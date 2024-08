Liberdade na Internet e democracia digital com Nicole Scott e Simon Morgon

Neste AMA, discutimos quem controla a Internet, como a infraestrutura física da Internet afeta a nossa liberdade online, se a nossa liberdade online percebida nos torna complacentes e qualquer coisa no domínio da Democracia Digital e da Liberdade na Internet, na verdade!

Conheça nossos convidados - Nicole Scott é uma videojornalista de ponta, criadora de ideias e mulher na área de tecnologia desde 2006. Ela é uma jornalista focada em descobrir a inovação, o futuro da mobilidade, energia renovável e eletrônicos de consumo. Ela começou sua carreira em Nova York e depois de alguns anos decidiu mudar-se para onde as decisões tecnológicas eram tomadas. Ela se mudou para Taipei, Taiwan, por 9 anos. Como cofundadora do site de tecnologia alemão e inglês, Mobile Geeks, deu sua experiência em primeira mão na identificação de tendências tecnológicas. Em 2021, ela produziu um documentário premiado chamado Discovering Hydrogen e foi produtora de segmento do Beyond Innovation da BloombergTV Global.



Nicole também será acompanhada por Simon Morgan, um profissional de marketing que lidera todas as atividades de marketing para usuários profissionais, como desenvolvedores ou especialistas em TI da IONOS.



Este tópico do Slogging de Mónica Freitas, Nicole Scott (Nicole Scott), John T., Valentine Enedah, David Smooke, Asher Umerie, Adrian Morales, Simon Morgan, Sidra e Jose Hernandez ocorreu no canal oficial #amas do slogging e foi editado para legibilidade.

Olá Nicole Scott (Nicole Scott)! Obrigado por se juntar a nós!

Podemos começar este AMA pedindo que você nos conte um pouco sobre você? E sua jornada profissional? O que trouxe para a tecnologia?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Comecei como jornalista de tecnologia em 2006, cobrindo infraestrutura de telecomunicações e estava fazendo análises de smartphones pré-iPhone!!



Na verdade, há um artigo no Engadget para a série Growing up Geek naquela época! https://www.engadget.com/2012-02-24-growing-up-geek-nicole-scott.html

Nicole Scott (Nicole Scott)

Sim... isso realmente me namora, o primeiro site que fundei chamava-se Netbook News! Obviamente, isso teve que mudar e evoluiu para o Mobile Geeks, que agora está encerrado. Vendi tudo pela Covid e passei a ser produtor de TV global de um programa na Bloomberg chamado Beyond Innovation.

John T.

Olá Nicole Scott (Nicole Scott), prazer em conhecê-la! O que você acha da web3 e da democratização de todos os espaços da Internet? E DAOs, nesse caso. Você está no time da descentralização?

Nicole Scott (Nicole Scott)

John T. Adorei isso!



Sou um defensor das Redes Descentralizadas, mas não acho que a tecnologia tal como está hoje esteja pronta para o mainstream. Tem grandes esperanças de que resolva grandes problemas como censura, propriedade de dados e acesso desigual aos recursos. Removendo intermediários e criando sistemas sem confiança, a web3 pode levar a uma Internet mais inclusiva e aberta. Mas acho que é preciso haver soluções diferentes/melhores/ainda não pensadas sobre como realizar essa mudança.



Novas tecnologias ou inevitáveis, mas não podemos quebrar o sistema completamente...pensei que seria bom fazer um reset, não sou a favor da anarquia! haha

Uma viagem e tanto! De jornalista a produtor de TV e cofundador - o que o fez passar a produzir? Você ainda reserva espaço para o jornalismo até hoje?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Mónica Freitas Sobre as mudanças de carreira...Adoro jornalismo! E hoje serei o primeiro a admitir que minha indústria está falida. Foi muito difícil manter um meio de comunicação independente quando as empresas exigiam tantos compromissos de integridade. Tiramos o chapéu para Hackernoon por superar a consolidação da mídia que aconteceu durante a cobiça. Na verdade, vendi meu site alemão para uma empresa americana que obviamente não conseguiu fazê-lo funcionar! É uma história semelhante ao que aconteceu com muitos blogs de tecnologia nos últimos 2 anos.



Tenho muita sorte de ser independente, de ser o produtor principal de um programa de TV que vai ao ar na Bloomberg TV globalmente e de ter os padrões jornalísticos da Bloomberg para me apoiar. Eu estava desanimado com o que estava acontecendo online e precisava sentir que o jornalismo tinha padrões.



O que é ótimo, e eu sei que tenho muita sorte e estou em uma posição única. É que entre as temporadas eu trabalho com GRANDES marcas como Ionos em séries de conteúdo como esta. Eles sentiram que esta era uma conversa que precisava ser travada... e eles estão certos, é uma discussão muito importante. Eles tiveram uma ideia e me deram um espaço editorial para contar essa história. Eles apoiaram muito o desejo de fazer parte de uma discussão honesta liderada pelas pessoas que entrevistei. Eu os deixei contar suas histórias e as juntei nesta série!

Nicole Scott (Nicole Scott) Incrível!

Quais são algumas tendências tecnológicas emergentes que você acredita que terão um impacto significativo na democracia digital e na liberdade na Internet nos próximos anos?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Valentine Enedah Uff, há tantos interessantes! ok..top 3! 🙃



Web5 é um dos que menciono na série. A conveniência da Web2 e a promessa descentralizada da Web3. Talvez seja marketing, mas é este tipo de pensamento que precisaremos para construir uma ponte para um mundo onde a privacidade e a propriedade online sejam menos focadas nos lucros corporativos e mais benéficas para o cidadão comum.



Moeda Digital e Moedas Digitais do Banco Central: Acho importante chamar a atenção dos CBDCs especificamente porque precisamos que as estruturas econômicas mundiais façam esse movimento. As moedas digitais e as CBDCs podem impactar a inclusão financeira e criar novas oportunidades para transações online, potencialmente remodelando as estruturas económicas e promovendo a liberdade financeira. Para colocar as coisas numa perspectiva global, o desafio global para o futuro é integrar os 1,4 mil milhões de adultos não bancarizados em todo o mundo no sistema financeiro. De acordo com o Banco Mundial, isso significa aproveitar os pagamentos digitais, uma vez que um terço dos adultos em todo o mundo ainda recebe benefícios estatais em dinheiro ou através de outros métodos que não o débito direto. Temos a chance de criar um sistema inclusivo baseado em moeda digital e CBDCs, é fácil ver crypto bros que esquecem que esse é realmente o objetivo desta tecnologia.



Não Blockchain, mas uma tecnologia que torna o blockchain acessível em dispositivos móveis. Um blockchain é enorme! Com terabytes de tamanho, precisamos de uma maneira de acessá-lo facilmente. Estamos todos esperando por blockchains ah ha momento! Para mim, é isso que estou olhando. Assim que pudermos descobrir como tornar o uso do blockchain mais fácil em todos os tipos de tecnologia, então os casos de uso matadores virão!

John T.

Nicole Scott (Nicole Scott) Concordo plenamente com você nesse sentido - não acho que a descentralização completa seja possível agora como a única forma de web. Você pode estender o ponto de censura? Como você acha que a tecnologia pode ajudar a reduzi-lo ou eliminá-lo? Além disso, a IA é grande agora, vemos isso em todos os lugares, mas especialmente na escrita. Deveríamos abrir portas para a IA co-escrever ou proteger cópias e redatores originais? E isso faz sentido com o crescimento contínuo do uso de IA?

Nicole Scott (Nicole Scott)

John T. Protocolos de comunicação descentralizados, como sistemas de mensagens baseados em blockchain ou plataformas descentralizadas de mídia social, podem permitir que os usuários se comuniquem sem medo de censura centralizada. *tosse...X Esse é um grande problema.



Para mim, no Ocidente temos a ilusão de que temos liberdade online, mas na verdade ela é controlada pelas corporações. Precisamos que as empresas trabalhem com os governos num caminho a seguir que proteja a nossa privacidade. Por enquanto, podemos ter a tecnologia de código aberto intervindo para, pelo menos, fornecer um caminho mais democrático para as tecnologias de base. Isso é um começo.



Quanto à IA, o jornalismo está 100% em risco! É engraçado não ter listado isso como uma tecnologia revolucionária. Tive que refletir sobre o porquê. Acho que é porque já estamos mais de 1 ano depois do ChatGPT e isso faz parte dos meus fluxos de trabalho. Devo usá-lo para fazer resumos? Sim, devo usá-lo para brainstorming? Absolutamente. ChatGPT é um ótimo parceiro de redação. Eu uso para escrever meus artigos? Não, mas isso é porque costumo escrever apenas recursos e isso precisa estar na minha voz. Meu tempo foi reduzido pela metade na criação de pacotes de plano de fundo para os anfitriões do Beyond Innovation. Eles não são públicos e agora posso fazer resumos de artigos que quero que eles leiam como pano de fundo. Isso levou meu tempo de 2 horas por pacote para 1-1,5 horas. Muitas vezes tenho de 8 a 10 de cada vez, então isso é enorme e não há perda de qualidade.



Acho que muitos jornalistas perderão o emprego e muitos perderam. Pessoalmente não estou preocupado. Tornei-me um jornalista que faz pesquisas pesadas e entrevista especialistas. MAS, como alguém que administrou sites durante anos, o rumo da Internet era uma agitação de notícias, então realmente posso ver por que muitos sites estão substituindo seus redatores por IA. Eles precisam pagar alguém para reescrever três artigos em um e adicionar uma linha de opinião? Não. A IA pode fazer isso porque esses são os tipos de histórias muito comuns. É dessa notícia que a internet precisa? Não? Publicar é problemático e difícil agora? Absolutamente!



Isto leva à pergunta de Mónica Freitas. Por que publicar é tão difícil? Algumas razões e eu realmente culpo o Google. Então, publiquei banners do Mobile Geeks gratuitamente, a menos que fosse uma campanha patrocinada de uma marca que eu tivesse assinado diretamente. Acho que esse também é o modelo do HackerNoon, se não me engano. Esta é a melhor maneira de fazer isso, IMO. Os sites executados com base em impressões de anúncios em banner estão em um caminho que leva a manchetes indutoras de cliques para aumentar os números para que você possa ganhar dinheiro com anúncios em banner. Também fazendo coisas obscuras como atualizar a página se ela estiver aberta em uma guia, amigos sugeriram isso para mim várias vezes... 😒



Mesmo não tendo usado o sistema de banners para monetização, ficou mais difícil encontrar patrocinadores que valorizassem o jornalismo e passaram a pedir autenticidade. Como ex-YouTuber de muito sucesso, posso dizer que os influenciadores acreditam que sua opinião pessoal é jornalismo porque é o que eles acreditam ser verdade. Foi isso que as marcas começaram a querer dos sites que tivessem integridade jornalística e eu diria não aos negócios, mesmo quando precisava de dinheiro, mas nos últimos anos foi cada vez mais difícil dizer não. E as marcas podem intimidar para conseguir o que desejam. Isso não é legal.

Olá Nicole Scott (Nicole Scott) Obrigado por reservar um tempo para a AMA aqui. Investigando quem controla a Internet - como você acha que a hospedagem pode se tornar um mercado menos oligárquico? É um pouco desanimador ver mais e mais projetos descentralizados sendo lançados e então você vê que nos bastidores é o mesmo antigo AWS/GCP/MSFT/etc. É um mercado que favorece a escala/infraestrutura existente como um serviço natural e um fosso de preço. E a IONOS está oferecendo/apoiando/explorando alguma tecnologia de hospedagem peer-to-peer ou alternativa/excitante? Não é possível oferecer uma experiência de site/aplicativo/digital sem um host, por isso estou curioso para saber como isso funciona para o visitante.

Nicole Scott (Nicole Scott)

David Smokeke Abordei um desses tópicos na série de conteúdo! A defesa regulatória é algo em que a IONOS atua. ICANN é a entidade governante. a operação estável e segura da Internet. A IONOS está ativa nesta organização que, na verdade, tem uma abordagem multilateral. O envolvimento em discussões regulamentares e a defesa de políticas que promovam a concorrência e a inovação podem contribuir para um mercado de alojamento mais aberto e justo. Fora disso, envolveria também o apoio a regulamentações que impeçam práticas anticoncorrenciais e promovam condições de concorrência equitativas.



A IONOS também tem uma história com tecnologias de código aberto! E Makrus Noga, que é seu CTO e veio para o IONOS diretamente do SUSE Linux!



A utilização de tecnologia de código aberto na indústria de hospedagem pode mitigar a natureza oligárquica do mercado, promovendo a concorrência, a inovação e a colaboração comunitária. A adoção de soluções de código aberto permite que os provedores de hospedagem ofereçam serviços diversos e incentiva práticas transparentes. Os benefícios de segurança e a relação custo-benefício do código aberto presumem contribuir para um cenário de hospedagem mais inclusivo e competitivo.



Não é fácil enfrentar estes gigantes, mas penso que ser uma empresa alemã é uma grande vantagem. O país é um grande defensor dos direitos dos cidadãos, penso que isso transparece ao seu serviço!

Nicole Scott (Nicole Scott) Isso é fascinante! É ótimo ver seus insights sobre essas tecnologias emergentes. Parece que você está realmente focado nos potenciais impactos sociais e na importância da acessibilidade. Como você imagina esses avanços moldando nossa vida cotidiana em um futuro próximo?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Valentim Enedah eu sou! Gente não, eu tenho o coração sangrando! haha Na verdade, é apenas meu ponto de vista que a tecnologia deveria ter como objetivo a melhoria da sociedade. Estamos num ponto com a tecnologia em que deveríamos dar um passo atrás e fazer essas perguntas. Escolas como Stanford estão finalmente começando a recomendar cursos como as implicações da tecnologia, dando aos fundadores uma base mais forte para que suas empresas de tecnologia não tenham implicações sociais negativas.



As tecnologias convencionais têm tantas implicações negativas que foram completamente indesejadas. Quem poderia imaginar que a criação de uma rolagem infinita contribuiria para problemas de saúde mental, sobrecarga de informações e falta de controle do usuário sobre o consumo de conteúdo?



Num futuro próximo, honestamente, espero que obtenhamos algumas regulamentações em torno da IA. Estranhamente, acho que o que aconteceu com Taylor Swift empurrou a regulamentação da IA mais para o mainstream. Então acho que veremos algum consenso em torno das diretrizes que serão um tanto homogêneas globalmente.



DeFi ou finanças descentralizadas (moeda digital e moedas digitais do banco central sob esse guarda-chuva impactarão mais os países em desenvolvimento do que os desenvolvidos que neste momento estão apenas usando-as para, o que eu acho que é, geração de riqueza desnecessária. Portanto, pode não ser tão visível no Ocidente mercados no curto prazo, mas o será para uma grande parte do mundo.

Nicole Scott (Nicole Scott) você compartilharia seu canal no YouTube? Isso é enorme - você fez muitas coisas excelentes em canais tão diferentes. Toda a sua carreira seria um excelente estudo de caso sobre como o jornalismo pode ser adaptado a diferentes meios – e como ele realmente precisa se adaptar. Isso me leva à questão: como você acha que todos os avanços tecnológicos que vimos podem apoiar indivíduos e publicações independentes? Estamos condenados a cair nas mãos das grandes empresas para ter voz e efeito na indústria da informação ou você acha que a descentralização pode aumentar a individualidade?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Mónica Freitas Essa é a esperança, que a descentralização possa ajudar a salvar vozes individuais e a conceder-nos maior autonomia e controlo sobre os conteúdos que criamos online. Quer isso signifique que a mãe do hóquei compartilhe conteúdo de sua estrela ou sites que façam bom jornalismo. Se dermos um passo atrás, é por isso que a infra-estrutura é importante. O local onde o site hospeda seu conteúdo e onde os servidores são colocados é cada vez mais importante para as publicações. A governança de conteúdo é a gestão estratégica e o controle do conteúdo digital ao longo de seu ciclo de vida, garantindo consistência, conformidade e alinhamento com os objetivos organizacionais e agora com as regulamentações governamentais.



As fronteiras estão sendo colocadas em nossa Internet sem fronteiras, o que é um problema. A forma como essas regras são criadas pode impactar a forma como os sites são capazes de monetizar. Já estamos vendo serviços não disponíveis fora do país anfitrião (BBC Player). Mas ultrapassamos os direitos autorais e os países estão começando a fazer perguntas mais profundas, como o que é aceitável em sites hospedados em nosso país (.de para a Alemanha .ca para o Canadá .es para a Espanha, ect)



No momento, as plataformas de mídia social têm um grande controle sobre a governança de conteúdo. E é aqui que geralmente cai o modo como os sites criam conteúdo, mesmo que não seja onde o conteúdo está hospedado, muitas vezes é de onde o tráfego vem e é compartilhado.



Na verdade, é isso que torna essa folga muito legal 🙂



Ah e você pediu meu canal no youtube... haha Vendi os sites e o canal no youtube perto do início do covid. Aqui está um dos meus vídeos alguns anos antes de vender. 🙃 parece que foi há muito tempo. As coisas mudaram muito, por isso quis seguir em frente. Mais de 10 anos como YouTuber foram suficientes, mas as coisas eram muito diferentes quando comecei, há 15 anos. Tornou-se óbvio que um vídeo de sucesso tinha uma fórmula e, honestamente, a tecnologia de consumo tornou-se altamente previsível.

John T.

Obrigado pela sua resposta atenciosa Nicole Scott (Nicole Scott)! Conectando seus pensamentos à sua própria pergunta sugerida, quem controla a internet?

Ótima pergunta de John T., combina muito bem com a de David Smokeke.

Nicole Scott (Nicole Scott)

John T. A coisa reconfortante que descobri é que não existe uma empresa ou governo que controle a Internet.



É uma combinação. Aprender que a ICANN tem uma abordagem multissetorial para regular os nomes e números atribuídos na Internet (endereços IP, identificadores DNS de países como .de, .ca, .tech .com). Que governos, cidadãos e empresas como a IONOS tenham um lugar à mesa para criar consenso sobre como as coisas avançam.



Na verdade, converso com a ICANN e a IETF, a Força-Tarefa de Engenharia da Internet, que regulamenta os protocolos da Internet no Episódio 2 Quem realmente governa a Internet ?



Os governos desempenham um papel, e é aí que temos de permanecer vigilantes para que o seu controlo não seja excessivo.



Precisamos deles para garantir que as empresas não possam ter monopólios que são maus para os consumidores devido à falta de concorrência, pelo que os serviços serão uma droga. Temos muitos exemplos de como os monopólios também levam a excessos em termos de privacidade.



É reconfortante saber que muitas pessoas estão a tomar decisões e por isso temos esperança de manter as empresas e os governos sob controlo.



Mas, novamente, eu sou uma garota do tipo copo meio cheio!

Nicole Scott (Nicole Scott) Isso é muito esclarecedor.

Você viu alguma iniciativa ou projeto promissor que já esteja abordando essas questões ou trabalhando para uma mudança positiva na tecnologia? Estou sempre em busca de exemplos inspiradores!

Nicole Scott (Nicole Scott)

Valentine Enedah Honestamente, praticamente tudo em que a fundação Mozilla está envolvida é ótimo. Eles sempre estão atentos ao que precisa ser protegido em nossas liberdades online. Além disso, se você quiser se inspirar, Cory Doctorow é um bom barômetro para saber quando algo está errado e em quais iniciativas você deve participar.



Sei que isso não responde à sua pergunta, mas se eu estivesse procurando, começaria por aí. Engraçado como os lugares que eu iria vieram à mente primeiro nos programas reais!

É difícil para qualquer publicação independente. Por que você acha que a indústria está lutando tanto?



Além disso, com base na sua vasta experiência, em quais tendências tecnológicas você está mais interessado e quais você acha que se tornarão uma parte essencial da web? Nicole Scott (Nicole Scott)

Nicole Scott (Nicole Scott)

Na verdade, se eu fosse você, acharia que é um ótimo momento para entrar na indústria! Há muita incerteza. Correto. Mas sempre que há transição, há oportunidade. Quando comecei meu primeiro site, já se passaram 4 meses depois que 10 mil jornalistas em toda a América do Norte perderam seus empregos. Não sou o melhor jornalista, mas sabia que a forma como as coisas funcionavam não era como seria.



Então lancei um blog de tecnologia e agora os blogs de tecnologia são o padrão das notícias. Mas agora eles são o problema porque não têm padrões. Quando comecei, eu tinha integridade jornalística em um blog que era 10 vezes mais rápido do que qualquer novo meio de comunicação tradicional.



Existem agora oportunidades para fazer um bom trabalho em novos formatos. Para mim, onde estou na minha carreira, esta é a mudança que faz mais sentido.



Penso que Sophia Smith Galer é o melhor exemplo de uma jovem jornalista que encontrou um nicho de especialização e o transformou num canal de micro-aprendizagem de sucesso que impulsionou a sua carreira no jornalismo. Ela é basicamente a razão de eu ter o tiktok (mesmo sendo mais ativo no Insta), ela me fez perceber que o jornalismo do TikTok é um gênero que posso respeitar.

https://www.tiktok.com/@sophiasmithgaler

https://www.instagram.com/sophiasgaler/?hl=en



Quando olho em volta para alguém que está no setor há tanto tempo quanto eu, é porque eles estão sempre olhando para o mercado e se adaptando rapidamente.



Nas palavras de Sun Tzu “No meio do caos também há oportunidades”



Muitos jornalistas que provavelmente não deveriam ter empregos estão perdendo seus empregos. Lamento dizer, só porque você sabe escrever não significa que deva ser jornalista. Os que ficarem terão seu nicho e a indústria está mudando para precisar de algo novo. Provavelmente nunca é um momento melhor para entrar!

Asher Umerie

Olá, Nicole Scott (Nicole Scott). Você compartilhou alguns insights interessantes até agora. Obrigado!



Anteriormente, em resposta à pergunta de Valentine Enedah sobre tecnologias emergentes que terão impacto na democracia digital, você mencionou a Web5 – uma tecnologia que irá fundir “A conveniência da Web2 e a promessa descentralizada da Web3”. Você poderia expandir isso um pouco mais? Pode-se perguntar como a promessa descentralizada da Web3 pode ser mantida lado a lado com elementos da Web2.

Nicole Scott (Nicole Scott)

Asher Umerie O conceito era tão novo que nem todos que entrevistei tinham ouvido falar dele! lol



Web3 armazena dados em soluções de rede pública como Filecoin ou InterPlanetary File System (IPFS). Web5 permite que os usuários armazenem e controlem seus próprios dados com nós da web descentralizados. A estrutura Web5 também não usa contratos inteligentes ou tokens para funcionar como o Web3.



Web5 usa Bitcoin Lightning Network, um protocolo de pagamento de camada 2 operando no blockchain principal do Bitcoin. Isso permite uma funcionalidade rápida da rede sem depender de tokens, taxas de transação, validadores confiáveis ou mecanismos de consenso adicionais.



O uso deste protocolo facilita uma infraestrutura peer-to-peer de servidores pessoais, reduzindo a governança centralizada. O conceito de web descentralizada, para mim, parece um retrocesso à era Y2K, com serviços como o BitTorrent, que exemplifica sistemas peer-to-peer de código aberto bem-sucedidos para compartilhamento de arquivos, muito parecido com o que o Napster original fez para a música, embora ilegalmente.



Entrevistei Angie Jones do TBD sobre Web5! Partes de sua entrevista aparecem no início do episódio 4 porque eles estão trabalhando ativamente com sua comunidade de desenvolvedores para habilitar o Web5.



Aqui está um link para a página explicativa do Web5 do TBD .



Simon Morgan obrigado por se juntar a nós!!!

Excelente ponto, Nicole Scott (Nicole Scott)! Acho que sua resposta se conecta a estas perguntas:

O fato de os internautas chineses saberem que sua internet não é gratuita os torna mais experientes digitalmente? A nossa percepção de liberdade online nos torna complacentes?



Como você acha que a censura online afeta os avanços tecnológicos, se é que afeta?

Adrian Morales

Olá, Nicole Scott (Nicole Scott)! Como jornalista veterano que falou nesta AMA sobre como a indústria está quebrada de algumas maneiras, você tem algum conselho para jornalistas ou escritores iniciantes que podem se sentir desanimados ao tentar avançar em uma indústria que parece um pouco instável atualmente? ?

Simon Morgan,

Olá David Smokee

Obrigado, você levantou uma ótima pergunta. Embora eu não seja a melhor pessoa para falar sobre nosso roteiro técnico (IONOS), concordo plenamente com sua visão de que IaaS é um espaço muito oligárquico.

Penso que é justo admitir que não temos neste momento quaisquer “tecnologias inovadoras” que possam perturbar a dinâmica de poder do mercado. Mas nós nos vemos como uma alternativa para as grandes tecnologias, especialmente para as empresas de médio porte. Alguns exemplos são preços mais justos, desenho de SLA com base nos requisitos do cliente e compromisso de usar e oferecer tecnologias de código aberto (por exemplo, Nextcloud, MariaDB, Alma Linux, desenvolvimento de Kernel). Desempenhamos um papel ativo no patrocínio e co-desenvolvimento de CMS de código aberto como Typo3, Joomla. Como viemos de uma experiência de hospedagem em massa mais tradicional, ainda há muito trabalho a fazer na nuvem, no espaço IaaS.

Um pequeno teaser que posso dar é que estamos discutindo ativamente alternativas baseadas em código aberto ou mais favoráveis às tecnologias de virtualização dominantes. Algo assim poderia evitar que nossos clientes ficassem presos a compromissos de licenciamento exorbitantes de certos fornecedores que não quero mencionar diretamente 🙂

As soluções gerenciadas de IA/ML seriam outra área em que vemos o risco de aumentar o controle das grandes tecnologias. Isso é muito levado em consideração em nosso roteiro de produtos neste espaço.

Nicole Scott (Nicole Scott) Isso é incrível! A Mozilla Foundation e Cory Doctorow são definitivamente líderes na defesa das liberdades online e na conscientização sobre questões importantes. É legal saber que você confia no julgamento deles e os vê como fontes de inspiração. Obrigado por compartilhar! Se você encontrar alguma iniciativa ou programa interessante, adoraria saber mais sobre eles também.

Excelente ponto, Nicole Scott (Nicole Scott)! Acho que sua resposta se conecta a estas perguntas:

O fato de os internautas chineses saberem que sua internet não é gratuita os torna mais experientes digitalmente? A nossa percepção de liberdade online nos torna complacentes?



Como você acha que a censura online afeta os avanços tecnológicos, se é que afeta?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Mónica Freitas O facto de os internautas chineses saberem que a sua internet não é gratuita torna-os mais experientes digitalmente? A nossa percepção de liberdade online nos torna complacentes?



Os usuários chineses da Internet são 100% mais experientes digitalmente! Eles estão menos apegados a aplicativos e migram rapidamente para novos serviços. O fato é que grande parte da população idosa precisa usar aplicativos para muitas tarefas regulares do dia a dia. O que faz com que muito mais da sua população tenha conhecimentos digitais.



Saber que muitos sites estão bloqueados e que a propaganda é uma parte reconhecida do panorama mediático, o que é uma realidade em todo o lado. Eu realmente acho que nossa percepção de liberdade online 100% nos torna complacentes!



A censura online afeta os avanços tecnológicos, é mais óbvia no SEO. Entrevistei Lily Ray, uma das maiores especialistas em SEO do mundo, sobre o impacto do SEO. No , explica um pouco sobre como o SEO pode impactar a forma como os resultados surgem. O que as pessoas podem encontrar terá impacto no que pensam sobre um tópico.



São os algoritmos que o Google e outros navegadores usam que estão evoluindo e as táticas em torno deles.

Simon Morgan Você pode nos contar um pouco sobre você e sua jornada com a tecnologia?

Simon Morgan,

Mónica Freitas claro, devia ter feito isso antes 🙂 Bem, sou profissional de marketing e lidero todas as atividades de marketing para utilizadores profissionais como devs ou especialistas em TI na IONOS. Meu amor pela tecnologia começou desde muito jovem, quando fiquei obcecado em atualizar e consertar PCs. Em algum momento, tentei fazer o Linux rodar no meu computador quando você ainda precisava de mais de 20 disquetes para instalação. Desde então, tornei-me um defensor e usuário de software de código aberto. Estou muito feliz por poder combinar essas coisas de alguma forma na IONOS e defender internamente a construção de uma web mais responsável.

John T.

É bom ouvir isso, Nicole Scott (Nicole Scott)! Como você e Simon Morgan começaram a colaborar?

Simon Morgan,

John T. Meu chefe conhecia Nicole de um de seus empregos anteriores. Durante uma conversa, surgiu o tema da liberdade na Internet e nós (IONOS) adoraríamos fazer parte dessa conversa. Em seguida, coordenei nosso apoio e envolvimento no projeto de Nicole. Principalmente porque sou muito apaixonado pelos temas e os defendo dentro de nossa empresa. Foi muito divertido e uma grande experiência de aprendizado para mim, como profissional de marketing, trabalhar com um verdadeiro jornalista de vídeo.

Sidra

Olá, Nicole Scott (Nicole Scott) e Simon Morgan! Bem vindo ao canal de slogging do HackerNoon. Fico feliz em ter você aqui e obrigado por abordar os tópicos que estão realmente próximos do espírito do HackerNoon. Foi um prazer apresentar seu série em nossa plataforma. Minha pergunta é: qual é a sua opinião sobre a web além do domínio da ICCAN e dos mecanismos regulares de governança/controle – a deep e dark web?

Simon Morgan,

Sidra, uau, perguntas difíceis. Não acho que esteja tão aprofundado nesse assunto para ter uma visão clara. Mas talvez eu possa dizer o seguinte: vejo que o domínio da Web, para além da regulamentação, desempenha um papel importante. Sim, você obtém todas as coisas ruins, como o comércio de produtos ilegais ou a promoção do crime, mas, por outro lado, coisas como a rede Tor são um espaço além do alcance de qualquer organização. E qualquer organização (não importa quão bom seja o trabalho que faz hoje) poderia, a dada altura, começar a agir no interesse de apenas um grupo e não de todos. Portanto, fornece um contrapeso a um sistema de comunicação que pode tornar-se essencial quando outras coisas falham ou ficam restritas.

Poderia haver um cenário, por exemplo, em que os cidadãos de um país ficassem isolados do resto do mundo em termos de capacidade de comunicar ou de realizar quaisquer transacções financeiras. E talvez aqui os sistemas descentralizados possam ser a única forma de preservar alguns direitos básicos dos indivíduos, como a possibilidade de comunicar livremente e de participar no comércio com quem quiserem.

Em outras palavras, eliminar tudo o que poderia ser ou é ruim não leva necessariamente a um mundo melhor. As coisas como são hoje podem mudar num instante e então as pessoas afectadas precisam de opções e alternativas em vez de confiarem nas decisões dos governos ou organizações para agirem no seu melhor interesse.

Olá, Nicole Scott (Nicole Scott) Como você viu a mudança na indústria do jornalismo desde 2006 e quanto disso você acha que se deveu ao crescimento contínuo da Internet?

Nicole Scott (Nicole Scott)

Jose Hernandez A Internet mudou fundamentalmente a forma como as empresas funcionam. Embora os quiropráticos possam ajustar clientes sem sites, os algoritmos de pesquisa têm um grande impacto na descoberta digital e no crescimento da prática.



O jornalismo é igual a qualquer negócio. Mudou com o tempo, a democratização do acesso significa que todos podem ser editores, mas os padrões jornalísticos são opcionais. A cultura influenciadora transformou verdades pessoais em verdades jornalísticas. Não se tratava apenas da tecnologia, mas da mudança cultural que aconteceu em torno dela.

Simon Morgan, isso é incrível! Qual é a sua tendência tecnológica favorita?

John T.

Simon Morgan ótima colaboração!!! De que lado você está no espectro da liberdade na Internet? Pró DAOs?

Simon Morgan,

John T. Eu diria que ainda tenho muito que aprender para estar em posição de assumir uma postura forte. O que tentei expressar na minha outra resposta é que acredito que as abordagens descentralizadas são um contrapeso importante às abordagens tradicionais. Porque dificilmente alguma organização consegue agir sempre no melhor interesse de todos. Além disso, também tenho algumas preocupações sobre o DAO, pois nem sempre é DAO - livre do risco de ser influenciado por um punhado de pessoas que agem em seu próprio interesse. A única diferença é que essas pessoas serão para sempre desconhecidas. Nas organizações tradicionais, por mais falhas que sejam, ainda existem sistemas e processos jurídicos em vigor. Em outras palavras, posso processá-los. Com grupos sem nome e sem rosto, quando as coisas correm mal, as consequências podem ser terríveis. Portanto, neste momento, não estou a defender qualquer abordagem ou ideologia, mas sim a literacia digital. Precisamos de mais pessoas para entender os prós e os contras de cada lado porque a maioria das pessoas não entende! Fora isso, vejo-me mais como um defensor do código aberto, o que também responde à pergunta de Mónica Freitas.

Acabei de chegar do FOSDEM e as grandes discussões são sobre o futuro do código aberto em geral. Temos um problema de idade e um problema de grandes tecnologias que dependem de contribuições gratuitas sem retribuir o suficiente. Isso precisa mudar, especialmente com a explosão de LLMs e cada vez mais projetos de código aberto se tornando programas de fornecedor único que podem mudar seu licenciamento da noite para o dia e encerrar seu projeto.

E isso é um encerramento para este AMA. Obrigado, Nicole Scott (Nicole Scott) e Simon Morgan pelo seu tempo e respostas atenciosas! Estou ansioso para ver o que você fará a seguir!