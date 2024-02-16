妮可·斯科特和西蒙·摩根的互联网自由与数字民主

在本次 AMA 中，我们讨论谁控制着互联网、互联网的物理基础设施如何影响我们的在线自由、我们所感知的在线自由是否让我们自满，以及数字民主和互联网自由领域的任何内容！

认识我们的嘉宾 - Nicole Scott 自 2006 年以来一直是一位尖端视频记者、创意引擎和科技女性。她是一位专注于揭示创新、移动出行、可再生能源和消费电子产品的未来的记者。她在纽约开始了她的职业生涯，几年后决定搬到做出技术决策的地方。她移居台湾台北9年。作为德语和英语技术网站 Mobile Geeks 的联合创始人，她提供了识别技术趋势的第一手经验。 2021 年，她制作了一部名为《发现氢》的获奖纪录片，并担任 BloombergTV Global 的 Beyond Innovation 的片段制作人。



Nicole 还将加入 Simon Morgan，他是一名营销人员，领导 IONOS 开发人员或 IT 专家等专业用户的所有营销活动。



这篇由 Mónica Freitas、Nicole Scott (Nicole Scott)、John T.、Valentine Enedah、David Smooke、Asher Umerie、Adrian Morales、Simon Morgan、Sidra 和 Jose Hernandez 撰写的 Slogging 帖子出现在 slogging 的官方 #amas 频道中，并已为可读性。

嗨妮可·斯科特（妮可·斯科特）！感谢您加入我们！

我们可以先请您简单介绍一下您自己吗？你的职业历程呢？给科技带来了什么？

妮可·斯科特 (Nicole Scott)

我于 2006 年开始担任科技记者，报道电信基础设施，并在 iPhone 出现之前进行智能手机评论！



事实上，Engadget 上曾经有一篇关于“成长极客”系列的文章！ https://www.engadget.com/2012-02-24-grinding-up-geek-nicole-scott.html

妮可·斯科特 (Nicole Scott)

是的......它真的很适合我，我共同创立的第一个网站叫做上网本新闻！显然，这种情况必须改变，它演变成了 Mobile Geeks，现已关闭。我在新冠疫情期间卖掉了它，并成为彭博社一档名为“超越创新”的节目的全球电视制片人。

约翰·T.

你好妮可·斯科特（Nicole Scott），很高兴认识你！您对 web3 和所有互联网空间的民主化有何看法？就这点而言，还有 DAO。您是去中心化团队的成员吗？

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妮可·斯科特 (Nicole Scott)

约翰·T.喜欢这个！



我是去中心化网络的支持者，但我认为目前的技术还没有准备好成为主流。它寄予厚望，希望它能解决审查制度、数据所有权和资源获取不平等等重大问题。 web3 消除了中介机构并创建了无需信任的系统，可以打造一个更具包容性和开放性的互联网。但我认为我们需要采取不同的/更好的/尚未想到的解决方案来采取这一行动。



新技术或不可避免，但我们无法完全破坏系统......认为重置可能会很好，我不赞成无政府状态！哈哈

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真是一段旅程！从记者到电视制片人和联合创始人 - 是什么让您跃升为制片人？即使到了今天，你们还为新闻事业保留空间吗？

妮可·斯科特 (Nicole Scott)

莫妮卡·弗雷塔斯 (Mónica Freitas) 关于职业变动...我喜欢新闻业！今天我将是第一个承认我的行业已经崩溃的人。当公司要求在诚信方面做出如此多的妥协时，维持独立的媒体渠道非常困难。向 Hackernoon 致敬，感谢他们在新冠疫情期间完成了媒体整合，我实际上将我的德国网站卖给了一家美国公司，而这显然无法使其正常运转！这与过去两年许多科技博客发生的情况类似。



我真的很幸运能够成为独立的人，成为在彭博电视台全球播出的电视节目的主要制片人，并有彭博新闻标准的支持。我对网上发生的事情感到沮丧，需要感受到新闻业有标准。



很棒的是，我知道我很幸运并且处于一个独特的位置。在每一季之间，我都会与 Ionos 等伟大品牌合作制作这样的内容系列。他们觉得这是一次需要进行的对话……他们是对的，这是一次非常重要的讨论。他们有一个想法，并给了我一个编辑空间来讲述这个故事。他们非常支持参与由我采访的人主导的诚实讨论。我让他们讲述自己的故事，并将它们编织成这个系列！

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妮可·斯科特 (Nicole Scott) 太棒了！

您认为哪些新兴技术趋势将对未来几年的数字民主和互联网自由产生重大影响？

妮可·斯科特 (Nicole Scott)

情人节 Enedah 嗯，有很多有趣的！好的..前3名！ 🙃



Web5 是我在本系列中提到的一个。 Web2 的便利性和 Web3 的去中心化承诺。也许是营销，但我们需要这种思维来构建一个隐私和在线所有权不再关注公司利润、对普通公民更有利的世界。



数字货币和央行数字货币：我认为特别指出 CBDC 很重要，因为我们需要世界经济结构来采取这一举措。数字货币和 CBDC 可以影响金融包容性，并为在线交易创造新的机会，有可能重塑经济结构并促进金融自由。从全球角度来看，未来的首要挑战是将全球 14 亿没有银行账户的成年人纳入金融体系。世界银行表示，这意味着利用数字支付，因为全球三分之一的成年人仍然以现金或直接借记以外的方式获得国家福利。我们有机会创建一个基于数字货币和 CBDC 的包容性系统，很容易看到加密货币兄弟忘记这才是这项技术的真正意义。



不是区块链，而是一种使区块链可以在移动设备上访问的技术。区块链是巨大的！大小为 TB，我们需要一种能够轻松访问它的方法。我们都在等待区块链啊哈时刻！对我来说，这就是我所关注的。一旦我们能够弄清楚如何在各种技术上更轻松地使用区块链，那么杀手级用例就会到来！

约翰·T.

妮可·斯科特（Nicole Scott）在这一点上我完全同意你的观点——我认为完全去中心化作为网络的唯一形式目前是不可能的。您能扩展一下审查问题吗？您认为技术如何帮助减少或消除它？此外，人工智能现在很重要，我们随处可见它，尤其是在写作方面。我们是否应该为人工智能共同撰写或保护原创作品和作者敞开大门？随着人工智能使用的不断增长，这是否有意义？

妮可·斯科特 (Nicole Scott)

John T. 去中心化通信协议，例如基于区块链的消息传递系统或去中心化社交媒体平台，可以使用户无需担心集中式审查即可进行通信。 *咳嗽...X 这是一个大问题。



对我来说，在西方，我们有一种幻想，认为我们拥有网络自由，但实际上它是由公司控制的。我们需要企业与政府合作，共同探索保护我们隐私的前进之路。目前，我们可以让开源技术介入，至少为基础技术提供一种更民主的前进方式。这是一个开始。



至于人工智能，新闻业100%面临风险！有趣的是，我没有将其列为一项改变游戏规则的技术。我不得不反思为什么。我想这是因为我们距离 ChatGPT 已经过去 1 年多了，它是我工作流程的一部分。我用它来做总结吗？是的，我用它来进行头脑风暴吗？绝对地。 ChatGPT 是一个很棒的写作伙伴。我用它来写我的文章吗？不，但那是因为我倾向于只写专题，而且它需要用我的声音表达。为 Beyond Innovation 的主持人制作背景包让我的时间减少了一半。它们不是公开的，我现在让 chatgpt 来总结我希望他们阅读的文章作为背景。我的时间从每包 2 小时减少到 1-1.5 小时。我经常一次需要 8-10 个，所以数量很大，而且质量没有损失。



我认为很多记者会失业，也有很多记者已经失业。我个人并不担心。我已经成长为一名进行大量研究和采访专家的记者。但是，作为运营网站多年的人，互联网的发展方式是新闻搅动，所以我真的明白为什么很多网站正在用人工智能取代他们的作家。他们需要花钱请人将三篇文章重写为一篇并添加一条观点吗？不。人工智能可以做到这一点，因为这些故事太常见了。这是互联网需要的新闻吗？不？现在出版有问题而且很难吗？绝对地！



这就引出了莫妮卡·弗雷塔斯的问题。为什么出版这么难？有几个原因，我实际上责怪谷歌。因此，我免费投放了 Mobile Geeks 横幅广告，除非它是我直接签约的品牌的赞助活动。如果我没记错的话，我认为这也是 HackerNoon 的模型。在我看来，这是最好的方法。依靠横幅广告展示次数运行的网站正在走一条通向点击诱饵头条新闻的道路，以提高数字，这样您就可以从横幅广告中赚钱。还做了一些阴暗的事情，如果在选项卡中打开页面，则刷新页面，我有朋友多次向我建议......😒



尽管我没有在横幅系统上运行以实现货币化，但找到重视新闻并开始要求真实性的赞助商变得越来越困难。作为一名前非常成功的 YouTuber，我可以告诉你，有影响力的人认为他们的个人观点是新闻，因为这是他们认为是真实的。这就是品牌开始希望从具有新闻诚信的网站获得的东西，即使我需要钱，我也会拒绝交易，但在过去几年里，拒绝变得越来越困难。品牌可以通过欺凌来获得他们想要的东西。这不太好。

嘿妮可·斯科特 (Nicole Scott) 感谢您抽出时间参加 AMA。深入研究谁控制着互联网 - 您认为托管如何才能减少寡头市场？看到越来越多的去中心化项目启动，然后你看到的只是同样的旧 AWS/GCP/MSFT/等，这有点令人沮丧。这是一个非常有利于现有规模/基础设施作为天然服务和价格护城河的市场。 IONOS 是否提供/支持/探索任何点对点或替代/令人兴奋的托管技术？如果没有主机，就无法提供网站/应用程序/数字体验，所以我很好奇它如何从那里向访问者展示。

妮可·斯科特 (Nicole Scott)

David Smooke 我在内容系列中谈到了其中一个主题！ IONOS 积极参与监管倡导工作。ICANN 是管理机构 ICANN（互联网名称与数字地址分配机构）是一个非营利组织，负责协调和管理全球域名系统 (DNS) 和互联网协议 (IP) 地址，以确保互联网的稳定、安全运行。 IONOS 在该组织中非常活跃，该组织实际上采用多利益相关者方法。参与监管讨论并倡导促进竞争和创新的政策可以有助于建立更加开放和公平的托管市场。除此之外，还涉及防止反竞争行为和促进公平竞争环境的支持性法规。



IONOS 在开源技术方面也有着悠久的历史！ Makrus Noga 是他们的 CTO，直接从 SUSE Linux 来到 IONOS！



在托管行业中利用开源技术可以通过促进竞争、创新和社区协作来减轻市场的寡头性质。采用开源解决方案使托管提供商能够提供多样化的服务并鼓励透明的做法。开源的安全优势和成本效益被认为有助于打造更具包容性和竞争力的托管环境。



与这样的庞然大物对抗并不容易，但我认为作为一家德国公司是一个很大的优势。这个国家是公民权利的倡导者，我认为他们的服务体现了这一点！

妮可·斯科特 (Nicole Scott) 太迷人了！很高兴看到您对这些新兴技术的见解。看来您真的很关注潜在的社会影响和可访问性的重要性。您如何看待这些进步在不久的将来塑造我们的日常生活？

妮可·斯科特 (Nicole Scott)

情人节伊内达我是！不是人家我的心在滴血！哈哈，这实际上只是我的观点，即技术应该促进社会进步。我们正处于技术发展的关键时刻，我们应该退后一步并提出这些问题。像斯坦福大学这样的学校终于开始推荐诸如技术影响之类的课程，为创始人提供更坚实的基础，这样他们的科技公司就不会产生负面的社会影响。



主流技术有很多完全出乎意料的负面影响。谁会想到创建无限滚动会导致心理健康问题、信息过载以及用户对内容消费缺乏控制？



老实说，在不久的将来，我希望我们能针对人工智能制定一些法规。奇怪的是，我认为泰勒·斯威夫特的遭遇将人工智能的监管推向了主流。因此，我认为我们将看到围绕指导方针达成一些共识，我认为这些共识在全球范围内会有些同质。



DeFi 或去中心化金融（该保护伞下的数字货币和中央银行数字货币对发展中国家的影响将大于发达国家，发达国家目前只是将其用于，我认为是不必要的财富创造。所以它在西方可能不那么明显短期内市场，但将适用于世界大部分地区。

妮可·斯科特 (Nicole Scott) 你愿意分享你的 YouTube 频道吗？这是巨大的——你们在如此不同的渠道做了很多伟大的事情。你的整个职业道路将成为关于新闻业如何适应不同媒体以及如何真正适应的一个很好的案例研究。这让我想到了一个问题：您认为我们所看到的所有技术进步如何支持个人和独立出版物？我们对于信息产业的话语权和影响力注定要落到大公司的手上还是你认为去中心化可以增强个性？

妮可·斯科特 (Nicole Scott)

Mónica Freitas 这就是希望，去中心化可以帮助拯救个人的声音，并赋予我们更大的自主权和对我们在线创建的内容的控制。这是否意味着曲棍球妈妈分享她的超级巨星的内容或做良好新闻的网站。如果我们退后一步，这就是基础设施很重要的原因。网站托管内容的位置以及服务器放置的位置对于出版物来说越来越重要。内容治理是对数字内容整个生命周期的战略管理和控制，确保一致性、合规性以及与组织目标和政府法规的一致性。



寄宿生被安置在我们的无边界互联网上，这是一个问题。这些规则的创建方式可能会影响网站的盈利方式，我们已经看到服务在其所在国家/地区（BBC Player）之外无法使用。但我们已经超越了版权，各国开始提出更深层次的问题，例如在我们国家托管的网站上可以接受什么（.de 代表德国，.ca 代表加拿大，.es 代表西班牙，等等）



目前社交媒体平台对内容治理拥有很大的控制权。这就是网站创建内容的方式通常会失败的地方，即使它不是内容托管的地方，它通常是流量的来源和共享的地方。



这实际上就是让这个懒惰的阿玛变得很酷的原因 回复



哦，你还问我的 YouTube 频道……哈哈，我在新冠疫情刚开始时就卖掉了网站和 YouTube 频道。这是我出售前几年的一个视频。 🙃 感觉就像是上辈子的事了。事情发生了很大的变化，这就是我想继续前进的原因。作为一名 YouTuber 10 多年就足够了，而且当我 15 年前开始工作时，情况也有很大不同。很明显，成功的视频有一个公式，而且老实说，消费技术变得高度可预测。

约翰·T.

感谢妮可·斯科特（Nicole Scott）的周到回答！将您的想法与您自己建议的问题联系起来：谁控制着互联网？

约翰·T. 很好的问题，它与大卫·斯穆克的问题密切相关。

妮可·斯科特 (Nicole Scott)

约翰·T：令我欣慰的是，没有任何一家公司或政府可以控制互联网。



这是一个组合。了解 ICANN 采用多利益相关方方法来管理分配的互联网名称和号码（IP 地址、DNS 国家/地区标识符，如 .de、.ca、.tech .com）。政府、私人公民和 IONOS 等公司在谈判桌上拥有一席之地，就事情的发展达成共识。



事实上，我在第 2 集《谁真正治理互联网？》中与 ICANN 和 IETF（互联网工程任务组）进行了交谈，他们负责监管互联网协议。



政府确实发挥了作用，我们必须保持警惕，确保他们的控制不会过度。



我们需要他们确保公司不允许垄断，因为缺乏竞争，这对消费者不利，因此服务会很糟糕。我们有很多例子可以说明垄断如何导致隐私方面的过度扩张。



令人欣慰的是，很多人都在做出决定，因此我们有希望控制企业和政府。



但话又说回来，我是一个半满玻璃杯的女孩！

妮可·斯科特（Nicole Scott）这真是太有洞察力了。

您是否看到过任何有希望的举措或项目已经在解决这些问题或致力于技术的积极变革？我一直在寻找鼓舞人心的例子！

妮可·斯科特 (Nicole Scott)

Valentine Enedah 老实说，Mozilla 基金会参与的几乎所有事情都很棒。他们始终掌握着我们的在线自由需要保护的脉搏。此外，如果您想受到启发，科里·多克托罗（Cory Doctorow）是一个很好的晴雨表，可以让您了解何时出现问题以及您应该参加哪些举措。



我知道这并不能回答你的问题，但如果我正在寻找，那就是我会开始的地方。有趣的是，我首先想到的是我要去的地方，而不是实际的计划！

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对于任何独立出版物来说，这都是艰难的。您认为该行业为何陷入如此困境？



另外，根据您丰富的经验，您对哪些技术趋势最感兴趣以及您认为哪些技术趋势将成为网络的重要组成部分？妮可·斯科特 (妮可·斯科特)

妮可·斯科特 (Nicole Scott)

事实上，如果我是你，我真的会觉得现在是进入这个行业的好时机！有很多不确定性。正确的。但只要有转变，就有机会。当我创建第一个网站时，距离北美 1 万名记者失业已经过去 4 个月了。我不是最伟大的记者，但我知道事情的发展方式并非如此。



所以我推出了一个科技博客，现在科技博客已经成为新闻的标准。但现在他们成了问题，因为他们没有标准。当我开始时，我的博客具有新闻诚信，速度比任何传统的新媒体快 10 倍。



现在有机会以新的形式做好工作。对于我目前的职业生涯来说，这是最有意义的举动。



我认为索菲亚·史密斯·加勒（Sophia Smith Galer）是一位年轻记者的最佳例子，她找到了自己的专业知识，并将其转变为成功的微学习渠道，推动了她的新闻事业。她基本上是我拥有 TikTok 的原因（尽管我在 Insta 上更活跃），她让我意识到 TikTok 新闻是一种我可以尊重的类型。

https://www.tiktok.com/@sophiasmithgaler

https://www.instagram.com/sophiasgaler/?hl=en



当我环顾四周和我一样在这个行业工作了很长时间的人时，这是因为他们总是关注市场并快速适应。



用孙子的话来说，“混乱之中也有机会”



许多本来不应该工作的记者正在失业。遗憾的是，仅仅因为你会写作并不意味着你就应该成为一名记者。那些留下来的企业将有自己的利基市场，而行业正在发生变化，需要新的东西。也许现在是进入的最佳时机！

亚瑟·乌梅里

妮可·斯科特（Nicole Scott）您好，到目前为止，您已经分享了一些深思熟虑的见解。谢谢你！



早些时候，在回答 Valentine Enedah 关于新兴技术将影响数字民主的问题时，您提到了 Web5——这项技术将融合“Web2 的便利性和 Web3 的去中心化承诺”。您能再详细说明一下吗？有人可能会问，Web3 的去中心化承诺如何与 Web2 元素并存。

妮可·斯科特 (Nicole Scott)

Asher Umerie 这个概念太新了，我采访的每个人都没有听说过！哈哈



Web3 将数据存储在 Filecoin 或星际文件系统（IPFS）等公共网络解决方案上，Web5 允许用户通过分散的网络节点存储和控制自己的数据。 Web5 框架也不像 Web3 那样使用智能合约或代币来运行。



Web5 使用比特币闪电网络，这是一种在主要比特币区块链上运行的第 2 层支付协议。这可以实现快速的网络功能，而无需依赖代币、交易费用、可信验证器或其他共识机制。



使用此协议可以促进个人服务器的点对点基础设施，从而减少集中治理。对我来说，去中心化的网络概念感觉像是回到了千禧年时代，BitTorrent 等服务体现了成功的开源、点对点文件共享系统，就像最初的 Napster 为音乐所做的那样，尽管是非法的。



我就 Web5 采访了 TBD 的 Angie Jones！她的部分采访出现在第 4 集的开头，因为他们正在积极与开发人员社区合作以启用 Web5。



这里是TBD 的 Web5 解释页面的链接。



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西蒙·摩根感谢您加入我们！

说得好，妮可·斯科特（妮可·斯科特）！我认为你的回答与这些问题有关：

中国互联网用户知道他们的互联网不是免费的这一事实是否会让他们更加了解数字技术？我们所认为的在线自由是否让我们沾沾自喜？



您认为网络审查制度会如何影响技术进步（如果有的话）？

阿德里安·莫拉莱斯

你好，妮可·斯科特（妮可·斯科特）！作为一名在本次 AMA 中谈到该行业如何在某些方面被打破的资深记者，对于那些在当今似乎有点摇摇欲坠的行业中试图突破时可能感到灰心丧气的新晋记者或作家，您有什么建议吗？ ？

西蒙·摩根

嗨大卫·斯莫克

谢谢，你提出了一个很好的问题。虽然我不是谈论我们 (IONOS) 技术路线图的最佳人选，但我非常同意您的观点，即 IaaS 是一个非常寡头化的领域。

我认为承认我们目前没有任何“突破性技术”来扰乱市场的动力动态是公平的。但我们非常认为自己是大型科技公司的替代品，尤其是中型企业。一些例子包括更公平的定价、根据客户需求设计 SLA 以及承诺使用和提供开源技术（例如 Nextcloud、MariaDB、Alma Linux、内核开发）。我们在赞助和共同开发 Typo3、Joomla 等开源 CMS 方面发挥着积极作用。由于我们来自更传统的大规模托管背景，因此在云、IaaS 领域仍有很多工作要做。

我可以提供的一个小预告是，我们正在积极讨论基于开源的或更有利的主流虚拟化技术替代方案。这样的事情可以让我们的客户免受某些供应商的过高许可承诺的困扰，我不想直接提及🙂

托管人工智能/机器学习解决方案将是我们非常看到大型科技公司加强控制风险的另一个领域。我们在该领域的产品路线图中充分考虑了这一点。

妮可·斯科特 (Nicole Scott) 太棒了！ Mozilla 基金会和 Cory Doctorow 无疑是倡导网络自由和提高人们对重要问题认识的领导者。听到您相信他们的判断并将他们视为灵感的源泉，这真是太酷了。感谢分享！如果您遇到任何有趣的举措或计划，我也很想听听。

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说得好，妮可·斯科特（妮可·斯科特）！我认为你的回答与这些问题有关：

中国互联网用户知道他们的互联网不是免费的这一事实是否会让他们更加了解数字技术？我们所认为的在线自由是否让我们沾沾自喜？



您认为网络审查制度会如何影响技术进步（如果有的话）？

妮可·斯科特 (Nicole Scott)

莫妮卡·弗雷塔斯（Mónica Freitas）：中国互联网用户知道他们的互联网不是免费的这一事实是否会让他们更加了解数字技术？我们所认为的在线自由是否让我们沾沾自喜？



中国互联网用户的数字化程度提高了 100%！他们不太依赖应用程序，而是很快转向新服务。事实上，许多老年人必须使用应用程序来完成许多日常任务。这使得更多的人精通数字技术。



知道许多网站被屏蔽，宣传是媒体领域公认的一部分，这是世界各地的现实。我确实认为我们所感知的 100% 在线自由让我们沾沾自喜！



在线审查会影响技术进步，这在搜索引擎优化中最为明显。我采访了世界顶级 SEO 专家之一 Lily Ray，了解 SEO 的影响。在 它解释了 SEO 如何影响结果的呈现方式。人们能找到的内容会影响他们对某个主题的看法。



谷歌和其他浏览器使用的算法以及围绕它的策略正在不断发展。

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Simon Morgan 您能给我们介绍一下您自己以及您的科技之旅吗？

西蒙·摩根

Mónica Freitas 当然，我应该早点这么做 🙂 嗯，我是一名专业营销人员，负责为 IONOS 的开发人员或 IT 专家等专业用户领导所有营销活动。我对科技的热爱从很小的时候就开始了，当时我痴迷于升级和维修电脑。在某些时候，当您仍然需要 20 多张软盘进行安装时，我尝试让 Linux 在我的计算机上运行。从那时起，我就成为了开源软件的倡导者和使用者。我真的很高兴能够在 IONOS 以某种方式将这些东西结合起来，并在内部倡导建立一个更负责任的网络。

约翰·T.

很高兴听到这个消息，妮可·斯科特（妮可·斯科特）！您和西蒙·摩根是如何合作的？

西蒙·摩根

约翰·T：我的老板在妮可之前的一份工作中认识了她。在一次采访中，出现了互联网自由的话题，我们（IONOS）很乐意参与其中。然后我协调了我们对 Nicole 项目的支持和参与。主要是因为我对这些主题非常热衷并在我们公司内倡导它们。作为一名营销人员，与真正的视频记者一起工作对我来说是非常有趣和很棒的学习经历。

锡德拉

嗨，妮可·斯科特（Nicole Scott）和西蒙·摩根！欢迎来到 HackerNoon slogging 频道。很高兴您来到这里，并感谢您触及与 HackerNoon 精神非常接近的主题。很高兴能介绍您的我们平台上的系列。我的问题是，您对 ICCAN 和常规治理/控制机制之外的网络（深层网络和暗网）有何看法？

西蒙·摩根

锡德拉，哇，很难回答的问题。我认为我对这个话题还没有深入到有一个清晰的认识。但也许我可以这样说：我认为超越监管的网络领域发挥着重要作用。是的，你会得到所有不好的东西，比如交易非法商品或促进犯罪，但另一方面，像 Tor 网络这样的东西是任何组织都无法触及的空间。任何组织（无论他们今天的工作有多好）都可能在某一时刻开始只为某一群体而不是所有人的利益行事。因此，它为通信系统提供了一种平衡，当其他事情失败或受到限制时，这种平衡就变得至关重要。

可能存在一种情况，例如，一个国家的公民在沟通或进行任何金融交易方面与世界其他地区隔绝。也许去中心化系统可能是保护个人一些基本权利的唯一方法，例如能够与任何他们想要的人自由交流和参与贸易。

换句话说，消除一切可能不好或不好的东西并不一定会带来一个更美好的世界。今天的情况可能会立即发生变化，然后受影响的人们需要选择和替代方案，而不是依赖政府或组织的决定来为他们的最佳利益行事。

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你好，妮可·斯科特 (Nicole Scott)，自 2006 年以来，您如何看待新闻业的变化？您认为其中有多少是由于互联网的持续崛起造成的？

妮可·斯科特 (Nicole Scott)

Jose Hernandez 互联网从根本上改变了企业的运营方式。尽管脊椎按摩师可以在没有网站的情况下调整客户，但搜索算法极大地影响了他们的数字可发现性和实践发展。



新闻业与任何商业都一样。它随着时代而改变，访问的民主化意味着每个人都可以成为出版商，但新闻标准是可选的。有影响力的文化将个人真相变成了新闻真相。这不仅与技术有关，还与围绕技术发生的文化转变有关。

西蒙·摩根，太棒了！您最喜欢的科技趋势是什么？

约翰·T.

西蒙摩根伟大的合作！您在互联网自由范围内属于哪一边？专业 DAO？

西蒙·摩根

约翰·T：我想说，为了能够采取强硬立场，我还有很多东西需要学习。我在其他回应中试图表达的是，我相信去中心化方法是对传统方法的重要制衡。因为几乎没有任何组织能够始终以所有人的最佳利益为出发点。除此之外，我对 DAO 也有一些担忧，因为它并不总是 DAO——没有受到少数人为自己利益行事的影响的风险。唯一不同的是，这些人将永远默默无闻。对于传统组织来说，尽管可能存在缺陷，但仍然有适当的法律体系和流程。换句话说，我可以起诉他们。对于无名无名的群体来说，一旦出现问题，后果可能是可怕的。因此，目前我并不提倡任何方法或意识形态，但我提倡数字素养。我们需要更多的人了解双方的利弊，因为大多数人不了解！除此之外，我更多地将自己视为开源倡导者，这也回答了 Mónica Freitas 的问题。

我刚刚从 FOSDEM 回来，主要讨论的是开源的未来。我们面临着年龄问题，以及大型科技公司依靠免费贡献而没有给予足够回馈的问题。这种情况需要改变，特别是随着法学硕士的激增以及越来越多的开源项目成为单一供应商节目，这可能会在一夜之间改变他们的许可并导致他们的项目关闭。

本次 AMA 就到此结束。感谢妮可·斯科特（Nicole Scott）和西蒙·摩根的宝贵时间和周到的回答！期待看到您接下来会做什么！



