massacre dos vulneráveis é sua encarnação mais hedionda. Milhares, se não milhões, de jovens soldados morrem, e suas perdas são lamentadas, mas aceitas. Por outro lado, os assassinatos de um punhado

mulheres, crianças ou idosos nas mãos dos militares provoca indignação. Tais assassinatos foram condenados desde o início dos tempos como brutais, antiéticos e atrozes. As prescrições éticas e o direito internacional denunciaram o mal e tentaram limitá-lo, senão erradicá-lo totalmente.

É natural ter mais preocupação com os nossos compatriotas do que com os estrangeiros. Seu amor por seus amigos e familiares não será e não pode ser igual ao seu amor por um estranho a centenas de quilômetros de distância em uma nação estrangeira. Mas essa preocupação e amor lhe dão permissão para matar aquele estranho para atingir seus objetivos?



Vou apenas deixar você com este pensamento aqui: embora legalmente verdadeiro, nossa postura utilitária não é corajosa nem eticamente ambiciosa para uma superpotência comprometida com a crença de que todos os homens são criados iguais.