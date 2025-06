为什么我嫉妒今天的建筑师

当我在建造我的第一家初创公司时,建造一个产品同时携带一家公司时,我们没有全套产品团队的奢侈品 - 我们是废弃的,这确实是一个很好的方式来说“水下和落后时间表”。





因此,当我研究像MetaGPT X这样的多代理母语编程公司正在做什么时,我立即产生了一种反应:严重的嫉妒。





这些公司不仅提供另一种聊天机器人风格的AI编码工具。





我有3或4个半烤的Chrome扩展版来显示它。





相反,多代理母语编程工具模拟一个全队.

Not Just a Smarter Assistant, A Smarter Team

产品经理代理人收集要求,建筑师代理人提出系统设计,工程师代理人编写代码,数据分析员用Python回答问题,彼此交谈,通过工作,并构建东西。





它仍然很早,但作为起点,这是那些模式转变之一,为单身创始人,独立黑客和早期团队提供了新的工具。





曾经是与同事争论API结构的夜晚,现在对于一群代理人来说是更简单的信息。





多代理框架分配不同的角色 - 产品经理,工程师,建筑师,数据分析师 - 并定义他们如何使用标准操作程序进行协作。





这个工作流程模仿了你从一个完整的团队中得到的内容:滑板线索,站立,后退现在被压缩成一个单一的,一致的互动。You become used to doing 一切设计功能,修复错误,与用户交谈,试图记住你是否部署了该网页。

一切





不断的背景交换使你脱落。





突然间,用多代理的自然编程语言工具武装,你不仅仅是一个单人军队,你有一个PM表面要求,一个工程师推动代码,一个数据分析师抽取洞察力 - 所有这些都是同步的,所有这些都是由你的提示驱动的。





这对单身设计师来说是一个巨大的解锁 - 那些选择单独建造的人,不是因为他们缺乏野心,而是因为他们重视速度,自主性和专注性。





Don’t be surprised if incubators and accelerators start rethinking how they support solo founders - because now, one person really can move like a team.

It’s Not Perfect, But It’s a Signal

结果是完美的吗?不,也不应该。





您仍然需要审查代码,精确调整 UX,并双重检查数据可视化是否告诉真相。





但是,这正是话题:it gets you to the real work faster.





清除空白页面,生成第一个草案,连接工作原型 - 这些是停滞动力的时刻。





我曾与初创公司合作,整个创始团队是每一个决定,每一个延迟,每一个转折都花费了我们没有的时间。





是的 -I’m jealous因为人工智能的未来不是取代人类,而是用杠杆来建设。





(吉普赛)是我所描述的真正可用的一瞥,并基于他们的Usecases页面,我不是唯一的半技术人员正在关注他们。工程师似乎已经准备好服务,甚至微软在游戏中与AutoGen.





值得注意的是,如果你处于构建某些东西的早期阶段,这些公司之一可能会成为你最有价值的队友。