Nicole Scott ve Simon Morgon ile İnternet Özgürlüğü ve Dijital Demokrasi

Bu AMA'da İnternet'i kimin kontrol ettiğini, İnternet'in fiziksel altyapısının çevrimiçi özgürlüğümüzü nasıl etkilediğini, algılanan çevrimiçi özgürlüğümüzün bizi kayıtsız bırakıp bırakmadığını ve Dijital Demokrasi ve İnternet Özgürlüğü alanındaki herhangi bir şeyi gerçekten tartışıyoruz!

Misafirlerimizle tanışın - Nicole Scott, 2006'dan bu yana son teknolojiye sahip bir video gazetecisi, fikir motoru ve teknoloji alanında kadındır. Yeniliği, mobilitenin geleceğini, yenilenebilir enerjiyi ve tüketici elektroniğini ortaya çıkarmaya odaklanmış bir gazetecidir. Kariyerine New York'ta başladı ve birkaç yıl sonra teknoloji kararlarının alındığı yere taşınmaya karar verdi. 9 yıllığına Tayvan'ın Taipei kentine taşındı. Almanca ve İngilizce teknoloji web sitesinin kurucu ortağı olan Mobile Geeks, teknoloji trendlerini belirleme konusundaki ilk elden deneyimini aktardı. 2021'de Discovering Hydrogen adlı ödüllü bir belgeselin yapımcılığını üstlendi ve BloombergTV Global'in Beyond Innovation'ın bölüm yapımcılarından biri oldu.



Nicole'e ayrıca IONOS'taki geliştiriciler veya BT uzmanları gibi profesyonel kullanıcılara yönelik tüm pazarlama faaliyetlerini yöneten bir pazarlamacı olan Simon Morgan da katılacak.



Mónica Freitas, Nicole Scott (Nicole Scott), John T., Valentine Enedah, David Smooke, Asher Umerie, Adrian Morales, Simon Morgan, Sidra ve Jose Hernandez tarafından yazılan bu Slogging konusu, slogging'in resmi #amas kanalında yer aldı ve şu amaçlarla düzenlendi: okunabilirlik.

Merhaba Nicole Scott (Nicole Scott)! Bize katıldığınız için teşekkürler!

Bu AMA'ya sizden bize biraz kendinizden bahsetmenizi isteyerek başlayabilir miyiz? Peki profesyonel yolculuğunuz? Teknolojiye ne kazandırdı?

Nicole Scott (Nicole Scott)

2006 yılında telekomünikasyon altyapısını kapsayan bir teknoloji gazetecisi olarak işe başladım ve iPhone öncesi akıllı telefon incelemeleri yapıyordum!!



Aslında bir zamanlar Growing Up Geek serisi için Engadget'ta bir makale vardı! https://www.engadget.com/2012-02-24-growing-up-geek-nicole-scott.html

Nicole Scott (Nicole Scott)

Evet.... gerçekten benimle çıkıyor, kurucu ortağı olduğum ilk web sitesinin adı Netbook News'ti! Açıkçası bu durumun değişmesi gerekiyordu ve artık kapatılmış olan Mobile Geeks'e dönüştü. Onu Kovid yüzünden sattım ve Bloomberg'de Beyond Innovation adlı bir program için küresel bir TV yapımcısı olmaya devam ettim.

John T.

Merhaba Nicole Scott (Nicole Scott), tanıştığıma memnun oldum! Web3 ve tüm internet alanlarının demokratikleşmesi hakkındaki düşünceleriniz neler? Ve bu konuda DAO'lar. Merkezileşme ekibinde misiniz?

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Nicole Scott (Nicole Scott)

John T. Buna bayıldım!



Merkezi Olmayan Ağların destekçisiyim ancak teknolojinin bugünkü haliyle ana akıma hazır olduğunu düşünmüyorum. Sansür, veri sahipliği ve kaynaklara eşitsiz erişim gibi büyük sorunları çözeceğine dair büyük umutları var. Aracıları ortadan kaldıran ve güvenilmez sistemler yaratan web3, daha kapsayıcı ve açık bir internete yol açabilir. Ancak bu hamleyi nasıl yapacağımıza dair farklı/daha iyi/henüz düşünülmemiş çözümlerin olması gerektiğini düşünüyorum.



Yeni teknolojiler veya kaçınılmaz, ancak sistemi tamamen kıramayız... Sıfırlamanın iyi olabileceğini düşündüm, anarşiden yana değilim! haha

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Tam bir yolculuk! Gazetecilikten TV yapımcılığına ve kurucu ortaklığa kadar yapımcılığa geçmenizi sağlayan şey neydi? Bugün hâlâ gazeteciliğe yer ayırıyor musunuz?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Mónica Freitas Kariyer hamleleri hakkında...Gazeteciliği seviyorum! Ve bugün sektörümün çöktüğünü itiraf eden ilk kişi ben olacağım. Şirketler dürüstlükten bu kadar çok taviz isterken bağımsız bir medya kuruluşunu sürdürmek çok zordu. Kovid sırasında meydana gelen medya konsolidasyonunu başardığı için Hackernoon'a şapka çıkartıyorum. Aslında Alman web sitemi, onu çalıştıramayacak bir ABD şirketine sattım! Bu, son 2 yılda birçok teknoloji blogunun başına gelenlere benzer bir hikaye.



Bağımsız olduğum, dünya çapında Bloomberg TV'de yayınlanan bir TV şovunun baş yapımcısı olduğum ve Bloomberg'in gazetecilik standartlarının beni desteklediği için gerçekten şanslıyım. İnternette olup bitenlerden dolayı cesaretim kırılmıştı ve gazeteciliğin standartları olduğunu hissetmeye ihtiyacım vardı.



Harika olan şey, çok şanslı olduğumu ve eşsiz bir konumda olduğumu biliyorum. Sezonlar arasında Ionos gibi GREAT markalarıyla bunun gibi içerik serilerinde çalışabiliyor muyum? Bunun yapılması gereken bir konuşma olduğunu düşünüyorlardı... ve haklılar, bu çok önemli bir tartışma. Bir fikirleri vardı ve bana bu hikayeyi anlatabileceğim bir editoryal alan bırakmama izin verdiler. Röportaj yaptığım kişilerin yürüttüğü dürüst bir tartışmanın parçası olma isteğimi gerçekten desteklediler. Hikayelerini anlatmalarına ve bunları bu seride bir araya getirmelerine izin verdim!

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Nicole Scott (Nicole Scott) Harika!

Önümüzdeki yıllarda dijital demokrasi ve internet özgürlüğü üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağına inandığınız bazı yeni ortaya çıkan teknoloji trendleri nelerdir?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Valentine Enedah Uff o kadar çok ilginç şey var ki! tamam..ilk 3! 🙃



Web5 seride gündeme getirdiğim bir konu. Web2'nin rahatlığı ve Web3'ün merkezi olmayan vaadi. Belki pazarlamadır, ancak mahremiyetin ve çevrimiçi sahipliğin kurumsal karlara daha az odaklandığı ve ortalama vatandaşınıza daha faydalı olduğu bir dünyaya köprü kurmamız gereken bu tür bir düşüncedir.



Dijital Para Birimi ve Merkez Bankası Dijital Para Birimleri: Özellikle CBDC'lere seslenmenin önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bu hamleyi yapmak için dünyanın ekonomik yapılarına ihtiyacımız var. Dijital para birimleri ve CBDC'ler finansal katılımı etkileyebilir ve çevrimiçi işlemler için yeni fırsatlar yaratabilir, potansiyel olarak ekonomik yapıları yeniden şekillendirebilir ve finansal özgürlüğü teşvik edebilir. Olayları küresel bir perspektife oturtmak gerekirse, geleceğe yönelik en büyük zorluk, dünya çapında banka hesabı olmayan 1,4 milyar yetişkinin finansal sisteme entegre edilmesidir. Dünya Bankası'na göre bu, dijital ödemelerden yararlanmak anlamına geliyor; çünkü dünya genelindeki yetişkinlerin üçte biri hâlâ nakit olarak veya otomatik ödeme dışındaki yöntemlerle devlet yardımlarından yararlanıyor. Dijital para birimine ve CBDC'lere dayalı kapsayıcı bir sistem oluşturma şansımız var, bu teknolojinin asıl amacının bu olduğunu unutan kripto para kardeşlerini görmek kolaydır.



Blockchain değil, blockchain'i mobil cihazlarda erişilebilir hale getiren bir teknoloji. Bir blockchain çok büyük! Terabaytlarca büyüklükteki bu verilere kolaylıkla erişebilmemiz için bir yola ihtiyacımız var. Hepimiz blockchain'leri bekliyoruz ah ha an! Benim için baktığım şey bu. Blockchain'in her türlü teknolojide kullanımını nasıl kolaylaştıracağımızı anladığımızda, harika kullanım senaryoları gelecek!

John T.

Nicole Scott (Nicole Scott) Bu konuda sana tamamen katılıyorum - Web'in tek biçimi olarak tam bir merkeziyetsizliğin şu anda mümkün olduğunu düşünmüyorum. Sansür konusunu biraz açabilir misiniz? Teknolojinin bunu azaltmaya veya ortadan kaldırmaya nasıl yardımcı olabileceğini düşünüyorsunuz? Ayrıca yapay zeka şu anda çok büyük; onu her yerde görüyoruz ama özellikle yazılı olarak. Yapay zekanın orijinal kopya ve yazarları birlikte yazması veya koruması için kapılar açmalı mıyız? Yapay zeka kullanımının sürekli büyümesi göz önüne alındığında bu mantıklı mı?

Nicole Scott (Nicole Scott)

John T. Blockchain tabanlı mesajlaşma sistemleri veya merkezi olmayan sosyal medya platformları gibi merkezi olmayan iletişim protokolleri, kullanıcıların merkezi sansür korkusu olmadan iletişim kurmasını sağlayabilir. *öksürük...X Bu büyük bir olay.



Bana göre Batı'da çevrimiçi özgürlüğe sahip olduğumuz yanılsamasına sahibiz ama gerçekte bu şirketler tarafından kontrol ediliyor. Gizliliğimizi koruyacak bir yol bulmak için şirketlerin hükümetlerle birlikte çalışmasına ihtiyacımız var. Şimdilik, en azından temel teknolojiler için daha demokratik bir yol sağlamak üzere açık kaynak teknolojisinin devreye girmesini sağlayabiliriz. Bu bir başlangıç.



Yapay zekaya gelince, gazetecilik %100 risk altında! Bunu oyunun kurallarını değiştiren bir teknoloji olarak listelememem çok komik. Nedenini düşünmem gerekiyordu. Sanırım bunun nedeni ChatGPT'den 1+ yıl sonra olmamız ve bunun iş akışımın bir parçası olması. Özet yapmak için mi kullanacağım? Evet, beyin fırtınası için mi kullanıyorum? Kesinlikle. ChatGPT harika bir yazma ortağıdır. Makalelerimi yazmak için bunu kullanıyor muyum? Hayır, ancak bunun nedeni yalnızca özellikleri yazmaya eğilimli olmam ve bunun kendi sesimle olması gerektiğidir. Beyond Innovation'ın sunucuları için arka plan paketleri oluşturmak zamanımı yarıya indirdi. Herkese açık değiller ve artık arka plan olarak okumalarını istediğim makalelerin özetlerini yapmak için sohbet edebiliyorum. Bu, paket başına 2 saatten 1-1,5 saate kadar zamanımı aldı. Çoğu zaman bir seferde 8-10 yapmak zorunda kalıyorum, yani bu çok büyük ve kalite kaybı yok.



Pek çok gazetecinin işini kaybedeceğini düşünüyorum ve birçoğu da işini kaybetti. Kişisel olarak endişelenmiyorum. Yoğun araştırmalar yapan, uzmanlarla röportajlar yapan bir gazeteciye dönüştüm. AMA, yıllardır web siteleri işleten biri olarak, internetin gidişatı haber akışıydı, bu yüzden birçok sitenin neden yazarlarını yapay zeka ile değiştirdiğini gerçekten anlayabiliyorum. 3 makaleyi yeniden yazıp tek bir görüş eklemesi için birine para ödemeleri gerekiyor mu? Hayır. Yapay zeka bunu yapabilir çünkü bunlar çok yaygın olan hikayelerdir. İnternetin ihtiyacı olan haber bu mu? HAYIR? Şu anda yayınlamak sorunlu ve zor mu? Kesinlikle!



Bu, Mónica Freitas'ın sorusuna yol açıyor. Yayıncılık neden bu kadar zor? Birkaç neden var ve ben aslında Google'ı suçluyorum. Bu yüzden, doğrudan imza attığım bir markanın sponsorlu kampanyası olmadığı sürece Mobile Geeks banner reklamını ücretsiz olarak yayınladım. Yanılmıyorsam bunun da HackerNoon'un modeli olduğunu düşünüyorum. IMO'yu yapmanın en iyi yolu budur. Banner reklam gösterimleriyle çalışan siteler, banner reklamlardan para kazanabilmeniz için sayıları artırmak amacıyla tıklama tuzağı başlıklara giden bir yoldadır. Ayrıca bir sekmede açıksa sayfayı yenilemek gibi gölgeli şeyler yapıyorum, bunu bana defalarca öneren arkadaşlarım vardı... 😒



Para kazanmak için banner sistemini kullanmamış olsam da gazeteciliğe değer veren ve bunun yerine özgünlük isteyen sponsorlar bulmak zorlaştı. Eski ve çok başarılı bir YouTuber olarak size şunu söyleyebilirim ki etkileyiciler, kişisel görüşlerinin gazetecilik olduğuna inanırlar çünkü bunun doğru olduğuna inanırlar. Markalar gazetecilik dürüstlüğüne sahip sitelerden bunu istemeye başladı ve paraya ihtiyacım olsa bile anlaşmalara hayır derdim ama son birkaç yılda hayır demek zorlaşmaya başladı. Ve markalar istediklerini elde etmek için zorbalık yapabilirler. Bu hoş değil.

Hey Nicole Scott (Nicole Scott) AMA'ya zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. İnterneti kimin kontrol ettiğini araştırırken, barındırma sektörünün oligarşik bir pazardan nasıl daha az olabileceğini düşünüyorsunuz? Giderek daha merkezi olmayan projelerin başlatıldığını görmek biraz cesaret kırıcı ve sonra kaputun altında bunun aynı eski AWS/GCP/MSFT/vb. olduğunu görüyorsunuz. Bu, mevcut ölçeği/altyapıyı doğal bir hizmet ve fiyat hendeği olarak tercih eden bir pazar. IONOS herhangi bir eşler arası veya alternatif/heyecan verici barındırma teknolojileri sunuyor mu/destekliyor mu/keşfediyor mu? Bir sunucu olmadan bir site/uygulama/dijital deneyim sunamam, dolayısıyla bunun ziyaretçiye nasıl yansıyacağını merak ediyorum.

Nicole Scott (Nicole Scott)

David Smooke İçerik serisinde bu konulardan birine değindim! Düzenleyici Savunuculuk, IONOS'un aktif olduğu bir konudur. ICANN, yönetici ICANN'dir (İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu), küresel Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) ve İnternet Protokolü (IP) adreslerinin koordinasyonundan ve yönetilmesinden sorumlu, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. İnternetin istikrarlı ve güvenli çalışması. Aslında çok paydaşlı bir yaklaşıma sahip olan bu organizasyon içerisinde IONOS da faaliyet gösteriyor. Düzenleyici tartışmalara katılmak ve rekabeti ve yeniliği teşvik eden politikaları savunmak, daha açık ve adil bir ev sahipliği pazarına katkıda bulunabilir. Bunun dışında, rekabete aykırı uygulamaları önleyen ve eşit şartlar sağlayan düzenlemelerin desteklenmesini de içerecektir.



IONOS'un açık kaynak teknolojileriyle de bir geçmişi var! Ve onların CTO'su olan ve IONOS'a doğrudan SUSE Linux'tan gelen Makrus Noga!



Barındırma sektöründe açık kaynak teknolojisinin kullanılması, rekabeti, yenilikçiliği ve topluluk işbirliğini teşvik ederek pazarın oligarşik yapısını hafifletebilir. Açık kaynak çözümlerinin benimsenmesi, barındırma sağlayıcılarının çeşitli hizmetler sunmasına olanak tanır ve şeffaf uygulamaları teşvik eder. Açık kaynağın güvenlik avantajları ve maliyet etkinliğinin, daha kapsayıcı ve rekabetçi bir barındırma ortamına katkıda bulunacağı varsayılmaktadır.



Bu devlere karşı koymak kolay değil ama Alman şirketi olmanın büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ülke, vatandaş haklarının o kadar savunucusu ki, bence bu onların hizmetinde de kendini gösteriyor!

Nicole Scott (Nicole Scott) Bu büyüleyici! Bu gelişen teknolojiler hakkındaki görüşlerinizi görmek harika. Görünüşe göre gerçekten potansiyel toplumsal etkilere ve erişilebilirliğin önemine odaklanmışsınız. Bu gelişmelerin yakın gelecekte günlük yaşamlarımızı nasıl şekillendireceğini öngörüyorsunuz?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Valentine Enedah benim! Kanayan bir kalbim var, insanlar değil! haha Aslında bu sadece benim bakış açıma göre teknolojinin toplumsal iyileştirmeyle ilgili olması gerektiği yönünde. Teknolojiyle birlikte bir adım geri atıp bu soruları sormamız gereken bir noktadayız. Stanford gibi okullar nihayet kuruculara daha güçlü bir temel sağlayan teknolojinin etkileri gibi dersler önermeye başlıyor, böylece teknoloji şirketleri olumsuz toplumsal sonuçlara sahip olmuyor.



Ana akım teknolojilerin tamamen istenmeyen pek çok olumsuz etkisi vardır. Sonsuz bir kaydırma oluşturmanın zihinsel sağlık sorunlarına, aşırı bilgi yüklemesine ve içerik tüketimi üzerinde kullanıcı kontrolü eksikliğine katkıda bulunacağını kim düşünebilirdi?



Dürüst olmak gerekirse, yakın gelecekte yapay zekayla ilgili bazı düzenlemeler yapacağımızı umuyorum. Yeterince tuhaf bir şekilde, Taylor Swift'in başına gelenlerin yapay zeka düzenlemelerini ana akıma daha fazla ittiğini düşünüyorum. Bu nedenle, küresel olarak bir şekilde homojen olacağını düşündüğüm yönergeler etrafında bir fikir birliğine varacağımızı düşünüyorum.



DeFi veya Merkezi Olmayan Finans (Bu şemsiye altındaki Dijital Para Birimi ve Merkez Bankası Dijital Para Birimleri, gelişmekte olan ülkeleri, şu anda bunu sadece gereksiz zenginlik yaratmak için kullanan gelişmiş ülkelerden daha fazla etkileyecektir. Dolayısıyla Batı'da o kadar görünür olmayabilir.) kısa vadede pazarlarda olacak ancak dünyanın büyük bir kısmı için geçerli olacak.

Nicole Scott (Nicole Scott) YouTube kanalınızı paylaşır mısınız? Bu çok büyük; çok farklı mecralarda pek çok harika şey yaptınız. Tüm kariyer yolunuz, gazeteciliğin farklı ortamlara nasıl uyarlanabileceği ve gerçekten nasıl uyarlanması gerektiği konusunda harika bir örnek olay çalışması olacaktır. Bu beni şu soruya getiriyor: Gördüğümüz tüm teknolojik ilerlemelerin bireyleri ve bağımsız yayınları nasıl destekleyebileceğini düşünüyorsunuz? Bilişim sektöründe söz sahibi olmak ve etki sahibi olmak için bile büyük şirketlerin eline düşmeye mahkum muyuz, yoksa merkeziyetsizliğin bireyselliği artırabileceğini mi düşünüyorsunuz?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Mónica Freitas Merkezi olmayan yaklaşımın bireysel sesleri kurtarmaya yardımcı olabileceği ve çevrimiçi olarak oluşturduğumuz içerik üzerinde bize daha fazla özerklik ve kontrol kazandırabileceği umudu bu. Bu, hokey annesinin süperstarının içeriğini paylaşması veya iyi gazetecilik yapan web siteleri anlamına mı geliyor? Geri adım atarsak altyapı bu yüzden önemli. Web sitesinin içeriklerini nerede barındırdığı ve sunucuların nereye yerleştirildiği yayınlar için giderek daha fazla önem kazanıyor. İçerik yönetişimi, dijital içeriğin yaşam döngüsü boyunca stratejik yönetimi ve kontrolü olup, tutarlılık, uyumluluk ve kurumsal hedeflerle ve şimdi de hükümet düzenlemeleriyle uyumun sağlanmasıdır.



Sınırsız internetimize yatılılar bağlanıyor, bu da sorun oluyor. Bu kuralların nasıl oluşturulduğu, web sitelerinin para kazanma şeklini etkileyebilir; hizmetlerin, ev sahibi ülke dışında mevcut olmadığını zaten görüyoruz (BBC Player). Ancak telif hakkını aştık ve ülkeler, ülkemizde barındırılan web sitelerinde nelerin kabul edilebilir olduğu gibi daha derin sorular sormaya başlıyor (Almanya için .de, Kanada için .ca, İspanya için .es, vb.)



Şu anda sosyal medya platformları içerik yönetimi üzerinde büyük miktarda kontrole sahip. Ve burası, içeriğin barındırıldığı yer olmasa bile, genellikle trafiğin geldiği ve paylaşıldığı yer olan web sitelerinin içerik oluşturma şeklinin genellikle düştüğü yerdir.



Aslında bu gevşekliği biraz havalı yapan da bu 🙂



Ha bir de youtube kanalımı istemiştin...haha web sitelerini ve youtube kanalını covid'in başlangıcına doğru sattım. İşte satmadan birkaç yıl önce videolarımdan biri . 🙃 sanki bir ömür geçmiş gibi geliyor. İşler çok değişti, bu yüzden devam etmek istedim. 10+ yıl YouTuber olmak yeterliydi, ayrıca 15 yıl önce başladığımda işler çok farklıydı. Başarılı bir videonun bir formülü olduğu açıkça ortaya çıktı ve dürüst olmak gerekirse, tüketici teknolojisi oldukça öngörülebilir hale geldi.

John T.

Düşünceli cevabınız için teşekkür ederiz Nicole Scott (Nicole Scott)! Düşüncelerinizi kendi önerdiğiniz soruyla birleştirin: İnterneti kim kontrol ediyor?

John T. harika bir soru, David Smooke'un sorusuyla çok iyi bağlantılı.

Nicole Scott (Nicole Scott)

John T. Keşfettiğim rahatlatıcı şey, interneti kontrol eden hiçbir şirket veya hükümetin olmamasıydı.



Bu bir kombinasyon. ICANN'in internete atanan adları ve numaraları (IP adresleri, .de, .ca, .tech .com gibi DNS ülke tanımlayıcıları) düzenleme konusunda çok paydaşlı bir yaklaşıma sahip olduğunu öğrenmek. Hükümetlerin, özel vatandaşların ve IONOS gibi şirketlerin, işlerin nasıl ilerleyeceği konusunda fikir birliği oluşturmak için masada bir koltuğa sahip olması.



Aslında Bölüm 2'de internet protokollerini düzenleyen ICANN ve IETF (İnternet Mühendisliği Görev Gücü) ile konuşuyorum İnterneti Gerçekte Kim Yönetiyor ?



Hükümetler bir rol oynuyorlar ve bu noktada onların kontrollerinin aşırıya kaçmaması konusunda dikkatli olmamız gerekiyor.



Rekabet eksikliği nedeniyle şirketlerin tüketiciler için kötü olan tekellere sahip olmasına izin verilmemesini ve hizmetlerin berbat olmasını sağlamak için onlara ihtiyacımız var. Tekellerin mahremiyet açısından nasıl aşırı erişime yol açtığına dair birçok örneğimiz var.



Pek çok insanın karar verdiğini bilmek rahatlatıcı ve bu nedenle şirketleri ve hükümetleri kontrol altında tutma umudumuz var.



Ama yine de, ben bardağın yarısı dolu bir kızım!

Nicole Scott (Nicole Scott) Bu çok anlayışlı.

Halihazırda bu sorunları ele alan veya teknolojide olumlu değişime yönelik çalışan umut verici girişimler veya projeler gördünüz mü? Her zaman ilham verici örneklerin peşindeyim!

Nicole Scott (Nicole Scott)

Valentine Enedah Dürüst olmak gerekirse, Mozilla vakfının dahil olduğu hemen hemen her şey harika. Çevrimiçi özgürlüklerimizle korunması gereken şeylerin nabzını her zaman tutuyorlar. Ayrıca ilham almak istiyorsanız Cory Doctorow, bir şeylerin yolunda gitmediği durumlar ve hangi girişimlere katılmanız gerektiği konusunda iyi bir barometredir.



Bunun sorunuza cevap olmadığını biliyorum, ama eğer araştırıyor olsaydım oradan başlardım. Aklıma gerçek programlardan ziyade gideceğim yerlerin gelmesi çok komik!

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Herhangi bir bağımsız yayın için orada olmak zor. Sizce sektör neden bu kadar zorlanıyor?



Ayrıca, kapsamlı deneyiminize dayanarak, en çok hangi teknoloji trendleriyle ilgileniyorsunuz ve hangisinin web'in önemli bir parçası olacağını düşünüyorsunuz? Nicole Scott (Nicole Scott)

Nicole Scott (Nicole Scott)

Aslında senin yerinde olsaydım sektöre girmenin tam zamanı olduğunu düşünürdüm! Çok fazla belirsizlik var. Doğru. Ancak ne zaman geçiş varsa, fırsat da vardır. İlk web sitemi kurduğumda, Kuzey Amerika'da 10 bin gazetecinin işini kaybetmesinden 4 ay sonraydı. Ben çok iyi bir gazeteci değilim ama işlerin gidişatının olması gerektiği gibi olmadığını biliyordum.



Bu yüzden bir teknoloji blogu başlattım ve artık teknoloji blogları haberlerin standardı haline geldi. Ama artık sorun onlarda çünkü standartları yok. Başladığımda, herhangi bir geleneksel yeni mecradan 10 kat daha hızlı bir blogda gazetecilik dürüstlüğüne sahiptim.



Artık yeni formatlarda iyi işler yapma fırsatları var. Benim için kariyerimin geldiği nokta bu, en mantıklı hamle.



Bence Sophia Smith Galer, bir uzmanlık alanı bulan ve bunu gazetecilik kariyerine ivme kazandıran başarılı bir mikro öğrenme kanalına dönüştüren genç bir gazetecinin en iyi örneğidir. Temelde tiktok'a sahip olmamın nedeni o (Insta'da daha aktif olmama rağmen), TikTok gazeteciliğinin saygı duyabileceğim bir tür olduğunu anlamamı sağladı.

https://www.tiktok.com/@sophiasmithgaler

https://www.instagram.com/sophiasgaler/?hl=tr



Benim kadar uzun süredir sektörde olan herkese baktığımda, onların her zaman pazara bakmaları ve hızlı adapte olmalarından kaynaklanıyor.



Sun Tzu'nun dediği gibi "Kaosun ortasında fırsat da vardır"



Muhtemelen iş sahibi olmaması gereken pek çok gazeteci işini kaybediyor. Üzgünüm ama yazabiliyor olmanız gazeteci olmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Kalanlar kendi nişlerine sahip olacak ve sektör yeni bir şeye ihtiyaç duyacak şekilde değişiyor. Muhtemelen girmek için daha iyi bir zaman olamaz!

Asher Umerie

Merhaba Nicole Scott (Nicole Scott) Şu ana kadar bazı düşünceli görüşlerinizi paylaştınız. Teşekkür ederim!



Daha önce Valentine Enedah'ın dijital demokrasiyi etkileyecek yeni teknolojiler hakkındaki sorusuna yanıt olarak, Web2'nin rahatlığı ile Web3'ün merkezi olmayan vaadini bir araya getirecek bir teknoloji olan Web5'ten bahsetmiştiniz. Bu konuyu biraz daha açabilir misiniz? Web3'ün merkezi olmayan vaadinin, Web2 öğelerinin yan yana nasıl desteklenebileceği sorulabilir.

Nicole Scott (Nicole Scott)

Asher Umerie Konsept o kadar yeniydi ki röportaj yaptığım herkes bunu duymamıştı! yüksek sesle gülmek



Web3, verileri Filecoin veya InterPlanetary Dosya Sistemi (IPFS) gibi genel ağ çözümlerinde depolar; Web5, kullanıcıların kendi verilerini merkezi olmayan web düğümleriyle depolamasına ve kontrol etmesine olanak tanır. Web5 çerçevesi ayrıca Web3'ün yaptığı gibi çalışmak için akıllı sözleşmeler veya belirteçler kullanmaz.



Web5, ana Bitcoin blok zincirinde çalışan bir Katman 2 ödeme protokolü olan Bitcoin Lightning Ağını kullanır. Bu, belirteçlere, işlem ücretlerine, güvenilir doğrulayıcılara veya ek fikir birliği mekanizmalarına bağlı kalmadan hızlı ağ işlevselliği sağlar.



Bu protokolün kullanılması, kişisel sunucuların eşler arası altyapısını kolaylaştırarak merkezi yönetimi azaltır. Merkezi olmayan web konsepti benim için Y2K dönemine bir geri dönüş gibi geliyor; BitTorrent gibi hizmetler, dosya paylaşımı için başarılı açık kaynaklı, eşler arası sistemlerin örneğini oluşturuyor; tıpkı orijinal Napster'ın yasa dışı da olsa müzik için yaptığı gibi.



TBD'den Angie Jones ile Web5 hakkında röportaj yaptım! Röportajının bazı bölümleri 4. Bölümün başında görünüyor çünkü Web5'i etkinleştirmek için geliştirici topluluklarıyla aktif olarak çalışıyorlar.



İşte TBD'nin Web5 açıklayıcı sayfasına bir bağlantı.



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Simon Morgan bize katıldığınız için teşekkürler!!!

Mükemmel bir tespit, Nicole Scott (Nicole Scott)! Cevabınızın şu sorularla bağlantılı olduğunu düşünüyorum:

Çinli internet kullanıcılarının internetlerinin ücretsiz olmadığını bilmeleri onları dijital açıdan daha bilgili kılıyor mu? Çevrimiçi ortamda algılanan özgürlüğümüz bizi kayıtsız mı kılıyor?



Çevrimiçi sansürün teknolojik gelişmeleri nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?

Adrian Morales

Merhaba Nicole Scott (Nicole Scott)! Bu AMA'da sektörün bazı açılardan nasıl bozulduğu hakkında konuşan deneyimli bir gazeteci olarak, bugünlerde biraz sallantılı görünen bir sektörde ilerlemeye çalışırken cesareti kırılmış olan yeni gazeteciler veya yazarlar için herhangi bir tavsiyeniz var mı? ?

Simon Morgan

Merhaba David Smokee

Teşekkürler, harika bir soru ortaya çıkardınız. (IONOS) teknik yol haritamız hakkında konuşacak en iyi kişi ben olmasam da, IaaS'nin oldukça oligarşik bir alan olduğu görüşünüze tamamen katılıyorum.

Bu noktada pazarın güç dinamiklerini bozacak herhangi bir "çığır açan teknolojiye" sahip olmadığımızı kabul etmenin adil olacağını düşünüyorum. Ancak kendimizi özellikle orta ölçekli işletmeler için büyük teknolojiye alternatif olarak görüyoruz. Bazı örnekler arasında daha adil fiyatlandırma, müşteri gereksinimlerine göre SLA tasarlama ve açık kaynak teknolojilerini kullanma ve sunma taahhüdü (örn. Nextcloud, MariaDB, Alma Linux, Çekirdek geliştirme) sayılabilir. Typo3, Joomla gibi açık kaynaklı CMS'nin sponsorluğunda ve birlikte geliştirilmesinde aktif bir rol oynuyoruz. Daha geleneksel bir toplu barındırma geçmişinden geldiğimiz için bulutta, yani IaaS alanında yapılacak hâlâ çok iş var.

Verebileceğim küçük bir bilgi, açık kaynak tabanlı veya baskın sanallaştırma teknolojilerine daha uygun alternatifleri aktif olarak tartıştığımızdır. Bunun gibi bir şey, müşterilerimizi, doğrudan bahsetmek istemediğim bazı satıcıların fahiş lisanslama taahhütlerine hapsolmaktan kurtarabilir 🙂

Yönetilen AI/ML çözümleri, büyük teknolojinin kontrolünü sıkılaştırma riskini çokça gördüğümüz bir başka alan olacaktır. Bu alandaki ürün yol haritamızda bu husus büyük ölçüde dikkate alınmaktadır.

Nicole Scott (Nicole Scott) Bu harika! Mozilla Vakfı ve Cory Doctorow, çevrimiçi özgürlüklerin savunulması ve önemli konularda farkındalığın artırılması konusunda kesinlikle lider konumdadır. Onların kararlarına güvendiğinizi ve onları ilham kaynağı olarak gördüğünüzü duymak harika. Paylaşım için teşekkürler! Eğer ilginç girişimler veya programlarla karşılaşırsanız, onlar hakkında da bilgi almak isterim.

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Mükemmel bir tespit, Nicole Scott (Nicole Scott)! Cevabınızın şu sorularla bağlantılı olduğunu düşünüyorum:

Çinli internet kullanıcılarının internetlerinin ücretsiz olmadığını bilmeleri onları dijital açıdan daha bilgili kılıyor mu? Çevrimiçi ortamda algılanan özgürlüğümüz bizi kayıtsız mı kılıyor?



Çevrimiçi sansürün teknolojik gelişmeleri nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Mónica Freitas Çinli internet kullanıcılarının internetlerinin ücretsiz olmadığını bilmeleri onları dijital açıdan daha bilgili mi yapıyor? Çevrimiçi ortamda algılanan özgürlüğümüz bizi kayıtsız mı kılıyor?



Çinli internet kullanıcıları dijital açıdan %100 daha bilgili! Uygulamalara daha az bağlılar ve yeni hizmetlere hızla geçiyorlar. Gerçek şu ki, yaşlı nüfusun büyük bir kısmı, birçok düzenli günlük görev için uygulamaları kullanmak zorunda kalıyor. Bu da nüfuslarının çok daha fazlasının dijital açıdan bilgili olmasını sağlıyor.



Pek çok sitenin engellendiğini ve propagandanın medya ortamının tanınmış bir parçası olduğunu ve bunun her yerde geçerli olduğunu biliyoruz. Çevrimiçi ortamda algılanan özgürlüğümüzün bizi %100 kayıtsız bıraktığını düşünüyorum!



Çevrimiçi sansür teknolojik gelişmeleri etkiliyor; bu en çok SEO'da görülüyor. Dünyanın en iyi SEO uzmanlarından biri olan Lily Ray ile SEO'nun etkisi hakkında röportaj yaptım. SEO'nun sonuçların ortaya çıkışını nasıl etkileyebileceği biraz açıklanıyor. İnsanların bulabilecekleri konu hakkında ne düşündüklerini etkileyecektir.



Gelişen şey, Google ve diğer tarayıcıların kullandığı algoritmalar ve bunların etrafındaki taktiklerdir.

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Simon Morgan Bize biraz kendinizden ve teknoloji yolculuğunuzdan bahseder misiniz?

Simon Morgan

Mónica Freitas elbette, bunu daha önce yapmalıydım 🙂 Mesleğim gereği bir pazarlamacıyım ve IONOS'ta geliştiriciler veya BT uzmanları gibi profesyonel kullanıcılara yönelik tüm pazarlama faaliyetlerine liderlik ediyorum. Teknolojiye olan aşkım, bilgisayarları yükseltme ve onarma konusunda takıntılı hale geldiğimde genç yaşta başladı. Bir noktada, kurulum için hala 20'den fazla diskete ihtiyacınız varken bilgisayarımda Linux'u çalıştırmayı denedim. O zamandan beri açık kaynaklı yazılımın savunucusu ve kullanıcısı oldum. Bunları bir şekilde IONOS'ta birleştirebildiğim ve daha sorumlu bir ağ oluşturmayı şirket içinde savunabildiğim için gerçekten mutluyum.

John T.

Bunu duymak güzel Nicole Scott (Nicole Scott)! Simon Morgan'la işbirliği yapmaya nasıl karar verdiniz?

Simon Morgan

John T. Patronum Nicole'u önceki işlerinden birinden tanıyordu. Bir görüşme sırasında internet özgürlüğü konusu gündeme geldi ve biz (IONOS) bu sohbetin bir parçası olmayı çok isteriz. Daha sonra Nicole'ün projesine olan desteğimizi ve katılımımızı koordine ettim. Bunun temel nedeni, konular konusunda çok tutkulu olmam ve şirketimizde bu konuların savunuculuğunu yapmamdır. Bir pazarlamacı olarak benim için gerçek bir video muhabiriyle çalışmak çok eğlenceliydi ve harika bir öğrenme deneyimiydi.

Sidra

Merhaba, Nicole Scott (Nicole Scott) ve Simon Morgan! HackerNoon bloglama kanalına hoş geldiniz. Burada olmanıza sevindim ve HackerNoon'un ahlak anlayışına gerçekten yakın konulara değindiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi öne çıkarmak bir zevkti platformumuzda dizi . Sorum şu: ICCAN alanının ötesindeki web ve düzenli yönetişim/kontrol mekanizmaları (derin ve karanlık web) hakkında ne düşünüyorsunuz?

Simon Morgan

Sidra, vay be zor sorular. Bu konunun net bir şekilde ele alınabilecek kadar derinine indiğimi düşünmüyorum. Ama belki şunu söyleyebilirim: İnternetin düzenlemelerin ötesindeki alanının önemli bir rol oynadığını görüyorum. Evet, yasa dışı mal ticareti yapmak veya suçu teşvik etmek gibi tüm kötü şeylerle karşılaşabilirsiniz ancak diğer taraftan tor ağı gibi şeyler herhangi bir kuruluşun ulaşamayacağı bir alandır. Ve herhangi bir kuruluş (bugün yaptıkları iş ne kadar iyi olursa olsun) bir noktada herkesin değil, yalnızca bir grubun çıkarına göre hareket etmeye başlayabilir. Dolayısıyla, diğer şeyler başarısız olduğunda veya kısıtlandığında gerekli hale gelebilecek bir iletişim sistemine karşı bir denge sağlar.

Örneğin bir ülkenin vatandaşlarının iletişim kurma veya herhangi bir finansal işlem yapma açısından dünyanın geri kalanıyla bağlantısının kesildiği bir senaryo olabilir. Ve belki de burada merkezi olmayan sistemler, bireylerin istedikleri kişiyle özgürce iletişim kurabilmeleri ve ticarete katılabilmeleri gibi bazı temel haklarını korumanın tek yolu olabilir.

Başka bir deyişle, kötü olabilecek veya kötü olabilecek her şeyi ortadan kaldırmak, mutlaka daha iyi bir dünyaya yol açmaz. Bugünkü haliyle her şey bir anda değişebilir ve daha sonra etkilenen insanlar, hükümetlerin veya kuruluşların kendi çıkarlarına en uygun şekilde hareket etme kararlarına güvenmek yerine seçeneklere ve alternatiflere ihtiyaç duyarlar.

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Merhaba Nicole Scott (Nicole Scott) 2006'dan bu yana gazetecilik sektörünün nasıl değiştiğini görüyorsunuz ve bunun ne kadarının internetin devam eden yükselişinden kaynaklandığını düşünüyorsunuz?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Jose Hernandez İnternet, işletmelerin çalışma şeklini temelden değiştirdi. Kayropraktikçiler web siteleri olmadan müşterileri ayarlayabilmelerine rağmen, arama algoritmaları onların dijital keşfedilebilirliğini ve uygulama büyümesini büyük ölçüde etkiler.



Gazetecilik her türlü iş gibidir. Zamanla değişti; erişimin demokratikleşmesi herkesin yayıncı olabileceği anlamına geliyor, ancak gazetecilik standartları isteğe bağlı. Influencer kültürü kişisel gerçekleri gazetecilik gerçeklerine dönüştürdü. Bu sadece teknolojiyle ilgili değildi, aynı zamanda onun etrafında meydana gelen kültürel değişimle de ilgiliydi.

Simon Morgan bu harika! En sevdiğiniz teknoloji trendi nedir?

John T.

Simon Morgan'ın harika işbirliği!!! İnternet özgürlüğü yelpazesinde hangi taraftasınız? Profesyonel DAO'lar mı?

Simon Morgan

John T. Güçlü bir duruş sergileyebilmek için hâlâ öğrenmem gereken çok şey olduğunu söyleyebilirim. Diğer cevabımda ifade etmeye çalıştığım şey, merkezi olmayan yaklaşımların geleneksel yaklaşımlara karşı önemli bir denge unsuru olduğuna inanıyorum. Çünkü neredeyse hiçbir kuruluş her zaman herkesin çıkarına en uygun şekilde hareket edemez. Bunun yanı sıra, DAO'nun her zaman DAO olmadığı ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden bir avuç insanın etkisi altında kalma riskinden muaf olmadığı konusunda DAO ile ilgili bazı endişelerim var. Tek fark bu insanların sonsuza kadar bilinmemesidir. Geleneksel organizasyonlarda ne kadar kusurlu olursa olsun, hâlâ yürürlükte olan yasal sistemler ve süreçler mevcuttur. Başka bir deyişle onlara dava açabilirim. İsimsiz ve meçhul gruplarda işler ters gittiğinde sonuçları korkunç olabilir. Yani şu anda herhangi bir yaklaşımı veya ideolojiyi savunmuyorum ancak dijital okuryazarlığı savunuyorum. Her iki tarafın artılarını ve eksilerini anlayacak daha fazla insana ihtiyacımız var çünkü çoğu insan anlamıyor! Bunun dışında kendimi daha çok Mónica Freitas'ın sorusuna da yanıt veren bir açık kaynak savunucusu olarak görüyorum.

FOSDEM'den yeni geldim ve büyük tartışmalar genel olarak açık kaynağın geleceği hakkında. Bir yaş sorunumuz var ve büyük teknolojinin yeterince karşılık vermeden ücretsiz katkılara binmesi sorunumuz var. Özellikle Yüksek Lisans'ların patlaması ve giderek daha fazla açık kaynaklı projenin, lisanslarını bir gecede değiştirebilecek ve projelerini kapatabilecek tek satıcılı gösteriler haline gelmesiyle birlikte, bunun değişmesi gerekiyor.

Ve bu AMA'nın kapanışı oldu. Zaman ayırdığınız ve düşünceli yanıtlarınız için Nicole Scott (Nicole Scott) ve Simon Morgan'a teşekkür ederiz! Bundan sonra ne yapacağınızı görmek için sabırsızlanıyoruz!



