Liberté sur Internet et démocratie numérique avec Nicole Scott et Simon Morgon

Dans cette AMA, nous discutons de qui contrôle Internet, de l'impact de l'infrastructure physique d'Internet sur notre liberté en ligne, si notre liberté en ligne perçue nous rend complaisants, et de tout ce qui touche au domaine de la démocratie numérique et de la liberté sur Internet, vraiment !

Rencontrez nos invités - Nicole Scott est une journaliste vidéo de pointe, une motrice d'idées et une femme dans le domaine de la technologie depuis 2006. Elle est une journaliste qui se concentre sur la découverte de l'innovation, de l'avenir de la mobilité, des énergies renouvelables et de l'électronique grand public. Elle a commencé sa carrière à New York et a décidé après quelques années de s'installer là où les décisions technologiques étaient prises. Elle a déménagé à Taipei, Taiwan pendant 9 ans. En tant que co-fondatrice du site Web technologique allemand et anglais, Mobile Geeks a partagé son expérience directe dans l'identification des tendances technologiques. En 2021, elle a produit un documentaire primé intitulé Discovering Hydrogen et a été productrice de segment pour Beyond Innovation de BloombergTV Global.



Nicole sera également rejointe par Simon Morgan, un spécialiste du marketing dirigeant toutes les activités marketing pour les utilisateurs professionnels comme les développeurs ou les experts informatiques chez IONOS.



Ce fil de discussion Slogging de Mónica Freitas, Nicole Scott (Nicole Scott), John T., Valentine Enedah, David Smooke, Asher Umerie, Adrian Morales, Simon Morgan, Sidra et Jose Hernandez a eu lieu sur la chaîne officielle #amas de slogging et a été édité pour lisibilité.

Salut Nicole Scott (Nicole Scott) ! Merci de vous joindre a nous!

Pouvons-nous commencer cette AMA en vous demandant de nous parler un peu de vous ? Et votre parcours professionnel ? Qu’est-ce qui a apporté à la technologie ?

Nicole Scott (Nicole Scott)

J'ai fait mes débuts en tant que journaliste technique en 2006, couvrant les infrastructures de télécommunications et je faisais des critiques de smartphones avant l'iPhone !!



Il y a en fait un article sur Engadget pour leur série Growing up Geek à l'époque ! https://www.engadget.com/2012-02-24-growing-up-geek-nicole-scott.html

Nicole Scott (Nicole Scott)

Oui... ça me date vraiment, le premier site que j'ai cofondé s'appelait Netbook News ! Évidemment, cela a dû changer et cela a évolué vers Mobile Geeks qui est maintenant fermé. Je l’ai vendu à cause de Covid et je suis devenu producteur de télévision mondial pour une émission sur Bloomberg intitulée Beyond Innovation.

John T.

Bonjour Nicole Scott (Nicole Scott), ravie de vous rencontrer ! Que pensez-vous du web3 et de la démocratisation de tous les espaces Internet ? Et les DAO d’ailleurs. Faites-vous partie de l’équipe de la décentralisation ?

Nicole Scott (Nicole Scott)

John T. J'adore ça !



Je suis partisan des réseaux décentralisés, mais je ne pense pas que la technologie telle qu'elle existe aujourd'hui soit prête à être généralisée. Il espère beaucoup que cela résoudra de gros problèmes tels que la censure, la propriété des données et l’accès inégal aux ressources. En supprimant les intermédiaires et en créant des systèmes sans confiance, le Web3 peut conduire à un Internet plus inclusif et ouvert. Mais je pense qu’il doit y avoir des solutions différentes/meilleures/pas encore pensées pour la manière dont nous procédons à cette démarche.



Nouvelles technologies ou inévitables, mais nous ne pouvons pas briser complètement le système... j'ai pensé que ce serait bien d'avoir une réinitialisation, je ne suis pas pour l'anarchie ! haha

Tout un voyage ! De journaliste à producteur de télévision et co-fondateur, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la production ? Avez-vous encore une place pour le journalisme aujourd’hui ?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Mónica Freitas À propos des évolutions de carrière... J'adore le journalisme ! Et aujourd'hui, je serai le premier à admettre que mon industrie est en panne. Il était si difficile de maintenir un média indépendant alors que les entreprises demandaient tant de compromis en matière d’intégrité. Chapeau bas à Hackernoon pour avoir réussi à surmonter la consolidation médiatique survenue pendant le covid. J'ai en fait vendu mon site Web allemand à une entreprise américaine qui ne pouvait évidemment pas le faire fonctionner ! C'est une histoire similaire à ce qui est arrivé à de nombreux blogs technologiques au cours des deux dernières années.



J'ai vraiment de la chance d'être indépendant, d'être le producteur principal d'une émission télévisée diffusée sur Bloomberg TV dans le monde entier et de pouvoir suivre les normes journalistiques de Bloomberg. Je me sentais découragé par ce qui se passait en ligne et j'avais besoin de sentir que le journalisme avait des normes.



Ce qui est génial, et je sais que j'ai tellement de chance et que je suis dans une position unique. Est-ce qu’entre les saisons, je travaille avec de GRANDES marques comme Ionos sur des séries de contenu comme celle-ci. Ils avaient l'impression que c'était une conversation qu'il fallait avoir... et ils ont raison, c'est une discussion tellement importante. Ils ont eu une idée et m'ont laissé un espace éditorial pour raconter cette histoire. Ils étaient vraiment favorables à l’idée de participer à une discussion honnête menée par les personnes que j’ai interviewées. Je les laisse raconter leurs histoires et les intégrer dans cette série !

Nicole Scott (Nicole Scott) Incroyable !

Quelles sont les tendances technologiques émergentes qui, selon vous, auront un impact significatif sur la démocratie numérique et la liberté sur Internet dans les années à venir ?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Valentine Enedah Uff, il y en a tellement d’intéressants ! ok..top 3 ! 🙃



Web5 est celui que j'évoque dans la série. La commodité du Web2 et la promesse décentralisée du Web3. Est-ce du marketing, peut-être, mais c'est ce genre de réflexion que nous devrons adopter vers un monde où la confidentialité et la propriété en ligne sont moins axées sur les profits des entreprises et plus bénéfiques pour le citoyen moyen.



Monnaie numérique et monnaies numériques des banques centrales : Je pense qu'il est important d'appeler spécifiquement les CBDC parce que nous avons besoin des structures économiques mondiales pour faire ce pas. Les monnaies numériques et les CBDC peuvent avoir un impact sur l’inclusion financière et créer de nouvelles opportunités de transactions en ligne, remodelant potentiellement les structures économiques et promouvant la liberté financière. Pour placer les choses dans une perspective mondiale, le défi primordial pour l’avenir est d’intégrer les 1,4 milliard d’adultes non bancarisés dans le monde dans le système financier. Selon la Banque mondiale, cela signifie exploiter les paiements numériques, car un tiers des adultes dans le monde continuent de recevoir des prestations de l’État en espèces ou par des méthodes autres que le prélèvement automatique. Nous avons la chance de créer un système inclusif basé sur la monnaie numérique et les CBDC, il est facile de voir des frères crypto qui oublient que c'est vraiment l'intérêt de cette technologie.



Pas de Blockchain, mais une technologie qui rend la blockchain accessible sur mobile. Une blockchain, c'est énorme ! En taille de téraoctets, nous avons besoin d’un moyen pour pouvoir y accéder facilement. Nous attendons tous les blockchains ah ha moment ! Pour moi, c'est ce que je regarde. Une fois que nous aurons compris comment rendre l’utilisation de la blockchain plus facile sur tous les types de technologies, alors les cas d’utilisation les plus meurtriers viendront !

John T.

Nicole Scott (Nicole Scott) Je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point : je ne pense pas qu'une décentralisation complète soit possible à l'heure actuelle en tant que seule forme de Web. Pouvez-vous développer le point de la censure ? Comment pensez-vous que la technologie peut aider à la réduire ou à l’éliminer ? De plus, l’IA est importante en ce moment, on la voit partout mais surtout dans l’écriture. Devrions-nous ouvrir les portes à l’IA pour co-écrire ou protéger la copie originale et les auteurs ? Et cela a-t-il un sens compte tenu de la croissance continue de l’utilisation de l’IA ?

Nicole Scott (Nicole Scott)

John T. Les protocoles de communication décentralisés, comme les systèmes de messagerie basés sur la blockchain ou les plateformes de médias sociaux décentralisées, peuvent permettre aux utilisateurs de communiquer sans craindre une censure centralisée. *toux...X C'est un gros problème.



Pour moi, en Occident, nous avons l'illusion d'avoir la liberté en ligne, mais en réalité, elle est contrôlée par les entreprises. Nous avons besoin que les entreprises travaillent avec les gouvernements pour trouver une voie à suivre qui protège notre vie privée. Pour l’instant, nous pouvons faire intervenir la technologie open source pour au moins fournir une voie plus démocratique aux technologies de base. C'est un début.



Quant à l’IA, le journalisme est en danger à 100 % ! C'est drôle, je ne l'ai pas répertorié comme une technologie révolutionnaire. J'ai dû réfléchir au pourquoi. Je suppose que c'est parce que nous sommes plus d'un an après ChatGPT et que cela fait partie de mes flux de travail. Est-ce que je l'utilise pour faire des résumés ? Oui, est-ce que je l'utilise pour le brainstorming ? Absolument. ChatGPT est un excellent partenaire d'écriture. Est-ce que je l'utilise pour rédiger mes articles ? Non, mais c'est parce que j'ai tendance à écrire uniquement des longs métrages et que cela doit être dans ma voix. Là où cela m'a permis de réduire de moitié mon temps, c'est la création de packs d'arrière-plan pour les hôtes de Beyond Innovation. Ils ne sont pas publics et je reçois maintenant Chatgpt pour rédiger des résumés d'articles que je souhaite qu'ils lisent en guise de référence. Cela m'a pris du temps de 2 heures par paquet à 1 heure et demie. Je dois souvent en avoir 8 à 10 à la fois, donc c'est énorme et il n'y a aucune perte de qualité.



Je pense que beaucoup de journalistes vont perdre leur emploi et beaucoup l'ont fait. Personnellement, je ne suis pas inquiet. Je suis devenu un journaliste qui effectue des recherches approfondies et des entretiens avec des experts. MAIS, en tant que personne qui dirigeait des sites Web pendant des années, la façon dont Internet évoluait était une perte de nouvelles, donc je peux vraiment comprendre pourquoi de nombreux sites remplacent leurs rédacteurs par l'IA. Doivent-ils payer quelqu’un pour réécrire 3 articles en un seul et ajouter une ligne d’opinion ? Non. L’IA peut faire cela parce que ce genre d’histoires est trop courante. Est-ce l’actualité dont Internet a besoin ? Non? La publication est-elle problématique en ce moment et difficile ? Absolument!



Cela nous amène à la question de Mónica Freitas. Pourquoi est-il si difficile de publier ? Quelques raisons et je blâme Google. J'ai donc diffusé gratuitement la bannière Mobile Geeks, à moins qu'il ne s'agisse d'une campagne sponsorisée par une marque que j'avais signée directement. Je pense que c'est aussi le modèle de HackerNoon si je ne me trompe pas. C'est la meilleure façon de le faire, à mon avis. Les sites qui ont généré des impressions de bannières publicitaires sont sur une voie qui mène à des titres clickbait pour augmenter les chiffres afin que vous puissiez gagner de l'argent grâce aux bannières publicitaires. Faisant également des choses louches qui actualisent la page si elle est ouverte dans un onglet, des amis me l'ont suggéré plusieurs fois... 😒



Même si je n'ai pas utilisé le système de bannières pour la monétisation, il est devenu plus difficile de trouver des sponsors qui valorisent le journalisme et ont commencé à demander de l'authenticité. En tant qu'ancien YouTuber à succès, je peux vous dire que les influenceurs croient que leur opinion personnelle relève du journalisme parce que c'est ce qu'ils croient être vrai. C’est ce que les marques ont commencé à attendre de sites dotés d’intégrité journalistique et je disais non aux accords, même lorsque j’avais besoin d’argent, mais ces dernières années, il est devenu de plus en plus difficile de dire non. Et les marques peuvent intimider pour obtenir ce qu’elles veulent. Ce n'est pas sympa.

Salut Nicole Scott (Nicole Scott) Merci d'avoir pris le temps d'AMA ici. En cherchant à savoir qui contrôle Internet : comment pensez-vous que l'hébergement peut devenir moins un marché oligarchique ? C'est un peu décourageant de voir de plus en plus de projets décentralisés se lancer et ensuite de voir sous le capot que c'est le même vieux AWS/GCP/MSFT/etc. Il s’agit vraiment d’un marché qui favorise l’échelle/l’infrastructure existante en tant que service naturel et prix. Et IONOS propose-t-il/supporte-t-il/explore-t-il des technologies d'hébergement peer-to-peer ou alternatives/excitantes ? Je ne peux pas offrir un site/une application/une expérience numérique sans hébergeur, je suis donc curieux de savoir comment cela se déroule à partir de là pour le visiteur.

Nicole Scott (Nicole Scott)

David Smooke J'ai abordé l'un de ces sujets dans la série de contenu ! La promotion de la réglementation est un domaine dans lequel IONOS est actif. L'ICANN est l'organisation dirigeante. L'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) est une organisation à but non lucratif chargée de coordonner et de gérer le système mondial de noms de domaine (DNS) et les adresses de protocole Internet (IP) pour garantir le fonctionnement stable et sécurisé d’Internet. IONOS est actif au sein de cette organisation qui a effectivement une approche multi-acteurs. S'engager dans des discussions réglementaires et plaider en faveur de politiques favorisant la concurrence et l'innovation peut contribuer à un marché de l'hébergement plus ouvert et plus équitable. En dehors de cela, cela impliquerait également de soutenir des réglementations qui empêchent les pratiques anticoncurrentielles et favorisent des règles du jeu équitables.



IONOS a aussi une histoire avec les technologies open source ! Et Makrus Noga, leur CTO, qui a rejoint IONOS directement depuis SUSE Linux !



L'utilisation de technologies open source dans le secteur de l'hébergement peut atténuer la nature oligarchique du marché en favorisant la concurrence, l'innovation et la collaboration communautaire. L'adoption de solutions open source permet aux hébergeurs de proposer des services diversifiés et encourage des pratiques transparentes. Les avantages en matière de sécurité et la rentabilité de l’open source supposent de contribuer à un paysage d’hébergement plus inclusif et compétitif.



Ce n'est pas facile de se mesurer à de tels mastodontes, mais je pense qu'être une entreprise allemande est un gros avantage. Le pays est un tel défenseur des droits des citoyens, je pense que cela se voit à leur service !

Nicole Scott (Nicole Scott) C'est fascinant ! C'est formidable de voir vos idées sur ces technologies émergentes. Il semble que vous vous concentriez vraiment sur les impacts sociétaux potentiels et sur l'importance de l'accessibilité. Comment envisagez-vous ces avancées qui façonneront notre vie quotidienne dans un avenir proche ?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Valentine Enedah je le suis ! Pas des gens dont j'ai le cœur saignant ! haha C'est en fait juste mon point de vue selon lequel la technologie devrait avoir pour objectif l'amélioration de la société. Nous sommes à un point technologique où nous devrions prendre du recul et poser ces questions. Des écoles comme Stanford commencent enfin à recommander des cours sur les implications de la technologie, offrant ainsi aux fondateurs une base plus solide afin que leurs entreprises technologiques n'aient pas d'implications sociétales négatives.



Les technologies grand public ont de nombreuses implications négatives qui étaient totalement involontaires. Qui aurait pensé que la création d'un défilement infini contribuerait à des problèmes de santé mentale, à une surcharge d'informations et à un manque de contrôle des utilisateurs sur la consommation de contenu ?



Honnêtement, j’espère que dans un avenir proche, nous aurons une réglementation autour de l’IA. Bizarrement, je pense que ce qui est arrivé à Taylor Swift a poussé la réglementation de l’IA davantage dans le courant dominant. Je pense donc que nous allons voir un certain consensus autour de lignes directrices qui, je pense, seront quelque peu homogènes à l'échelle mondiale.



DeFi ou finance décentralisée (la monnaie numérique et les monnaies numériques des banques centrales sous ce parapluie auront un impact plus important sur les pays en développement que sur les pays développés qui ne l'utilisent actuellement que pour ce que je pense être une génération de richesse inutile. Cela pourrait donc ne pas être aussi visible en Occident. marchés à court terme, mais cela concernera une grande partie du monde.

Nicole Scott (Nicole Scott) partageriez-vous votre chaîne YouTube ? C’est énorme – vous avez fait beaucoup de grandes choses dans des domaines aussi différents. L'ensemble de votre parcours professionnel constituerait une excellente étude de cas sur la manière dont le journalisme peut être adapté à différents médias - et comment il doit réellement s'adapter. Cela m'amène à la question : comment pensez-vous que toutes les avancées technologiques que nous avons vues peuvent soutenir les individus et les publications indépendantes ? Sommes-nous condamnés à tomber aux mains des grandes entreprises, ne serait-ce que pour avoir une voix et un impact sur l'industrie de l'information, ou pensez-vous que la décentralisation peut renforcer l'individualité ?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Mónica Freitas C'est l'espoir que la décentralisation puisse aider à sauver les voix individuelles et nous accorder une plus grande autonomie et un plus grand contrôle sur le contenu que nous créons en ligne. Qu'il s'agisse d'une maman de hockey partageant le contenu de sa superstar ou de sites Web faisant du bon journalisme. Si nous prenons du recul, c’est pourquoi les infrastructures sont importantes. L’endroit où le site Web héberge son contenu et l’emplacement des serveurs sont de plus en plus importants pour les publications. La gouvernance du contenu désigne la gestion stratégique et le contrôle du contenu numérique tout au long de son cycle de vie, garantissant la cohérence, la conformité et l'alignement avec les objectifs de l'organisation et désormais avec les réglementations gouvernementales.



Des pensionnaires sont affichés sur notre Internet sans frontières, ce qui pose problème. La façon dont ces règles sont créées pourrait avoir un impact sur la façon dont les sites Web peuvent monétiser. Nous constatons déjà que les services ne sont pas disponibles en dehors de leur pays d'accueil (BBC Player). Mais nous avons dépassé le droit d'auteur et les pays commencent à se poser des questions plus profondes, comme ce qui est acceptable sur les sites Web hébergés dans notre pays (.de pour l'Allemagne, .ca pour le Canada, .es pour l'Espagne, etc.)



À l’heure actuelle, les plateformes de médias sociaux exercent un contrôle considérable sur la gouvernance du contenu. Et c'est là que se situe généralement la façon dont les sites Web créent du contenu, même si ce n'est pas là que le contenu est hébergé, c'est souvent de là que le trafic provient et est partagé.



C'est en fait ce qui rend ce slack ama plutôt cool 🙂



Oh et vous avez demandé ma chaîne YouTube... mdr J'ai vendu les sites Web et la chaîne YouTube vers le début de Covid. Voici une de mes vidéos quelques années avant ma vente. 🙃 c'est comme il y a toute une éternité. Les choses ont beaucoup changé, c’est pourquoi j’ai voulu passer à autre chose. Plus de 10 ans en tant que YouTuber suffisaient, et les choses étaient également très différentes lorsque j'ai commencé il y a 15 ans. Il est devenu évident qu’une vidéo réussie avait une formule et, honnêtement, la technologie grand public est devenue hautement prévisible.

John T.

Merci pour votre réponse réfléchie Nicole Scott (Nicole Scott) ! En reliant vos pensées à votre propre question suggérée, qui contrôle Internet ?

John T. excellente question, elle rejoint très bien celle de David Smooke.

Nicole Scott (Nicole Scott)

John T. Ce que j’ai découvert de réconfortant, c’est qu’il n’existe pas une seule entreprise ou un seul gouvernement qui contrôle Internet.



C'est une combinaison. Apprendre que l'ICANN a une approche multipartite pour réglementer les noms et numéros attribués à Internet (adresses IP, identifiants de pays DNS comme .de, .ca, .tech .com). Que les gouvernements, les citoyens privés et les entreprises comme IONOS aient une place à la table pour créer un consensus sur la façon dont les choses avancent.



En fait, je parle à l'ICANN et à l'IETF, le groupe de travail sur l'ingénierie Internet qui réglemente les protocoles Internet dans l'épisode 2. Qui gouverne réellement Internet ?



Les gouvernements jouent un rôle, et c’est là que nous devons rester vigilants pour que leur contrôle ne soit pas excessif.



Nous avons besoin d'eux pour garantir que les entreprises ne soient pas autorisées à avoir des monopoles qui seraient mauvais pour les consommateurs en raison du manque de concurrence et qui rendraient les services nuls. Nous avons de nombreux exemples montrant comment les monopoles conduisent également à des atteintes excessives à la vie privée.



Il est réconfortant de savoir que de nombreuses personnes prennent des décisions et, grâce à cela, nous avons l’espoir de garder les entreprises et les gouvernements sous contrôle.



Mais là encore, je suis une fille au verre à moitié plein !

Nicole Scott (Nicole Scott) C'est tellement perspicace.

Avez-vous vu des initiatives ou des projets prometteurs qui répondent déjà à ces problèmes ou œuvrent à un changement positif dans la technologie ? Je suis toujours à la recherche d'exemples inspirants !

Nicole Scott (Nicole Scott)

Valentine Enedah Honnêtement, à peu près tout ce dans quoi la fondation Mozilla est impliquée est formidable. Ils ont toujours pris le pouls de ce qui doit être protégé grâce à nos libertés en ligne. De plus, si vous voulez vous sentir inspiré, Cory Doctorow est un bon baromètre pour savoir quand quelque chose ne va pas et à quelles initiatives vous devriez participer.



Je sais que cela ne répond pas à votre question, mais si je cherchais, c'est par là que je commencerais. C’est drôle comme les endroits où j’allais me sont venus à l’esprit avant les programmes réels !

C'est difficile pour toute publication indépendante. Pourquoi pensez-vous que l’industrie connaît autant de difficultés ?



De plus, à partir de votre vaste expérience, quelles tendances technologiques vous intéressent le plus et lesquelles, selon vous, deviendront un élément essentiel du Web ? Nicole Scott (Nicole Scott)

Nicole Scott (Nicole Scott)

En fait, si j'étais vous, j'aurais l'impression que c'est le moment idéal pour entrer dans l'industrie ! Il y a beaucoup d'incertitude. Correct. Mais chaque fois qu’il y a transition, il y a une opportunité. Lorsque j'ai lancé mon premier site Web, c'était 4 mois après que 10 000 journalistes à travers l'Amérique du Nord avaient perdu leur emploi. Je ne suis pas un grand journaliste, mais je savais que la façon dont les choses fonctionnaient n'était pas celle qui allait se passer.



J'ai donc lancé un blog technologique et désormais, les blogs technologiques sont la norme en matière d'actualité. Mais maintenant, c'est eux qui posent problème parce qu'ils n'ont pas de normes. Quand j'ai commencé, j'avais une intégrité journalistique sur un blog qui était 10 fois plus rapide que n'importe quel nouveau média traditionnel.



Il existe désormais des opportunités de faire du bon travail dans de nouveaux formats. Pour moi, où j’en suis dans ma carrière, c’est la décision qui a le plus de sens.



Je pense que Sophia Smith Galer est le meilleur exemple d'une jeune journaliste qui a trouvé un créneau d'expertise et l'a transformé en un canal de micro-apprentissage réussi qui a alimenté sa carrière de journaliste. C'est essentiellement pour elle que j'ai tiktok (même si je suis plus actif sur Insta), elle m'a fait réaliser que le journalisme TikTok est un genre que je peux respecter.

https://www.tiktok.com/@sophiasmithgaler

https://www.instagram.com/sophiasgaler/?hl=fr



Quand je regarde tous ceux qui travaillent dans l'industrie depuis aussi longtemps que moi, c'est parce qu'ils sont toujours à l'écoute du marché et s'adaptent rapidement.



Selon les mots de Sun Tzu « Au milieu du chaos, il y a aussi des opportunités »



De nombreux journalistes qui n'auraient probablement pas dû avoir d'emploi perdent leur emploi. Désolé de le dire, ce n’est pas parce que vous savez écrire que vous devez être journaliste. Ceux qui resteront auront leur niche et l’industrie évolue et a besoin de quelque chose de nouveau. Ce n’est probablement jamais un meilleur moment pour participer !

Asher Umerie

Bonjour Nicole Scott (Nicole Scott) Jusqu'à présent, vous avez partagé quelques idées réfléchies. Merci!



Plus tôt, en réponse à la question de Valentine Enedah sur les technologies émergentes qui auront un impact sur la démocratie numérique, vous avez évoqué le Web5, une technologie qui fusionnera « la commodité du Web2 et la promesse décentralisée du Web3 ». Pourriez-vous développer un peu plus ce sujet ? On pourrait se demander comment la promesse décentralisée du Web3 peut être respectée côte à côte avec les éléments Web2.

Nicole Scott (Nicole Scott)

Asher Umerie Le concept était si nouveau que toutes les personnes que j'ai interviewées n'en avaient pas entendu parler ! mdr



Web3 stocke les données sur des solutions de réseau public telles que Filecoin ou InterPlanetary File System (IPFS), Web5 permet aux utilisateurs de stocker et de contrôler leurs propres données avec des nœuds Web décentralisés. Le framework Web5 n'utilise pas non plus de contrats intelligents ou de jetons pour fonctionner comme le fait Web3.



Web5 utilise le Bitcoin Lightning Network, un protocole de paiement de couche 2 fonctionnant sur la blockchain principale du Bitcoin. Cela permet une fonctionnalité réseau rapide sans compter sur des jetons, des frais de transaction, des validateurs de confiance ou des mécanismes de consensus supplémentaires.



L'utilisation de ce protocole facilite une infrastructure peer-to-peer de serveurs personnels, réduisant ainsi la gouvernance centralisée. Le concept du Web décentralisé me semble être un retour à l'ère de l'an 2000, avec des services comme BitTorrent, qui illustre le succès des systèmes open source peer-to-peer pour le partage de fichiers, un peu comme le Napster original l'a fait pour la musique, quoique illégalement.



J'ai interviewé Angie Jones de TBD à propos du Web5 ! Certaines parties de son interview apparaissent au début de l'épisode 4 car ils travaillent activement avec leur communauté de développeurs pour activer le Web5.



Voici un lien vers la page explicative Web5 de TBD .



Simon Morgan merci de nous rejoindre !!!

Excellent point, Nicole Scott (Nicole Scott) ! Je pense que votre réponse est liée à ces questions :

Le fait que les internautes chinois sachent que leur Internet n’est pas gratuit les rend-ils plus avertis en matière de numérique ? Notre perception de liberté en ligne nous rend-elle complaisantes ?



Selon vous, dans quelle mesure la censure en ligne affecte-t-elle les progrès technologiques, voire pas du tout ?

Adrian Morales

Bonjour, Nicole Scott (Nicole Scott) ! En tant que journaliste chevronné qui a parlé dans cette AMA de la façon dont l'industrie est brisée à certains égards, avez-vous des conseils pour les journalistes ou écrivains en herbe qui pourraient se sentir découragés d'essayer de percer dans une industrie qui semble un peu fragile ces jours-ci. ?

Simon Morgan

Salut David Smokee

Merci, vous soulevez une excellente question. Bien que je ne sois pas la meilleure personne pour parler de notre feuille de route technique (IONOS), je suis tout à fait d'accord avec votre vision selon laquelle l'IaaS est un espace très oligarchique.

Je pense qu’il est juste d’admettre que nous ne disposons pas à l’heure actuelle de « technologies révolutionnaires » susceptibles de perturber la dynamique du pouvoir du marché. Mais nous nous considérons vraiment comme une alternative aux grandes technologies, en particulier pour les entreprises de taille moyenne. Quelques exemples sont une tarification plus équitable, la conception de SLA basée sur les exigences du client et un engagement à utiliser et à proposer des technologies open source (par exemple Nextcloud, MariaDB, Alma Linux, développement du noyau). Nous jouons un rôle actif dans le sponsoring et le co-développement de CMS open source comme Typo3, Joomla. Puisque nous venons d'un milieu d'hébergement de masse plus traditionnel, il reste encore beaucoup de travail à faire dans le cloud, l'espace IaaS.

Un petit aperçu que je peux donner est que nous discutons activement d'alternatives open source ou plus favorables aux technologies de virtualisation dominantes. Quelque chose comme ça pourrait éviter à nos clients d'être enfermés dans des engagements de licence exorbitants de la part de certains fournisseurs que je ne veux pas mentionner directement 🙂

Les solutions gérées d’IA/ML seraient un autre domaine dans lequel nous voyons très bien le risque de resserrer l’emprise des grandes technologies. Ceci est très pris en compte dans notre feuille de route produit dans cet espace.

Nicole Scott (Nicole Scott) C'est génial ! La Fondation Mozilla et Cory Doctorow sont incontestablement des leaders dans la défense des libertés en ligne et dans la sensibilisation à des questions importantes. C'est cool d'entendre que vous faites confiance à leur jugement et que vous les considérez comme des sources d'inspiration. Merci d'avoir partagé! Si jamais vous tombez sur des initiatives ou des programmes intéressants, j'aimerais aussi en entendre parler.

Excellent point, Nicole Scott (Nicole Scott) ! Je pense que votre réponse est liée à ces questions :

Le fait que les internautes chinois sachent que leur Internet n’est pas gratuit les rend-ils plus avertis en matière de numérique ? Notre perception de liberté en ligne nous rend-elle complaisantes ?



Selon vous, dans quelle mesure la censure en ligne affecte-t-elle les progrès technologiques, voire pas du tout ?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Mónica Freitas Le fait que les internautes chinois sachent que leur Internet n'est pas gratuit les rend-ils plus avertis en matière de numérique ? Notre perception de liberté en ligne nous rend-elle complaisantes ?



Les internautes chinois sont 100 % plus avertis en matière de numérique ! Ils sont moins attachés aux applications et évoluent rapidement vers de nouveaux services. Le fait est qu’une grande partie de la population âgée doit utiliser des applications pour de nombreuses tâches quotidiennes. Ce qui rend une plus grande partie de leur population compétente en matière de numérique.



Sachant que de nombreux sites sont bloqués et que la propagande est une part reconnue du paysage médiatique, qui est une réalité partout. Je pense que notre perception de liberté en ligne à 100 % nous rend complaisants !



La censure en ligne affecte les avancées technologiques, c'est particulièrement évident dans le domaine du référencement. J'ai interviewé Lily Ray, l'une des plus grandes expertes en référencement au monde, sur l'impact du référencement. Dans , il explique un peu comment le référencement peut avoir un impact sur la façon dont les résultats apparaissent. Ce que les gens peuvent trouver aura un impact sur ce qu’ils pensent d’un sujet.



Ce sont les algorithmes utilisés par Google et les autres navigateurs qui évoluent ainsi que les tactiques qui les entourent.

Simon Morgan Pouvez-vous nous parler un peu de vous et de votre parcours avec la technologie ?

Simon Morgan

Mónica Freitas bien sûr, j'aurais dû le faire plus tôt 🙂 Eh bien, je suis spécialiste du marketing de profession et je dirige toutes les activités marketing pour les utilisateurs professionnels comme les développeurs ou les experts informatiques chez IONOS. Mon amour pour la technologie a commencé dès mon plus jeune âge, lorsque je suis devenu obsédé par la mise à niveau et la réparation de PC. À un moment donné, j'ai essayé de faire fonctionner Linux sur mon ordinateur alors qu'il fallait encore plus de 20 disquettes pour l'installation. Depuis, je suis devenu un défenseur et un utilisateur des logiciels open source. Je suis vraiment heureux de pouvoir combiner ces éléments chez IONOS et de plaider en interne pour la construction d'un Web plus responsable.

John T.

C'est bon à entendre, Nicole Scott (Nicole Scott) ! Comment vous et Simon Morgan en êtes-vous venus à collaborer ?

Simon Morgan

John T. Mon patron connaissait Nicole grâce à l'un de ses emplois précédents. Lors d'une discussion de rattrapage, le sujet de la liberté sur Internet a été abordé et nous (IONOS) serions ravis de participer à cette conversation. J'ai ensuite coordonné notre accompagnement et notre engagement sur le projet de Nicole. Principalement parce que je suis passionné par ces sujets et que je les défends au sein de notre entreprise. Ce fut très amusant et une excellente expérience d'apprentissage pour moi en tant que spécialiste du marketing de travailler avec un vrai journaliste vidéo.

Sidra

Bonjour, Nicole Scott (Nicole Scott) et Simon Morgan ! Bienvenue sur la chaîne de slogging HackerNoon. Heureux de vous avoir ici et merci d'aborder des sujets qui sont vraiment proches de la philosophie de HackerNoon. Ce fut un plaisir de présenter votre séries sur notre plateforme. Ma question est la suivante : que pensez-vous du Web au-delà du domaine de l'ICCAN et des mécanismes de gouvernance/contrôle habituels : le Web profond et le Web sombre ?

Simon Morgan

Sidra, wow, des questions difficiles. Je ne pense pas être suffisamment approfondi sur ce sujet pour avoir une vision claire. Mais je peux peut-être dire ceci : je considère que le domaine du Web, au-delà de la réglementation, joue un rôle important. Oui, vous obtenez toutes les mauvaises choses comme le commerce de marchandises illégales ou la promotion du crime, mais d'un autre côté, des choses comme le réseau Tor sont un espace hors de portée de toute organisation. Et n’importe quelle organisation (peu importe la qualité du travail qu’elle accomplit aujourd’hui) pourrait, à un moment donné, commencer à agir dans l’intérêt d’un seul groupe et non de tout le monde. Il constitue donc un contrepoids à un système de communication qui pourrait devenir essentiel lorsque d’autres éléments échouent ou deviennent restreints.

Il pourrait y avoir un scénario, par exemple, dans lequel les citoyens d'un pays seraient coupés du reste du monde en termes de communication ou d'opérations financières. Et peut-être que les systèmes décentralisés pourraient alors être le seul moyen de préserver certains droits fondamentaux des individus, comme celui de pouvoir communiquer librement et participer au commerce avec qui ils veulent.

En d’autres termes, supprimer tout ce qui pourrait être mauvais ou qui est mauvais ne mène pas nécessairement à un monde meilleur. Les choses telles qu’elles sont aujourd’hui peuvent changer en un instant et les personnes concernées ont alors besoin d’options et d’alternatives au lieu de compter sur les décisions des gouvernements ou des organisations pour agir dans leur meilleur intérêt.

Bonjour, Nicole Scott (Nicole Scott) Comment avez-vous vu l'industrie du journalisme évoluer depuis 2006, et dans quelle mesure pensez-vous que cela est dû à l'essor continu d'Internet ?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Jose Hernández Internet a fondamentalement changé la façon dont les entreprises fonctionnent. Bien que les chiropraticiens puissent ajuster leurs clients sans site Web, les algorithmes de recherche ont un impact considérable sur leur visibilité numérique et la croissance de leur pratique.



Le journalisme est comme n’importe quelle entreprise. Cela a changé avec le temps, la démocratisation de l'accès signifie que tout le monde peut être éditeur, mais les normes journalistiques sont facultatives. La culture des influenceurs a transformé les vérités personnelles en vérités journalistiques. Il ne s’agissait pas seulement de technologie, mais aussi du changement culturel qui s’est produit autour d’elle.

Simon Morgan c'est génial ! Quelle est votre tendance technologique préférée ?

John T.

Simon Morgan super collaboration !!! De quel côté êtes-vous sur le spectre de la liberté sur Internet ? Des DAO pro ?

Simon Morgan

John T. Je dirais que j’ai encore beaucoup à apprendre pour être en mesure d’adopter une position ferme. Ce que j’ai essayé d’exprimer dans mon autre réponse, c’est que je pense que les approches décentralisées constituent un contrepoids important aux approches traditionnelles. Car pratiquement aucune organisation ne peut toujours agir dans le meilleur intérêt de tous. Cela mis à part, j'ai également quelques inquiétudes concernant DAO dans la mesure où ce n'est pas toujours DAO - sans risque d'être influencé par une poignée de personnes agissant dans leur propre intérêt. La seule différence est que ces personnes resteront à jamais inconnues. Avec les organisations traditionnelles, aussi imparfaites soient-elles, il existe toujours des systèmes et des processus juridiques en place. En d’autres termes, je peux les poursuivre. Avec des groupes anonymes et sans visage, lorsque les choses tournent mal, les conséquences peuvent être désastreuses. Donc, pour le moment, je ne défends aucune approche ni idéologie, mais je plaide pour une culture numérique. Nous avons besoin de plus de personnes pour comprendre les avantages et les inconvénients de chaque camp, car la plupart des gens ne le savent pas ! En dehors de cela, je me considère davantage comme un défenseur de l'open source, ce qui répond également à la question de Mónica Freitas.

Je viens tout juste du FOSDEM et les grandes discussions portent sur l'avenir de l'open source en général. Nous avons un problème d’âge et un problème de grandes technologies qui dépendent de contributions gratuites sans redonner suffisamment. Cela doit changer, en particulier avec l'explosion des LLM et de plus en plus de projets open source devenant des émissions à fournisseur unique qui pourraient changer leur licence du jour au lendemain et mettre fin à leur projet.

Et c’est terminé pour cette AMA. Merci, Nicole Scott (Nicole Scott) et Simon Morgan pour votre temps et vos réponses réfléchies ! J'ai hâte de voir ce que vous ferez ensuite !