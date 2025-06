なぜ今日の建築家が羨ましいのか

私が最初のスタートアップを構築し、製品を構築し、一緒に会社を運転していたとき、私たちはフルスタックの製品チームの贅沢を持っていませんでした - 私たちは、本当に「水中とスケジュールの下で」と言える素晴らしい方法でした。





したがって、MetaGPT Xのようなマルチエージェントネイティブ言語プログラミング会社が何をしているのかを調べてみると、すぐに反応があった。真面目な嫉妬





これらの企業は、チャットボットスタイルのAIコーディングツールを提供しているだけではありません。





私はそれを示すために3または4半焼けたChromeの拡張子を持っています。





代わりに、マルチエージェントネイティブ言語プログラミングツールは、aフルチーム.

Not Just a Smarter Assistant, A Smarter Team

プロダクトマネージャーのエージェントは要求を集めます。アーキテクチャのエージェントはシステムの設計を説明します。エンジニアのエージェントはコードを書きます。データアナリストはPythonで質問に答えます。彼らは互いに話し合い、作業を経て、物事を構築します。





それはまだ初期の悪だが、出発点として、これはソロ創設者、インディーハッカー、および初期段階のチームに新しいツールを提供するパラダイムの転換の一つです。





API構造について同僚と議論する夜間は、今ではエージェントのグループへのメッセージがはるかに単純になっている。





マルチエージェントフレームワークは、製品マネージャー、エンジニア、アーキテクチャ、データアナリストなどの異なる役割を割り当て、標準的な操作手順を使用してどのように協力するかを定義します。





このワークフローは、あなたが完全なチームから得るものを模します:スラック・トレード、スタンドアップ、バック・アンド・フォースは今、単一の、一貫した相互作用に圧縮されています。You become used to doing すべて機能を設計し、バグを修正し、ユーザーと話し合い、そのウェブハックを展開したかどうかを覚えようとします。

すべて





常にコンテキストスイッチがあなたを下げる。





突然、複数のエージェントの自然なプログラミング言語ツールで武装して、あなたは単なる一人の軍隊ではありません。あなたは、PMの表面要求、エンジニアがコードを押す、データアナリストが洞察を引き出す - すべて同期し、すべてあなたのプロンプトによって駆動されています。





これはソロプロデューサーにとって、単独で作ることを選んだ人々にとって、野心がないからではなく、スピード、自律性、焦点を重視しているからだ。





Don’t be surprised if incubators and accelerators start rethinking how they support solo founders - because now, one person really can move like a team.

It’s Not Perfect, But It’s a Signal

出力は完璧ですか?いや、そうすべきでもありません。





あなたはまだコードをレビューし、UXを調節し、データの視覚化が真実を伝えるかどうかを2回確認する必要があります。





しかし、それはまさにそのポイントです:it gets you to the real work faster.





空白のページをクリアし、最初の草案を生成し、働くプロトタイプをケーブル化 - これらは動きを止める時間の沈没です。





私はスタートアップと協力してきたが、創設チーム全体がワイすべての決定、すべての遅延、すべてのペイボットは、私たちが持っていない時間をコストしています。





はい はい -I’m jealousなぜなら、AIの未来は人間を置き換えることではなく、ハイバックで建設することだからです。





タグ : X(GitHub)は、私が説明していることの本当の有用な洞察であり、彼らのUsecasesページに基づいて、私はそれらに注意を払っている唯一の半技術的な人ではありません。エンジニア仕える準備ができているようで、そして、マイクロソフトは、AutoGenでゲームに入っています。.





何かを構築する初期段階にいる場合は、これらの企業の1つがあなたの最も価値のあるチームメイトになるかもしれません。