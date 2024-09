Warum Schulungen für die Implementierung von Cisco HyperShield von entscheidender Bedeutung sind

**CARY, Vereinigte Staaten / North Carolina, 16. August 2024/CyberNewsWire/--**INE-Sicherheitsexperten erklären, wie man ein angemessenes Cybersicherheitstraining integriert. Die bevorstehende Veröffentlichung von Cisco HyperShield in diesem Monat markiert eine entscheidende Entwicklung in der Cybersicherheitslandschaft. Als „KI-native“ Sicherheitsarchitektur verspricht HyperShield, traditionelle Sicherheitsprotokolle durch seine automatisierten proaktiven Cybersicherheitsmaßnahmen und KI-gesteuerten Sicherheitslösungen neu zu definieren.





Die Wirksamkeit dieser hochentwickelten Technologie hängt jedoch in hohem Maße von der kompetenten Anwendung durch die IT- und Informationssicherheitsteams (IS) ab. Dies unterstreicht die entscheidende Bedeutung einer speziellen Schulung in dieser High-Tech-Umgebung.

Schulungen als Grundstein für einen effektiven Einsatz von KI-Sicherheit

Einführung von HyperShield in den Bereich der Cybersicherheit bietet eine Reihe fortschrittlicher Funktionen rund um KI-gestützte Sicherheitssysteme und IT-Sicherheitsautomatisierung. Dieser transformative Ansatz wird zu einer tiefgreifenden Veränderung der Arbeitsweise von Sicherheitsteams führen: von der manuellen Kontrolle der Qualifizierung und Anwendung neuer Sicherheitsupdates hin zur Überwachung und Feinabstimmung automatisierter KI-Reaktionen. Um das volle Potenzial der verteilten proaktiven Netzwerksicherheitsmaßnahmen von HyperShield erfolgreich nutzen zu können, ist jedoch eine umfassende Schulung unerlässlich.





„Die Einführung von HyperShield ist ein Wendepunkt für die Netzwerksicherheit“, sagte Brian McGahan, CCIE Security und Director of Networking Content bei INE Security, einem weltweit führenden Anbieter von Schulungen und Zertifizierungen im Bereich Netzwerke und Cybersicherheit.





„Die Umstellung auf KI-gesteuerte Sicherheitsarchitekturen erfordert eine neue Denkweise, und es ist wichtiger denn je, dass Unternehmen ihre Teams mit der richtigen Schulung ausstatten, damit sie diese neuen Technologien voll ausschöpfen können. Wir müssen sicherstellen, dass Sicherheitsteams nicht nur mit ihren Funktionen vertraut sind, sondern auch im Umgang mit diesen Tools geschult werden, um unsere Netzwerke proaktiv zu sichern.“





Schulungsprogramme müssen nicht nur die operativen Aspekte dieser neuen Technologien abdecken, sondern auch ein tiefes Verständnis von Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) fördern, das für die Verwaltung der komplexen Ökosysteme, in denen Lösungen wie HyperShield eingesetzt werden, von wesentlicher Bedeutung ist. Dadurch wird sichergestellt, dass Sicherheitsteams KI-Rechenzentren effektiv verwalten und Sicherheitslösungen sowohl in öffentlichen als auch in privaten Clouds effektiv betreiben können, um eine robuste Sicherheit in zunehmend komplexen Netzwerken aufrechtzuerhalten.

Der direkte Einfluss von Schulungen auf Geschäftskontinuität und Sicherheit

Die Rolle der IT/IS-Schulung geht über die bloße operative Kompetenz hinaus. Umfassende Schulung beeinflusst direkt die Geschäftskontinuität indem Teams mit dem Wissen ausgestattet werden, um autonome Segmentierung und verteilten Exploit-Schutz zu implementieren und zu nutzen, der in hochmodernen Lösungen wie HyperShield enthalten ist. Schulungen können dazu beitragen, menschliches Versagen – einen wesentlichen Faktor bei Sicherheitsverletzungen – zu minimieren, indem sichergestellt wird, dass Teams mit minimalem menschlichen Eingriff proaktiv auf neu auftretende Bedrohungen reagieren können.





Unzureichende Schulungen können dazu führen, dass die Funktionen dieser neuen Lösungen nicht ausreichend genutzt werden, wodurch Unternehmen potenziell anfällig für ausgeklügelte Cyberangriffe werden. Andererseits können gut geschulte Teams die Vorteile der KI-gesteuerten Sicherheit voll ausschöpfen, indem sie beispielsweise die Funktionen von HyperShield nutzen, um Schwachstellen präventiv zu beheben und die allgemeine Sicherheitslage des Unternehmens zu verbessern.

Automatisierung mit menschlicher Kontrolle in Einklang bringen

Trotz der fortschrittlichen Automatisierungsfunktionen von KI-gesteuerten Lösungen wie HyperShield bleibt die menschliche Aufsicht weiterhin erforderlich. Das heutige Sicherheitspersonal muss in der Lage sein, KI-Entscheidungen und -Aktionen zu interpretieren, insbesondere bei der Integration dieser neuen Lösungen in bestehende Sicherheitsarchitekturen. Schulungen in kompensierenden Kontrollen und den Sicherheitslösungen des Systems sind entscheidend, um das Gleichgewicht zwischen automatisierten Reaktionen und notwendigem menschlichen Eingreifen zu wahren.





Darüber hinaus sollte die Schulung die im Bereich Cybersicherheit erforderliche kontinuierliche Anpassung berücksichtigen, damit die Teams sowohl bei KI-basierten Updates als auch bei sich entwickelnden Cyberbedrohungen auf dem Laufenden bleiben. Kontinuierliche Weiterbildung trägt dazu bei, die Betriebsstabilität aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass proaktive Sicherheitsmaßnahmen mit den Anforderungen einer dynamischen Sicherheitsumgebung Schritt halten.





Da wir mit der Einführung von Cisco HyperShield die Sicherheit neu definieren, richtet sich der Fokus nicht nur auf die Technologie selbst, sondern auch auf die Fachleute, die mit ihrer Bereitstellung betraut sind. Die Investition in umfassende IT/IS-Schulungen ist nicht nur vorteilhaft – sie ist zwingend erforderlich, um das gesamte Spektrum der Möglichkeiten neuer KI-gesteuerter Sicherheitslösungen nutzen zu können.





Durch effektive Schulungen können Sicherheitsteams Risiken minimieren und Geschäftsabläufe gegen die komplexen Bedrohungen von heute und morgen absichern. Mit Cisco HyperShield haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre Cybersicherheitsmaßnahmen zu verbessern, aber nur, wenn ihre Teams darauf vorbereitet sind, diese Aufgabe effektiv zu übernehmen.

Über INE Security:

INE Sicherheit ist der führende Anbieter von Online-Schulungen und -Zertifizierungen für Netzwerke und Cybersicherheit. Dank einer leistungsstarken praxisorientierten Laborplattform, modernster Technologie, einem globalen Videoverteilungsnetzwerk und erstklassigen Ausbildern ist INE Security die erste Wahl für Fortune 500-Unternehmen weltweit, wenn es um Cybersicherheitsschulungen für Unternehmen und für IT-Experten geht, die ihre Karriere vorantreiben möchten.





Die Lernpfade von INE Security bieten ein unvergleichlich umfassendes Fachwissen im Bereich Cybersicherheit. Das Ziel besteht darin, fortgeschrittene technische Schulungen anzubieten und gleichzeitig weltweit die Hürden für diejenigen abzubauen, die eine Karriere im IT-Bereich anstreben und darin erfolgreich sein möchten.

Kontakt

Direktor für globale strategische Kommunikation und Veranstaltungen

Kathryn Brown

INE Sicherheit

[email protected]

Diese Geschichte wurde von Cyberwire im Rahmen des HackerNoon Business Blogging Program veröffentlicht. Erfahren Sie mehr über das Programm Hier .