Dijital Alışkanlıklardan Neden Bahsediyoruz?

İnternetin uzay ve zaman kavramlarımızı değiştirdiğini fark etmek için Sherlock Holmes kadar keskin zekaya sahip olmak gerekmiyor. Ancak, bu değişimin sahneyi nasıl etkilediğini vurgulamak önemlidir. Zamanla, anlık ve sonsuz olanın gölgesinde yaşıyoruz; uzayda, gerçek ile sanalı ayıran bir yaklaşımla karşı karşıyayız.





Sanal ve gerçek arasındaki bu ayrım, internetin ilk zamanlarında ortaya çıkan gerçekliği anlamak için yararlıydı. Ancak zaman geçtikçe bu ayrım daha az mantıklı hale geliyor.





Dijital alışkanlıklar hakkında konuşmaya başlamak için, iki ayrı ortamda olduğumuz düşüncesini ortadan kaldırmak önemlidir.





Manuel Castells, 2000'lerin başında [1], "gerçek sanallık" terimini önererek bu ayrımı sorguladı. Gerçek ile sanal arasında bir karşıtlık olmayacaktı, çünkü sanallık zaten gerçekliklerimizin bir parçası olacaktı ve toplumdaki yaşamlarımızı bu boyutu dikkate almadan düşünmek imkansız olacaktı [1].





Daha yakın zamanda, İtalyan Stefano Quintarelli [2] , "maddi olmayan bir boyut " veya " maddi olmayan gerçeklik " olarak adlandırdı; bu boyut, "insanların dijital teknolojiler aracılığıyla ekonomik ve sosyal ilişkilere girdiği" bir boyuttur. Quintarelli'ye göre, maddi olmayan gerçeklik aslında 2001'in başında ortaya çıktı.





Bu bölünmüş yaklaşımın yanı sıra, teknolojilerin etkilerini düşündüğümüzde -belki de teknolojik gelişmenin hızı, ekonomik değişimler ve kurumlarımızın sınırları gibi karmaşık bir senaryo karşısında hissettiğimiz rahatsızlığı karşılamak için- odak noktasının teknolojilerin kendisi olduğu bakış açılarını benimseme eğilimindeyiz. Böylece tartışmayı belirli bir teknolojiyi, ister cihazlar, ister sosyal ağlar, isterse internet olsun, iyi veya kötü olarak sınıflandırmaya indirgiyoruz.





Nostaljik söylemlerin, sanki geçmişte her şey daha iyiymiş gibi, sanki tüm iletişim ve etkileşimler önceden "gerçek"miş gibi çağrıştırıldığını görmek nadir değildir. Bu bir yanılsamadır, çünkü iletişimimiz, bir dereceye kadar, her zaman sanal düzendedir, hatta çevrimdışı bile.





“2030 yılına kadar 500 milyar cihazın İnternete bağlı olacağı tahmin ediliyor” [2]. Ve Nesnelerin İnterneti (IoT) ile “cihazlar” çok sayıda nesneyi ifade ediyor: ev aletlerinden ve arabalardan akıllı kalp pilleri ve yutulabilir sensörler gibi giyilebilir cihazlara kadar.





Bu karmaşık ve bazen kaygı verici senaryoda, dijital alışkanlıklarımızı veya teknolojiyi kullanma şeklimizi hesaba katmak, biraz geç de olsa gerekli hale geliyor.

Peki bu tartışmaların odak noktası neden dijital alışkanlıklarımız ve teknolojiyi kullanım biçimimiz olmalı?

Kullanım, hem teknolojilerin geliştirilmesiyle hem de bunların etkileriyle ve bizi nasıl etkiledikleriyle ilgilidir. Yeni teknolojiler tasarlayan veya geliştiren kişiler ve kuruluşlar, belirli kullanımları ve bazı durumlarda, söz konusu duyguları ve hisleri bile tahmin etmeye çalışırlar. Bunun nedeni, çoğu bilgi teknolojisinin , "popülerlikleri" kullanıcı dikkatine bağlı olduğundan , etkileşime, katılıma ve yüksek dalmalara büyük ölçüde güvenmesidir . Bazı yazarlar bu bağlamlarda zaten "dikkat ekonomisi" terimini kullanıyor. Bilginin yanı sıra, kullanıcı dikkati, maddi olmayan boyutta en fazla değeri tutan şeydir [2].





İkna edici bilişim [3] [4] terimi, yazılım tasarımının, sağladığı deneyim yoluyla (uyardığı duygular ve hisler dahil) kullanıcıları belirli davranışları benimsemeye nasıl etkileyebileceğini ifade eder. Ancak tasarım, tüm olası kullanımları tahmin edemez. Farklı bağlamlarda, yeni değişkenlerin veya etkileşim yöntemlerindeki değişikliklerin varlığıyla, başka yanıtlar ortaya çıkabilir.





Bu nedenle, teknolojik olsun veya olmasın herhangi bir ürünün geliştiricileri, tasarım yaparken kullanıcılara faydalar ve iyileştirmeler sunmayı hedefleyebilir ve hedeflemelidir. Öte yandan, refah ve fayda sağlama niyetiyle tasarım yapmaya çalışsalar bile, bu ürünleri kullanma şeklimiz, duygusal veya başka türlü olsun, etkileri ve sonuçları değiştirebilir.









Çoğu dijital ürün veya hizmeti kullanırken, yapılandırma tercihlerimiz ve bu hizmetlerle veya ürünlerle etkileşim kurma şeklimiz verilerimize dahil edilir. Bu bilgiler, ürün veya hizmet sağlayıcısı tarafından kullanılabilir hale gelir. Bu verilere dayanarak, yeni sürümler optimize edilebilir, özellikler eklenebilir veya kaldırılabilir ve iyileştirmeler uygulanabilir. [2]





Bu yüzden bazı özellikler ilk önce belirli ülkelerde test edilir. Seçim, o bölgedeki kullanıcıların çoğunluğunun davranışına göre yapılabilir. Son bir örnek, Twitter'ın Fleets'idir, bir tür hikaye özelliğidir, ilk olarak Brezilya'da, ardından İtalya'da test edildi ve geçen ay Hindistan'daki kullanıcılar için de teste açıldı.





"Brezilya, insanların Twitter'da en çok sohbet ettiği ülkelerden biri olduğundan ve birçoğunuz platformda diğer Brezilyalılarla konuşmaya ve onları takip etmeye tutkulu olduğunuzdan, yeni özelliği burada test etmekten heyecan duyuyoruz." [Twitter Blog]





Bununla birlikte, ürün geliştirme ve gizlilik konularında kurumsal hesap verebilirlik ve etik konusunda daha katılımcı duruşlar gerektirmesinin yanı sıra (ki bu giderek daha gerekli hale geliyor), tartışmalara belirli teknolojileri nasıl kullandığımız da dahil edilmelidir.





Bu bakış açısının değişim için bir potansiyeli vardır. Tıpkı geliştiricilerin ve tasarımcıların yaratmadan önce düşünmesi gibi, biz kullanıcılar da teknolojileri nasıl kullandığımızı yeniden düşünebilir, böylece kendi refahımıza katkıda bulunan seçimler yapabilir ve belirli ürünler söz konusu olduğunda, hizmet sağlayıcıları veya üreticileri etkileyerek değişikliklere veya hatta olumlu teknolojilerin geliştirilmesine yol açabiliriz.





Hizmet sağlayıcıların veya üreticilerin yalnızca bize, kullanıcılara refah sunabileceği için değişiklikler uygulayacaklarına inanacak kadar saf değilim. Ancak, eğer dikkatimiz bu boyutta para birimiyse -ki öyledir- kullanıcı dikkatini kaybetme olasılığıyla karşı karşıya kalırlarsa, en azından değişiklik yapma olasılığını göz önünde bulunduracaklardır. Instagram beğenilerinin sözde "kaybolması" durumunda olan da budur - bilginin hala görünür olması nedeniyle, ancak daha önce olduğu gibi uygulamada her zaman görüntülenmiyor. Bazı araştırmalar tarafından desteklenen eleştiriler, beğeni sayısının kullanıcıların rahatsızlığına katkıda bulunduğunu ve kuruluşun olumlu bir imajını sağlamak ve bu kullanıcıları kaybetmemek için bilginin gizlendiğini gösteriyordu.





Teknolojilerin gelişimi, tüketimin ve tüketime dayalı mutluluk idealinin hâlâ egemen olduğu bir toplumsal bağlamda gerçekleşiyor:





“(...) tüketim toplumu bize kendimizi tanımanın ve ne istediğimizi anlamanın erdemleri ve hazları konusunda eğitim veriyor (kendimizi tanımak, basitçe neye sahip olmak istediğimizi bilmek anlamına gelir).” Adam Phillips [5].





Teknolojiyi kullanma biçimimiz hâlâ bu söylemlere hizmet ediyor ve sıklıkla hissettiğimiz rahatsızlık, teknolojilerin bu mantığın daha sert ifadesiyle yüzleşmemize olanak tanıması ve farklı koşullar altında bunu fark etmemizin daha uzun sürmesi olasılığıyla da ilişkili olabilir.





Teknolojiler davranışlarda değişikliklere yol açabilir; ancak onları kullanma biçimimiz (bizi şekillendiren söylemleri yansıtabilir) önemli bir bileşendir ve belki de bize en yakın olanıdır.





“'Makineler', uzay-zamanın şimdiye kadar hayal edilmiş en eşsiz eğrilerine bilgi sızdırma şansı sunar. Bu makineleri, şeylerin 'kullanılması' gerektiği şekilde, eleştirel bir şekilde kullanın; aksi takdirde, onlar sizi kullanacaklardır. Fark yaklaşımda yatar ve bazen sadece bir yöntem meselesidir; ancak umarım gerçeklerden uzaklaşabilir, bilgi üzerinde düşünebilir ve dünyaya dair kendi duygunuzu yeniden kazanmanız gerektiğinde akışı kesebilirsiniz.” Stefano Quintarelli [2]





Orijinal olarak Brezilya Portekizcesi dilinde yazılmıştır





Referanslar

[1] Castells, M. (2002) A sociedade em rede. 6ª baskı. Editora Paz e Terra.

[2] Quintarelli, S. (2019) Gelecekteki materyaller için eğitimler. Editöra Elefanté.

[3] Fogg, BJ (1998). İkna edici bilgisayarlar: perspektifler ve araştırma yönleri. CHI 1998 Bildirileri, ACM Press, 225–232 .

[4]Thompson, Clive. (2019). Kodlayıcılar: Yeni Bir Kabilenin Oluşumu ve Dünyanın Yeniden Oluşumu. Penguin Books.

[5] Phillips, Adam. (2013). O Que Você É eo Que Você Quer Ser. Editöra Benvirá.



