¿Por qué estoy celoso de los constructores de hoy?

Cuando estaba en las trincheras construyendo mi primera startup, construyendo un producto mientras conducía una compañía juntos, no teníamos el lujo de un equipo de productos de pilas completas - estábamos descuidados, lo que es realmente una buena manera de decir "debajo del agua y detrás del horario".





Así que cuando miré qué están haciendo las compañías de programación de lenguaje nativo multiagente como MetaGPT X, tuve una reacción inmediata:serios de celos.





Estas empresas no solo ofrecen otra herramienta de codificación de IA de estilo chatbot.





Tengo 3 o 4 extensiones de Chrome medio cocidas para mostrarlo.





En lugar de ello, las herramientas de programación nativa multi-agente simulan unaEquipo completo.

Not Just a Smarter Assistant, A Smarter Team

Un agente de gerente de producto reúne requisitos. Un agente de arquitecto expone un diseño del sistema. Un agente de ingeniería escribe el código. Un analista de datos responde a las preguntas en Python. Hablan entre sí, pasan el trabajo y construyen cosas.





Todavía es malo temprano, pero como punto de partida, este es uno de esos cambios de paradigma que ofrece una nueva herramienta para los fundadores solistas, los hackers independientes y los equipos de etapa temprana.





Lo que antes eran noches de discusiones con compañeros sobre las estructuras de API ahora son mensajes mucho más simples a un grupo de agentes.





Un marco multi-agente asigna roles distintos - gerente de producto, ingeniero, arquitecto, analista de datos - y define cómo colaboran utilizando procedimientos operativos estándar.





Este flujo de trabajo imita lo que obtendrías de un equipo completo: los hilos Slack, los standups, los back-and-forths ahora se comprimen en una interacción única y coherente. Si estás construyendo solo, eso es un cambio de juego.You become used to doing todoDiseñar características, corregir errores, hablar con los usuarios, tratar de recordar si has implementado ese webhook.

todo





El constante cambio de contexto te lleva abajo.





De repente, armado con herramientas de lenguaje de programación natural de varios agentes, no eres simplemente un ejército de una persona.Tienes un requerimiento de PM, un ingeniero que impulsa el código, un analista de datos que extrae insights, todo sincronizado, y todo impulsado por tu prompt.





Este es un enorme desbloqueo para solopreneurs - personas que han elegido construir solas, no porque carezcan de ambición, sino porque valoran la velocidad, la autonomía y el enfoque.





Don’t be surprised if incubators and accelerators start rethinking how they support solo founders - because now, one person really can move like a team.

It’s Not Perfect, But It’s a Signal

¿Son los resultados perfectos?No, ni deberían ser.





Todavía tendrás que revisar el código, ajustar el UX y comprobar que las visualizaciones de datos digan la verdad.





Pero ese es exactamente el punto:it gets you to the real work faster.





Limpiar la página en blanco, generar un primer proyecto, conectar un prototipo de trabajo: estos son los tiempos que detienen el impulso.Tener un equipo de IA que maneje esa capa fundamental es un regalo para cualquiera que haya usado demasiados sombreros.





He trabajado con startups donde todo el equipo fundadorFueraCada decisión, cada retraso, cada pivot nos costó el tiempo que no teníamos.





Así que sí -I’m jealousPorque el futuro de la IA no se trata de reemplazar a los humanos, se trata de construir con apalancamiento.





Título X (GitHub) es un verdadero vistazo útil de lo que estoy describiendo y basado en su página de usecases, no soy la única persona semi-técnica que está prestando atención a ellos.Ingeniería GitEstá listo para servir, yMicrosoft está en juego con AutoGen.





Vale la pena prestar atención a que si usted está en las primeras etapas de construir algo, una de estas empresas podría simplemente convertirse en su compañero de equipo más valioso.