Comment Web3 sera modifié par la fusion

Dans ce qui ressemble à un événement dystopique tordu, c'est en fait le changement le plus important dans l'histoire du protocole Ethereum. Pas seulement Ethereum, mais aussi pour la crypto-monnaie en général. Cela signifie l'un des changements les plus importants dans la courte histoire de cette technologie.

Cela signifie également beaucoup pour le Web3, car cela résout certaines critiques précédentes expliquant pourquoi nous ne pouvons pas utiliser des technologies telles que la blockchain dans notre vie quotidienne. Il a le potentiel de montrer au public à quel point le cours de cette technologie peut être puissant. Non seulement cela - Ethereum, ainsi que d'autres protocoles, ont gravi les cas d'utilisation "normaux" typiques de la banque numérique et de DeFi.





L'utilité du web3 devient de plus en plus évidente, la blockchain n'étant qu'une partie de ce qu'est vraiment le web3.

Qu'est-ce que c'est ?





Décomposons-le - simplement.





Au cours des 8 dernières années, Ethereum a utilisé le tristement célèbre modèle de preuve de travail pour créer de nouvelles pièces et gérer leur chaîne.





La preuve de travail est un moyen pour les nœuds d'un réseau de parvenir à un consensus sur les blocs et les transactions à inclure dans le réseau. Fondamentalement, cela garantit que tout sur la chaîne est légitime via des preuves cryptographiques.





Cependant — il y avait un problème. La preuve de travail s'appuie sur une difficulté croissante pour obtenir son consensus. Cela signifiait que chaque année, Ethereum consommait de plus en plus de ressources, car les crypto-mineurs devaient résoudre des problèmes de plus en plus difficiles pour prouver l'état du réseau.





Il a été avancé que c'était pour cette raison que des choses comme les NFT et la cryptographie en général n'étaient pas durables compte tenu de la consommation d'énergie créée par la preuve de travail.

Jusqu'ici.

Avec The Merge, tout cela change. La fusion remplace essentiellement le modèle de preuve de travail d'Ethereum par un modèle de preuve de participation. En bref, cela annule le besoin d'une puissance minière lourde et introduit à la place un moyen plus durable de parvenir à un consensus.





Cela s'appelle The Merge parce qu'il y a en fait une chaîne de balises qui longe le réseau principal Ethereum depuis un certain temps maintenant. Pendant tout ce temps, cette chaîne de balises a rassemblé des validateurs, mais elle préserve également l'historique antérieur du réseau Ethereum, garantissant que seul l'aspect consensus est affecté.









La chose intéressante ici, c'est que l'algorithme de consensus est essentiellement échangé à chaud - en direct. C'est comme prendre un vélo et y mettre un moteur électrique, alors que vous continuez à pédaler manuellement sur l'autoroute. N'ayez crainte - les utilisateurs d'Ethereum n'ont pas à s'inquiéter de ce qui arrivera à leur ETH ou à leurs contrats intelligents, car il incombe simplement au propriétaire du nœud de mettre à niveau vers le nouveau client.

Séparation des couches 🤓

Vous n'êtes pas obligé de lire cette partie - elle passe simplement en revue ce qui a changé d'un point de vue technique de haut niveau.





D'un point de vue technique, la fusion représente également la séparation des couches au sein du protocole Ethereum. Essentiellement, il y aura plusieurs clients qui auront des rôles différents, mais qui pourront se parler si nécessaire.





Avant la fusion, tout était regroupé dans un seul client. Post-fusion — il y a deux clients. L'une traite de la synchronisation de l'état du réseau (la couche consensus), tandis que l'autre couche (exécution ultérieure) se concentre sur les exécutions de contrats intelligents, la production de blocs et le stockage.





La colle qui maintient ces pièces ensemble s'appelle l'API Engine. L'API Engine permet à chacune de ces couches de communiquer entre elles de manière transparente.





La séparation des couches est en fait assez importante du point de vue de la sécurité. Par exemple, disons qu'une implémentation d'Ethereum a un bogue crucial qui permet d'annuler les blocs. Si la majorité du réseau utilise cette implémentation, Ethereum lui-même pourrait être compromis. Cependant, avec la séparation des couches, de nombreuses implémentations seront utilisées à la fois pour les couches de consensus et d'exécution.

Cette diversification des clients est très importante pour la sécurité d'Ethereum, car elle réduit la nécessité pour le réseau de s'appuyer sur un seul client ou une seule implémentation de couche.

Ce que cela signifie pour l'avenir du Web3

Web3 manque actuellement d'une chose : les applications. Une bonne partie de cela était due à la difficulté pour les développeurs et les entreprises de s'adapter à la création de dApps basées sur PoW. Ethereum étant la seule chaîne grand public qui a permis la création de toutes sortes d'applications pratiques sur DLT, The Merge n'est qu'un pas de plus vers une adoption plus large.









Non seulement cela, mais The Merge réduit la consommation d'énergie d'Ethereum de 99,95 %. Comme la consommation d'énergie a souvent été citée comme une raison pour laquelle la blockchain ne peut pas être adoptée, The Merge démontre la viabilité et l'évolution de cette technologie, et par la suite, du web3 dans son ensemble.





Ce n'est même pas la blockchain qui sera la fin du web3, ce sera plutôt un amalgame de technologies qui permettra la véritable création du web3. La blockchain fait simplement partie de cette pile, de la même manière qu'un backend fait partie d'une application à pile complète.





Des choses majeures comme The Merge ne sont que le début de la normalisation de la technologie Web3.

Conclusion

Et c'est fini ! Du PoW au PoS, en passant par une utilité encore meilleure, espérons-le, la blockchain s'améliore. L'amélioration de la blockchain affectera profondément d'autres aspects du web3 et, à son tour, permettra une plus grande adoption et une plus grande normalité.





Dans un monde où le contrôle est quelque chose qui manque à beaucoup, le web3 entend rendre le pouvoir et les données aux utilisateurs. Ce n'est que le début d'un nouvel Internet.





Bonne journée et rappelez-vous : construire pour apprendre n'apprenez pas à construire.





