Perché sono geloso dei costruttori di oggi

Quando ero nelle trinche per costruire la mia prima startup, costruendo un prodotto mentre conduciamo insieme un'azienda, non avevamo il lusso di un team di prodotti a stack completo - eravamo schiacciati, che è davvero un bel modo di dire "sotto l'acqua e dietro l'orario".





Quindi, quando ho esaminato cosa stanno facendo le aziende di programmazione in lingua nativa multi-agent come MetaGPT X, ho avuto una reazione immediata:Grande gelosia





Queste aziende non offrono solo un altro strumento di codifica AI in stile chatbot.





Ho 3 o 4 estensioni Chrome a metà cotto da mostrare per questo.





In alternativa, gli strumenti di programmazione in lingua nativa multi-agent simulano unIl team completo.

Not Just a Smarter Assistant, A Smarter Team

Un agente di gestione del prodotto raccoglie i requisiti. Un agente di architettura elenca un progetto di sistema. Un agente di ingegneria scrive il codice. Un analista di dati risponde alle domande in Python. Parlano gli uni con gli altri, passano il lavoro e costruiscono le cose.





È ancora malvagio presto, ma come punto di partenza, questo è uno di quei cambiamenti di paradigma che offre una nuova attrezzatura per i fondatori solisti, gli hacker indipendenti e i team in fase iniziale.





Quello che era una volta le notti di discussione con i colleghi sulle strutture API sono ora messaggi molto più semplici per un gruppo di agenti.





Un framework multi-agent assegna ruoli distinti - manager di prodotto, ingegnere, architetto, analista di dati - e definisce come collaborano utilizzando procedure operative standard.





Questo flusso di lavoro imita ciò che si otterrebbe da un team completo: i thread Slack, i stand-up, i back-and-fort sono ora compressi in una singola interazione coerente. Se stai costruendo solo, questo è un cambiatore di gioco. Perché il tuo più grande bottleneck non è solo il tempo.You become used to doing tutto- progettare funzionalità, correggere i bug, parlare con gli utenti, cercare di ricordare se hai implementato quel webhook.

tutto





Il costante cambiamento di contesto ti indossa.





Improvvisamente, armato con strumenti di linguaggio di programmazione naturale multi-agente, non sei semplicemente un esercito di una persona. Hai un requisito di superficiale PM, un ingegnere che spinge il codice, un analista di dati che tira le informazioni - tutto in sincronia, e tutto guidato dalla tua richiesta.





Questo è un enorme sblocco per i solopreneurs - persone che hanno scelto di costruire da sole, non perché mancano di ambizione, ma perché apprezzano la velocità, l'autonomia e la concentrazione.





Don’t be surprised if incubators and accelerators start rethinking how they support solo founders - because now, one person really can move like a team.

It’s Not Perfect, But It’s a Signal

I risultati sono perfetti?No, non dovrebbero esserlo.





Dovrai ancora rivedere il codice, adattare l'UX e controllare due volte che le visualizzazioni dei dati dicano la verità.





Ma questo è esattamente il punto:it gets you to the real work faster.





Chiudere la pagina vuota, generare un primo disegno, collegare un prototipo di lavoro - questi sono i tempi che si fermano. avere un team AI che gestisca quel livello di base è un dono per chiunque abbia mai indossato troppi cappelli.





Ho lavorato con start-up dove l'intero team fondatoreèOgni decisione, ogni ritardo, ogni pivot ci costò il tempo che non avevamo.





Sì sì –I’m jealousPerché il futuro dell’IA non è quello di sostituire gli esseri umani, è quello di costruire con leva.





Riflessioni X (di Github) è un vero e proprio sguardo utile a ciò che sto descrivendo e in base alla loro pagina usecases, non sono l'unica persona semitechnica che sta prestando attenzione a loro.Ingegnere Gitasembra pronto a servire, e ancheMicrosoft entra in gioco con AutoGen.





Vale la pena prestare attenzione al fatto che se sei nelle prime fasi della costruzione di qualcosa, una di queste aziende potrebbe diventare il tuo compagno di squadra più prezioso.