ИИ и поиски сверхинтеллекта

Будучи доминирующим видом на Земле, люди использовали интеллект, чтобы править без конкуренции. Но сейчас мы находимся на пороге создания чего-то, что может бросить вызов нашему превосходству — Искусственного Суперинтеллекта (ИСИ). Эта концепция, когда-то низведенная до области научной фантастики, быстро становится осязаемой реальностью. Чтобы понять ее значение, мы должны сначала изучить саму природу интеллекта и то, как он вывел человечество на нынешнее положение.

Подождите… можем ли мы сначала определить, что такое «интеллект»?

Интеллект — это способность учиться, рассуждать, приобретать знания и навыки и использовать их для решения проблем. Это форма силы, и люди используют ее эффективнее, чем любой другой вид, что позволяет нам освободиться от ограничений природы. Однако путь к доминированию был совсем не простым. Для большинства животных интеллект был слишком энергоемким, чтобы оправдать затраты, что привело к его ограниченному развитию.





На протяжении миллионов лет у разных видов возникали различные формы интеллекта: от рудиментарного мозга плоских червей до сложных нейронных структур птиц, осьминогов и млекопитающих. Но именно гоминины, появившиеся 7 миллионов лет назад, испытали быстрое и глубокое расширение возможностей мозга. Этот переход от узкого к общему интеллекту превратил наших предков в изготовителей инструментов, обладателей огня и создателей культуры. 250 000 лет назад Homo sapiens развил способность работать вместе в больших группах, обмениваться сложными идеями и задавать фундаментальные вопросы о мире.





С каждым открытием коллективные знания человечества росли, достигая кульминации в быстром прогрессе в сельском хозяйстве, письменности, медицине, астрономии и философии. Научная революция, начавшаяся около 200 лет назад, ускорила этот прогресс в геометрической прогрессии, что привело к развитию технологий, которые изменили наш мир. Интернет, которому всего 35 лет, еще больше преобразил человеческое общество, упростив доступ к знаниям и обмен ими в глобальном масштабе.





Сегодня мы живем в мире, который был сформирован в соответствии с нашими потребностями, создан нами и для нас. Это достижение беспрецедентно в истории, и легко забыть, какие огромные шаги потребовались для достижения этой точки. Однако сейчас мы можем оказаться на грани создания чего-то, что может кардинально изменить эту динамику — искусственного интеллекта.

Создание и развитие искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (ИИ) относится к программному обеспечению, которое выполняет умственные задачи с использованием компьютерного кода, заменяя нейроны кремнием для решения проблем. На ранних стадиях ИИ был простым и ограниченным, со специализированными системами, разработанными для узких задач в контролируемых средах. Эти ранние системы ИИ, похожие на плоских червей 500 миллионов лет назад, требовали для работы экспертов-людей и были далеки от человеческого интеллекта.





Несмотря на несколько неудач в исследованиях ИИ, достижения в области вычислительной мощности и методов программирования в конечном итоге привели к прорывам. К 1997 году ИИ превзошел человеческие возможности в определенных задачах, таких как шахматы, и начал использоваться для более сложных приложений. Разработка самообучающихся машин ознаменовала собой важный поворотный момент. Эти машины, работающие на нейронных сетях, могли совершенствовать себя без вмешательства человека, что привело к созданию нового типа ИИ — черных ящиков кода, способных работать с ИИ.





К 2016 году ИИ добился замечательных успехов, таких как победа над лучшими людьми в игре Го и освоение шахмат всего за четыре часа, играя против самого себя. Эти достижения продемонстрировали потенциал ИИ превзойти человеческие способности в узких задачах. Однако именно появление ChatGPT и других языковых моделей по-настоящему захватило воображение публики. Обученные на огромных объемах данных из Интернета, эти модели могли справляться с языковыми задачами лучше, чем большинство людей, что стало значительным шагом на пути к более общим формам ИИ.





Концепция искусственного интеллекта общего назначения (ИИО) представляет собой критический момент в развитии ИИ. В отличие от узкого ИИ, который преуспевает в конкретных задачах, ИИО будет обладать способностью обучаться и выполнять любую задачу, которую может выполнить человек. Потенциальные последствия ИИО ошеломляют. Если ИИО сможет справиться со всеми умственными задачами, он сможет превзойти людей практически в каждой области.





AGI может произвести революцию в науке, технологиях и обществе. Он может решить фундаментальные вопросы науки, изобрести новые технологии, исправить изменение климата и вылечить такие болезни, как рак. Однако риски столь же значительны. AGI может быть использован в качестве оружия, для манипулирования социальными сетями или даже для подрыва самой цивилизации. Создание AGI может быть таким же преобразующим, как открытие огня или электричества, но оно также может представлять экзистенциальную угрозу человечеству.

«Взрыв интеллекта»

Поскольку AGI продолжает развиваться, существует вероятность, что он может спровоцировать «взрыв интеллекта» — быстрый, самоусиливающийся цикл усовершенствований, который может привести к появлению настоящего сверхразума. Это гипотетическое существо будет обладать когнитивными способностями, выходящими далеко за рамки человеческого понимания, потенциально изменяя мир способами, которые мы не можем предсказать.





Перспектива сверхинтеллекта поднимает глубокие вопросы о будущем человечества. Станет ли ОИИ благотворной силой, ведущей человечество к новым вершинам достижений и процветания? Или он станет угрозой, возвещая новую эру неопределенности и опасности? Эти вопросы остаются без ответа, но ясно одно: гонка за разработку все более мощных систем ИИ уже идет.





Поскольку мы мчимся к неопределенному будущему, крайне важно, чтобы мы были готовы к вызовам и возможностям, которые ждут нас впереди. Создание AGI может стать последним изобретением человечества — тем, которое определит судьбу нашего вида и мира, который мы построили.





Мы стоим на перепутье истории. Решения, которые мы принимаем сегодня о разработке и внедрении ИИ, определят будущее нашей цивилизации. Независимо от того, используем ли мы силу ИИ во благо или позволим ей выйти из-под контроля, одно можно сказать наверняка: будущее наступает, и оно будет определяться выбором, который мы сделаем сейчас.