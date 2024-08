Tự do Internet & Dân chủ Kỹ thuật số với Nicole Scott và Simon Morgon

Trong AMA này, chúng ta thảo luận về ai kiểm soát Internet, cơ sở hạ tầng vật lý của Internet tác động như thế nào đến quyền tự do trực tuyến của chúng ta, liệu quyền tự do trực tuyến mà chúng ta nhận thức được có khiến chúng ta tự mãn hay không và bất kỳ điều gì trong lĩnh vực Dân chủ Kỹ thuật số và Tự do Internet, thực sự là vậy!

Gặp gỡ các vị khách của chúng tôi - Nicole Scott là nhà báo video tiên tiến, người đưa ra ý tưởng và phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ từ năm 2006. Cô ấy là một nhà báo tập trung vào việc khám phá sự đổi mới, tương lai của tính di động, năng lượng tái tạo và điện tử tiêu dùng. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình ở New York và sau một vài năm quyết định chuyển đến nơi đưa ra các quyết định về công nghệ. Cô chuyển đến Đài Bắc, Đài Loan trong 9 năm. Là người đồng sáng lập trang web công nghệ tiếng Đức và tiếng Anh Mobile Geeks đã mang đến cho cô trải nghiệm trực tiếp về việc xác định xu hướng công nghệ. Vào năm 2021, cô đã sản xuất một bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng có tên Khám phá Hydrogen và là Nhà sản xuất phân khúc cho chương trình Beyond Innovation của BloombergTV Global.



Nicole cũng sẽ có sự tham gia của Simon Morgan, một nhà tiếp thị dẫn đầu mọi hoạt động tiếp thị cho người dùng chuyên nghiệp như nhà phát triển hoặc chuyên gia CNTT tại IONOS.



Chủ đề Slogging này của Mónica Freitas, Nicole Scott (Nicole Scott), John T., Valentine Enedah, David Smooke, Asher Umerie, Adrian Morales, Simon Morgan, Sidra và Jose Hernandez đã xuất hiện trên kênh #amas chính thức của slogging và đã được chỉnh sửa cho khả năng đọc.

Xin chào Nicole Scott (Nicole Scott)! Cảm ơn vì đã tham gia cùng chúng tôi!

Chúng ta có thể bắt đầu AMA này bằng cách yêu cầu bạn cho chúng tôi biết một chút về bản thân bạn không? Và hành trình sự nghiệp của bạn? Điều gì đã mang lại cho công nghệ?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Tôi bắt đầu làm nhà báo công nghệ vào năm 2006 phụ trách cơ sở hạ tầng viễn thông và đang thực hiện các bài đánh giá về điện thoại thông minh trước iPhone!!



Thực ra ngày xưa có một bài viết trên Engadget về loạt bài Growing Up Geek của họ! https://www.engadget.com/2012-02-24- Growing-up-geek-nicole-scott.html

Nicole Scott (Nicole Scott)

Vâng....nó thực sự hẹn hò với tôi, trang web đầu tiên tôi đồng sáng lập có tên là Netbook News! Rõ ràng, điều đó đã phải thay đổi và nó đã phát triển thành Mobile Geeks hiện đã ngừng hoạt động. Tôi đã bán nó qua Covid và chuyển sang làm nhà sản xuất truyền hình toàn cầu cho một chương trình trên Bloomberg có tên Beyond Innovation.

John T.

Xin chào Nicole Scott (Nicole Scott), rất vui được gặp bạn! Suy nghĩ của bạn về web3 và việc dân chủ hóa tất cả các không gian internet là gì? Và DAO cho vấn đề đó. Bạn có thuộc nhóm phân quyền không?

Nicole Scott (Nicole Scott)

John T. Thích điều này!



Tôi là người ủng hộ Mạng phi tập trung, nhưng không nghĩ rằng công nghệ ngày nay đã sẵn sàng cho xu hướng phổ biến. Nó có nhiều hy vọng rằng nó sẽ giải quyết được các vấn đề lớn như kiểm duyệt, quyền sở hữu dữ liệu và khả năng tiếp cận tài nguyên không bình đẳng. Loại bỏ các bên trung gian và tạo ra các hệ thống không cần sự tin cậy, web3 có thể dẫn đến một mạng Internet cởi mở và toàn diện hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng cần phải có giải pháp khác/tốt hơn/chưa nghĩ ra cho cách chúng ta thực hiện bước đi này.



Công nghệ mới hoặc không thể tránh khỏi, nhưng chúng tôi không thể phá vỡ hoàn toàn hệ thống...nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu thiết lập lại, tôi không ủng hộ tình trạng hỗn loạn! haha

Quả là một cuộc hành trình! Từ nhà báo trở thành Nhà sản xuất truyền hình và đồng sáng lập - điều gì khiến bạn chuyển sang lĩnh vực sản xuất? Ngày nay bạn vẫn còn chỗ cho nghề báo chứ?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Mónica Freitas Về những bước chuyển mình trong sự nghiệp...Tôi yêu nghề báo! Và hôm nay tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng ngành của tôi đang bị phá sản. Thật khó để duy trì một cơ quan truyền thông độc lập khi các công ty đang yêu cầu rất nhiều sự thỏa hiệp về tính liêm chính. Cảm ơn Hackernoon vì đã vượt qua quá trình hợp nhất truyền thông diễn ra trong thời kỳ Covid, tôi thực sự đã bán trang web tiếng Đức của mình cho một công ty Hoa Kỳ và rõ ràng là nó không thể hoạt động được! Đó là một câu chuyện tương tự như những gì đã xảy ra với rất nhiều blog công nghệ trong 2 năm qua.



Tôi thực sự may mắn khi được độc lập, trở thành nhà sản xuất chính của một chương trình truyền hình phát sóng trên Bloomberg TV trên toàn cầu và được hỗ trợ bởi các tiêu chuẩn báo chí của Bloomberg. Tôi cảm thấy chán nản trước những gì đang diễn ra trên mạng và cần phải cảm thấy rằng báo chí có những tiêu chuẩn.



Điều gì là tuyệt vời, và tôi biết mình thật may mắn và ở một vị trí độc nhất. Đó có phải là giữa các mùa tôi được làm việc với các thương hiệu TUYỆT VỜI như Ionos trên loạt nội dung như thế này không. Họ cảm thấy đây là một cuộc trò chuyện cần phải có....và họ nói đúng, đó là một cuộc thảo luận quan trọng. Họ nảy ra ý tưởng và cho tôi một không gian biên tập để kể câu chuyện đó. Họ thực sự ủng hộ việc muốn tham gia vào một cuộc thảo luận trung thực do những người tôi đã phỏng vấn dẫn dắt. Tôi để họ kể câu chuyện của mình và dệt chúng lại với nhau thành bộ truyện này!

Nicole Scott (Nicole Scott) Thật tuyệt vời!

Một số xu hướng công nghệ mới nổi mà bạn tin rằng sẽ có tác động đáng kể đến nền dân chủ kỹ thuật số và tự do internet trong những năm tới là gì?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Valentine Enedah Uff có rất nhiều điều thú vị! được rồi..top 3! 🙃



Web5 là một cái mà tôi sẽ đề cập trong loạt bài này. Sự tiện lợi của Web2 và hứa hẹn phi tập trung của Web3. Có thể đó là tiếp thị, nhưng đó là kiểu suy nghĩ mà chúng ta sẽ cần kết nối với một thế giới nơi quyền riêng tư và quyền sở hữu trực tuyến ít tập trung vào lợi nhuận doanh nghiệp và có lợi hơn cho công dân bình thường của bạn.



Tiền kỹ thuật số và Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương: Tôi nghĩ điều quan trọng là phải gọi cụ thể CBDC vì chúng ta cần các cấu trúc kinh tế của thế giới để thực hiện bước đi này. Tiền kỹ thuật số và CBDC có thể tác động đến tài chính toàn diện và tạo cơ hội mới cho các giao dịch trực tuyến, có khả năng định hình lại cấu trúc kinh tế và thúc đẩy tự do tài chính. Để nhìn nhận vấn đề ở góc độ toàn cầu, thách thức bao trùm cho tương lai là hòa nhập 1,4 tỷ người trưởng thành không có tài khoản ngân hàng trên toàn thế giới vào hệ thống tài chính. Theo Ngân hàng Thế giới, điều đó có nghĩa là khai thác thanh toán kỹ thuật số, vì 1/3 người trưởng thành trên toàn cầu vẫn nhận được trợ cấp nhà nước bằng tiền mặt hoặc thông qua các phương thức khác ngoài ghi nợ trực tiếp. Chúng tôi có cơ hội tạo ra một hệ thống toàn diện dựa trên tiền kỹ thuật số và CBDC, thật dễ dàng để thấy những người sử dụng tiền điện tử quên mất đó thực sự là mục đích của công nghệ này.



Không phải Blockchain, mà là một công nghệ giúp blockchain có thể truy cập được trên thiết bị di động. Một blockchain rất lớn! Với kích thước hàng Terabyte, chúng ta cần một cách để có thể dễ dàng truy cập nó. Tất cả chúng ta đang chờ đợi khoảnh khắc blockchain ah ha! Đối với tôi, đó là những gì tôi đang nhìn vào. Một khi chúng ta có thể tìm ra cách làm cho việc sử dụng blockchain dễ dàng hơn trên tất cả các loại công nghệ, thì những trường hợp sử dụng tuyệt vời sẽ đến!

John T.

Nicole Scott (Nicole Scott) Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn về điểm đó - Tôi không nghĩ việc phân cấp hoàn toàn có thể thực hiện được ngay bây giờ vì đây là hình thức web duy nhất. Bạn có thể mở rộng điểm kiểm duyệt không? Bạn nghĩ công nghệ có thể giúp giảm bớt hoặc loại bỏ nó như thế nào? Ngoài ra, AI hiện nay rất phát triển, chúng ta thấy nó ở khắp mọi nơi nhưng đặc biệt là trong văn bản. Chúng ta có nên mở cửa cho AI đồng sáng tác hay bảo vệ bản gốc và người viết không? Và điều đó có hợp lý không khi việc sử dụng AI ngày càng tăng?

Nicole Scott (Nicole Scott)

John T. Các giao thức truyền thông phi tập trung, như hệ thống nhắn tin dựa trên blockchain hoặc nền tảng truyền thông xã hội phi tập trung, có thể cho phép người dùng giao tiếp mà không sợ bị kiểm duyệt tập trung. *khụ...X Chuyện lớn đấy.



Đối với tôi, ở phương Tây chúng ta ảo tưởng rằng chúng ta có quyền tự do trực tuyến, nhưng thực sự nó bị kiểm soát bởi các tập đoàn. Chúng tôi cần các tập đoàn hợp tác với các chính phủ để tìm ra giải pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi. Hiện tại, chúng ta có thể nhờ công nghệ nguồn mở tham gia để ít nhất cung cấp một hướng đi dân chủ hơn cho các công nghệ cơ bản. Đó là một sự khởi đầu.



Đối với AI, nghề báo gặp rủi ro 100%! Thật buồn cười là tôi đã không liệt kê nó là một công nghệ có thể thay đổi cuộc chơi. Tôi đã phải suy nghĩ về lý do tại sao. Tôi đoán đó là vì chúng tôi đã ra mắt ChatGPT hơn 1 năm và đó là một phần trong quy trình làm việc của tôi. Tôi có sử dụng nó để tóm tắt không? Có, tôi có sử dụng nó để động não không? Tuyệt đối. ChatGPT là một đối tác viết bài tuyệt vời. Tôi có sử dụng nó để viết bài viết của tôi? Không, nhưng đó là vì tôi có xu hướng chỉ viết các tính năng và nó cần phải thể hiện bằng giọng nói của tôi. Điều đã giúp tôi giảm một nửa thời gian là tạo các gói nền cho người dẫn chương trình Beyond Innovation. Chúng không được công khai và bây giờ tôi sử dụng chatgpt để tóm tắt các bài báo mà tôi muốn họ đọc làm thông tin cơ bản. Điều đó khiến tôi mất thời gian từ 2 giờ một gói xuống còn 1-1,5 giờ. Tôi thường phải làm tới 8-10 lần một lúc, điều đó rất lớn và không làm giảm chất lượng.



Tôi nghĩ rằng rất nhiều nhà báo sẽ mất việc và rất nhiều người đã bị mất việc. Cá nhân tôi không lo lắng. Tôi đã trở thành một nhà báo chuyên nghiên cứu và phỏng vấn các chuyên gia. NHƯNG, với tư cách là người đã điều hành các trang web trong nhiều năm, cách thức hoạt động của Internet khiến tin tức xáo trộn, vì vậy tôi thực sự có thể hiểu tại sao nhiều trang web đang thay thế người viết của họ bằng AI. Họ có cần trả tiền cho ai đó để viết lại 3 bài viết thành một và thêm một dòng quan điểm không? Không. AI có thể làm được điều đó bởi vì đây là những loại câu chuyện quá phổ biến. Đây có phải là tin tức mà Internet cần? KHÔNG? Việc xuất bản hiện nay có vấn đề và khó khăn không? Tuyệt đối!



Điều này dẫn đến câu hỏi của Mónica Freitas. Tại sao việc xuất bản lại khó đến vậy? Một vài lý do và tôi thực sự đổ lỗi cho Google. Vì vậy, tôi đã chạy quảng cáo biểu ngữ Mobile Geek miễn phí trừ khi đó là chiến dịch được tài trợ từ thương hiệu mà tôi đã ký trực tiếp. Tôi nghĩ đây cũng là mô hình của HackerNoon nếu tôi không nhầm. Đây là cách tốt nhất để làm điều đó IMO. Các trang web chạy theo lượt hiển thị quảng cáo biểu ngữ đang trên con đường dẫn đến các tiêu đề dụ nhấp chuột để tăng số lượng để bạn có thể kiếm tiền từ quảng cáo biểu ngữ. Ngoài ra còn làm những việc mờ ám là làm mới trang nếu nó mở trong một tab, tôi đã được bạn bè gợi ý điều đó nhiều lần... 😒



Mặc dù tôi không chạy trên hệ thống biểu ngữ để kiếm tiền nhưng việc tìm nhà tài trợ coi trọng báo chí trở nên khó khăn hơn và thay vào đó tôi bắt đầu yêu cầu tính xác thực. Với tư cách là một YouTuber rất thành công trước đây, tôi có thể nói với bạn rằng những người có ảnh hưởng tin rằng quan điểm cá nhân của họ là báo chí vì đó là những gì họ tin là đúng. Đây là điều mà các thương hiệu bắt đầu mong muốn từ những trang web có tính chính trực về mặt báo chí và tôi sẽ nói không với các giao dịch, ngay cả khi tôi cần tiền, nhưng trong vài năm gần đây, việc từ chối ngày càng khó khăn hơn. Và các thương hiệu có thể bắt nạt để có được thứ họ muốn. Điều này không tốt chút nào.

Này Nicole Scott (Nicole Scott) Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham dự AMA tại đây. Đi sâu vào vấn đề ai kiểm soát internet - bạn nghĩ dịch vụ lưu trữ có thể trở nên ít thuộc về thị trường đầu sỏ như thế nào? Có một chút chán nản khi thấy ngày càng có nhiều dự án phi tập trung được triển khai và sau đó bạn chỉ thấy bên dưới nó vẫn là AWS/GCP/MSFT/v.v. cũ. Đó thực sự là một thị trường ưa chuộng quy mô/cơ sở hạ tầng hiện có như một lợi thế về giá và dịch vụ tự nhiên. Và IONOS có cung cấp/hỗ trợ/khám phá bất kỳ công nghệ lưu trữ ngang hàng hoặc thay thế/thú vị nào không? Không thể cung cấp trải nghiệm trang web/ứng dụng/kỹ thuật số mà không có máy chủ lưu trữ, vì vậy tôi rất tò mò về cách trải nghiệm này diễn ra từ đó đối với khách truy cập.

Nicole Scott (Nicole Scott)

David Smooke Tôi đã đề cập đến một trong những chủ đề này trong loạt nội dung! Vận động chính sách là hoạt động mà IONOS đang hoạt động. ICANN là cơ quan quản lý ICANN (Tập đoàn Internet cấp số và tên miền) là một tổ chức phi lợi nhuận chịu trách nhiệm điều phối và quản lý Hệ thống tên miền (DNS) và các địa chỉ Giao thức Internet (IP) toàn cầu để đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn của Internet. IONOS đang hoạt động trong tổ chức này, tổ chức này thực sự có cách tiếp cận nhiều bên liên quan. Tham gia vào các cuộc thảo luận về quy định và ủng hộ các chính sách thúc đẩy cạnh tranh và đổi mới có thể góp phần tạo ra một thị trường lưu trữ cởi mở và công bằng hơn. Ngoài ra, nó cũng sẽ liên quan đến việc hỗ trợ các quy định nhằm ngăn chặn các hành vi phản cạnh tranh và thúc đẩy một sân chơi bình đẳng.



IONOS cũng có lịch sử với các công nghệ nguồn mở! Và Makrus Noga, CTO của họ, đã đến trực tiếp với IONOS từ SUSE Linux!



Việc sử dụng công nghệ nguồn mở trong ngành lưu trữ có thể giảm thiểu tính chất đầu sỏ của thị trường bằng cách thúc đẩy cạnh tranh, đổi mới và hợp tác cộng đồng. Việc áp dụng các giải pháp nguồn mở cho phép các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ cung cấp các dịch vụ đa dạng và khuyến khích các hoạt động minh bạch. Các lợi ích bảo mật và hiệu quả chi phí của nguồn mở được cho là sẽ đóng góp vào bối cảnh lưu trữ toàn diện và cạnh tranh hơn.



Không dễ để đối đầu với những gã khổng lồ như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng trở thành một công ty của Đức là một lợi thế lớn. Đất nước này là một quốc gia ủng hộ quyền công dân, tôi nghĩ điều đó đã được thể hiện qua sự phục vụ của họ!

Nicole Scott (Nicole Scott) Thật hấp dẫn! Thật tuyệt vời khi thấy những hiểu biết sâu sắc của bạn về những công nghệ mới nổi này. Có vẻ như bạn thực sự tập trung vào các tác động xã hội tiềm ẩn và tầm quan trọng của khả năng tiếp cận. Bạn hình dung những tiến bộ này sẽ định hình cuộc sống hàng ngày của chúng ta như thế nào trong tương lai gần?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Valentine Enedah tôi đây! Không phải người tôi có một trái tim rỉ máu! haha Thực ra đó chỉ là quan điểm của tôi rằng công nghệ nên giúp cải thiện xã hội. Chúng ta đang ở thời điểm công nghệ nên lùi lại một bước và đặt ra những câu hỏi này. Các trường học như Stanford cuối cùng cũng bắt đầu đề xuất các khóa học như ý nghĩa của công nghệ mang lại cho người sáng lập một nền tảng vững chắc hơn để các công ty công nghệ của họ không gây ra những tác động tiêu cực đến xã hội.



Các công nghệ phổ thông có rất nhiều tác động tiêu cực mà chúng hoàn toàn không lường trước được. Ai có thể nghĩ rằng việc tạo một cuộn vô hạn sẽ góp phần gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần, tình trạng quá tải thông tin và sự thiếu kiểm soát của người dùng đối với việc tiêu thụ nội dung?



Thành thật mà nói, trong tương lai gần, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có một số quy định về AI. Thật kỳ lạ, tôi nghĩ rằng những gì đã xảy ra với Taylor Swift đã đẩy quy định về AI trở nên phổ biến hơn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy một số sự đồng thuận xung quanh các hướng dẫn mà tôi nghĩ sẽ có phần đồng nhất trên toàn cầu.



DeFi hoặc tài chính phi tập trung (Tiền kỹ thuật số và Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương dưới cái ô đó sẽ tác động đến các nước đang phát triển nhiều hơn các nước phát triển, những người hiện chỉ sử dụng nó để tạo ra sự giàu có không cần thiết. Vì vậy, nó có thể không được thấy rõ ở phương Tây thị trường trong ngắn hạn nhưng sẽ dành cho phần lớn thế giới.

Nicole Scott (Nicole Scott) bạn có muốn chia sẻ kênh YouTube của mình không? Điều đó thật tuyệt vời - bạn đã làm được rất nhiều điều tuyệt vời ở những cửa hàng khác nhau. Toàn bộ con đường sự nghiệp của bạn sẽ là một nghiên cứu điển hình tuyệt vời về cách báo chí có thể thích ứng với các phương tiện khác nhau - và báo chí phải thích ứng thực sự như thế nào. Điều đó đưa tôi đến câu hỏi: bạn nghĩ làm thế nào tất cả những tiến bộ công nghệ mà chúng tôi thấy có thể hỗ trợ các cá nhân và các ấn phẩm độc lập? Liệu chúng ta có cam chịu rơi vào tay các công ty lớn để có tiếng nói và ảnh hưởng đến ngành thông tin hay bạn nghĩ rằng việc phân cấp có thể nâng cao tính cá nhân?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Mónica Freitas Đó là hy vọng rằng sự phi tập trung đó có thể giúp bảo vệ tiếng nói của từng cá nhân và trao cho chúng tôi quyền tự chủ và kiểm soát cao hơn đối với nội dung chúng tôi tạo trực tuyến. Cho dù điều đó có nghĩa là bà mẹ khúc côn cầu chia sẻ nội dung về siêu sao của mình hay các trang web đưa tin tốt. Nếu chúng ta lùi lại một bước, đây là lý do tại sao cơ sở hạ tầng lại quan trọng. Nơi trang web lưu trữ nội dung của họ và nơi đặt máy chủ ngày càng quan trọng đối với các ấn phẩm. Quản trị nội dung là quản lý chiến lược và kiểm soát nội dung số trong suốt vòng đời của nó, đảm bảo tính nhất quán, tuân thủ và phù hợp với các mục tiêu của tổ chức và hiện nay là các quy định của chính phủ.



Học sinh nội trú đang được sử dụng mạng Internet dành cho người nội trú của chúng tôi, đây là một vấn đề. Cách tạo các quy tắc này có thể ảnh hưởng đến cách các trang web có thể kiếm tiền. Chúng tôi nhận thấy các dịch vụ không khả dụng bên ngoài quốc gia sở tại (BBC Player). Nhưng chúng tôi đã bỏ qua vấn đề bản quyền và các quốc gia đang bắt đầu đặt ra những câu hỏi sâu hơn như những gì được chấp nhận trên các trang web được lưu trữ ở quốc gia của chúng tôi (.de đối với Đức .ca đối với Canada .es đối với Tây Ban Nha, v.v.)



Hiện tại, các nền tảng truyền thông xã hội có quyền kiểm soát lớn đối với việc quản trị nội dung. Và đây là nơi các trang web tạo nội dung thường rơi vào tình trạng ngay cả khi đó không phải là nơi lưu trữ nội dung mà thường là nơi lưu lượng truy cập đến và được chia sẻ.



Đó thực sự là điều khiến ama lười biếng này trở nên thú vị 🙂



Ồ và bạn đã xin kênh youtube của tôi...haha tôi đã bán các trang web và kênh youtube gần đầu mùa dịch. Đây là một trong những video của tôi vài năm trước khi tôi bán. 🙃 cảm giác như cách đây cả đời. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, đó là lý do tại sao tôi muốn tiếp tục. Hơn 10 năm làm YouTuber là đủ rồi, mọi thứ cũng khác rất nhiều khi tôi bắt đầu làm YouTube cách đây 15 năm. Rõ ràng là một video thành công phải có công thức và thành thật mà nói, công nghệ tiêu dùng trở nên rất dễ đoán.

John T.

Cảm ơn câu trả lời chu đáo của bạn Nicole Scott (Nicole Scott)! Hãy kết nối suy nghĩ của bạn với câu hỏi do chính bạn gợi ý, ai kiểm soát internet?

Câu hỏi hay của John T., nó rất phù hợp với câu hỏi của David Smooke.

Nicole Scott (Nicole Scott)

John T. Điều an ủi mà tôi phát hiện ra là không có một công ty hay chính phủ nào kiểm soát Internet.



Đó là một sự kết hợp. Biết rằng ICANN có cách tiếp cận nhiều bên liên quan để điều chỉnh tên và số được chỉ định của Internet (địa chỉ IP, số nhận dạng quốc gia DNS như .de, .ca, .tech .com). Rằng các chính phủ, công dân tư nhân và các công ty như IONOS có một vị trí trong bàn đàm phán để tạo ra sự đồng thuận về cách mọi thứ tiến triển.



Tôi thực sự đã nói chuyện với ICANN và IETF Lực lượng đặc nhiệm kỹ thuật Internet, những người quản lý các giao thức internet trong Tập 2 Ai thực sự quản lý Internet ?



Các chính phủ có đóng một vai trò nào đó, đó là lúc chúng ta phải cảnh giác để sự kiểm soát của họ không đi quá xa.



Chúng tôi cần họ để đảm bảo rằng các tập đoàn không được phép độc quyền, điều này có hại cho người tiêu dùng vì thiếu cạnh tranh nên dịch vụ sẽ kém. Chúng tôi có rất nhiều ví dụ về việc độc quyền cũng dẫn đến việc lạm dụng quyền riêng tư như thế nào.



Thật an ủi khi biết rằng có rất nhiều người đang đưa ra quyết định và vì điều này, chúng tôi có hy vọng kiểm soát được các tập đoàn và chính phủ.



Nhưng một lần nữa, tôi là một cô gái nửa ly!

Nicole Scott (Nicole Scott) Điều này thật sâu sắc.

Bạn đã thấy bất kỳ sáng kiến hoặc dự án đầy hứa hẹn nào đang giải quyết những vấn đề này hoặc đang hướng tới sự thay đổi tích cực trong công nghệ chưa? Tôi luôn tìm kiếm những ví dụ đầy cảm hứng!

Nicole Scott (Nicole Scott)

Valentine Enedah Thành thật mà nói, gần như mọi thứ mà nền tảng Mozilla tham gia đều tuyệt vời. Họ luôn nắm bắt được những gì cần được bảo vệ bằng quyền tự do trực tuyến của chúng ta. Ngoài ra, nếu bạn muốn cảm thấy được truyền cảm hứng, Cory Doctorow là một phong vũ biểu tốt để biết khi nào có điều gì đó không ổn và bạn nên tham gia vào những sáng kiến nào.



Tôi biết điều đó không trả lời được câu hỏi của bạn, nhưng nếu tôi đang tìm thì đó là nơi tôi sẽ bắt đầu. Thật buồn cười là những nơi tôi sẽ đến lại xuất hiện trong đầu tôi qua các chương trình thực tế!

Ở ngoài kia rất khó khăn cho bất kỳ ấn phẩm độc lập nào. Tại sao bạn nghĩ rằng ngành công nghiệp đang gặp khó khăn rất nhiều?



Ngoài ra, từ kinh nghiệm sâu rộng của mình, bạn quan tâm đến xu hướng công nghệ nào nhất và bạn nghĩ xu hướng nào sẽ trở thành một phần thiết yếu của web? Nicole Scott (Nicole Scott)

Nicole Scott (Nicole Scott)

Thực ra, nếu tôi là bạn, tôi thực sự sẽ cảm thấy đây là thời điểm tuyệt vời để gia nhập ngành này! Có rất nhiều điều không chắc chắn. Chính xác. Nhưng bất cứ khi nào có sự chuyển đổi, có cơ hội. Khi tôi bắt đầu xây dựng trang web đầu tiên của mình, đã 4 tháng sau khi 10 nghìn nhà báo trên khắp Bắc Mỹ mất việc. Tôi không phải là nhà báo vĩ đại nhất, nhưng tôi biết mọi thứ đang diễn ra không như những gì nó sẽ diễn ra.



Vì vậy, tôi đã thành lập một blog công nghệ và giờ đây các blog công nghệ đã trở thành tiêu chuẩn của tin tức. Nhưng bây giờ họ mới là vấn đề vì họ không có tiêu chuẩn. Khi bắt đầu, tôi có tính chính trực trong báo chí trên một blog nhanh hơn 10 lần so với bất kỳ phương tiện truyền thông mới truyền thống nào.



Hiện nay có nhiều cơ hội để làm tốt công việc ở những hình thức mới. Đối với tôi, nơi tôi đang ở trong sự nghiệp của mình, đây là bước đi có ý nghĩa nhất.



Tôi nghĩ Sophia Smith Galer là ví dụ điển hình nhất về một nhà báo trẻ đã tìm ra một lĩnh vực chuyên môn phù hợp và biến nó thành một kênh học tập vi mô thành công, giúp thúc đẩy sự nghiệp báo chí của cô ấy. Về cơ bản, cô ấy là lý do khiến tôi có tiktok (mặc dù tôi hoạt động tích cực hơn trên Insta), cô ấy đã khiến tôi nhận ra rằng báo chí TikTok là một thể loại mà tôi có thể tôn trọng.

https://www.tiktok.com/@sophiasmithgaler

https://www.instagram.com/sophiasgaler/?hl=vi



Khi tôi nhìn xung quanh bất kỳ ai đã làm việc trong ngành lâu như tôi là vì họ luôn nhìn vào thị trường và nhanh chóng thích nghi.



Theo câu nói của Tôn Tử “Trong hỗn loạn cũng có cơ hội”



Rất nhiều nhà báo lẽ ra không nên có việc làm lại đang mất việc. Rất tiếc phải nói rằng, chỉ vì bạn có thể viết không có nghĩa là bạn nên trở thành một nhà báo. Những người ở lại sẽ có vị trí thích hợp và ngành này đang thay đổi để cần một cái gì đó mới. Có lẽ không bao giờ là thời điểm tốt hơn để tham gia!

Asher Umerie

Xin chào Nicole Scott (Nicole Scott) Cho đến nay, bạn đã chia sẻ một số hiểu biết sâu sắc. Cảm ơn!



Trước đó, để trả lời câu hỏi của Valentine Enedah về các công nghệ mới nổi sẽ tác động đến nền dân chủ kỹ thuật số, bạn đã đề cập đến Web5—một công nghệ sẽ hợp nhất “Sự tiện lợi của Web2 và hứa hẹn phi tập trung của Web3”. Bạn có thể mở rộng về điều này thêm một chút? Người ta có thể hỏi làm thế nào lời hứa phi tập trung của Web3 có thể được duy trì song song với các thành phần Web2.

Nicole Scott (Nicole Scott)

Asher Umerie Khái niệm này quá mới đến nỗi tất cả những người tôi phỏng vấn đều chưa từng nghe đến nó! cười



Web3, lưu trữ dữ liệu trên các giải pháp mạng công cộng như Filecoin hoặc Hệ thống tệp liên hành tinh (IPFS), Web5 cho phép người dùng lưu trữ và kiểm soát dữ liệu của riêng họ bằng các nút web phi tập trung. Khung Web5 cũng không sử dụng hợp đồng thông minh hoặc mã thông báo để hoạt động như Web3.



Web5 sử dụng Bitcoin Lightning Network, giao thức thanh toán Lớp 2 hoạt động trên chuỗi khối Bitcoin chính. Điều này cho phép mạng hoạt động nhanh chóng mà không cần dựa vào token, phí giao dịch, trình xác thực đáng tin cậy hoặc cơ chế đồng thuận bổ sung.



Việc sử dụng giao thức này tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở hạ tầng ngang hàng của các máy chủ cá nhân, giảm bớt việc quản trị tập trung. Đối với tôi, khái niệm web phi tập trung giống như sự quay trở lại thời đại Y2K, với các dịch vụ như BitTorrent, minh họa cho các hệ thống ngang hàng, nguồn mở thành công để chia sẻ tệp, giống như Napster ban đầu đã làm cho âm nhạc, mặc dù bất hợp pháp.



Tôi đã phỏng vấn Angie Jones từ TBD về Web5! Các phần trong cuộc phỏng vấn của cô xuất hiện ở đầu Tập 4 vì họ đang tích cực làm việc với cộng đồng nhà phát triển của mình để kích hoạt Web5.



Đây là liên kết tới trang giải thích Web5 của TBD .



Simon Morgan cảm ơn vì đã tham gia cùng chúng tôi!!!

Điểm tuyệt vời, Nicole Scott (Nicole Scott)! Tôi nghĩ câu trả lời của bạn liên quan đến những câu hỏi sau:

Việc người dùng Internet Trung Quốc biết rằng Internet của họ không miễn phí có khiến họ hiểu biết hơn về kỹ thuật số không? Liệu sự tự do trực tuyến mà chúng ta nhận thấy có khiến chúng ta tự mãn không?



Bạn nghĩ kiểm duyệt trực tuyến ảnh hưởng như thế nào đến tiến bộ công nghệ?

Adrian Morales,

Xin chào, Nicole Scott (Nicole Scott)! Là một nhà báo kỳ cựu đã phát biểu trong AMA này về việc ngành này bị phá vỡ theo một số cách nào đó, bạn có lời khuyên nào dành cho các nhà báo hoặc nhà văn mới vào nghề, những người có thể cảm thấy nản lòng khi cố gắng đột phá trong một ngành có vẻ hơi lung lay ngày nay không? ?

Simon Morgan,

Xin chào David Smoke

Cảm ơn, bạn đưa ra một câu hỏi hay. Mặc dù tôi không phải là người phù hợp nhất để nói về lộ trình kỹ thuật (IONOS) của chúng tôi nhưng tôi rất đồng ý với quan điểm của bạn về việc IaaS là một không gian rất đầu sỏ.

Tôi nghĩ thật công bằng khi thừa nhận rằng chúng ta không có bất kỳ "công nghệ đột phá" nào vào thời điểm này để phá vỡ động lực quyền lực của thị trường. Nhưng chúng tôi rất coi mình là sự thay thế cho công nghệ lớn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp cỡ trung bình. Một số ví dụ là định giá công bằng hơn, thiết kế SLA dựa trên yêu cầu của khách hàng và cam kết sử dụng và cung cấp các công nghệ nguồn mở (ví dụ: Nextcloud, MariaDB, Alma Linux, phát triển hạt nhân). Chúng tôi đóng vai trò tích cực trong việc tài trợ và đồng phát triển các CMS nguồn mở như Typo3, Joomla. Vì chúng tôi đến từ nền tảng lưu trữ hàng loạt truyền thống hơn nên vẫn còn nhiều việc phải làm trên đám mây, không gian IaaS.

Một lời trêu ghẹo nhỏ mà tôi có thể đưa ra là chúng tôi đang tích cực thảo luận về các lựa chọn thay thế dựa trên nguồn mở hoặc thuận lợi hơn cho các công nghệ ảo hóa thống trị. Điều gì đó như thế này có thể giúp khách hàng của chúng tôi không bị bó buộc vào các cam kết cấp phép cắt cổ từ một số nhà cung cấp nhất định mà tôi không muốn đề cập trực tiếp 🙂

Các giải pháp AI/ML được quản lý sẽ là một lĩnh vực khác mà chúng tôi nhận thấy rất nhiều nguy cơ siết chặt sự kiểm soát của công nghệ lớn. Điều này được tính đến rất nhiều trong lộ trình sản phẩm của chúng tôi trong lĩnh vực này.

Nicole Scott (Nicole Scott) Thật tuyệt vời! Quỹ Mozilla và Cory Doctorow chắc chắn là những tổ chức đi đầu trong việc ủng hộ quyền tự do trực tuyến và nâng cao nhận thức về các vấn đề quan trọng. Thật tuyệt khi biết rằng bạn tin tưởng vào khả năng phán đoán của họ và coi họ là nguồn cảm hứng. Cám ơn vì đã chia sẻ! Nếu bạn từng gặp bất kỳ sáng kiến hoặc chương trình thú vị nào, tôi cũng rất muốn nghe về chúng.

Điểm tuyệt vời, Nicole Scott (Nicole Scott)! Tôi nghĩ câu trả lời của bạn liên quan đến những câu hỏi sau:

Việc người dùng Internet Trung Quốc biết rằng Internet của họ không miễn phí có khiến họ hiểu biết hơn về kỹ thuật số không? Liệu sự tự do trực tuyến mà chúng ta nhận thấy có khiến chúng ta tự mãn không?



Bạn nghĩ kiểm duyệt trực tuyến ảnh hưởng như thế nào đến tiến bộ công nghệ?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Mónica Freitas Liệu việc người dùng Internet Trung Quốc biết Internet của họ không miễn phí có khiến họ hiểu biết hơn về kỹ thuật số không? Liệu sự tự do trực tuyến mà chúng ta nhận thấy có khiến chúng ta tự mãn không?



Người dùng Internet Trung Quốc hiểu biết về kỹ thuật số hơn 100%! Họ ít gắn bó với ứng dụng hơn và nhanh chóng chuyển sang các dịch vụ mới. Thực tế là rất nhiều người cao tuổi phải sử dụng các ứng dụng cho rất nhiều công việc thường ngày hàng ngày. Điều này làm cho nhiều người trong số họ hiểu biết về kỹ thuật số hơn.



Biết rằng nhiều trang web đã bị chặn và tuyên truyền là một phần được công nhận trong bối cảnh truyền thông, điều này là thực tế ở khắp mọi nơi. Tôi thực sự nghĩ rằng sự tự do trực tuyến được nhận thức 100% của chúng ta khiến chúng ta tự mãn!



Kiểm duyệt trực tuyến ảnh hưởng tới tiến bộ công nghệ, thể hiện rõ nhất ở SEO. Tôi đã phỏng vấn Lily Ray một trong những chuyên gia SEO hàng đầu thế giới về tác động của SEO. Trong , nó giải thích một chút về cách SEO có thể tác động đến kết quả hiển thị như thế nào. Những gì mọi người có thể tìm thấy sẽ tác động đến suy nghĩ của họ về một chủ đề.



Đó là các thuật toán mà Google và các trình duyệt khác sử dụng đang phát triển và các chiến thuật xung quanh nó.

Simon Morgan Bạn có thể kể cho chúng tôi nghe một chút về bản thân và hành trình của bạn với công nghệ không?

Simon Morgan,

Mónica Freitas chắc chắn rồi, lẽ ra tôi nên làm điều đó sớm hơn 🙂 Chà, tôi là một nhà tiếp thị chuyên nghiệp và dẫn đầu mọi hoạt động tiếp thị cho người dùng chuyên nghiệp như nhà phát triển hoặc chuyên gia CNTT tại IONOS. Tình yêu công nghệ của tôi bắt đầu từ khi tôi còn trẻ, khi tôi bị ám ảnh bởi việc nâng cấp và sửa chữa PC. Tại một thời điểm nào đó, tôi đã cố gắng để Linux chạy trên máy tính của mình khi bạn vẫn cần hơn 20 đĩa mềm để cài đặt. Kể từ đó, tôi trở thành người ủng hộ và sử dụng phần mềm nguồn mở. Tôi thực sự vui mừng vì bằng cách nào đó tôi có thể kết hợp những điều này tại IONOS và ủng hộ nội bộ việc xây dựng một trang web có trách nhiệm hơn.

John T.

Thật vui khi được nghe điều đó, Nicole Scott (Nicole Scott)! Bạn và Simon Morgan đến với nhau bằng cách nào?

Simon Morgan

John T. Sếp của tôi biết Nicole từ một trong những công việc trước đây của cô ấy. Trong quá trình thảo luận, chủ đề về tự do Internet đã được đề cập và chúng tôi (IONOS) rất muốn tham gia vào cuộc trò chuyện đó. Sau đó tôi điều phối việc hỗ trợ và tham gia của chúng tôi vào dự án của Nicole. Chủ yếu là vì tôi rất đam mê các chủ đề này và ủng hộ chúng trong công ty của chúng tôi. Với tư cách là một nhà tiếp thị, tôi rất vui và là một trải nghiệm học hỏi tuyệt vời khi được làm việc với một nhà báo video thực thụ.

Sidra,

Xin chào, Nicole Scott (Nicole Scott) và Simon Morgan! Chào mừng các bạn đến với kênh slogging HackerNoon. Rất vui khi có bạn ở đây và cảm ơn bạn đã đề cập đến những chủ đề thực sự gần gũi với đặc tính của HackerNoon. Thật vui khi được giới thiệu loạt trên nền tảng của chúng tôi. Câu hỏi của tôi là, quan điểm của bạn về web ngoài phạm vi ICCAN và các cơ chế quản trị/kiểm soát thông thường - web sâu và web tối là gì?

Simon Morgan

Sidra, ồ, những câu hỏi khó quá. Tôi không nghĩ mình đi sâu vào chủ đề đó đến mức có thể hiểu rõ được. Nhưng có lẽ tôi có thể nói điều này: Tôi thấy lĩnh vực web nằm ngoài quy định đóng một vai trò quan trọng. Đúng, bạn gặp phải tất cả những điều tồi tệ như buôn bán hàng hóa bất hợp pháp hoặc thúc đẩy tội phạm nhưng mặt khác, những thứ như mạng tor là một không gian ngoài tầm với của bất kỳ tổ chức nào. Và bất kỳ tổ chức nào (bất kể công việc họ làm hôm nay tốt đến đâu) đều có thể bắt đầu hành động vì lợi ích của một nhóm chứ không phải của tất cả mọi người. Vì vậy, nó cung cấp một đối trọng cho một hệ thống liên lạc có thể trở nên cần thiết khi những thứ khác không thành công hoặc bị hạn chế.

Có thể xảy ra một kịch bản, chẳng hạn như công dân của một quốc gia bị cô lập với phần còn lại của thế giới về khả năng liên lạc cũng như thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào. Và có lẽ ở đây các hệ thống phi tập trung có thể là cách duy nhất để bảo toàn một số quyền cơ bản của các cá nhân như có thể giao tiếp tự do và tham gia giao dịch với bất kỳ ai họ muốn.

Nói cách khác, việc loại bỏ mọi thứ có thể xấu hoặc xấu không nhất thiết dẫn đến một thế giới tốt đẹp hơn. Mọi thứ như ngày nay có thể thay đổi ngay lập tức và khi đó những người bị ảnh hưởng cần có những lựa chọn và giải pháp thay thế thay vì dựa vào quyết định của chính phủ hoặc tổ chức để hành động vì lợi ích tốt nhất của họ.

Xin chào, Nicole Scott (Nicole Scott) Bạn thấy ngành báo chí thay đổi như thế nào kể từ năm 2006 và bạn nghĩ bao nhiêu trong số đó là do sự phát triển không ngừng của Internet?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Jose Hernandez Internet đã thay đổi căn bản cách thức hoạt động của các doanh nghiệp. Mặc dù các bác sĩ chỉnh hình có thể điều chỉnh khách hàng mà không cần trang web, các thuật toán tìm kiếm tác động lớn đến khả năng khám phá kỹ thuật số và sự phát triển thực hành của họ.



Báo chí cũng giống như bất kỳ công việc kinh doanh nào. Nó đã thay đổi theo thời gian, việc dân chủ hóa quyền truy cập có nghĩa là mọi người đều có thể là nhà xuất bản, nhưng các tiêu chuẩn báo chí là tùy chọn. Văn hóa người ảnh hưởng đã biến sự thật cá nhân thành sự thật báo chí. Đó không chỉ là về công nghệ mà còn là sự thay đổi văn hóa diễn ra xung quanh nó.

Simon Morgan thật tuyệt vời! Xu hướng công nghệ yêu thích của bạn là gì?

John T.

Simon Morgan sự hợp tác tuyệt vời!!! Bạn đứng về phía nào trên phạm vi tự do internet? DAO chuyên nghiệp?

Simon Morgan,

John T. Tôi có thể nói rằng tôi vẫn còn phải học nhiều điều để có thể có lập trường vững chắc. Điều tôi cố gắng bày tỏ trong phản hồi khác của mình là tôi tin rằng các phương pháp tiếp cận phi tập trung là một đối trọng quan trọng đối với các phương pháp tiếp cận truyền thống. Bởi khó có tổ chức nào luôn có thể hành động vì lợi ích tốt nhất của mọi người. Ngoài điều đó ra, tôi cũng có một số lo ngại về DAO vì không phải lúc nào nó cũng là DAO - không có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi một số ít người hành động vì lợi ích riêng của họ. Điểm khác biệt duy nhất là những người này sẽ mãi mãi không được biết đến. Với các tổ chức truyền thống, dù có nhiều khiếm khuyết nhưng vẫn có các hệ thống và quy trình pháp lý được áp dụng. Nói cách khác, tôi có thể kiện họ. Với những nhóm vô danh và vô danh, khi mọi việc diễn ra không như ý muốn, hậu quả có thể rất thảm khốc. Vì vậy, hiện tại, tôi không ủng hộ bất kỳ cách tiếp cận hay hệ tư tưởng nào mà tôi ủng hộ việc hiểu biết về kỹ thuật số. Chúng ta cần nhiều người hơn để hiểu được ưu và nhược điểm của mỗi bên vì hầu hết mọi người đều không hiểu! Ngoài ra, tôi thấy mình giống như một người ủng hộ nguồn mở hơn, điều này cũng là câu trả lời cho câu hỏi của Mónica Freitas.

Tôi vừa mới đến từ FOSDEM và các cuộc thảo luận lớn đều xoay quanh tương lai của nguồn mở nói chung. Chúng ta gặp vấn đề về tuổi tác và vấn đề công nghệ lớn dựa vào những đóng góp miễn phí mà không trả lại đủ. Điều này cần phải thay đổi, đặc biệt là với sự bùng nổ của LLM và ngày càng nhiều dự án nguồn mở trở thành chương trình của một nhà cung cấp duy nhất có thể thay đổi giấy phép chỉ sau một đêm và khiến dự án của họ bị đóng cửa.

Và đó là sự kết thúc cho AMA này. Cảm ơn Nicole Scott (Nicole Scott) và Simon Morgan vì đã dành thời gian và trả lời chu đáo! Rất mong được xem bạn sẽ làm gì tiếp theo!