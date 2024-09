Web3 sẽ thay đổi như thế nào khi hợp nhất

Các. Hợp nhất.

Nghe có vẻ giống như một sự kiện loạn luân, thực sự là sự thay đổi quan trọng nhất trong lịch sử của giao thức Ethereum. Không chỉ Ethereum, mà còn đối với tiền điện tử nói chung. Nó biểu thị một trong những thay đổi lớn nhất trong lịch sử tồn tại ngắn ngủi của công nghệ này.

https://twitter.com/ImagesAlbum/status/1552764314255327232/photo/1

Điều này cũng có ý nghĩa rất lớn đối với web3, vì nó giải quyết một số lời chỉ trích trước đây về lý do tại sao chúng ta không thể sử dụng công nghệ như blockchain trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó có khả năng cho công chúng thấy được sức mạnh của công nghệ này. Không chỉ vậy - Ethereum, cũng như các giao thức khác, đã vượt lên trên các trường hợp sử dụng “bình thường” điển hình của ngân hàng kỹ thuật số và DeFi.





Tiện ích của web3 ngày càng trở nên rõ ràng hơn, với blockchain chỉ là một phần của web3 thực sự.

Cái quái gì vậy?





Hãy chia nhỏ nó - một cách đơn giản.





Trong 8 năm qua, Ethereum đã sử dụng mô hình Proof of Work khét tiếng để tạo ra các đồng tiền mới và chạy chuỗi của chúng.





Proof of Work là một cách để các nút trong mạng đạt được sự đồng thuận về các khối và giao dịch sẽ bao gồm trong mạng. Về cơ bản - nó đảm bảo mọi thứ trên chuỗi đều hợp pháp thông qua các bằng chứng mật mã.





Tuy nhiên - có một vấn đề. Proof of Work dựa vào độ khó ngày càng tăng để đảm bảo sự đồng thuận của nó. Điều này có nghĩa là mỗi năm, Ethereum tiêu thụ ngày càng nhiều tài nguyên hơn, vì các thợ đào tiền điện tử phải giải quyết các vấn đề khó hơn và khó hơn để chứng minh trạng thái của mạng.





Có ý kiến cho rằng chính vì lý do này mà những thứ như NFT và tiền điện tử nói chung không bền vững với mức tiêu thụ điện năng do Proof of Work tạo ra.

Cho đến bây giờ.

Với The Merge, tất cả điều này sẽ thay đổi. Hợp nhất về cơ bản thay thế mô hình Proof of Work của Ethereum bằng mô hình Proof of Stake. Tóm lại, điều này phủ nhận nhu cầu về sức mạnh khai thác lớn, và thay vào đó, giới thiệu một cách bền vững hơn để đạt được sự đồng thuận.





Nó được gọi là The Merge vì thực sự đã có một chuỗi beacon chạy cùng với mạng chính Ethereum trong một thời gian khá dài. Suốt thời gian qua, chuỗi beacon này đã thu thập các trình xác thực, nhưng nó cũng bảo tồn lịch sử trước đây của mạng Ethereum, đảm bảo chỉ khía cạnh đồng thuận bị ảnh hưởng.









Điều thú vị ở đây, là thuật toán đồng thuận về cơ bản đang được hoán đổi nóng - trực tiếp. Nó giống như đi một chiếc xe đạp và đặt một động cơ điện vào nó, trong khi bạn vẫn đạp nó bằng tay trên xa lộ. Đừng lo lắng - Người dùng Ethereum không cần phải lo lắng về điều gì sẽ xảy ra với ETH hoặc các hợp đồng thông minh của họ, vì chủ sở hữu nút chỉ có trách nhiệm nâng cấp lên máy khách mới.

Tách các lớp 🤓

Bạn không cần phải đọc phần này - nó chỉ xem xét những gì đã thay đổi từ góc độ kỹ thuật cấp cao.





Từ quan điểm kỹ thuật, hợp nhất cũng thể hiện sự phân tách các lớp trong giao thức Ethereum. Về cơ bản, sẽ có nhiều khách hàng có các vai trò khác nhau - nhưng có thể nói chuyện với nhau nếu cần.





Trước khi hợp nhất, mọi thứ được gộp chung vào một ứng dụng khách. Sau hợp nhất - có hai máy khách. Một là xử lý trạng thái mạng đồng bộ (lớp đồng thuận), trong khi lớp còn lại (thực thi sau) tập trung vào thực thi hợp đồng thông minh, sản xuất khối và lưu trữ.





Keo giữ các mảnh này lại với nhau được gọi là API động cơ. API Engine cho phép mỗi lớp này giao tiếp với nhau một cách liền mạch.





Việc tách các lớp thực sự khá quan trọng từ khía cạnh bảo mật. Ví dụ: giả sử một quá trình triển khai Ethereum có một lỗi quan trọng cho phép các khối được khôi phục lại. Nếu phần lớn mạng đang sử dụng cách triển khai này, thì bản thân Ethereum có thể bị xâm phạm. Tuy nhiên - với việc phân tách các lớp, sau đó sẽ có nhiều triển khai được sử dụng cùng một lúc - cho cả lớp đồng thuận và lớp thực thi.

Sự đa dạng hóa khách hàng này rất quan trọng đối với tính bảo mật của Ethereum, vì nó làm giảm nhu cầu mạng phải dựa vào một ứng dụng khách hoặc triển khai lớp duy nhất.

Ý nghĩa của nó đối với tương lai của web3

Web3 hiện đang thiếu một thứ - các ứng dụng. Một phần tốt của điều này là do các nhà phát triển và công ty đã gặp khó khăn như thế nào để thích ứng với việc xây dựng các dApp dựa trên PoW. Với Ethereum là chuỗi chính thống duy nhất cho phép xây dựng bất kỳ loại ứng dụng thực tế nào trên DLT, The Merge chỉ là một bước gần hơn để cho phép áp dụng rộng rãi hơn.









Không chỉ vậy, The Merge còn giảm mức tiêu thụ điện năng của Ethereum xuống đáng kinh ngạc 99,95%. Vì tiêu thụ điện năng thường được coi là lý do tại sao blockchain không thể được áp dụng, The Merge thể hiện khả năng tồn tại và sự phát triển của công nghệ này, và sau đó là web3 nói chung.





Nó thậm chí không phải là blockchain sẽ là tất cả cuối cùng cho web3, thay vào đó nó sẽ là sự kết hợp của các công nghệ cho phép tạo ra web3 thực sự. Blockchain chỉ đóng vai trò là một phần của ngăn xếp đó - tương tự như cách phụ trợ là một phần của ứng dụng toàn ngăn xếp.





Những thứ chính như The Merge chỉ là bước khởi đầu để bình thường hóa công nghệ web3.

Sự kết luận

Và đó là kết thúc! Từ PoW sang PoS, để hy vọng rằng tiện ích thậm chí còn tốt hơn, blockchain đang thay đổi theo hướng tốt hơn. Sự cải tiến của blockchain sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến các khía cạnh khác của web3 và đến lượt nó, sẽ cho phép áp dụng nhiều hơn và khả năng bình thường.





Trong một thế giới mà nhiều người thiếu quyền kiểm soát, web3 có ý định trao lại quyền lực và dữ liệu cho người dùng. Đây chỉ là sự khởi đầu của một mạng internet mới.





Chúc một ngày tốt lành và hãy nhớ: xây dựng để học, đừng học xây dựng.





pce ra!

Bài báo này lần đầu tiên được xuất bản ở đây.