为什么要谈论数字习惯？

无需像夏洛克·福尔摩斯那样敏锐就能意识到互联网已经改变了我们对空间和时间的观念。然而，强调这种变化如何影响了这一场景是至关重要的。在时间上，我们生活在即时和无休止的阴影下；在空间上，我们面临着一种将现实与虚拟区分开来的方法。





在互联网发展的早期，虚拟与现实之间的这种区分非常有用，有助于理解新兴现实。然而，随着时间的推移，这种区分变得不再有意义。





打破我们处于两个不同环境的观念对于开始有关数字习惯的讨论非常重要。





早在 21 世纪初 [1]，曼努埃尔·卡斯特就提出了“真实的虚拟性”这一术语，对这种区别提出了质疑。现实与虚拟之间不再存在对立，因为虚拟性已经成为我们现实生活的一部分，如果不考虑这个维度，我们就不可能思考我们在社会中的生活 [1]。





近期，意大利人斯特凡诺·昆塔雷利 [2] 提出了“非物质维度”或“非物质现实”的概念，即“人们通过数字技术参与经济和社会关系”。昆塔雷利认为，非物质现实实际上在 2001 年初就出现了。





除了这种分歧，在考虑技术的影响时（也许是为了适应我们在面对技术发展速度、经济变化和制度限制等复杂情况时感到的不适），我们倾向于采用以技术本身为重点的视角。因此，我们将讨论范围缩小到将某项技术（无论是设备、社交网络还是互联网）归类为好技术或坏技术。





人们常常会谈起怀旧之情，仿佛过去的日子更好，仿佛以前所有的交流和互动都是“真实的”。这是一种错觉，因为我们的交流在某种程度上始终是虚拟的，即使是离线的。





“据估计，到 2030 年左右，将有 5000 亿台设备连接到互联网” [2]。在物联网 (IoT) 中，“设备”指代的物体种类繁多：从家用电器和汽车到可穿戴设备（如智能起搏器和可摄入传感器）。





在这种复杂且有时令人焦虑的情况下，我们有必要考虑我们的数字习惯或使用技术的方式，尽管有些晚了。

为什么这些讨论的重点应该是我们的数字习惯和我们使用技术的方式？

使用既与技术的发展有关，也与技术的影响和对我们的影响有关。设计或开发新技术的个人和组织试图预测特定的用途，在某些情况下，甚至预测相关的情感和感受。这是因为大多数信息技术严重依赖于互动性、参与度和高沉浸感，因为它们的“受欢迎程度”取决于用户的注意力。一些作者已经在这些情况下使用了“注意力经济”一词。除了信息之外，用户注意力在非物质维度上最有价值[2]。





说服性计算[3] [4] 是指软件设计如何通过其提供的体验（包括其唤起的情绪和感觉）影响用户采取某些行为。然而，设计无法预测所有可能的用途。在不同的背景下，随着新变量的出现或交互方法的变化，可能会出现其他反应。





因此，无论产品是否为技术产品，开发人员在设计时都可以且应该致力于为用户提供好处和改进。另一方面，即使他们努力以提供福祉和好处为目的进行设计，我们使用这些产品的方式也会改变影响和效果，无论是情感上还是其他方面。









在使用大多数数字产品或服务时，我们的配置偏好以及我们与这些服务或产品的交互方式都包含在我们的数据中。这些信息可供产品或服务的提供商使用。基于这些数据，可以优化新版本、添加或删除功能以及实施改进。[2]





这就是为什么某些功能会先在某些国家/地区进行测试。选择可能基于该地区大多数用户的行为。最近的一个例子是 Twitter 的 Fleets，这是一种故事功能，最初在巴西进行测试，随后在意大利进行测试，上个月也开始向印度用户开放测试。









也就是说，除了要求企业在产品开发和隐私方面采取更加积极的责任和道德立场（这越来越必要）之外，讨论还应该包括我们如何使用某些技术。





这种观点具有一定的改变潜力。就像开发人员和设计师在创造之前会思考一样，我们用户也可以重新思考我们如何使用技术，从而做出有利于我们自身福祉的选择，并在特定产品的情况下影响服务提供商或生产者，从而导致修改甚至开发积极的技术。





我并不天真地认为服务提供商或生产商会仅仅因为可以为用户带来福祉而实施变革。但是，如果我们的注意力是这个维度上的货币——事实也确实如此——那么面对失去用户注意力的可能性，他们至少会考虑做出改变的可能性。Instagram 点赞所谓的“消失”就是这种情况——据说是因为信息仍然可见，但不再像以前那样一直显示在应用程序中。一些研究支持了批评，指出点赞数量加剧了用户的不适，为了确保组织的正面形象并避免失去这些用户，这些信息被隐藏了。





技术的发展是在消费以及建立在消费基础上的幸福理想仍然占主导地位的社会背景下发生的：





“(...)消费社会教会我们了解自己、了解自己想要什么（了解自己只是意味着知道我们想要拥有什么）的美德和乐趣。”亚当·菲利普斯[5]。





我们使用技术的方式仍然服务于这些话语，我们经常感到的不适也可能与技术让我们能够面对这种逻辑的更严厉的表达有关，而在不同情况下我们可能需要更长的时间才能注意到这一点。





技术可以影响行为的改变；然而，我们使用技术的方式——可以反映出塑造我们的话语——是一个重要组成部分，也许是与我们最接近的组成部分。





“‘机器’提供了将信息渗透到最难以想象的时空曲线的机会。以事物应有的方式批判性地使用这些机器；否则，它们会利用你。区别在于方法，有时只是方法的问题；但我希望你们能够远离事实，反思信息，并在需要重新获得对世界的感知时中断流动。” Stefano Quintarelli [2]





原文以巴西葡萄牙语撰写





参考

[1] Castells, M. (2002) A sociedade em rede。 6ª 编辑。编辑帕兹和特拉。

[2] Quintarelli, S. (2019) Instruções para um futuro imaterial。埃莱芬特编辑。

[3] Fogg, BJ (1998)。有说服力的计算机：观点和研究方向。1998 年 CHI 论文集，ACM Press，225–232。

[4]汤普森，克莱夫。（2019 年）。《程序员：新部落的形成和世界的重塑》。企鹅图书。

[5] 菲利普斯，亚当。 （2013）。 O Que Você É eo Que Você Quer Ser。编辑本维拉。



