人工智能与超级智能的探索

作为地球上的主导物种，人类利用智能来统治世界，无需竞争。但现在，我们即将创造出可以挑战我们霸主地位的东西——人工智能超级智能 (ASI)。这个概念曾经只出现在科幻小说中，现在正迅速成为现实。要理解它的重要性，我们必须首先探索智能的本质，以及它如何推动人类达到目前的地位。

等等……我们可以先定义一下什么是“智能”吗？

智力是学习、推理、获取知识和技能并利用它们解决问题的能力。智力是一种力量，人类比其他任何物种都更有效地利用了智力，从而摆脱了自然的束缚。然而，通往统治地位的道路并不平坦。对于大多数动物来说，智力耗费的能量太多，不值得付出这样的代价，导致其发展受到限制。





数百万年来，各种形式的智慧在各个物种中出现，从扁虫的初级大脑到鸟类、章鱼和哺乳动物的复杂神经结构。但正是在 700 万年前出现的古人类，经历了大脑容量的快速而深刻的扩张。从狭隘的智力到一般智力的转变，使我们的祖先变成了工具制造者、火种使用者和文化的创造者。到 25 万年前，智人已经发展出在大型群体中合作、交流复杂思想和提出有关世界的基本问题的能力。





随着每一次发现，人类的集体知识不断增长，最终导致农业、写作、医学、天文学和哲学领域的快速进步。大约 200 年前开始的科学革命成倍地加速了这一进步，并导致了技术的发展，这些技术改变了我们的世界。互联网诞生仅 35 年，它进一步改变了人类社会，使全球范围内获取和共享知识变得更加容易。





今天，我们生活在一个由我们创造、为我们而建、为满足我们的需求而塑造的世界。这一成就在历史上是史无前例的，我们很容易忘记它为达到这一目标所付出的巨大努力。然而，我们现在可能即将创造出一种可以从根本上改变这种动态的东西——人工智能。

人工智能的创造和崛起

人工智能 (AI) 是指使用计算机代码执行心理任务的软件，用硅代替神经元来解决问题。在早期阶段，人工智能简单而有限，其专门系统专为受控环境中的狭窄任务而设计。这些早期的人工智能系统类似于 5 亿年前的扁虫，需要人类专家来操作，远远无法与人类智能相媲美。





尽管人工智能研究经历了几次挫折，但计算能力和编程技术的进步最终带来了突破。到 1997 年，人工智能已经在国际象棋等特定任务上超越了人类的能力，并开始用于更复杂的应用。自学机器的发展标志着一个重要的转折点。这些由神经网络驱动的机器可以在没有人工干预的情况下自我改进，从而催生出一种新型人工智能——具有代码黑匣子功能的人工智能。





到 2016 年，人工智能已经取得了令人瞩目的成就，例如在围棋比赛中击败了最优秀的人类选手，以及在短短四个小时内通过与自己对弈掌握了国际象棋。这些成就证明了人工智能在特定任务中超越人类能力的潜力。然而，ChatGPT 和其他语言模型的出现才真正吸引了公众的想象力。这些模型经过大量互联网数据的训练，可以比大多数人更好地处理语言任务，标志着人工智能向更通用的形式迈出了重要一步。





通用人工智能 (AGI) 的概念代表了人工智能发展的关键时刻。与擅长特定任务的狭义人工智能不同，通用人工智能能够学习和执行人类可以做的任何任务。通用人工智能的潜在影响是惊人的。如果通用人工智能能够掌握所有心理任务，那么它几乎可以在所有领域胜过人类。





AGI 可以彻底改变科学、技术和社会。它可以解决科学的基本问题，发明新技术，解决气候变化问题，治愈癌症等疾病。然而，风险也同样巨大。AGI 可以被武器化，用来操纵社交媒体，甚至颠覆文明本身。AGI 的创造可能像发现火或电一样具有变革性，但它也可能对人类构成生存威胁。

“智力爆炸”

随着 AGI 的不断发展，它有可能引发“智能爆炸”——一个快速、自我强化的改进周期，可能导致真正的超级智能的出现。这种假想的存在将拥有远远超出人类理解的认知能力，有可能以我们无法预测的方式重塑世界。





超级智能的前景引发了关于人类未来的深刻问题。AGI 会成为一股仁慈的力量，引导人类走向成就和繁荣的新高度吗？还是会成为一种威胁，开启一个充满不确定性和危险的新时代？这些问题仍未得到解答，但有一点是明确的：开发更强大的人工智能系统的竞赛已经开始。





当我们冲向不确定的未来时，我们必须为未来的挑战和机遇做好准备。AGI 的诞生可能是人类的最终发明——它将决定我们这个物种和我们所建立的世界的命运。





我们正站在历史的十字路口。我们今天就人工智能的开发和部署做出的决定将决定我们文明的未来。无论我们是善用人工智能的力量，还是任其失控，有一件事是肯定的：未来即将到来，而我们现在的选择将决定未来。