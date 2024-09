Tương lai của NFT và Metaverse Theo Punk 6529

Chúng ta đang trên đà phát triển (r) liên quan đến một bước giao tiếp khác giữa mọi người và khả năng thể hiện bản thân với tư cách là cá nhân hoặc thành viên của một cộng đồng cụ thể.









Phần giới thiệu

Sau đây là bản tóm tắt cuộc phỏng vấn tuyệt vời mà tôi rất vui được nghe. Podcast do Raoul Pal tổ chức đã giúp người nghe hiểu sâu hơn về ý tưởng về NFT được thuyết giảng bởi một trong những bộ óc vĩ đại nhất trong không gian - Punk 6529. Hãy để chúng tôi nắm bắt mức độ hiểu biết của OG về thế giới chúng ta đang sống và những thay đổi sắp xảy ra.





Chúng ta hãy cùng nhau nắm lấy và xây dựng tương lai.





Bài viết sau đây chỉ dựa trên cuộc phỏng vấn với Punk 6529. Tất cả các ý tưởng và ví dụ đều dựa trên cuộc phỏng vấn trừ khi có quy định khác.





Các ví dụ và bổ sung do tác giả viết được đánh dấu bằng dấu hoa thị '*'.

TL; DR

Trong suốt lịch sử, nhân loại đã chứng kiến những thời điểm có những bước phát triển nhảy vọt về công nghệ và những chuyển biến đáng kể trong xã hội. Sự phát triển của giao thông vận tải, sự lan truyền của các phương tiện thông tin đại chúng hay sự ra đời của Internet; tất cả những sự kiện đó đã thay đổi thế giới và xã hội một cách đáng kể.





Chúng ta đang trên đà phát triển (r) liên quan đến một bước giao tiếp khác giữa mọi người và khả năng thể hiện bản thân với tư cách là cá nhân hoặc thành viên của một cộng đồng cụ thể.





Công nghệ của Non-Fungible Tokens (NFT) là một thứ gì đó vĩ đại hơn nhiều so với chỉ ảnh hồ sơ và các bộ sưu tập có chất lượng đáng ngờ. Chúng tôi hầu như chưa xây dựng được bề mặt của những gì có thể xảy ra với việc sử dụng NFT và chỉ một số ít cá nhân đủ kinh nghiệm và cống hiến để thấy được những triển vọng mà nó có thể mang lại.









Bitcoin

* Hãy tưởng tượng bạn đang sống trong một thế giới mà tất cả các giao dịch tài chính giữa các cá nhân không thể được thực hiện trong những ngày cuối tuần. Nó nghe như thế nào? Thoạt nghe có vẻ không đánh thuế như vậy, nhưng khi bạn nghĩ về nó, khoảng 30% thời gian - cuối tuần và ngày lễ ngân hàng - bạn không thể chuyển tiền ngay cả khi rất cần.





* Có vẻ như có một giới hạn đối với cách bạn muốn sử dụng và chuyển tiền của mình.





Một trong những khoảnh khắc đầu tiên nhận ra Bitcoin có thể trở thành gì đã xảy ra vào chiều thứ Bảy khi 6529 thực hiện một giao dịch với người bạn từ lục địa khác bằng Bitcoin. Giao dịch mất vài phút để đến tay người nhận, tốn một phần nhỏ phí chuyển khoản của ngân hàng và được thực hiện vào chiều thứ Bảy.





Một số người cho rằng Bitcoin là hàng rào chống lại lạm phát, do đó nó trở nên phổ biến và tăng trưởng. Đó là một câu chuyện phổ biến mà người ta thường có thể nghe thấy khi thảo luận về mục đích của Bitcoin, đặc biệt là trong đợt Bull Run vừa qua. Trên thực tế, có những biện pháp phòng ngừa lạm phát khác ít biến động hơn nhiều, do đó được ưu tiên như một khoản đầu tư.





Có điều gì đó nhiều hơn đối với Bitcoin, cả về mặt kỹ thuật và xã hội.





Người ta tuyên bố rằng Bitcoin đã giải quyết được vấn đề Byzantine General bắt nguồn từ lĩnh vực lý thuyết trò chơi và hệ thống phân tán. Tóm lại, Bài toán chung của Byzantine mô tả kịch bản trong đó tất cả các bên liên quan phải đồng ý về một chiến lược duy nhất để tránh thất bại hoặc thất bại. Toàn bộ vấn đề xoay quanh vấn đề lòng tin hạn chế hoặc độ tin cậy chưa được xác nhận giữa các bên liên quan.





* Vấn đề chung của Byzantine trong Bitcoin liên quan đến việc xác nhận và chuyển thông tin không được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tập trung. Đó là một mạng lưới phi tập trung gồm các thợ đào và trình xác nhận đang đảm bảo chức năng của blockchain thông qua cơ chế Proof of Work. Các cá nhân không cần phải biết nhau; sự tin tưởng được thiết lập thông qua cam kết của họ với mạng lưới và đổi lại sẽ nhận được phần thưởng.

Kho dữ liệu

Cuộc sống của mỗi người dân hiện nay được tổ chức bởi hàng ngàn cơ sở dữ liệu. Hệ thống ngân hàng, bệnh viện, khách sạn và thậm chí cả taxi mà bạn sử dụng đều có cơ sở dữ liệu riêng để chạy toàn bộ cơ sở hạ tầng cần thiết để cung cấp tất cả các dịch vụ cần thiết.





Nó không phải là một sự thay đổi trong một sớm một chiều. Nó đã được xây dựng từ từ và dần dần với việc sử dụng cơ sở hạ tầng mới, như Internet - đó là một phần rất quan trọng cần ghi nhớ. Trong thế giới trước khi có Internet, cơ sở dữ liệu không phải là một thứ gì to tát trong xã hội, không phải ở dạng chúng ta có ngày nay. Tất cả thông tin đã được lưu trữ trong các tệp, trên các tờ giấy hoặc các phương tiện lưu trữ hồ sơ khác.





Ngày nay, cơ sở dữ liệu đã trở nên không thể tách rời khỏi xã hội.





Thế giới sống và phát triển mạnh trên cơ sở dữ liệu.





Một trong những tính năng quan trọng nhất của việc sử dụng cơ sở dữ liệu là cần phải tin tưởng ai đó với thông tin được cung cấp. Có hàng nghìn TTP - Bên thứ ba đáng tin cậy - chúng tôi đang ủy thác dữ liệu của mình cho hàng ngày. Làm thế nào chúng tôi có thể chắc chắn rằng không có rò rỉ dữ liệu trong tương lai sẽ xảy ra hoặc rằng dữ liệu được ủy thác sẽ không bị sử dụng sai mục đích? Chúng ta không thể, đó là sự thật phũ phàng phải được chấp nhận. Tuy nhiên, để trở thành một thành viên của xã hội hiện đại, chúng ta phải tin tưởng vào một số đối tác.





Các ví dụ cơ bản về việc vận hành cơ sở dữ liệu và niềm tin được chia sẻ có thể được tìm thấy trong cuộc sống hàng ngày dưới dạng tiền mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày, các đặc quyền của công dân hoặc quyền đối với một tài sản nhất định.





Tất cả các cơ sở dữ liệu đó đều chạy trong các hệ thống tập trung, đây không phải là một giải pháp tồi vì mọi thứ đã hoạt động tốt do được cung cấp bảo mật.





* Chỉ cần một lưu ý ngắn cho tất cả các thành viên của phân quyền hoàn toàn; không phải mọi thứ đều được phân cấp. Cả hai hệ thống tập trung và phi tập trung đều có những ưu điểm và nhược điểm của chúng. Trên thực tế, khá thường xuyên, các hệ thống tập trung có thể là một giải pháp tốt hơn nhiều so với các hệ thống phi tập trung khi xem xét nhu cầu của các xã hội hiện nay.





Vấn đề ban đầu trong tiền điện tử là - và vẫn có thể xảy ra - niềm tin và thói quen rộng rãi để tin tưởng và sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung cho hồ sơ bảo mật cao hơn của họ. Khái niệm phổ biến về việc chạy mọi thứ trên Amazon Web Services và bị kinh ngạc bởi số lượng giao dịch mỗi giây là thiếu một điểm quan trọng; câu hỏi về những tác động xã hội của việc này là gì.





Ý nghĩa xã hội của việc chạy mọi thứ trên AWS là bạn phải tin tưởng ai đó cung cấp dữ liệu của mình.





Chúng ta càng trở thành một xã hội kỹ thuật số, chúng ta càng có ít thực thể lớn mà chúng ta tin tưởng vào dữ liệu của mình, ngày càng trở nên tập trung và phụ thuộc hơn.

Phương tiện mới

Sự ra đời của Internet đã phá vỡ những rào cản không thể vượt qua đối với con người trước đây; rào cản về sự hiện diện vật chất hoặc rào cản về phân phối, một khi bị phá vỡ, cho phép một số cá nhân nâng cao kỹ năng và ý tưởng của họ lên một cấp độ khác. Đột nhiên, mọi người nhận ra rằng bạn không cần phải là New York Times để xuất bản trực tuyến, và bạn không cần phải là Walmart để bán hàng qua Internet.









Sự thay đổi của các phương tiện đã dẫn đến sự phát triển vượt bậc của các doanh nghiệp nhỏ trên khắp các nước phát triển. Thực tế tuyệt đối về việc truy cập Internet đã mở ra cánh cửa mà chỉ một số ít người tưởng tượng đã từng tồn tại.





Tuy nhiên, Luật phân bổ quyền lực áp dụng cho mọi thứ và vì vậy, về cốt lõi của nó, Internet có xu hướng tập trung hóa. Đó là một thực tế mà một số người có thể không đồng ý hoặc có thể không biết. Tuy nhiên, chúng ta thấy những nền độc quyền khổng lồ của thế giới kỹ thuật số đang được xây dựng và mở rộng nhờ Internet. Xu hướng tương tự cũng áp dụng cho các công nghệ như Dữ liệu lớn hoặc Học máy, những công nghệ này cũng có thể trở thành tập trung trong tương lai gần.





Nền kinh tế theo quy mô, nền kinh tế dữ liệu và nền kinh tế theo phạm vi; tất cả đều dẫn đến tập trung hóa.





Tại một số điểm, một phát minh mới đã bước vào giai đoạn này - Bitcoin.





Như với mọi công nghệ mới, cuối cùng chúng ta sẽ thấy một nhóm những người có tầm nhìn xa nhìn thấy những khả năng mà không ai khác có thể hiểu được ngay từ đầu. Cuộc cách mạng cần có thời gian. Đó là lý do tại sao Bitcoin không phải là một sự phát triển trong một sớm một chiều, cũng không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Bitcoin là ý tưởng mà trong 30–40 năm tới, có thể tái kiến trúc khối xã hội rộng lớn nếu được sử dụng đúng cách.

Sự tiêu thụ

Khi nào công nghệ mới được tiêu thụ?





Nó có xảy ra trong khi cố gắng giải thích bao nhiêu giao dịch mỗi giây (TPS) có thể được thực hiện trên Solana và bao nhiêu giao dịch trên Ethereum? Tôi nghi ngờ điều đó.





Làm thế nào về thảo luận về các biện pháp an ninh? Thậm chí không gần.





Mọi người có bàn luận về Instagram qua lăng kính công nghệ không?





Ôi nhìn kìa! Đó là một số tập lệnh Python tuyệt vời vừa được phát hành, hãy thử nó.





Công nghệ sẽ trở nên tiêu thụ một khi chúng ta ngừng nói về công nghệ này.





Mùa hè năm 2020 của DeFi đã dẫn đến sự gia tăng trong việc định giá các token có liên quan đến tài chính phi tập trung. Mọi người đang nói về các dự án, triển khai và dòng tiền; họ nói về công nghệ và con số trong khi các vấn đề và ý tưởng cốt lõi bị bỏ lại phía sau hoặc hầu như không được đề cập đến.





DeFi vẫn chưa giải quyết được các vấn đề xã hội cốt lõi khi triển khai nó. Nó cần thời gian để phát triển và phát triển để đáp ứng các nhu cầu và trở nên tiêu thụ rộng rãi.





Sự thú vị và dễ dàng của việc sử dụng NFT đã cho phép tiêu thụ tiền điện tử mà không cần nói đến công nghệ.

Sự khởi đầu của Punk 6529

Quan điểm ban đầu về các NFT, thậm chí bởi các OG thực sự trong không gian, khi Punk 6529 quyết định khám phá khu vực và xem liệu có tiềm năng phát triển nào không?





Đó là một số điều ngốc nghếch. Hãy quay trở lại công việc thực tế; xây dựng dự án, viết hợp đồng thông minh hoặc bất cứ điều gì.





Vào cuối năm 2020, cảm giác ma quái đã khiến Punk 6529 đào sâu hơn vào thế giới của NFT bất chấp những quan điểm ban đầu về các OG tiền điện tử mà anh ấy đã nói chuyện cùng. Linh cảm hóa ra là tia sáng dẫn đến việc làm sáng tỏ các khả năng của công nghệ NFT.









Người ta không thể hiểu điều gì đó nếu không làm điều đó, vì cách học tốt nhất là thông qua thực hành. Đó là lý do tại sao Punk 6529 quyết định chuyển vùng OpenSea và mua NFT giá rẻ chỉ để có được cảm giác chơi và sở hữu chúng. Khám phá không gian và chơi với nó hóa ra rất thú vị nên cuộc điều tra sâu hơn đã bắt đầu.





Bước tiếp theo là kêu gọi bạn bè của anh ấy sở hữu và chơi với NFT bằng cách gửi chúng đến các ví khác nhau và kiểm tra xem có thể làm gì khác với chúng tại thời điểm đó.





Cảm giác sử dụng và sở hữu NFT bắt đầu phát triển, không chỉ trong Punk 6529 mà còn trên toàn cộng đồng tiền điện tử cũng như dẫn đến sự phát triển của một xu hướng có thể thay đổi thế giới tiền điện tử mãi mãi.

Hình ảnh bị bóp méo

Việc tiêu thụ tiền điện tử thông qua NFT có ít nhất một điểm thất bại chính - tập trung hóa.





Thời điểm chúng ta không quan tâm đến công nghệ, chúng ta không quan tâm liệu cơ sở hạ tầng là tập trung hay phi tập trung. Người dùng cuối quan tâm đến giao diện đẹp của ứng dụng, trải nghiệm người dùng tốt và phí giao dịch thấp. Không quan trọng việc NFT có được lưu trữ trong một ví tập trung và giám sát hay không.





Dự đoán táo bạo có thể là hầu hết mọi người ở Thung lũng Silicon và Crypto Twitter có phần lớn tiền điện tử của họ được lưu trữ trong quyền giám sát của Coinbase hoặc tổ chức tập trung khác. Một trong những lý do cho hành vi đó có thể là thực tế là hầu hết họ coi Bitcoin như một khoản đầu tư tài chính chứ không phải là một cách để tổ chức mọi thứ; để xây dựng xã hội mới.





Hình ảnh méo mó của Bitcoin, Web3 và NFT đến từ việc cố gắng hiểu nó thông qua lý thuyết chứ không phải bằng thực hành. Vì vậy, hãy để tôi lặp lại những lời của Punk 6529.





Người ta không thể hiểu một cái gì đó mà không làm nó.

Động lực

Hãy tưởng tượng bạn là một công ty nổi tiếng với vị thế đã được khẳng định trên thị trường. Điều gì có thể là động lực của bạn để đúc NFT?





Câu trả lời là kiếm tiền.









DolceGabbana là một thương hiệu nổi tiếng thế giới được biết đến với quần áo và mỹ phẩm sang trọng. Vị trí liên quan, cơ sở khách hàng, sự vô hình trong xã hội và lối sống hoặc vị trí xã hội gắn liền với việc mặc DolceGabbana; mọi thứ đều ở ngoài đó, đang chờ kiếm tiền.





Các thương hiệu lớn nhất, đặc biệt là trong ngành thời trang và phong cách sống, đã bắt đầu xây dựng vị thế của mình trong không gian kỹ thuật số và ảnh hưởng của họ sẽ chỉ phát triển trong những tháng và năm tiếp theo. Việc Nike mua RTFKT gần đây chỉ chứng minh cho luận điểm trên. * Một ví dụ khác có thể là thông báo gần đây của Prada về việc gia nhập thế giới NFTs thông qua chuỗi khối Ethereum. Đó là một quá trình diễn ra dần dần, nhưng mọi người đều đang dần đến với NFT của riêng họ. Các đội thể thao sẽ phân phối NFT cho người hâm mộ của họ, các trường Đại học cho cơ sở cựu sinh viên của họ; số lượng các ví dụ có thể là đáng kinh ngạc.





* Khuyến khích để đúc NFT không chỉ giới hạn ở các thương hiệu nhà sản xuất như DG hoặc Nike. Tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu cá nhân đã bùng nổ trong những năm gần đây, tạo nên những “tên tuổi lớn” trong không gian truyền thông xã hội như MrBeast hay Peter McKinnon. Tuy nhiên, những người tham gia vào giải đấu “những tên tuổi lớn” thông qua phương tiện truyền thông xã hội không phải là người duy nhất và cũng không phải là những người đầu tiên hợp tác với các thương hiệu tiền điện tử. Sandbox đã hợp tác với Snoop Dogg gần một năm trước, làm phong phú thêm không gian với một thương hiệu cá nhân nổi tiếng từ thế giới “truyền thống”. Mới đây, Binance đã đảm bảo một thỏa thuận với việc Cristiano Ronaldo đưa một cá nhân rất nổi tiếng khác vào trò chơi. Trong những năm tới, chúng ta sẽ thấy một số thương hiệu cá nhân mạnh gia nhập không gian bằng cách tạo NFT của riêng họ hoặc bằng cách tham gia vào quan hệ đối tác với các thương hiệu tiền điện tử.





Công nghệ NFT cung cấp cho chúng tôi khả năng đại diện cho các ý tưởng, các ý tưởng chi tiết.





Việc đúc NFT của các công ty lớn không nhất thiết phải ở dạng PFP và chắc chắn là không. Làm thế nào họ có thể sử dụng NFT sau đó? Hạn chế duy nhất là sự sáng tạo. NFT được sử dụng làm vé bán trước, hàng hóa có thể đổi được trong thế giới thực, dấu hiệu vị trí xã hội, mã QR với NFT có thể đổi được, biểu tượng thể hiện mức độ cuồng nhiệt của người dùng đối với thương hiệu của chúng tôi, v.v. Khả năng là vô số.

Mức tổng hợp

Cơ sở dữ liệu có thể đọc và ghi công khai là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một cộng đồng quan tâm đến việc thiết lập vị trí của riêng mình trong không gian, không phải với tư cách cá nhân mà là một nhóm duy nhất.





Xem xét nhân khẩu học tâm lý của các cộng đồng đã được thiết lập tốt như những người nắm giữ Punk, chúng ta có thể thấy những đặc điểm cụ thể ở cấp độ cá nhân có thể áp dụng cho đa số thành viên. Hơn nữa, chúng ta có thể xem xét Azuki's hoặc BAYC (Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape) và cũng phát hiện ra những đặc điểm chung ở cấp độ cá nhân.





Mỗi cộng đồng khác với cộng đồng khác. Punks khác với Azuki, người nắm giữ BAYC khác với Punks, và các thành viên của Giáo hội Công giáo khác với các thành viên của Giáo hội Luther.





Mọi người đều thuộc về một số cộng đồng.





Ở cấp độ cá nhân, chúng ta có thể rất giống nhau khi là thành viên của hai cộng đồng khác nhau hoặc thậm chí đối lập nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt sẽ được nhìn thấy rõ ràng nếu chúng ta nhìn vào cấp độ tổng hợp.





Những người nắm giữ Azuki sẽ chia sẻ một tập hợp các đặc điểm chung ở cấp độ tổng hợp, giống như bất kỳ cộng đồng nào khác được xây dựng xung quanh một dự án NFT. Do đó, có thể gắn nhãn một nhóm nhất định với một tập hợp các tính trạng cụ thể. Tuy nhiên, ở cấp độ cá nhân, có thể không phân biệt được sự khác biệt giữa thành viên của cộng đồng Azuki và người nắm giữ BAYC.





Chúng tôi có thể giống nhau với tư cách cá nhân, nhưng chúng tôi khác nhau như một nhóm.









Phân phối

Luận văn - NFTs sẽ lật phân phối mỹ thuật.





Sống ở SoHo, Manhattan, trong gần 20 năm có thể góp phần phát triển sở thích về mỹ thuật. Lang thang qua các viện bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật và những nơi tương tự, nơi bạn có thể thấy mình đắm chìm trong nghệ thuật là một trong những trải nghiệm thú vị sẽ tích lũy dần theo thời gian. Đột nhiên, bạn có thể thấy mình đang mơ mua một trong những lon Súp của Andy Warhol.





Một khi bạn bắt đầu cân nhắc về việc mua đồ mỹ nghệ, bạn có những lựa chọn nào? Thông thường, chúng ta nên đến thăm một phòng trưng bày nghệ thuật.





Mọi thứ đều ổn nếu tác phẩm nghệ thuật mong muốn ở đó. Tuy nhiên, nếu không thì sao?





Ít nhất phải nói rằng quá trình phân phối và bán tác phẩm nghệ thuật không đạt yêu cầu. Ban đầu, bạn phải đến thăm nơi này và hỏi về các tác phẩm nghệ thuật cụ thể cũng như tính khả dụng của chúng. Nếu bức tranh mong muốn hiện không có sẵn, bạn phải đảm bảo nhận được thông báo sau khi bức tranh nằm trong tầm với của phòng trưng bày nghệ thuật mà bạn đã nói chuyện. Tuy nhiên, làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng không ai sẽ trả giá cao hơn bạn? Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ mất thời gian chờ đợi thông báo còn hàng trong thời gian vĩnh viễn.





Còn quá trình xác minh bức tranh thì sao? Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng sản phẩm bạn đang mua không phải là hàng giả? Bạn có thể nhận được một số câu trả lời như "Đây là chữ ký của tác giả", "Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn chứng chỉ xác thực", và sau đó bạn sẽ thấy chứng chỉ được in trước mặt bạn. Đây là loại xác nhận nào? Chắc chắn không phải là bức tranh bạn mong đợi từ một phòng trưng bày nghệ thuật đáng chú ý, nơi bạn đang mua một bức tranh trị giá một số tiền đáng kể.





Điều gì xảy ra khi bạn muốn mua ví dụ như Punks? Hãy xem lại quá trình một lần nữa.





Không cần phải đến thăm nơi này; bạn không cần phải ghé thăm một phòng trưng bày nghệ thuật hoặc những nơi tương tự. Điều duy nhất bạn cần là kết nối internet và ví Metamask.





Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng giá cả là hợp lý? Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có thể truy cập sổ đặt hàng toàn cầu và xem mọi chuyển nhượng, mọi giao dịch bán, giá chào mua và giá chào bán đã được thực hiện cho sản phẩm mong muốn kể từ khi ra đời. Bạn có thể trả giá cho bất kỳ sản phẩm nào bạn muốn, ngay cả khi nó không phải để bán. Hoàn toàn minh bạch là tiêu chuẩn.





Việc phân phối nghệ thuật đang chuyển đổi từ mô hình kinh doanh trước internet sang mô hình kinh doanh sau internet ngay bây giờ. Một số người sẽ nói rằng bạn có thể đã mua các tác phẩm nghệ thuật trên các trang web từ lâu. Tuy nhiên, thật vậy, chi phí vận chuyển, thủ tục đặt hàng và thời gian cần thiết để hoàn tất việc mua hàng là điều khó khăn đối với rất nhiều khách hàng tiềm năng.





eBay không thay thế cho một cửa hàng đồ cổ nhỏ ở Pennsylvania; nó đã trở thành thị trường toàn cầu cho những mặt hàng như vậy.





Các phòng trưng bày mỹ thuật sẽ không biến mất hoặc bị thay thế. Niềm vui tuyệt đối khi đến một phòng trưng bày nghệ thuật và mua một tác phẩm nghệ thuật là một trải nghiệm vô giá. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ phát triển và thay đổi theo thời gian.

Dân chủ hóa Công nghệ

Bạn sẽ mua một trong những bức tranh The Currency của Damien Hirst nếu bạn phải đến Geneva, Miami, New York hoặc London? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể mua nó từ chiếc ghế dài của mình trong vòng vài giây?





Sự thật là Damien Hirst sẽ ổn trong cả hai trường hợp. Anh ấy sẽ chỉ phải đợi thêm một thời gian nữa để bán bộ sưu tập mười nghìn tác phẩm nghệ thuật của mình. Sự thay đổi đáng kể nhất diễn ra ở đầu bên kia của quang phổ, và đó là nơi chúng ta nên tập trung sự chú ý của mình.





Là một nhiếp ảnh gia đam mê về bướm đến từ Knoxville, Tennessee cho bạn rất ít cơ hội để kiếm tiền từ tác phẩm của mình hoặc đạt được sự công nhận đáng kể. Hãy thực tế, bạn không có cơ hội kiếm sống từ những bức ảnh của mình. Giả sử bạn sẽ tìm được một nơi có thể bán những bức ảnh của mình, thì bạn sẽ có thể bán được bao nhiêu bức ảnh trong số đó hàng tháng?





Mọi thứ sẽ thay đổi nếu chúng ta xem xét NFT. Việc ra mắt công chúng và bán ảnh của bạn dễ dàng hơn rất nhiều. Phạm vi đối tượng rộng hơn mang lại cho bạn cơ hội cao hơn trong việc tìm thấy một nhóm người thực sự thích phong cách của bạn và sẽ mua ảnh của bạn.





Bạn sẽ không có cơ hội bình đẳng như Damien Hirst, hãy thực tế. Lợi thế phân phối ít nhiều sẽ biến mất, tuy nhiên những lợi thế khác như sự công nhận trên toàn thế giới sẽ không dễ dàng tạo ra đồng đều; nhưng đó là một nơi tốt để bắt đầu.





Tiếp cận thị trường toàn cầu và khán giả toàn cầu là một trò chơi dành cho tất cả những người làm việc trong các ngành nghề sáng tạo. Thời điểm chúng ta, với tư cách là một xã hội, sẽ có được công nghệ tốt để chuyển giao những thứ vô hình, sự lan tỏa của nghệ thuật và sự sáng tạo sẽ tăng nhanh vô cùng.

Các NFT về Phong cách sống

Hầu hết mọi NFT hiện có ngày nay đều có thể được gán cho một trong ba danh mục chính: nghệ thuật, sưu tầm hoặc PFP. Trong số tất cả các bộ sưu tập, có một số bộ sưu tập không dễ dàng để chỉ định. Một trong số đó là bộ sưu tập Bored Ape Yacht Club.





BAYC có phải là nghệ thuật không? Nó có phải là đồ sưu tầm không? Nó có thể là một PFP, nhưng nó không phải là cách sử dụng mong muốn của nó. BAYC sau đó là gì?





Câu trả lời là - Phong cách sống.









Nếu bạn muốn tham gia vào nhượng quyền thương mại của McDonald, bạn phải kiếm được nó. Dành thời gian và tiền bạc để được học tại một trong những địa điểm giáo dục của McDonald's và được ân cần cấp giấy phép sử dụng nhượng quyền thương mại phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định.





Nó có giống với BAYC không? Không có gì; bằng cách là chủ sở hữu của BAYC NFT, bạn được phép tự do sử dụng nhượng quyền thương mại hoặc thậm chí tạo thương hiệu của riêng bạn dựa trên Ape mà bạn sở hữu. Đó là một ý tưởng thay đổi cuộc chơi vì bạn không phải chịu trách nhiệm duy nhất trong việc phát triển thương hiệu của mình.





Hãy tưởng tượng là một trong số 10k BAYC chủ sở hữu BAYC tạo ra thương hiệu của riêng họ bằng cách sử dụng Khỉ của họ. Càng phát triển thương hiệu của họ, BAYC càng trở nên phổ biến như một bộ sưu tập. Điều tương tự cũng xảy ra ngược lại; nhượng quyền thương mại BAYC càng phổ biến thì các thương hiệu cá nhân càng được công nhận và có giá trị. Bây giờ, chúng ta hãy giả sử một nửa số chủ sở hữu quyết định tạo thương hiệu của riêng họ bằng việc sử dụng nhượng quyền thương mại BAYC. Nó cung cấp cho chúng tôi 5 nghìn ý tưởng kinh doanh độc đáo trên toàn bộ các dịch vụ và hàng hóa.





Đây là cách cộng đồng có thể mở rộng quy mô toàn cầu.





Trong 3 đến 5 năm tới, chúng ta sẽ thấy các thương hiệu toàn cầu được xây dựng từ các bộ sưu tập của NFT, và cùng với đó, các mô hình kinh doanh mới sẽ xuất hiện. Một trong hai điều mà người sáng tạo cân nhắc sẽ là cấp quyền thương mại của chủ sở hữu đối với nhượng quyền thương mại hoặc ban hành phương pháp tiếp cận CC0 (Creative Commons Zero).





Để minh họa mức độ quan trọng của mô hình kinh doanh, chúng ta nên xem những gì đã xảy ra với Punks. Nói một cách thẳng thắn, thời điểm Yuga mua Punks IP và đưa nó sang mô hình thương mại BAYC, mọi chuyện đã kết thúc đối với Punks. Bạn không thể làm cho một dự án trở nên cạnh tranh nếu bạn không thể làm gì với nó.





Ngày nay, chúng ta thấy các cách tiếp cận khác nhau đối với việc sử dụng nhượng quyền thương mại. Những người nắm giữ BAYC đang làm theo cách tương tự như ý tưởng của Web3, trong khi những người thay thế được tự do sử dụng NFT của họ theo cách họ muốn.





* Việc xác định cách tiếp cận tốt hơn có thể là thiển cận và không khôn ngoan vì đã không còn nhiều thời gian kể từ khi bắt đầu xu hướng xây dựng cộng đồng từ các bộ sưu tập NFT. Không gian phải phát triển, kinh nghiệm phải tích lũy và mọi thứ phải phát triển theo thời gian.

Nghệ thuật thị giác

Điều gì quan trọng hơn về mặt văn hóa trong nhiều thập kỷ qua, âm nhạc hay nghệ thuật thị giác?





Câu trả lời kết luận có thể hơi chủ quan, nhưng theo Punk 6529, các xã hội và nền văn hóa đã bị ảnh hưởng chủ yếu bởi âm nhạc, khiến nghệ thuật thị giác bị bỏ lại phía sau.





NFT ngày nay là nghệ thuật thị giác chính, nhưng có rất nhiều thứ có thể và gần như chắc chắn sẽ xảy ra với âm nhạc. Việc tạo ra sự kết hợp giữa âm nhạc off-chain và on-chain chỉ là vấn đề thời gian. Sự ra đời của các NFT âm nhạc sẽ dẫn đến một hiện tượng tương tự là tạo ra các bộ sưu tập, cộng đồng và hốc có mối liên hệ trực tiếp với tác giả, từ quan điểm thẩm mỹ, sẽ tạo ra một trải nghiệm hoàn toàn khác cho người tiêu dùng.





Bước tiếp theo sẽ là thế giới game. Các trò chơi hiện tại đã chuyển hướng sang trải nghiệm trực tuyến và lối chơi nhiều người chơi trong những năm gần đây. * Chưa kể đến hiện tượng của ngành công nghiệp thể thao điện tử và tầm ảnh hưởng của nó đối với toàn thế giới game. Các trò chơi, cũng giống như bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác, đang phát triển theo thời gian, với mỗi kỷ nguyên sẽ có các đặc điểm và tính năng nhận dạng của nó. Đó là lý do tại sao giả định có thế hệ trò chơi tiếp theo trong những năm tiếp theo dường như không có lý.





Mặc dù chúng tôi thấy các cách tiếp cận để tạo ra các trò chơi blockchain, nhưng đó là những nỗ lực nhàn rỗi nhằm mục đích kiếm tiền từ xu hướng thay vì xây dựng một trò chơi để tồn tại lâu dài. Mô hình kinh doanh mà bạn có mọi người tạo bộ sưu tập 10k NFT của riêng họ và kết hợp nó với một số trò chơi nửa vời cho những người nắm giữ không phải là mô hình sẽ tồn tại trong nhiều năm cũng không phải là mô hình sẽ thu hút người chơi.





Xây dựng trò chơi thực sự tốt cũng giống như làm một bộ phim. Quá trình này cần thời gian và tiền bạc, cũng như những người cực kỳ tài năng. Nó phức tạp hơn là chỉ đưa một bộ sưu tập NFT ngẫu nhiên vào một trò chơi chất lượng thấp nào đó.

Các vô hình xã hội

Như đã đề cập trước đây, một khi công nghệ cho phép chuyển giao những thứ vô hình của xã hội, một phần lớn xã hội cũng sẽ thay đổi.









Nhưng vô hình xã hội là gì? Chà… đó là những thứ chúng ta có thể nắm bắt bằng trí óc nhưng không phải bằng tay. Hoa Kỳ, Tượng Nữ thần Tự do, lá cờ Hoa Kỳ, vùng đất tự do và quê hương của những người dũng cảm, Giấc mơ Mỹ; tất cả những thứ đó đều là vô hình của xã hội. Làm thế nào chúng ta có thể gán giá trị cho nó? Giá hợp lý sẽ là bao nhiêu?





* Một khi chúng ta nói về giá cả và định giá mọi thứ, sẽ có những tiếng nói cho rằng đó chỉ là một bước tiến khác của quá trình tài chính hóa thế giới. Các nhà tư bản tham lam chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhìn nó ở một góc độ khác. Chúng ta hãy xem xét thế giới đang thay đổi như thế nào và chúng ta đang hướng tới đâu với tư cách là một xã hội.





* Cơ sở hạ tầng tự động thay thế con người trong các ngành khác nhau của các ngành công nghiệp khác nhau. Lực lượng lao động được mở khóa phải tìm một vị trí mới trên thế giới và duy trì năng suất để xã hội phát triển. Số lượng người đi theo con đường thể hiện sáng tạo sẽ nhiều hơn bất kỳ ai trong chúng ta giả định.





Ngành công nghệ đã hấp thụ hầu hết tiềm năng của con người trong hai thập kỷ qua vì nó hữu ích và bổ ích về mặt tài chính. Nó đã ưu ái một loại người nhất định với một số đặc điểm cụ thể, cũng như bất kỳ ngành công nghiệp nào khác ủng hộ những loại người khác nhau. Câu hỏi đáng đặt ra là loại người nào, loại kỹ năng và đặc điểm nào sẽ được yêu cầu một khi ngành công nghiệp sáng tạo bắt đầu được chú ý nhiều hơn?





Nhân quyền, General Motors, Hoa Kỳ. Không có thứ nào trong số này tồn tại. Đó chỉ là những khuôn khổ cho phép chúng tôi tổ chức con người và nguồn lực một cách mạch lạc. Đó là cách bạn đi từ xã hội có 150 người đến hàng triệu người.





Ý tưởng về Nike có thể được trình bày trong ba từ đơn giản - Just do it . Ba từ đó tạo thêm giá trị bao nhiêu cho công ty? Liệu Nike có thể đạt được cùng mục tiêu doanh số và giá cả nếu không có ý tưởng và câu chuyện vô hình đã được nung nấu trong thời gian làm việc?





Loài người được thiết kế để sống và suy nghĩ theo những câu chuyện kể. Đó là cách các cá nhân và xã hội tự tổ chức. Những gì chúng ta đang thấy là sự chuyển dịch của các câu chuyện từ các bên tập trung sang tay của các cá nhân. Các câu chuyện đang dần được cộng tác hóa.





Một công ty ngẫu nhiên không thể cạnh tranh với Nike bằng cách có logo đẹp và hàng hóa chất lượng cao. Nó cần phải tạo ra một câu chuyện riêng và những thứ vô hình mà mọi người có thể xác định được. Chính những khoảnh khắc vô hình sẽ được phân phối trên đường ray giữa mọi người trong một hệ thống không được phép, Nike sẽ đánh mất lợi thế của những thứ vô hình. Tuy nhiên, có những lợi thế khác mà Nike vẫn sẽ sở hữu, chẳng hạn như lợi thế tiếp thị hoặc sự công nhận của thế giới.





Sẽ luôn có những lợi thế không thể sánh bằng.





Nghệ sĩ chết đói là một lỗi, không phải là một tính năng. Trong một thế giới mà ngày càng nhiều thứ được tự động hóa mỗi năm, các nhà cung cấp văn hóa phi vật thể nên được trả lương cao.









Trung bình

Phương tiện là một tin nhắn.





Thông điệp thay đổi theo phương tiện; và phương tiện đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây.





Có một khoảng thời gian hữu hạn khi bạn có thể thiết lập các tiêu chuẩn văn hóa và xã hội mới. Đây là giai đoạn hiện tại, và trong vòng 10 năm tới, nó sẽ ngày càng vững chắc. Trong 20 năm tới, sẽ có một cái gì đó khác, một sự thay đổi khác của các phương tiện và một sự phát triển khác.





* Quá trình đổi mới và thay đổi liên tục được gắn liền với sự tồn tại của chúng tôi.

Xã hội có TV khác với xã hội không có TV, cũng như xã hội có Internet khác hẳn với xã hội không có TV.





Tất cả các phương tiện đã thay đổi xã hội theo một cách nào đó. Mọi thứ có khía cạnh tương tác giữa con người với nhau trong chính nó đang thay đổi xã hội. Sự ra đời và tiêu thụ rộng rãi của Internet đã thay đổi xã hội. Sau đó, các hình thức truyền thông đại chúng khác như Twitter, Facebook và Instagram đã được giới thiệu. Tuy nhiên, không chỉ có các phương tiện thông tin đại chúng đã định hình xã hội. Ý tưởng hiện đại hóa hệ thống taxi và cơ sở hạ tầng giao hàng của Uber, tận dụng không gian lưu trú do AirBnB giới thiệu hay * xu hướng gần đây của TikTok đã ảnh hưởng và định hình xã hội một cách đáng kể.





Mỗi khi công nghệ hoặc dịch vụ mới được sử dụng, chúng ta đã kết thúc với một xã hội hơi khác.





Cấu trúc xã hội

Người ta có thể hỏi đó không phải chỉ là một công trình xã hội sao?





Nói cho tôi biết, thế nào không phải là một công trình xã hội?





Chứng thư quyền sở hữu đối với ngôi nhà của bạn không phải là một công trình xã hội? Còn tiền fiat bạn sử dụng hàng ngày thì sao? Học thuyết Lâu đài cho bạn quyền bắn bất cứ ai đến tài sản của bạn với ý đồ xấu, đó không phải là một công trình xã hội sao? Lý do duy nhất mà tờ giấy có nghĩa là vì chúng ta, với tư cách là một xã hội, đã đồng ý với nó từ rất lâu rồi. Trong suốt nhiều thập kỷ và thế kỷ, nó đã trở nên vững chắc đến mức chúng ta thậm chí không còn nhận thức được các thỏa thuận xã hội cơ bản nữa.





Nó có khác gì với NFT không? Nếu bạn sở hữu mã thông báo 6529 theo tiêu chuẩn ERC-721, tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng bạn là chủ sở hữu của Punk 6529. Nó không khác với việc bạn đồng ý sở hữu một ngôi nhà hoặc tài sản theo bất kỳ cách nào. Sự khác biệt duy nhất có thể được tìm thấy trong các luật bổ sung được thiết lập trong nhiều năm để hợp nhất thỏa thuận xã hội. Tất cả đều được tạo thành như nhau.





Bản thân ngôi nhà là rất hữu hình, nhưng quyền được sống trong nó thì không; bây giờ, chúng tôi đang dần phát triển công nghệ cho phép chúng tôi di chuyển vô hình. Gọi đó là một sự thay đổi lớn có thể là một cách nói quá thấp vì chúng tôi chưa khám phá nhiều về nó.





Bề mặt của những gì có thể hầu như không bị trầy xước.

Metaverse thực

Hầu hết chúng ta liên kết ý tưởng về metaverse với một số loại ứng dụng giống như Second Life mà bạn có thể truy cập bằng cách sử dụng kính VR.





Điều này có thể thú vị, nhưng nó không phải là metaverse.





Siêu mô hình thực sự là Internet mà chúng ta sẽ thấy trong tương lai gần. Chất lượng hình ảnh sẽ tốt hơn nhiều, mang đến cho người dùng nhiều khả năng mới. Các cuộc gọi hội nghị có thể là một ví dụ điển hình vì ngày nay hầu hết chúng ta đều có các cuộc gọi Zoom, nơi chúng ta nhìn thấy nhau qua ống kính máy ảnh. Việc cải thiện hình ảnh sẽ cho phép chúng ta sử dụng hình ảnh ba chiều và tham gia vào các cuộc trò chuyện như thể chúng ta đang ở trong phòng với người đối thoại của mình.





Thực tế tăng cường sẽ ở bên chúng ta vĩnh viễn. Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, chúng tôi sẽ nói về một cái gì đó và để nó hiển thị trước mặt chúng tôi. Kính và các phụ kiện khác cho phép truy cập AR sẽ trở nên rất tiện dụng và thân thiện với người dùng, do đó gần như không thể tách rời với các vật dụng sinh hoạt hàng ngày khác.









Lập luận trái ngược có thể là mọi người sẽ không đeo kính hoặc các phụ kiện tương tự mọi lúc. Tuy nhiên, chúng ta không có điện thoại thông minh bên mình 24/7? Có bao nhiêu người trong chúng ta tuyên bố không mang theo điện thoại di động trong túi quần hoặc túi xách mọi lúc?





Bước tiếp theo, sau khi cải thiện hình ảnh, sẽ là đổi mới khả năng mở rộng và khả năng chuyển giao của dữ liệu. Internet tràn ngập dữ liệu. Mọi ứng dụng và mọi nền tảng đều dồi dào với nhiều loại dữ liệu; Twitter hay Instagram đang tải lên và xử lý lượng dữ liệu khổng lồ mỗi phút. Một điểm mấu chốt là ngày nay chúng ta cần một số loại khóa API để truy cập thông tin mong muốn và điều này có thể trở thành một trở ngại đáng kể trên con đường cải thiện trải nghiệm người dùng trong metaverse.





* Điều đó không có nghĩa là API sẽ biến mất vĩnh viễn và quyền truy cập sẽ được cấp mà không cần bất kỳ thủ tục xác minh nào. Điều đó có nghĩa là quy trình tuyệt đối sẽ được làm trơn tru đến mức người dùng có thể truy cập hoặc hiển thị dữ liệu gần như ngay lập tức trong khi trò chuyện với việc sử dụng công nghệ AR.

Vấn đề với Web2

* Việc đổi thương hiệu Facebook thành Meta đã khiến nhiều người tò mò và thậm chí còn lo lắng hơn.





Việc tạo ra metaverse của riêng Facebook trái ngược với giấc mơ về một metaverse phi tập trung. Một công ty tập trung như Facebook không có ý định hoặc động cơ để xây dựng cơ sở hạ tầng phi tập trung cho metaverse của riêng mình. Mặt khác, chạy metaverse được tạo trên các máy chủ tập trung cung cấp quyền kiểm soát và cơ quan đối với hướng và quy định của metaverse mới.





Hệ sinh thái tích hợp được giới hạn theo ý muốn của các công ty sáng tạo.





Trường hợp của Meta và tầm nhìn của nó về một nền tảng tập trung không phải là ví dụ duy nhất cho thấy ý chí của người sáng tạo có thể quyết định như thế nào. Bỏ những tình cảm chính trị sang một bên và bám sát những sự thật tuyệt đối, chúng ta đã thấy việc loại bỏ một người khá dễ nhận biết , tổng thống Hoa Kỳ, khỏi Twitter. Tu chính án đầu tiên không áp dụng cho các công ty tư nhân; tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu nền tảng của một công ty trở thành một công cụ nhắn tin toàn cầu, một nơi cho các cuộc tranh luận địa chính trị và người tạo ra các xu hướng trong chính trị? Ý chí của những người sáng tạo có thể mạnh mẽ như thế nào trong một tình huống như vậy?





Twitter có thể không muốn ai đó sử dụng nền tảng của mình và đó là một quyết định kinh doanh hoàn toàn hợp lý. Không có ý kiến thiên vị hoặc tình cảm, kinh doanh tuyệt đối. Vấn đề là, một khi bạn bị cấm trên một nền tảng như Twitter, bạn sẽ bị loại khỏi trung tâm nhắn tin ngắn toàn cầu. Đó là một cái gì đó quan trọng hơn nhiều so với chỉ là một quyết định kinh doanh.





Ai phải chịu trách nhiệm khi đưa ra những phán quyết như vậy? Ai không thiên vị và đủ thẩm quyền để chịu trách nhiệm đưa ra quyết định đúng đắn?

Những người lưu vong hiện đại

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi muốn áp dụng tính năng thu hồi quyền truy cập vào các giao thức e-mail? Còn công ty đại chúng thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày bạn bị thu hồi quyền sử dụng taxi trong một thành phố nhất định hoặc mua sắm trong một chuỗi cửa hàng cụ thể?





Tua nhanh 10 năm kể từ bây giờ, và chúng tôi có metaverse lớn hơn nhiều và thậm chí còn bám rễ trong xã hội hơn Twitter ngày nay. * Nó sẽ bao gồm mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, từ mua sắm đến chăm sóc y tế. Nó sẽ trở nên không thể tách rời.





Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó quyết định bạn không được phép sử dụng metaverse và thu hồi quyền truy cập của bạn? Bạn không chỉ bị loại khỏi mạng xã hội như ngày nay; bạn bị cắt đứt khỏi toàn bộ xã hội và tất cả các dịch vụ mà nó cung cấp. Hành động cắt đứt một người nào đó khỏi metaverse tương đương với việc bị nhốt trong một nhà tù kỹ thuật số.









Chúng ta sẽ không thể sống trong một xã hội hiện đại mà không sử dụng ngay cả những phần nhỏ của metaverse. Giao lưu với bạn bè, kiếm việc làm và sử dụng các dịch vụ cơ bản sẽ không còn khả dụng khi chúng ta bị cấm tham gia metaverse.





* Chúng ta sẽ trở thành những bóng ma của xã hội, không mong muốn, phải vật lộn với những nhu cầu cơ bản. Chúng ta sẽ không có gì và vẫn có trách nhiệm sống theo những quy tắc mà xã hội đã thiết lập.

Trò chơi kết thúc

Thesis - The Endgame là Thực tế tăng cường.





* Thực tế tăng cường hoạt động như thế nào? Nó quét môi trường trong tầm nhìn của bạn hoặc tầm nhìn của phụ kiện được sử dụng. Quá trình quét phải được thực hiện liên tục vì nó phải cập nhật những gì bạn thấy với lớp dữ liệu kỹ thuật số. Hãy tưởng tượng bạn đi vào một nhà hàng và chỉ cần nhìn vào bàn, bạn có thể thấy toàn bộ thực đơn hiển thị trước mặt bạn cùng với hình ảnh bổ sung của mọi món ăn và đồ uống bạn muốn thử. Nghe có vẻ tuyệt vời, phải không?





Mọi đồng tiền có hai mặt.





Việc có các phụ kiện liên tục quét tầm nhìn của chúng ta có thể dẫn đến một giả định đáng ngờ, nhưng hợp lý, rằng có một công ty có cái nhìn của Chúa về toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Mọi thứ chúng ta xem xét, mọi hoạt động chúng ta thực hiện và mọi lời chúng ta nói đều được theo dõi, phân tích và ghi lại liên tục. Tất cả những người chúng ta gặp, gia đình, con cái, vị hôn thê của chúng ta, tất cả đều được ghi lại và phân tích liên tục.









Công ty có thể đưa ra các chính sách bảo mật nghiêm ngặt và đảm bảo với mọi người sẽ không có gì bị rò rỉ và mọi thứ sẽ được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, khả năng sử dụng dữ liệu theo bất kỳ cách nào mà công ty muốn vẫn còn.





* Phúc cho những người chưa bao giờ là một phần của vụ rò rỉ dữ liệu trong thế giới có rất nhiều cuộc tấn công mạng, từ rò rỉ dữ liệu đến trộm danh tính. Hãy thoải mái tin vào những đảm bảo nhưng hãy chăm sóc sự riêng tư của bạn một cách cẩn trọng nhất. Đừng lo lắng nếu bạn không có gì để che giấu , hoặc họ yêu cầu.

Vấn đề ở đây không phải là các cá nhân và ý chí của họ như đã đề cập trước đây. Đó là lỗ hổng của hệ thống mà nó có thể được xây dựng. Bất kỳ hệ thống nào có khả năng có được cái nhìn của Đức Chúa Trời đối với con người sẽ không được nhà nước dung thứ vì nó sẽ quá ảnh hưởng và mạnh mẽ nếu tự nó tồn tại. Tại một số thời điểm, công ty sẽ đóng cửa hoặc bị kiểm soát bởi một số loại cơ quan chính phủ.





Hệ thống tín dụng xã hội đang được xây dựng và sử dụng ở Trung Quốc giống với hệ thống metaverse một cách kỳ lạ. Bỏ phần hình ảnh sang một bên, cơ chế và khả năng sử dụng giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Khả năng giám sát cuộc sống của công dân, phân tích hành vi của họ và cấp hoặc thu hồi các đặc quyền nếu cần giống như xương sống của AR metaverse trong tương lai.





Sự tàn khốc của hệ thống ở Trung Quốc là điều mà mọi người thường nói đến, nhưng họ dường như không cảm nhận được nền tảng của hệ thống đang được xây dựng trước mắt họ. Punk 6529 không khẳng định hệ thống đang được xây dựng để phục vụ mục đích kiểm soát công dân, ý của ông là chúng tôi đang xây dựng một hệ thống có khả năng thực hiện các thủ tục như vậy.

Sức mạnh của CBDC

Có nên có các loại tiền tệ có chủ quyền quốc gia trực tuyến dưới dạng CBDC không? Có nên theo sau việc thực hiện các CBDC bằng cách xóa bỏ tiền mặt, do đó tạo ra các xã hội không dùng tiền mặt?





Làm thế nào bạn có thể ngăn một người đi taxi ở New York? Bạn phải bắt người đó; nếu không, bạn không có thẩm quyền cũng như không có khả năng ngăn cản một người nào đó đi taxi một cách hợp pháp. Thời điểm chúng tôi giới thiệu và phổ biến metaverse với việc sử dụng CBDC, trong vài giây, chúng tôi sẽ có thể lật công tắc và thu hồi quyền truy cập sử dụng taxi trong một khu vực nhất định hoặc toàn bộ dịch vụ. Đó sẽ là cách rẻ nhất để tước bỏ các quyền hiến định của người dân. * Các phần của cơ sở hạ tầng đã được thực hiện và chúng tôi đã thấy một số tiền lệ tương tự đang diễn ra ở một số quốc gia ở Bắc bán cầu.





* Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, Ngân hàng Châu Âu, Cục Dự trữ Liên bang và nhiều ngân hàng khác đã và đang thảo luận và chậm triển khai các đường ray để giới thiệu CBDC. Ý tưởng và tầm nhìn của họ về trò chơi kết thúc có thể khác nhau, nhưng điều gắn kết họ với nhau là việc tạo ra một hệ thống tiền tệ nơi mọi giao dịch sẽ được giám sát và mọi giao dịch không mong muốn bị kiểm duyệt hoặc thu hồi.





Điều gì sẽ xảy ra nếu một số tham vọng độc tài toàn trị, có mối liên hệ với Ngân hàng Trung ương, quyết định tăng tỷ lệ chiến thắng và bắt đầu thu hồi các đặc quyền cơ bản của đối thủ như mua một quả cà chua thối hoặc thuê một số địa điểm để tụ tập?





Ngay cả những chế độ toàn trị nhất mà chúng ta từng thấy trong lịch sử cũng không thể ngăn chặn hiệu quả đối thủ của họ mua và làm những việc nhất định ở các vùng khác của đất nước. Rất khó để ngăn cản mọi người thực hiện các giao dịch bằng tiền mặt. Việc theo dõi và giám sát các giao dịch của họ thậm chí còn khó hơn. Tuy nhiên, một khi CBDC sẽ được thực hiện và tiền mặt bị bãi bỏ, tất cả những gì bạn cần làm để hạn chế đối thủ của mình sẽ là chạy một thuật toán cụ thể.





Mọi quyết định liên quan đến luật pháp và trật tự đều là sự đánh đổi giữa tội phạm tư nhân và tội phạm công cộng. Đó là lý do tại sao chúng ta có các nền dân chủ hợp hiến. Nếu chúng ta có một nhà nước luôn đúng, chúng ta sẽ không cần bất kỳ quyền công dân nào vì theo định nghĩa, nhà nước sẽ không thể sai lầm trong các hành động của nó.

100 triệu người của NFT

Như đã nói trước đây, các thương hiệu như DolceGabbana hoặc Nike và các tổ chức như Đại học sẽ phát hành NFT. Tất cả những gì họ phải làm là số hóa các thiết bị vô hình của họ. Thời điểm họ phát hành 100 triệu NFT, mạng lưới người dùng sẽ bắt đầu lan rộng, tạo ra hiệu ứng quả cầu tuyết; trong vài năm tới, và chúng ta sẽ thấy 1 tỷ người sử dụng NFT, một số người trong số họ thậm chí không biết về nó.





Trong vòng vài năm tới, chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều thương hiệu và tổ chức phát hành NFT. Thậm chí ngày nay chúng ta còn thấy những ví dụ về việc Adidas tung ra NFT trên OpenSea và Meta tạo ra nền tảng metaverse của riêng họ.





Mối nguy nằm trong cơ sở hạ tầng. Mọi người sẽ quan tâm nếu NFT của họ được lưu trữ trên một ví tập trung hay một ví phi tập trung?





* Mọi người theo xu hướng và dễ sử dụng. Điều gì sẽ xảy ra nếu Meta tạo ra các NFT với trải nghiệm người dùng tuyệt vời đáng kinh ngạc trong khi các nền tảng phi tập trung sẽ tập trung vào việc mang lại sự an toàn cho cơ sở hạ tầng phi tập trung và sẽ bỏ qua UX? Mọi người sẽ theo dõi công nghệ hay trải nghiệm và niềm vui khi sử dụng nền tảng? Tôi cho rằng câu trả lời là hiển nhiên.





Nhiệm vụ chính của thế giới tiền điện tử là làm cho trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tại sao nó lại quan trọng bây giờ, khi NFTs đã trở thành một thứ và nó không còn quan trọng nữa trong thời kỳ thống trị truyền thông của Bitcoin? Câu trả lời sau đây là câu trả lời.





Điều mặc định phải làm với NFT là sử dụng nó; trong khi điều mặc định liên quan đến Bitcoin là không có gì.









UX - Chúng tôi đang tuyển dụng!

Sự thay đổi và tăng trưởng nhanh chóng trong không gian NFT trong hai năm qua đã khiến các nhà phát triển UX có nhu cầu cao. Số lượng sai lầm và thảm họa đã xảy ra đã gây thiệt hại cho cộng đồng và cái nhìn tổng thể về không gian tiền điện tử bằng cách để lại dấu hiệu là không an toàn và không phù hợp với nhu cầu của khách hàng.





Trong những thập kỷ qua, một sự thay đổi đáng kể trong ngành công nghiệp xe hơi đã dẫn đến sự thay đổi trong cách kể về trách nhiệm. Các nhà sản xuất ô tô đã đi từ tuyên bố “tai nạn là lỗi của người sử dụng” sang “tai nạn là lỗi của chúng tôi”, sau đó được chuyển thành sự gia tăng đáng kể về mức độ an toàn khi sử dụng ô tô.





Nếu không có sự thay đổi tương tự trong không gian NFT, chúng ta không thể mong đợi sự phát triển và tiêu thụ của công nghệ. Người dùng phải chắc chắn rằng tiền và NFT của mình được an toàn ngay cả khi kiến thức về công nghệ của họ còn hạn chế. Các giao dịch phải dễ dàng thực hiện và mọi sai lầm của người dùng tiềm năng được xác định và ngăn chặn. Trong thế giới của nhiều blockchain, các tiêu chuẩn chung phải được thiết lập để giảm hoặc thậm chí xóa bỏ ranh giới ngăn cách người dùng.





* Chúng tôi đang dần nhận thấy sự thay đổi được thực hiện khi nói đến trải nghiệm người dùng, giao diện người dùng và ở một mức độ nào đó là bảo mật. Những gì chúng ta cũng có thể phát hiện là các nền tảng tập trung đã chăm sóc người dùng của họ trong một thời gian dài trước khi NFT xuất hiện. Do đó, thời gian có ý nghĩa rất lớn vì ai sẽ chăm sóc người dùng tốt hơn và xác định được vị thế của mình trong không gian sẽ chiến thắng về lâu dài.

Trò chơi với các tổ chức

Các chính phủ đang làm việc chống lại chúng tôi, không phải với chúng tôi.





Liên minh châu Âu đã thua người Mỹ trong trận chiến Web2 và giờ đây trở thành một chư hầu kỹ thuật số của đế chế kỹ thuật số của Hoa Kỳ. EU có cơ hội lật ngược tình thế bằng cách tập trung vào việc phát triển và áp dụng Web3. Một động thái như vậy sẽ hạn chế đáng kể quyền lực của các tổ chức độc tài kỹ thuật ở Mỹ và trao cho EU quyền trở thành người chơi quyết định trong thế giới tương lai của Web3.





Nếu chúng ta duy trì thái độ đối với Internet vào đầu những năm 90 như chúng ta đang có đối với Web3 ngày nay, thì Internet sẽ không bao giờ trở thành như ngày nay.





Không gian của Tài chính phi tập trung (DeFi) có lỗ hổng, theo quan điểm của cơ quan quản lý, là không biết chính xác đối tác. Do đó, DeFi có thể sẽ trở nên rất khó thực hiện, ít nhất là đối với công dân Hoa Kỳ.





Sự khác biệt giữa DeFi và NFTs là có một đối tác cá nhân, điều này làm cho việc triển khai NFT dễ dàng hơn nhiều theo quan điểm của pháp luật và cơ quan quản lý. Rất có thể chúng tôi sẽ kết thúc với quy trình KYC (Biết khách hàng của bạn) trên các thị trường lớn, nhưng ít nhất sự tăng trưởng sẽ không bị giới hạn bởi việc mua và sử dụng NFT bất hợp pháp.

Zero-Knowledge

* Sự phát triển của mật mã trong những năm gần đây đã đưa ra khái niệm về Zero-Knowledge Proofs có thể cách mạng hóa không chỉ không gian tiền điện tử mà còn cả thế giới mà chúng ta biết ngày nay. Nói tóm lại, ZK Proof là một kỹ thuật toán học để xác minh tính trung thực của thông tin được cung cấp mà không tiết lộ thông tin đó.





* Đó có thể là một ý tưởng xa vời đối với một số người, nhưng chắc chắn khái niệm Bằng chứng không-tri thức, một khi được triển khai, sẽ mang lại những lợi ích đáng kể trên nhiều ngành công nghiệp và có thể là một cột mốc quan trọng khác trong lịch sử nhân loại.





Ngày nay, các tổ chức khác nhau thu thập một lượng lớn dữ liệu người dùng. Hóa đơn điện nước, chứng minh thư, giấy phép lái xe danh sách dường như không có hồi kết; lượng dữ liệu thu thập được không chỉ làm chậm quá trình hoàn thành công việc mà còn gây nguy hiểm cho người dùng do xử lý dữ liệu quá mức với nguy cơ rò rỉ dữ liệu khi bị tấn công hoặc do tai nạn. Việc triển khai ZK Proofs trong các lĩnh vực quản lý và thể chế sẽ làm giảm đáng kể rủi ro liên quan đến việc xử lý sai hoặc sử dụng sai thông tin được cung cấp.





* Các bằng chứng của Zero-Knowledge là giải pháp cho nhiều vấn đề mà không gian tiền điện tử đang mắc phải ngày nay, đặc biệt là từ quan điểm thể chế, vì nó sẽ hạn chế đáng kể nguy cơ mắc sai lầm hoặc không thể cung cấp bằng chứng có ý nghĩa về hành động và lợi nhuận tài chính trong không gian.





* Bạn không thể đánh thuế những gì bạn không thể nhìn thấy. Tuyên bố sau đây là một con dao hai lưỡi cung cấp cho một số người tham gia thị trường các cách để tránh bị đánh thuế đối với lợi nhuận tài chính của họ. Mặt khác, việc tránh đánh thuế và tích cực tìm ra những cách mới để che giấu lợi nhuận từ IRS chỉ khiến không gian tiền điện tử trở nên khó khăn hơn trong việc thiết lập chính nó như một nơi đáng tin cậy để đầu tư.

Sự va chạm

Một số người trong không gian, như Punk 6529, đủ lớn để nhớ về những ngày xưa của Internet, cho phép họ phát hiện và phân tích các mô hình mới nổi.





Trong những ngày đầu của Twitter, đã có một cuộc thảo luận về việc liệu Twitter nên là một giao thức hay một dịch vụ. Điều tưởng như là một quyết định kinh doanh bình thường vào thời điểm đó đã định hình một phần quan trọng của xã hội và thế giới trong những năm tiếp theo. Không thể dễ dàng đảo ngược hoặc thay đổi những quyết định trong quá khứ có ảnh hưởng lớn đến hiện tại.





Tác động mà chúng ta có thể làm ngày hôm nay có thể tạo tiền đề cho các thế hệ tương lai và công nghệ của NFT. Vì vậy, chúng tôi không thể chơi trò chơi một mình trong các cộng đồng nhỏ; nếu không, chúng ta sẽ trở thành một cộng đồng thích hợp sẽ bị lãng quên và bị lãng quên.





* Thu thập và thực hiện thay đổi không gian cần thiết bởi vì động lực, một khi đã mất, rất khó để xây dựng lại.









Chúng tôi đã thấy các cách tiếp cận khác nhau đối với các mô hình kinh doanh trong không gian, từ các nền tảng trên đất liền đến cách thử nghiệm ý tưởng của BAYC. Điều đáng chú ý là Yuga Labs đã từ 0 trở thành một cộng đồng hàng triệu đô la trong khoảng 12 tháng . * Chúng tôi cũng đã có những thử nghiệm khác nhau như NFT giải đố không thành công trong tầm nhìn của họ và những thử nghiệm quá nhỏ để tạo ra bất kỳ thay đổi đáng kể nào. Tuy nhiên, chúng tôi cần nhiều cộng đồng và dự án như BAYC để thử nghiệm và tạo ra những điều mới, để khám phá và khám phá lại các ý tưởng.





Một bước khác là chuyển các biểu tượng văn hóa vào các không gian phi tập trung và có quyền sở hữu thực sự đối với chúng. Chúng tôi cần nhiều NFT và tiền điện tử bản địa để tạo ra tác động, điều hành các quỹ khác nhau, Vốn đầu tư mạo hiểm, cũng như tạo và định hình không gian.





Tại một số thời điểm, những thứ như biển quảng cáo, tài trợ sân vận động hoặc thậm chí phòng khách sạn sẽ trở thành NFT.





Hãy tưởng tượng làm việc tại một văn phòng ở New York cả năm. Cuối cùng khi bạn có được một tuần nghỉ phép, bạn có thể muốn đến Địa Trung Hải, nhưng tất cả các địa điểm và khách sạn đã được đặt trước. Bạn có định đợi một năm nữa cho một cơ hội như vậy xảy ra? Bạn có thể gọi điện cho khách sạn, xin phòng trống hoặc cố gắng thay đổi một số phòng đã đặt, nhưng cơ sở dữ liệu của khách sạn quá phân tán giữa các chuỗi và cơ sở khác nhau nên không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Cuối cùng, bạn sẽ kết thúc kỳ nghỉ của mình ở một nơi tuyệt đẹp nhưng vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh mình đang nằm trên một bãi biển bên Biển Địa Trung Hải.





Kịch bản trong đó các phòng khách sạn là NFT có vẻ tốt hơn nhiều.





Vào thời điểm bạn gọi điện cho khách sạn để đặt phòng, lễ tân có thể kiểm tra xem còn phòng nào không hoặc có thể thông báo cho bạn về khả năng tự xác minh tình trạng phòng trống của chúng tôi thông qua trang web của họ. Trang web cho phép bạn xem phòng nào đã được đặt và tiếp cận người đã đặt phòng. Bạn phát hiện ra căn phòng đã được đặt bởi một cặp vợ chồng già, khá có thể đã nghỉ hưu, và họ sẽ không ngại dời ngày nghỉ của mình thêm một hoặc hai tuần. Không cần đắn đo suy nghĩ gì nữa, bạn đề nghị họ 700 đô la cho một căn phòng trị giá 300 đô la và họ có vẻ rất vui khi chấp nhận lời đề nghị đó.





Đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi cho cả hai người và tất cả những gì chúng tôi cần là khả năng tiếp cận người kia.





Các khách sạn, phòng trưng bày nghệ thuật và nhiều nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác có cơ sở dữ liệu nằm rải rác trên toàn thế giới. Kết nối chúng thông qua công nghệ NFT sẽ là một trò chơi thay thế cho một số ngành vì chúng tôi sẽ có thể áp dụng các giải pháp tương tự cho hầu hết các doanh nghiệp ngoài chuỗi.





NFT có thể đại diện cho bất kỳ tài sản ngoài chuỗi nào không thể thay thế và chuyển nó sang metaverse. Do đó, chúng tôi có thể xây dựng cầu nối giữa thế giới off-chain và on-chain.

Chiến lược đơn giản nhất

Nếu tôi chỉ biết về Bitcoin vào năm 2013 thì ngày nay tôi đã là một triệu phú.









* Với một xác suất rất cao, bạn sẽ không. Những người tuyên bố “nếu họ chỉ biết” dường như không tính đến thực tế là họ vẫn sẽ không biết, tại thời điểm nhất định, điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Chúng tôi giả định rằng có một dự án ngày hôm nay sẽ tăng x1000 trong vài năm tới. Tại sao bạn không đầu tư tiền của bạn vào nó ngay bây giờ? Điều gì giữ bạn lại? Tính không chắc chắn?





Thật dễ dàng để chọn ra những người chiến thắng nếu chúng ta nhìn lại quá khứ. Ai cũng có thể làm được. Sự rực rỡ thực sự đang chọn những người chiến thắng của ngày mai.





Hàng nghìn người đầu tư vào Bitcoin vào năm 2013 vẫn cố gắng mất hầu hết hoặc tất cả số tiền của họ. *Tại sao? Bởi vì họ không ở đây lâu dài, họ chỉ là những người qua đường mà không có bất kỳ kiến thức hoặc kinh nghiệm hoạt động trên thị trường và sự thay đổi giá của tài sản tiền điện tử có thể đánh bại ngay cả những người chơi có kinh nghiệm nhất. Lý do thứ hai là do thiếu tầm nhìn và e ngại về Bitcoin như một công nghệ và đầu tư.





* Một lưu ý chính là đầu tư vào Bitcoin và đầu tư vào altcoin không phải là trò chơi giống nhau. Một trong những người bản địa tiền điện tử mà tôi đánh giá rất cao đã từng nói “Mục tiêu của việc mua một altcoin là để bán nó”. Sự đơn giản của câu này là điều khác biệt giữa việc ở trong không gian lâu dài trong khi gắn bó với các tài sản có tính thuyết phục cao và ở đây chỉ đơn giản là để trải nghiệm những khoản lợi nhuận khổng lồ, sau đó là những tổn thất nặng nề do thiếu kiến thức và kinh nghiệm gây ra.





Những gì chúng ta đang thấy ngày nay với NFT dường như quen thuộc với thị trường altcoin trong những ngày đầu của nó. Một số dự án đang được định giá cao, thậm chí có những dự án không đạt tiêu chuẩn hoặc vô lý. Do đó, hầu hết các bộ sưu tập NFT sẽ về không. Đó là một sự thật phũ phàng, nhưng tất cả chúng ta đều phải gánh chịu nó trong tâm trí của mình.





Mặt khác, bằng cách chọn NFT phù hợp, chúng tôi sẽ trải nghiệm sự phát triển đáng kinh ngạc của danh mục đầu tư của mình và trở thành một phần của cộng đồng ở đây để gắn bó lâu dài.





Mua một đồng xu hoặc NFT và giả sử nó sẽ về 0.





Những thái độ sau đây sẽ cho phép bạn giữ bình tĩnh trong thời điểm khắc nghiệt của thị trường và sẽ ngăn bạn đưa ra những quyết định mà sau này bạn sẽ hối hận.





Dành thời gian của bạn cho giáo dục và từng bước trải nghiệm không gian. Bạn càng làm nhiều việc trong không gian, bạn càng trở nên giỏi hơn và thông minh hơn.





Sự khôn ngoan đến từ kinh nghiệm. Bạn không thể đoản mạch nó.





Nếu bạn không thể tìm thấy đủ thời gian để tự học, hãy tập trung vào tính trung bình theo chi phí đô la (DCA) vào các dự án lớn như Bitcoin và Ethereum bằng cách thiết lập một chiến lược trước. Ngoài ra, bạn có thể mua một số NFT để giải trí và xây dựng trải nghiệm của mình trong không gian.





* Thực hiện DCA mà không thiết lập chiến lược trước không khác gì đánh bạc trên thị trường vì bạn không có bất kỳ ranh giới nào về việc mua hoặc bán cái gì và khi nào. Hãy thiết lập một chiến lược và chắc chắn rằng bạn sẽ kiên định với nó, sau đó tham gia vào thị trường.





Không gian tiền điện tử đang thiếu người nhưng dồi dào ý tưởng. Nếu bạn có thể chuyển giao hoặc sửa đổi các kỹ năng bạn đã có, để trở nên hữu ích trong không gian, tỷ lệ thanh toán của bạn sẽ tăng lên đáng kể.





Không có gì đau khổ hơn là làm việc trong một ngành công nghiệp đang dần thu hẹp lại. Bạn đã làm việc chăm chỉ như bất kỳ ai khác, nhưng bạn không thể chiến thắng cả thị trường. Nền kinh tế liên tục đưa ra các tín hiệu, và tất cả những gì chúng ta phải làm là luôn tỉnh táo, quan sát thế giới và thực hiện thay đổi khi thời điểm đến.

* Linh hồn bị ràng buộc

* Hai đoạn sau không phải là một phần của cuộc phỏng vấn với Punk 6529.





World of Warcraft chắc chắn là một hiện tượng toàn cầu với một loạt các tính năng trong trò chơi khác nhau ảnh hưởng đến trò chơi và cơ chế của nó. Một trong những ý tưởng được thực hiện trong trò chơi là khái niệm về mã thông báo Soulbound, đã ăn sâu vào cộng đồng, và như tên gọi, nó gắn liền với linh hồn, tức là nhân vật của người chơi.





Làm thế nào nó hoạt động mặc dù? Cơ chế đứng sau vật phẩm nhập hồn rất đơn giản, một khi lấy được thì không thể bán hay chuyển nhượng cho bất kỳ ai khác. Vật phẩm đó vĩnh viễn bị ràng buộc với nhân vật lấy được nó.





Hầu hết các vật phẩm Soulbound yêu cầu phải hoàn thành các nhiệm vụ khá khắt khe và khó khăn hoặc tiêu diệt những con quái vật mạnh mẽ để nhận được vật phẩm kết giới làm phần thưởng. Nói cách khác, bạn không thể lấy được vật phẩm Soulbound nếu không vượt qua những chướng ngại vật đáng kể trên đường đi. Ngoài việc cấp cho bạn phần thưởng cụ thể, nó cũng có thể biểu thị trải nghiệm của một người chơi hoặc sự tận tâm của anh ta đối với trò chơi và trải qua các thử thách.





Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kết hợp ý tưởng về các mặt hàng soulbound và NFT?





Hãy tưởng tượng đến một hội nghị Ethereum và nhận được một mã thông báo soulbound, chứng tỏ bạn là một người tham gia tích cực vào sự kiện này. Mặt khác, những người chỉ là người tham gia thụ động sẽ được thưởng bằng một mã thông báo soulbound khi họ tham dự sự kiện. Dù bằng cách nào, nỗ lực của bạn khi đến hội nghị với tư cách là một người tham gia tích cực hoặc chỉ là một người nghe sẽ được đền đáp. Sau khi đạt được mã thông báo soulbound, bất kỳ ai cũng có thể xem bạn đã tham gia những sự kiện nào, mức độ tận tâm của bạn với tư cách là một người đam mê Ethereum hay chỉ cần xác minh xem bạn có tuyên bố ủng hộ Ethereum trong những ngày đầu ra mắt hay không.





Hãy tưởng tượng tốt nghiệp Đại học với một NFT linh hồn được thêm vào hồ sơ của bạn, xác nhận việc tốt nghiệp của bạn và tất cả những thành tích bạn có thể hoàn thành trong suốt chặng đường.





Làm thế nào về việc thu thập các NFT soulbound với tư cách là một thành viên tích cực của cộng đồng; bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra hồ sơ của bạn tại bất kỳ thời điểm nào và xem ví dụ như thành tích của bạn, các sự kiện bạn đã tham gia, huy hiệu danh dự do những người chơi khác và nhiều người khác trao tặng.





Ý tưởng về Soulbound NFTs sẽ sớm được thảo luận rộng rãi trên tất cả các cộng đồng khác nhau, không chỉ tiền điện tử. Đánh dấu lời nói của tôi.





* Những lần chạm hoàn thiện

Quá trình đơn giản hóa việc truyền bá công nghệ NFT có thể trông như sau:





Giai đoạn một - thu hút 100 triệu người sử dụng NFT dưới bất kỳ hình thức nào.

Giai đoạn hai - truyền bá ý tưởng về các khả năng mà NFTs sẽ mang lại trong khi tạo hiệu ứng mạng.

Giai đoạn ba - bắt đầu các cuộc tranh luận xã hội xem xét ý tưởng về xã hội hiện đại và tương lai kỹ thuật số của nó.

Giai đoạn bốn - cách mạng hóa thế giới với JPEG trong metaverse.





Hãy để đoạn trích dẫn sau đây tóm tắt bài viết bạn vừa đọc. Hãy để nó chìm vào trong. Chúng ta hãy ghi nhớ và tập trung vào ý tưởng chứ không phải những dự án sẽ đến rồi đi, thăng trầm. Thực hiện theo ý tưởng và xây dựng thế giới dựa trên nó.









Chúng tôi được yêu cầu phải nhớ ý tưởng, không phải người đàn ông bởi vì một người đàn ông có thể thất bại. Anh ta có thể bị bắt, anh ta có thể bị giết và bị lãng quên, nhưng 400 năm sau, một ý tưởng vẫn có thể thay đổi thế giới.

~ V cho Vendetta





