KI und die Suche nach Superintelligenz

Als dominante Spezies auf der Erde hat der Mensch seine Intelligenz genutzt, um ohne Konkurrenz zu herrschen. Doch nun stehen wir kurz davor, etwas zu erschaffen, das unsere Vorherrschaft in Frage stellen könnte – künstliche Superintelligenz (ASI). Dieses Konzept, einst ins Reich der Science-Fiction verbannt, wird schnell zu greifbarer Realität. Um seine Bedeutung zu verstehen, müssen wir zunächst die eigentliche Natur der Intelligenz erforschen und wie sie die Menschheit zu ihrer gegenwärtigen Position geführt hat.

Moment … können wir zunächst definieren, was „Intelligenz“ ist?

Intelligenz ist die Fähigkeit zu lernen, zu schlussfolgern, sich Wissen und Fähigkeiten anzueignen und diese zur Problemlösung einzusetzen. Sie ist eine Form von Macht und der Mensch hat sie besser als jede andere Spezies genutzt, wodurch er sich von den Zwängen der Natur befreien konnte. Der Weg zur Dominanz war jedoch alles andere als geradlinig. Für die meisten Tiere war Intelligenz zu energieintensiv, als dass sie den Aufwand wert wäre, was zu ihrer begrenzten Entwicklung führte.





Im Laufe von Millionen von Jahren entwickelten sich bei allen Arten verschiedene Formen der Intelligenz, vom rudimentären Gehirn der Plattwürmer bis zu den komplexen neuronalen Strukturen von Vögeln, Tintenfischen und Säugetieren. Doch es waren die Homininen, die vor 7 Millionen Jahren auftauchten und eine schnelle und tiefgreifende Erweiterung ihrer Gehirnkapazität erlebten. Dieser Wandel von der beschränkten zur allgemeinen Intelligenz machte unsere Vorfahren zu Werkzeugmachern, Feuerschützern und Kulturschöpfern. Vor 250.000 Jahren hatte der Homo sapiens die Fähigkeit entwickelt, in großen Gruppen zusammenzuarbeiten, komplexe Ideen zu kommunizieren und grundlegende Fragen über die Welt zu stellen.





Mit jeder Entdeckung wuchs das kollektive Wissen der Menschheit, was zu rasanten Fortschritten in der Landwirtschaft, der Schrift, der Medizin, der Astronomie und der Philosophie führte. Die wissenschaftliche Revolution, die vor etwa 200 Jahren begann, beschleunigte diesen Fortschritt exponentiell und führte zur Entwicklung von Technologien, die unsere Welt neu gestaltet haben. Das gerade einmal 35 Jahre alte Internet hat die menschliche Gesellschaft weiter verändert und den Zugang zu Wissen und dessen Austausch auf globaler Ebene erleichtert.





Heute leben wir in einer Welt, die unseren Bedürfnissen angepasst ist, die von uns und für uns geschaffen wurde. Diese Errungenschaft ist beispiellos in der Geschichte, und man vergisst leicht, welche enormen Schritte nötig waren, um diesen Punkt zu erreichen. Doch nun stehen wir möglicherweise kurz davor, etwas zu schaffen, das diese Dynamik grundlegend verändern könnte – künstliche Intelligenz.

Die Entstehung und der Aufstieg der künstlichen Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet Software, die mithilfe von Computercodes mentale Aufgaben ausführt und dabei Neuronen durch Silizium ersetzt, um Probleme zu lösen. In ihren frühen Stadien war KI einfach und begrenzt, mit spezialisierten Systemen, die für enge Aufgaben in kontrollierten Umgebungen entwickelt wurden. Diese frühen KI-Systeme, die den Plattwürmern vor 500 Millionen Jahren ähnelten, erforderten menschliche Experten zur Bedienung und waren weit von der menschlichen Intelligenz entfernt.





Trotz einiger Rückschläge in der KI-Forschung führten Fortschritte bei der Rechenleistung und den Programmiertechniken schließlich zu Durchbrüchen. Bis 1997 übertraf die KI die menschlichen Fähigkeiten bei bestimmten Aufgaben, wie etwa beim Schach, und wurde für komplexere Anwendungen eingesetzt. Die Entwicklung selbstlernender Maschinen markierte einen bedeutenden Wendepunkt. Diese Maschinen, die von neuronalen Netzwerken angetrieben wurden, konnten sich ohne menschliches Eingreifen selbst verbessern, was zur Entstehung einer neuen Art von KI führte – leistungsfähiger Blackboxes voller Code.





Bis 2016 hatte die KI bemerkenswerte Leistungen vollbracht, wie etwa den Sieg über die besten Menschen im Go-Spiel oder die Meisterschaft im Schachspiel in nur vier Stunden, indem sie gegen sich selbst spielte. Diese Erfolge zeigten, dass die KI das Potenzial hat, die menschlichen Fähigkeiten bei eng gefassten Aufgaben zu übertreffen. Erst das Aufkommen von ChatGPT und anderen Sprachmodellen beflügelte jedoch die Fantasie der Öffentlichkeit. Diese Modelle, die mit riesigen Datenmengen aus dem Internet trainiert wurden, konnten Sprachaufgaben besser bewältigen als die meisten Menschen, was einen bedeutenden Schritt in Richtung allgemeinerer Formen der KI darstellte.





Das Konzept der künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI) stellt einen kritischen Wendepunkt in der Entwicklung der KI dar. Im Gegensatz zur eingeschränkten KI, die sich durch spezifische Aufgaben auszeichnet, wäre AGI in der Lage, jede Aufgabe zu erlernen und auszuführen, die ein Mensch erledigen kann. Die möglichen Auswirkungen von AGI sind atemberaubend. Wenn eine AGI alle mentalen Aufgaben meistern könnte, könnte sie den Menschen in praktisch jedem Bereich übertreffen.





AGI könnte Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft revolutionieren. Sie könnte grundlegende wissenschaftliche Fragen lösen, neue Technologien erfinden, den Klimawandel beheben und Krankheiten wie Krebs heilen. Allerdings sind auch die Risiken erheblich. AGI könnte als Waffe eingesetzt, zur Manipulation sozialer Medien verwendet oder sogar die Zivilisation selbst untergraben werden. Die Schaffung von AGI könnte ebenso umwälzend sein wie die Entdeckung des Feuers oder der Elektrizität, aber sie könnte auch eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit darstellen.

Die „Intelligenz-Explosion“

Mit der Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz besteht die Möglichkeit, dass sie eine „Intelligenzexplosion“ auslöst – einen schnellen, sich selbst verstärkenden Verbesserungszyklus, der zur Entstehung einer echten Superintelligenz führen könnte. Dieses hypothetische Wesen würde über kognitive Fähigkeiten verfügen, die weit über das menschliche Vorstellungsvermögen hinausgehen, und könnte die Welt auf eine Weise umgestalten, die wir nicht vorhersagen können.





Die Aussicht auf Superintelligenz wirft tiefgreifende Fragen über die Zukunft der Menschheit auf. Wird die künstliche Intelligenz zu einer wohlwollenden Kraft, die die Menschheit zu neuen Höhen der Errungenschaften und des Wohlstands führt? Oder wird sie zu einer Bedrohung, die eine neue Ära der Unsicherheit und Gefahr einläutet? Diese Fragen bleiben unbeantwortet, aber eines ist klar: Das Rennen um die Entwicklung immer leistungsfähigerer KI-Systeme hat bereits begonnen.





Während wir einer ungewissen Zukunft entgegenrasen, ist es entscheidend, dass wir uns auf die Herausforderungen und Chancen vorbereiten, die vor uns liegen. Die Schaffung von AGI könnte die letzte Erfindung der Menschheit sein – eine, die das Schicksal unserer Spezies und der Welt, die wir aufgebaut haben, bestimmt.





Wir stehen an einem Wendepunkt der Geschichte. Die Entscheidungen, die wir heute über die Entwicklung und den Einsatz von KI treffen, werden die Zukunft unserer Zivilisation prägen. Ob wir die Macht der KI für das Gute nutzen oder zulassen, dass sie außer Kontrolle gerät, eines ist sicher: Die Zukunft kommt und sie wird von den Entscheidungen geprägt sein, die wir jetzt treffen.