Por que o treinamento é essencial para implementar o Cisco HyperShield

**CARY, Estados Unidos/Carolina do Norte, 16 de agosto de 2024/CyberNewsWire/--**Especialistas em segurança do INE explicam como integrar treinamento adequado em segurança cibernética. O lançamento iminente do Cisco HyperShield neste mês marca uma evolução fundamental no cenário da segurança cibernética. Como uma arquitetura de segurança "nativa de IA", o HyperShield promete redefinir os protocolos de segurança tradicionais por meio de suas medidas de segurança cibernética proativas automatizadas e soluções de segurança orientadas por IA.





No entanto, a eficácia dessa tecnologia sofisticada depende muito da implantação qualificada por equipes de TI e Segurança da Informação (SI), enfatizando a importância crítica do treinamento especializado nesse ambiente de alta tecnologia.

Treinamento como a pedra angular da implantação eficaz da segurança de IA

Introdução do HyperShield na área de segurança cibernética traz um conjunto de recursos avançados centrados em sistemas de segurança alimentados por IA e automação de segurança de TI. Essa abordagem transformadora resultará em uma mudança profunda na forma como as equipes de segurança operam, passando do controle manual de qualificação e aplicação de novas atualizações de segurança para, em vez disso, supervisionar e ajustar respostas de IA automatizadas. No entanto, para aproveitar com sucesso todo o potencial das medidas de segurança de rede proativas distribuídas do HyperShield, um treinamento abrangente é essencial.





"A introdução do HyperShield é uma virada de jogo para a segurança de rede", disse Brian McGahan, CCIE Security e Diretor de Conteúdo de Rede da INE Security, líder global em treinamento e certificações em rede e segurança cibernética.





“A mudança para arquiteturas de segurança orientadas por IA exigirá uma nova maneira de pensar, e se tornou mais crítico do que nunca que as organizações equipem suas equipes com o treinamento certo para aproveitar totalmente essas novas tecnologias. Precisamos garantir que as equipes de segurança não estejam apenas familiarizadas com suas funcionalidades, mas também sejam treinadas no uso dessas ferramentas para proteger proativamente nossas redes.”





Os programas de treinamento não devem cobrir apenas os aspectos operacionais dessas novas tecnologias, mas também promover uma compreensão profunda da Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR), que é essencial para gerenciar os ecossistemas sofisticados nos quais soluções como o HyperShield operam. Isso garantirá que as equipes de segurança possam gerenciar efetivamente data centers em escala de IA e operar efetivamente soluções de segurança em nuvens públicas e privadas, mantendo uma segurança robusta em redes cada vez mais complexas.

O Impacto Direto do Treinamento na Continuidade e Segurança dos Negócios

O papel do treinamento de TI/SI se estende além da mera competência operacional. Treinamento abrangente influencia diretamente a continuidade dos negócios equipando equipes com o conhecimento para implementar e alavancar segmentação autônoma e proteção contra exploração distribuída inerentes a soluções de ponta como o HyperShield. O treinamento pode ajudar a minimizar o erro humano — um fator significativo em violações de segurança — garantindo que as equipes possam gerenciar e responder proativamente a ameaças emergentes com intervenção humana mínima.





Treinamento inadequado pode levar à subutilização dos recursos dessas novas soluções, potencialmente deixando as empresas vulneráveis a ataques cibernéticos sofisticados. Por outro lado, equipes bem treinadas podem aproveitar totalmente os benefícios da segurança orientada por IA, por exemplo, usando os recursos do HyperShield para abordar vulnerabilidades preventivamente e aprimorar a postura geral de segurança da organização.

Equilibrando a automação com a supervisão humana

Apesar dos recursos avançados de automação de soluções orientadas por IA como o HyperShield, a necessidade de supervisão humana persiste. O pessoal de segurança de hoje deve ser habilidoso na interpretação de decisões e ações de IA, particularmente ao integrar essas novas soluções em arquiteturas de segurança existentes. O treinamento em controles compensatórios e soluções de segurança do sistema é crucial para gerenciar o equilíbrio entre respostas automatizadas e a intervenção humana necessária.





Além disso, o treinamento deve abordar a adaptação contínua necessária no campo da segurança cibernética, permitindo que as equipes se mantenham atualizadas com atualizações baseadas em IA e ameaças cibernéticas em evolução. A educação contínua ajuda a manter a resiliência operacional e garante que as medidas de segurança proativas acompanhem as necessidades de um ambiente de segurança dinâmico.





À medida que reimaginamos a segurança com a implementação do Cisco HyperShield, os holofotes se voltam não apenas para a tecnologia em si, mas também para os profissionais encarregados de sua implantação. O investimento em treinamento abrangente de TI/IS não é apenas benéfico — é fundamental para alavancar todo o espectro de recursos oferecidos pelas novas soluções de segurança orientadas por IA.





O treinamento eficaz capacita as equipes de segurança a minimizar riscos e proteger as operações comerciais contra as ameaças sofisticadas de hoje e de amanhã. Com o Cisco HyperShield, as empresas têm a oportunidade de elevar suas medidas de segurança cibernética, mas somente se suas equipes estiverem preparadas para liderar essa carga de forma eficaz.

Sobre a INE Security:

Segurança INE é o principal fornecedor de treinamento e certificação em redes on-line e segurança cibernética. Aproveitando uma poderosa plataforma de laboratório prático, tecnologia de ponta, uma rede global de distribuição de vídeo e instrutores de classe mundial, a INE Security é a principal escolha de treinamento para empresas da Fortune 500 em todo o mundo para treinamento em segurança cibernética em negócios e para profissionais de TI que buscam progredir em suas carreiras.





O conjunto de caminhos de aprendizagem da INE Security oferece uma profundidade incomparável de conhecimento em segurança cibernética e está comprometido em fornecer treinamento técnico avançado, ao mesmo tempo em que reduz as barreiras em todo o mundo para aqueles que buscam ingressar e se destacar em uma carreira de TI.

Contato

Diretor de Comunicações Estratégicas Globais e Eventos

Kathryn Marrom

Segurança INE

[email protected]

Esta história foi distribuída como um release pela Cyberwire sob o Programa de Blogging Empresarial da HackerNoon. Saiba mais sobre o programa aqui .