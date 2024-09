Pourquoi parler des habitudes numériques ?

Il n'est pas nécessaire d'avoir la perspicacité de Sherlock Holmes pour comprendre qu'Internet a modifié nos notions d'espace et de temps. Il est cependant essentiel de souligner comment ce changement a affecté la scène. Dans le temps, nous vivons dans l'ombre de l'immédiat et de l'interminable ; dans l'espace, nous sommes confrontés à une approche qui sépare le réel du virtuel.





Cette distinction entre le virtuel et le réel était utile aux débuts d’Internet pour comprendre la réalité émergente. Cependant, au fil du temps, cette distinction perd de son sens.





Il est important de perturber l’idée selon laquelle nous vivons dans deux environnements distincts pour lancer la conversation sur les habitudes numériques.





Manuel Castells, déjà au début des années 2000 [1], remettait en question cette distinction en proposant le terme de « virtualité réelle ». Il n’y aurait pas d’opposition entre le réel et le virtuel, car la virtualité ferait déjà partie de nos réalités, et il serait impossible de penser notre vie en société sans considérer cette dimension [1].





Plus récemment, l'Italien Stefano Quintarelli [2] a nommé une « dimension non matérielle » ou « réalité immatérielle », une dimension dans laquelle « les gens s'engagent dans des relations économiques et sociales à travers les technologies numériques ». Selon Quintarelli, la réalité immatérielle est en fait apparue au début de l'année 2001.





Parallèlement à cette approche divisée, lorsque nous examinons les effets des technologies – peut-être pour tenir compte du malaise que nous ressentons face à un scénario complexe impliquant le rythme du développement technologique, les changements économiques et les limites de nos institutions – nous avons tendance à adopter des perspectives qui se concentrent sur les technologies elles-mêmes. Ainsi, nous réduisons la discussion à la classification d’une technologie particulière, qu’il s’agisse d’appareils, de réseaux sociaux ou même d’Internet, comme étant bonne ou mauvaise.





Il n'est pas rare de voir évoqués des discours nostalgiques, comme si les choses allaient mieux autrefois, comme si toute communication et interaction étaient « réelles » auparavant. Il s'agit là d'une illusion, car notre communication est, dans une certaine mesure, toujours d'ordre virtuel, même hors ligne.





« On estime que d’ici 2030, 500 milliards d’appareils seront connectés à Internet » [2]. Et avec l’Internet des objets (IoT), le terme « appareils » désigne une multitude d’objets : des appareils électroménagers et des voitures aux objets connectés comme les stimulateurs cardiaques intelligents et les capteurs ingérables.





Dans ce scénario complexe et parfois anxiogène, il devient nécessaire, bien que tardivement, de tenir compte de nos habitudes numériques ou de la façon dont nous utilisons la technologie.

Pourquoi ces discussions devraient-elles se concentrer principalement sur nos habitudes numériques et sur la façon dont nous utilisons la technologie ?

L'usage est lié à la fois au développement des technologies et à leurs effets et à la façon dont ils nous affectent. Les personnes et les organisations qui conçoivent ou développent de nouvelles technologies tentent d'anticiper des utilisations spécifiques et, dans certains cas, même les émotions et les sentiments impliqués. En effet , la plupart des technologies de l'information reposent fortement sur l'interactivité, l'engagement et une forte immersion , car leur « popularité » dépend de l'attention de l'utilisateur . Certains auteurs utilisent déjà le terme « économie de l'attention » dans ces contextes. Aux côtés de l'information, l'attention de l'utilisateur est ce qui a le plus de valeur dans la dimension immatérielle [2].





Le terme « informatique persuasive » [3] [4] désigne la manière dont la conception d’un logiciel, à travers l’expérience qu’il procure – y compris les émotions et les sentiments qu’il évoque – peut influencer les utilisateurs à adopter certains comportements. Cependant, la conception ne peut pas prédire toutes les utilisations possibles. Dans différents contextes, avec la présence de nouvelles variables ou de changements dans les méthodes d’interaction, d’autres réponses peuvent émerger.





Ainsi, les développeurs de tout produit, qu'il soit technologique ou non, peuvent et doivent, lors de la conception, viser à offrir des avantages et des améliorations aux utilisateurs. D'autre part, même s'ils s'efforcent de concevoir dans l'intention d'apporter du bien-être et des avantages, la manière dont nous utilisons ces produits peut modifier les impacts et les effets, qu'ils soient émotionnels ou autres.









Lorsque nous utilisons la plupart des produits ou services numériques, nos préférences de configuration et la façon dont nous interagissons avec ces services ou produits sont incluses dans nos données. Ces informations deviennent accessibles au fournisseur du produit ou du service. Sur la base de ces données, de nouvelles versions peuvent être optimisées, des fonctionnalités ajoutées ou supprimées et des améliorations mises en œuvre. [2]





C'est pourquoi certaines fonctionnalités sont d'abord testées dans certains pays. Le choix peut être basé sur le comportement de la majorité des utilisateurs de cette région. Un exemple récent est celui de Fleets de Twitter, une sorte de fonctionnalité de stories, qui a d'abord été testée au Brésil, puis en Italie, et qui est également disponible depuis le mois dernier pour être testée par les utilisateurs en Inde.





« Le Brésil est l’un des pays où les gens discutent le plus sur Twitter, et beaucoup d’entre vous sont passionnés par les conversations et suivent d’autres Brésiliens sur la plateforme. Nous sommes donc ravis de tester cette nouvelle fonctionnalité ici. » [Blog Twitter]





Cela dit, en plus d’exiger des positions plus engagées concernant la responsabilité des entreprises et l’éthique dans le développement de produits et les aspects liés à la confidentialité — ce qui est de plus en plus nécessaire — les discussions devraient également inclure la manière dont nous utilisons certaines technologies.





Cette perspective recèle un potentiel de changement. De la même manière que les développeurs et les designers réfléchissent avant de créer, nous, les utilisateurs, pouvons également repenser la manière dont nous utilisons les technologies, et ainsi faire des choix qui contribuent à notre bien-être et, dans le cas de produits spécifiques, influencer les fournisseurs de services ou les producteurs, ce qui conduit à des modifications, voire au développement de technologies positives.





Je n’ai pas la naïveté de croire que les fournisseurs de services ou les producteurs mettront en œuvre des changements uniquement parce que cela pourrait offrir du bien-être aux utilisateurs. Cependant, si notre attention est la monnaie courante dans cette dimension – et c’est le cas – face à la possibilité de perdre l’attention des utilisateurs, ils envisageront au moins la possibilité d’apporter des changements. C’est ce qui s’est passé avec la prétendue « disparition » des likes Instagram – supposée parce que l’information est toujours visible, mais elle n’est plus affichée en permanence dans l’application comme c’était le cas auparavant. Les critiques appuyées par certaines recherches indiquant que le nombre de likes contribuait à l’inconfort des utilisateurs, et pour assurer une image positive de l’organisation et éviter de perdre ces utilisateurs, l’information a été cachée.





Le développement des technologies s’inscrit dans un contexte social où dominent encore la consommation et un idéal de bonheur fondé sur la consommation :





« (...) la société de consommation nous éduque aux vertus et aux plaisirs de nous connaître nous-mêmes et de comprendre ce que nous désirons (se connaître nous-mêmes signifie simplement savoir ce que nous voulons avoir). » Adam Phillips [5].





La manière dont nous utilisons la technologie sert encore ces discours, et le malaise que nous ressentons souvent peut aussi être lié à la possibilité que les technologies nous permettent de faire face à l’expression la plus dure de cette logique, que nous pourrions mettre plus de temps à remarquer dans des circonstances différentes.





Les technologies peuvent influencer les changements de comportement ; cependant, la façon dont nous les utilisons – qui peut refléter les discours qui nous façonnent – est une composante importante et peut-être la plus proche de nous.





« Les machines offrent la possibilité de pénétrer l’information dans les courbes les plus incomparables de l’espace-temps jamais imaginées. Utilisez ces machines de la manière dont les choses devraient être « utilisées », de manière critique ; sinon, elles vous utiliseront. La différence réside dans l’approche, et parfois c’est juste une question de méthode ; mais j’espère que vous serez capable de vous distancier des faits, de réfléchir à l’information et d’interrompre le flux chaque fois que vous aurez besoin de retrouver votre propre sens du monde. » Stefano Quintarelli [2]





Écrit à l'origine en portugais brésilien





