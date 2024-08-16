为什么培训对于实施 Cisco HyperShield 至关重要

**美国卡里/北卡罗来纳州，2024 年 8 月 16 日/CyberNewsWire/--**INE 安全专家解释如何整合适当的网络安全培训。思科 HyperShield 本月即将发布，标志着网络安全领域的关键发展。作为“AI 原生”安全架构，HyperShield 有望通过其自动化主动网络安全措施和 AI 驱动的安全解决方案重新定义传统安全协议。





然而，这种复杂技术的有效性在很大程度上依赖于 IT 和信息安全 (IS) 团队的熟练部署，这凸显了在这种高科技环境中专业培训的重要性。

培训是有效部署人工智能安全的基石

HyperShield 进军网络安全领域 带来了一系列以人工智能驱动的安全系统和 IT 安全自动化为中心的先进功能。这种变革性方法将导致安全团队的运作方式发生深刻转变，从手动控制资格认定和应用新的安全更新，转变为监督和微调自动化人工智能响应。然而，要成功发挥 HyperShield 分布式主动网络安全措施的全部潜力，全面的培训至关重要。





“HyperShield 的推出将改变网络安全的游戏规则，”CCIE Security 和 INE Security 的网络内容总监 Brian McGahan 表示，INE Security 是网络和网络安全培训和认证领域的全球领导者。





“向人工智能驱动的安全架构转变需要一种新的思维方式，组织为其团队提供正确的培训以充分利用这些新技术变得比以往任何时候都更加重要。我们需要确保安全团队不仅熟悉其功能，而且还接受过使用这些工具来主动保护我们网络的培训。”





培训计划不仅必须涵盖这些新技术的操作方面，还必须培养对安全编排、自动化和响应 (SOAR) 的深入了解，这对于管理 HyperShield 等解决方案所处的复杂生态系统至关重要。这将确保安全团队能够有效地管理 AI 规模的数据中心，并在公共云和私有云中有效地运行安全解决方案，从而在日益复杂的网络中保持强大的安全性。

培训对业务连续性和安全性的直接影响

IT/IS 培训的作用不仅限于单纯的运营能力。综合培训 直接影响业务连续性 通过让团队掌握实施和利用 HyperShield 等尖端解决方案固有的自主分段和分布式漏洞保护的知识，培训可以帮助最大限度地减少人为错误（安全漏洞的一个重要因素），确保团队能够以最少的人为干预主动管理和应对新出现的威胁。





培训不足可能会导致这些新解决方案的功能无法充分利用，从而使企业容易受到复杂的网络攻击。另一方面，训练有素的团队可以充分利用人工智能驱动的安全优势，例如使用 HyperShield 的功能来预先解决漏洞并增强组织的整体安全态势。

平衡自动化与人工监督

尽管 HyperShield 等 AI 驱动解决方案具有先进的自动化功能，但仍然需要人工监督。当今的安全人员必须熟练解读 AI 决策和行动，尤其是在将这些新解决方案集成到现有安全架构中时。补偿控制和系统安全解决方案方面的培训对于管理自动响应和必要的人工干预之间的平衡至关重要。





此外，培训应解决网络安全领域所需的持续适应问题，使团队能够及时了解基于人工智能的更新和不断发展的网络威胁。持续的教育有助于保持运营弹性，并确保主动安全措施能够跟上动态安全环境的需求。





随着思科 HyperShield 的推出，我们重新构想了安全性，关注的焦点不仅在于技术本身，还在于负责部署该技术的专业人员。投资全面的 IT/IS 培训不仅有益，而且对于充分利用新的 AI 驱动的安全解决方案提供的全部功能至关重要。





有效的培训使安全团队能够最大限度地降低风险，并确保业务运营免受当前和未来复杂威胁的侵害。借助 Cisco HyperShield，企业有机会提升其网络安全措施，但前提是他们的团队准备好有效地领导这项工作。

关于INE Security：

INE 安全 是领先的在线网络和网络安全培训和认证提供商。INE Security 拥有强大的动手实验室平台、尖端技术、全球视频分发网络和世界一流的讲师，是全球财富 500 强企业进行商业网络安全培训和寻求职业发展的 IT 专业人士的首选培训机构。





INE Security 的一系列学习路径提供了无与伦比的网络安全专业知识深度，并致力于提供先进的技术培训，同时为全球那些希望进入和在 IT 职业中脱颖而出的人们降低门槛。

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全球战略传播与活动总监

凯瑟琳·布朗

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