Como o Web3 será alterado pela fusão

O. Mesclar.

No que parece um evento distópico distorcido, é na verdade a mudança mais significativa na história do protocolo Ethereum. Não apenas Ethereum, mas também para criptomoedas em geral. Significa uma das mudanças mais importantes na curta história desta tecnologia.

https://twitter.com/ImagesAlbum/status/1552764314255327232/photo/1

Isso também significa muito para o web3, pois resolve algumas críticas anteriores sobre o motivo pelo qual não podemos usar tecnologias como o blockchain em nosso dia a dia. Tem o potencial de mostrar ao público o quão poderoso pode ser o curso desta tecnologia. Não apenas isso - o Ethereum, assim como outros protocolos, ascendeu aos casos de uso “normais” típicos de banco digital e DeFi.





A utilidade do web3 está se tornando cada vez mais aparente, com o blockchain sendo apenas parte do que o web3 realmente é.

Que raio é isso?





Vamos dividi-lo - simplesmente.





Nos últimos 8 anos, a Ethereum tem usado o infame modelo Proof of Work para criar novas moedas e administrar sua cadeia.





A prova de trabalho é uma maneira de os nós em uma rede chegarem a um consenso sobre quais blocos e transações incluir na rede. Basicamente - garante que tudo na cadeia seja legítimo por meio de provas criptográficas.





No entanto, havia um problema. A prova de trabalho depende de uma dificuldade crescente para garantir seu consenso. Isso significava que, a cada ano, o Ethereum consumia mais e mais recursos, pois os criptomineiros precisavam resolver problemas cada vez mais difíceis para provar o estado da rede.





Argumentou-se que era por esse motivo que coisas como NFTs e criptomoedas em geral eram insustentáveis devido ao consumo de energia criado pela Proof of Work.

Até agora.

Com o The Merge, tudo isso muda. O Merge essencialmente substitui o modelo Proof of Work da Ethereum por um modelo Proof of Stake. Em suma, isso nega a necessidade de poder de mineração pesada e, em vez disso, apresenta uma maneira mais sustentável de chegar a um consenso.





Chama-se The Merge porque, na verdade, existe uma cadeia de beacons funcionando ao lado da rede principal do Ethereum há algum tempo. Todo esse tempo, essa cadeia de beacons reuniu validadores, mas também preserva a história anterior da rede Ethereum, garantindo que apenas o aspecto de consenso seja afetado.









O interessante aqui é que o algoritmo de consenso está sendo essencialmente trocado a quente - ao vivo. É como pegar uma bicicleta e colocar um motor elétrico nela, enquanto você ainda pedala manualmente na rodovia. Não tenha medo - os usuários do Ethereum não precisam se preocupar com o que acontecerá com seus ETH ou contratos inteligentes, pois é apenas responsabilidade do proprietário do nó atualizar para o novo cliente.

Separação de Camadas 🤓

Você não precisa ler esta parte — ela apenas repassa o que mudou de uma perspectiva técnica de alto nível.





Do ponto de vista técnico, a fusão também representa a separação de camadas dentro do protocolo Ethereum. Essencialmente, haverá vários clientes com funções diferentes – mas que podem conversar entre si, se necessário.





Antes da fusão, tudo era agrupado em um único cliente. Pós-fusão — há dois clientes. Uma lida com a sincronização do estado da rede (a camada de consenso), enquanto a outra camada (execução posterior) se concentra nas execuções de contratos inteligentes, produção de blocos e armazenamento.





A cola que mantém essas peças juntas é chamada de Engine API. A API do mecanismo permite que cada uma dessas camadas se comunique perfeitamente.





A separação de camadas é realmente muito importante do ponto de vista da segurança. Por exemplo, digamos que uma implementação do Ethereum tenha um bug crucial que permite que os blocos sejam revertidos. Se a maioria da rede estiver usando essa implementação, o próprio Ethereum poderá ser comprometido. No entanto, com a separação das camadas, muitas implementações serão usadas ao mesmo tempo, tanto para as camadas de consenso quanto para as de execução.

Essa diversificação de clientes é altamente importante para a segurança do Ethereum, pois reduz a necessidade de a rede depender de um único cliente ou implementação de camadas.

O que isso significa para o futuro da web3

Web3 atualmente carece de uma coisa - aplicativos. Boa parte disso se deveu à dificuldade que foi para desenvolvedores e empresas se adaptarem à criação de dApps baseados em PoW. Com o Ethereum sendo a única cadeia mainstream que permitiu a construção de qualquer tipo de aplicação prática no DLT, o The Merge está apenas um passo mais perto de permitir uma adoção mais ampla.









Não apenas isso, mas o The Merge reduz o consumo de energia do Ethereum em impressionantes 99,95%. Como o consumo de energia foi frequentemente citado como uma razão pela qual o blockchain não pode ser adotado, The Merge demonstra a viabilidade e evolução dessa tecnologia e, posteriormente, da web3 como um todo.





Não é nem mesmo o blockchain que será o fim de tudo para o web3, mas sim uma fusão de tecnologias que permite a verdadeira criação do web3. O Blockchain serve apenas como parte dessa pilha - semelhante a como um back-end faz parte de um aplicativo de pilha completa.





Coisas importantes como The Merge são apenas o começo para normalizar a tecnologia web3.

Conclusão

E pronto! De PoW a PoS, para uma utilidade ainda melhor, a blockchain está melhorando. A melhoria do blockchain afetará profundamente outros aspectos da web3 e, por sua vez, permitirá maior adoção e normalidade.





Em um mundo onde o controle é algo que falta a muitos, a web3 pretende devolver poder e dados aos usuários. Este é apenas o começo de uma nova internet.





Tenha um bom dia e lembre-se: construa para aprender, não aprenda para construir.





fora!

Este artigo foi publicado pela primeira vez aqui.