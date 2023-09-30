FTC 诉亚马逊法院立案，检索于 2023 年 6 月 1 日，是HackerNoon 法律 PDF 系列的一部分。您可以在此处跳至本文件中的任何部分。这部分是 20 部分中的 8 部分。

亚马逊推迟委员会调查的其他尝试

225. 2021 年 3 月 16 日，委员会向亚马逊发出了 CID，寻求有关与 Prime 相关的注册和取消做法的信息。 CID 指示亚马逊在 2021 年 4 月 15 日之前做出回应。（已编辑）





226. 亚马逊拥有超过 150 万名员工，即潜在的文件保管人，其内部通信充满了缩略语和其他行话，即潜在的搜索术语，外人不易识别。因此，与任何发现过程一样，委员会必须并且确实依赖亚马逊善意地参与发现规划过程，包括确定适当的托管人和搜索词。





227.（已编辑）亚马逊的律师向 FTC 的律师保证，（已编辑）亚马逊的律师还告诉 FTC 的律师（已编辑）这些保证与任何对方律师参与善意发现计划的义务是一致的。然而，如下文所述，亚马逊并未兑现这些保证（已编辑）





228. 在习惯上需要依靠对方律师真诚行事的情况下，亚马逊律师在联邦贸易委员会调查方面拥有丰富的经验，（已编辑）大量潜在文件 - 托管人和搜索词（其中许多是不为人知的）在整个主题期间，委员会同意依靠亚马逊向 CID 提供充分的回应，包括合理的搜索词和托管人，以使委员会能够公平评估亚马逊的 Prime 注册和取消做法。然而，委员会始终保留要求提供额外响应信息以及额外搜索词和保管人的权利。





229. 因此，在主体期间，为了回应亚马逊的保证（已编辑），委员会暂时接受（已编辑）





230. 到一年后的 2022 年 3 月 14 日，亚马逊仅制作了少量 - 材料 - 少于（已编辑）文档 -（已编辑）





231. 2022 年 3 月 14 日，《商业内幕》发布了亚马逊现任和前任员工泄露的有关亚马逊 Prime 结账注册流程和伊利亚特流程问题的信息。委员会很快确定，亚马逊未能向委员会披露目前泄露的大部分文件和信息，尽管其中至少有一些文件和信息对未决的 CID 做出了回应。亚马逊隐瞒了该信息（已编辑）





232. 编辑





233. 根据其权利保留，委员会于 2022 年 4 月 19 日发出了广泛的后续要求，要求提供更多信息。亚马逊没有遵守这一要求，（已编辑）





234. 2022 年 6 月 30 日，委员会向亚马逊发出了额外的 CID，并向多名现任和前任雇员发出了 CID，以寻求文件和证词。亚马逊也没有遵守 2022 年 6 月 30 日的 CID。





235. 相反，亚马逊和某些个人 CID 接收者（包括高管 Lindsay、Ghani 和 Grandinetti）于 2022 年 8 月 5 日向委员会请愿，要求撤销 2022 年 6 月的 CID。 2022 年 9 月 21 日，委员会在所有实质性方面驳回了该请愿书。三名委员就亚马逊提出的一个法律问题指出，该问题是亚马逊推迟或避免提供证词的依据：“这一纠纷提出的问题只是联邦贸易委员会工作人员在对目标进行复杂调查时面临的众多挑战之一，这些目标可能认为延长发现的好处”。尽管委员会命令亚马逊和个人请愿者完全遵守，但他们没有这样做。





236.亚马逊努力推迟委员会的调查包括（已编辑）





237. 亚马逊基本上未能及时提供刑事调查局要求的文件。 - 尽管 Prime 是世界上最大的订阅计划，但亚马逊在整个两年的调查期间生成的（经过编辑的）文档数量较少。小企业通常会向委员会调查人员提供更多材料。此外，亚马逊在 2022 年 10 月（即委员会首次 CID 后 18 个月）之前并未提供大部分文件。





238. 第 225 至 237 段中描述的亚马逊（已编辑）保证构成故意不当行为，旨在拖延委员会的调查和本投诉。此外，这些（经过编辑的）保证误导了委员会，并明确隐瞒了本文所述的在主体期间采取行动的原因。亚马逊的不当行为可以预见并确实导致了委员会调查的延误。





239. 委员会始终勤勉行事。除此之外，在调查期间，委员会审查了亚马逊制作的材料，并通过信函和电话会议向亚马逊法律顾问提供了反馈。委员会还提出了补充要求，并为了加快亚马逊的反应，要求该公司接受生产时间表。





240. 亚马逊对委员会 CID 的恶意回应构成了委员会无法控制的特殊情况。如果不是亚马逊试图阻挠委员会的调查，委员会就会提前几个月提起这一行动。第 225 至 237 段中描述的亚马逊（已编辑）保证推迟了委员会在 2021 年 4 月 15 日（最初的 CID 返回日期）和 2022 年 3 月 14 日期间的调查





241. 亚马逊的撤销请求基本上不成功，导致委员会在待决期间（2022 年 8 月 5 日至 2022 年 9 月 21 日）的调查被推迟。





242. 根据本诉状中指控的事实和违法行为，联邦贸易委员会有理由相信被告正在并且即将违反委员会执行的法律，因为被告多年来一直在知情的情况下反复实施 ROSCA 违规行为。这些违法行为仍在继续。即使亚马逊停止或已经停止了一些有问题的行为，亚马逊也（已编辑）





243. 此外，直到委员会提交本投诉之前不久，亚马逊还使用 Iliad Flow 说服消费者保留其 Prime 订阅。亚马逊只是为了回应委员会的压力才修改了《伊利亚特》，如果没有这种压力（包括这起诉讼），亚马逊很可能会恢复《伊利亚特》。此外，改进后的取消流程仍然包含有问题的元素，因为取消流程在桌面和移动设备上仍然很难定位。亚马逊仍然要求消费者在桌面上点击五次，在移动设备上点击六次，才能从 Amazon.com 取消。这两个流程仍然要求消费者继续处理取消过程中不必要的无关信息，这些信息只是为了阻止取消而提供。这些问题因素的持续存在表明，尽管取消流程的形式最近发生了变化，但亚马逊的心态没有变化。





244. 事实上，亚马逊将 Prime 注册和取消机制的变更视为“（已编辑）”决定，这意味着这些变更可以随时撤销。





245. 亚马逊是世界上最大、资源最丰富的公司之一。它拥有广泛的法律资源，包括在 FTC 法案、ROSCA 和公司其他消费者保护义务方面具有专业知识的内部和外部法律顾问。亚马逊在 Prime Organization 以及关键决策者 Lindsay、Ghani 和 Grandinetti（已编辑）中嵌入了内部法律顾问





246. 因此，亚马逊实际知道或基于客观情况充分暗示其行为是不公平或欺骗性的，并且受到 ROSCA 的禁止。









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该法庭案件 2:23-cv-00932 于 2023 年 9 月 28 日从ftc.gov检索，属于公共领域。法院创建的文件是联邦政府的作品，根据版权法，自动置于公共领域，可以不受法律限制地共享。



