Tại sao đào tạo lại quan trọng trong việc triển khai Cisco HyperShield

**CARY, Hoa Kỳ / Bắc Carolina, ngày 16 tháng 8 năm 2024/CyberNewsWire/--**Các chuyên gia bảo mật của INE giải thích cách tích hợp đào tạo an ninh mạng phù hợp. Việc phát hành Cisco HyperShield sắp tới trong tháng này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong bối cảnh an ninh mạng. Là một kiến trúc bảo mật "AI gốc", HyperShield hứa hẹn sẽ định nghĩa lại các giao thức bảo mật truyền thống thông qua các biện pháp an ninh mạng chủ động tự động và các giải pháp bảo mật do AI điều khiển.





Tuy nhiên, hiệu quả của công nghệ tinh vi này phụ thuộc rất nhiều vào việc triển khai có kỹ năng của các nhóm CNTT và An ninh thông tin (IS), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo chuyên sâu trong môi trường công nghệ cao này.

Đào tạo là chìa khóa của việc triển khai bảo mật AI hiệu quả

Sự ra đời của HyperShield trong lĩnh vực an ninh mạng mang đến một bộ các khả năng tiên tiến tập trung vào các hệ thống bảo mật hỗ trợ AI và tự động hóa bảo mật CNTT. Cách tiếp cận mang tính chuyển đổi này sẽ dẫn đến sự thay đổi sâu sắc trong cách các nhóm bảo mật hoạt động, chuyển từ kiểm soát thủ công việc đủ điều kiện và áp dụng các bản cập nhật bảo mật mới sang giám sát và tinh chỉnh các phản hồi AI tự động. Tuy nhiên, để khai thác thành công toàn bộ tiềm năng của các biện pháp bảo mật mạng chủ động phân tán của HyperShield, đào tạo toàn diện là điều cần thiết.





Brian McGahan, CCIE Security và Giám đốc Nội dung Mạng của INE Security, một công ty hàng đầu thế giới về đào tạo và chứng nhận mạng và an ninh mạng, cho biết: "Sự ra đời của HyperShield là bước ngoặt đối với bảo mật mạng".





“Việc chuyển sang kiến trúc bảo mật do AI thúc đẩy sẽ đòi hỏi một cách suy nghĩ mới và việc các tổ chức trang bị cho nhóm của mình chương trình đào tạo phù hợp để tận dụng tối đa các công nghệ mới này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng tôi cần đảm bảo rằng các nhóm bảo mật không chỉ quen thuộc với các chức năng của chúng mà còn được đào tạo để sử dụng các công cụ này để chủ động bảo vệ mạng của chúng tôi.”





Các chương trình đào tạo không chỉ bao gồm các khía cạnh hoạt động của các công nghệ mới này mà còn thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc về Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR), một phần không thể thiếu trong việc quản lý các hệ sinh thái phức tạp mà các giải pháp như HyperShield hoạt động. Điều này sẽ đảm bảo rằng các nhóm bảo mật có thể quản lý hiệu quả các trung tâm dữ liệu quy mô AI và vận hành hiệu quả các giải pháp bảo mật trên cả đám mây công cộng và riêng tư, duy trì bảo mật mạnh mẽ trên các mạng ngày càng phức tạp.

Tác động trực tiếp của đào tạo đến tính liên tục và an ninh của doanh nghiệp

Vai trò của đào tạo CNTT/IS không chỉ giới hạn ở năng lực vận hành. Đào tạo toàn diện ảnh hưởng trực tiếp đến tính liên tục của hoạt động kinh doanh bằng cách trang bị cho các nhóm kiến thức để triển khai và tận dụng phân đoạn tự động và bảo vệ khai thác phân tán vốn có trong các giải pháp tiên tiến như HyperShield. Đào tạo có thể giúp giảm thiểu lỗi của con người—một yếu tố quan trọng trong vi phạm bảo mật—bằng cách đảm bảo rằng các nhóm có thể chủ động quản lý và ứng phó với các mối đe dọa mới nổi với sự can thiệp tối thiểu của con người.





Việc đào tạo không đầy đủ có thể dẫn đến việc sử dụng không hết khả năng của các giải pháp mới này, có khả năng khiến các doanh nghiệp dễ bị tấn công mạng tinh vi. Mặt khác, các nhóm được đào tạo bài bản có thể tận dụng tối đa lợi ích của bảo mật do AI thúc đẩy, ví dụ như sử dụng khả năng của HyperShield để chủ động giải quyết các lỗ hổng và nâng cao thế trận bảo mật chung của tổ chức.

Cân bằng giữa Tự động hóa và Giám sát của Con người

Mặc dù các giải pháp do AI điều khiển như HyperShield có khả năng tự động hóa tiên tiến, nhu cầu giám sát của con người vẫn tồn tại. Nhân viên an ninh ngày nay phải có kỹ năng diễn giải các quyết định và hành động của AI, đặc biệt là khi tích hợp các giải pháp mới này vào các kiến trúc an ninh hiện có. Đào tạo về các biện pháp kiểm soát bù trừ và các giải pháp an ninh của hệ thống là rất quan trọng để quản lý sự cân bằng giữa các phản hồi tự động và sự can thiệp cần thiết của con người.





Ngoài ra, đào tạo nên giải quyết nhu cầu thích ứng liên tục trong lĩnh vực an ninh mạng, cho phép các nhóm luôn cập nhật với cả các bản cập nhật dựa trên AI và các mối đe dọa mạng đang phát triển. Giáo dục liên tục giúp duy trì khả năng phục hồi hoạt động và đảm bảo các biện pháp bảo mật chủ động theo kịp nhu cầu của môi trường bảo mật năng động.





Khi chúng tôi tái hiện bảo mật với việc triển khai Cisco HyperShield, sự chú ý không chỉ hướng đến công nghệ mà còn hướng đến các chuyên gia được giao nhiệm vụ triển khai. Việc đầu tư vào đào tạo CNTT/IS toàn diện không chỉ có lợi mà còn là điều bắt buộc để tận dụng toàn bộ các khả năng do các giải pháp bảo mật mới do AI điều khiển cung cấp.





Đào tạo hiệu quả trao quyền cho các nhóm bảo mật để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ hoạt động kinh doanh trước các mối đe dọa tinh vi của ngày hôm nay và ngày mai. Với Cisco HyperShield, các doanh nghiệp có cơ hội nâng cao các biện pháp an ninh mạng của mình, nhưng chỉ khi các nhóm của họ được chuẩn bị để dẫn đầu nhiệm vụ này một cách hiệu quả.

Giới thiệu về INE Security:

Bảo mật INE là nhà cung cấp hàng đầu về đào tạo và cấp chứng chỉ mạng trực tuyến và an ninh mạng. Tận dụng nền tảng phòng thí nghiệm thực hành mạnh mẽ, công nghệ tiên tiến, mạng lưới phân phối video toàn cầu và đội ngũ giảng viên đẳng cấp thế giới, INE Security là lựa chọn đào tạo hàng đầu cho các công ty Fortune 500 trên toàn thế giới về đào tạo an ninh mạng trong kinh doanh và cho các chuyên gia CNTT muốn thăng tiến sự nghiệp.





Bộ lộ trình học tập của INE Security cung cấp kiến thức chuyên môn sâu rộng về an ninh mạng và cam kết cung cấp chương trình đào tạo kỹ thuật nâng cao đồng thời giảm thiểu rào cản trên toàn thế giới cho những người muốn bước vào và thành công trong sự nghiệp CNTT.

