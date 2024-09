Pourquoi la formation est essentielle à la mise en œuvre de Cisco HyperShield

**CARY, États-Unis / Caroline du Nord, 16 août 2024/CyberNewsWire/--**Les experts en sécurité de l'INE expliquent comment intégrer une formation adéquate en cybersécurité. La sortie imminente de Cisco HyperShield ce mois-ci marque une évolution décisive dans le paysage de la cybersécurité. En tant qu'architecture de sécurité « native de l'IA », HyperShield promet de redéfinir les protocoles de sécurité traditionnels grâce à ses mesures de cybersécurité proactives automatisées et à ses solutions de sécurité basées sur l'IA.





Cependant, l’efficacité de cette technologie sophistiquée repose en grande partie sur le déploiement compétent des équipes informatiques et de sécurité de l’information (SI), soulignant l’importance cruciale d’une formation spécialisée dans cet environnement de haute technologie.

La formation comme clé de voûte d’un déploiement efficace de la sécurité de l’IA

Introduction d'HyperShield dans le domaine de la cybersécurité apporte une suite de fonctionnalités avancées centrées sur les systèmes de sécurité basés sur l'IA et l'automatisation de la sécurité informatique. Cette approche transformatrice entraînera un changement profond dans le fonctionnement des équipes de sécurité, passant du contrôle manuel de la qualification et de l'application des nouvelles mises à jour de sécurité à la supervision et au réglage précis des réponses automatisées de l'IA. Cependant, pour exploiter avec succès tout le potentiel des mesures de sécurité proactives distribuées de HyperShield, une formation complète est essentielle.





« L'introduction d'HyperShield change la donne en matière de sécurité réseau », a déclaré Brian McGahan, CCIE Security et directeur du contenu réseau pour INE Security, un leader mondial de la formation et des certifications en matière de réseau et de cybersécurité.





« Le passage à des architectures de sécurité basées sur l’IA nécessitera une nouvelle façon de penser, et il est devenu plus important que jamais que les organisations forment leurs équipes de manière adéquate pour exploiter pleinement ces nouvelles technologies. Nous devons nous assurer que les équipes de sécurité ne se contentent pas de connaître leurs fonctionnalités, mais qu’elles sont également formées à l’utilisation de ces outils pour sécuriser nos réseaux de manière proactive. »





Les programmes de formation doivent non seulement couvrir les aspects opérationnels de ces nouvelles technologies, mais aussi favoriser une compréhension approfondie de l’orchestration, de l’automatisation et de la réponse en matière de sécurité (SOAR), qui fait partie intégrante de la gestion des écosystèmes sophistiqués dans lesquels opèrent des solutions comme HyperShield. Cela permettra aux équipes de sécurité de gérer efficacement les centres de données à l’échelle de l’IA et d’exploiter efficacement les solutions de sécurité dans les clouds publics et privés, en maintenant une sécurité robuste sur des réseaux de plus en plus complexes.

L’impact direct de la formation sur la continuité et la sécurité des activités

Le rôle de la formation IT/SI s'étend au-delà de la simple compétence opérationnelle. Formation complète influence directement la continuité des activités en dotant les équipes des connaissances nécessaires pour mettre en œuvre et exploiter la segmentation autonome et la protection contre les exploits distribués inhérentes aux solutions de pointe telles que HyperShield. La formation peut contribuer à minimiser les erreurs humaines, un facteur important dans les failles de sécurité, en garantissant que les équipes peuvent gérer et répondre de manière proactive aux menaces émergentes avec une intervention humaine minimale.





Une formation inadéquate pourrait conduire à une sous-utilisation des capacités de ces nouvelles solutions, ce qui pourrait rendre les entreprises vulnérables aux cyberattaques sophistiquées. En revanche, des équipes bien formées peuvent pleinement exploiter les avantages de la sécurité basée sur l'IA, par exemple en utilisant les capacités d'HyperShield pour traiter de manière préventive les vulnérabilités et améliorer la posture de sécurité globale de l'organisation.

Équilibrer l'automatisation avec la surveillance humaine

Malgré les capacités d’automatisation avancées des solutions basées sur l’IA comme HyperShield, la nécessité d’une surveillance humaine persiste. Le personnel de sécurité actuel doit être capable d’interpréter les décisions et les actions de l’IA, en particulier lors de l’intégration de ces nouvelles solutions dans les architectures de sécurité existantes. La formation aux contrôles compensatoires et aux solutions de sécurité du système est essentielle pour gérer l’équilibre entre les réponses automatisées et l’intervention humaine nécessaire.





En outre, la formation doit tenir compte de l’adaptation continue requise dans le domaine de la cybersécurité, permettant aux équipes de rester au courant des mises à jour basées sur l’IA et de l’évolution des cybermenaces. La formation continue contribue à maintenir la résilience opérationnelle et garantit que les mesures de sécurité proactives s’adaptent aux besoins d’un environnement de sécurité dynamique.





Alors que nous réinventons la sécurité avec le déploiement de Cisco HyperShield, l'attention se porte non seulement sur la technologie elle-même, mais aussi sur les professionnels chargés de son déploiement. L'investissement dans une formation complète en informatique/SI n'est pas seulement bénéfique, il est impératif pour exploiter l'ensemble des fonctionnalités offertes par les nouvelles solutions de sécurité basées sur l'IA.





Une formation efficace permet aux équipes de sécurité de minimiser les risques et de sécuriser les opérations commerciales contre les menaces sophistiquées d'aujourd'hui et de demain. Avec Cisco HyperShield, les entreprises ont la possibilité d'améliorer leurs mesures de cybersécurité, mais seulement si leurs équipes sont préparées à mener cette action efficacement.

À propos d'INE Security :

Sécurité INE INE Security est le premier fournisseur de formations et de certifications en cybersécurité et en réseautage en ligne. S'appuyant sur une puissante plateforme de laboratoire pratique, une technologie de pointe, un réseau mondial de distribution vidéo et des instructeurs de classe mondiale, INE Security est le premier choix de formation pour les entreprises Fortune 500 du monde entier en matière de formation à la cybersécurité en entreprise et pour les professionnels de l'informatique qui cherchent à faire progresser leur carrière.





La gamme de parcours d'apprentissage d'INE Security offre une profondeur d'expertise incomparable en matière de cybersécurité et s'engage à fournir une formation technique avancée tout en abaissant les barrières dans le monde entier pour ceux qui cherchent à entrer et à exceller dans une carrière informatique.

