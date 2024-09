O futuro dos NFTs e do metaverso de acordo com Punk 6529

Estamos à beira de uma (r)evolução em mais uma etapa da comunicação entre as pessoas e na capacidade de nos expressarmos como indivíduos ou membros de uma determinada comunidade.









A introdução

A seguir, um resumo da ótima entrevista que tive o prazer de ouvir. O podcast apresentado por Raoul Pal forneceu ao ouvinte um mergulho profundo na ideia de NFTs ministrada por uma das maiores mentes da área - Punk 6529. Vamos entender o nível OG de compreensão do mundo em que vivemos e as mudanças que estão prestes a acontecer.





Abracemos e construamos o futuro.





O artigo a seguir é baseado exclusivamente na entrevista com Punk 6529. Todas as ideias e exemplos são baseados na entrevista, a menos que especificado de outra forma.





Os exemplos e adições escritos pelo autor são marcados com um sinal de asterisco '*'.

TL;DR

Ao longo da história, a humanidade viveu momentos de grandes saltos tecnológicos e de transformações significativas na sociedade. O desenvolvimento dos transportes, a disseminação dos meios de comunicação de massa ou o início da Internet; todos esses eventos mudaram significativamente o mundo e as sociedades.





Estamos à beira de uma (r)evolução em mais uma etapa da comunicação entre as pessoas e na capacidade de nos expressarmos como indivíduos ou membros de uma determinada comunidade.





A tecnologia dos Non-Fungible Tokens (NFT) é algo muito maior do que apenas fotos de perfil e colecionáveis de qualidade questionável. Mal arranhamos a superfície do que é possível com o uso de NFTs, e apenas um punhado de indivíduos é experiente e dedicado o suficiente para ver as perspectivas que isso pode trazer.









o bitcoin

*Imagine viver em um mundo onde todas as transferências financeiras entre indivíduos não podem ser feitas durante os finais de semana. Como isso soa? Pode não parecer tão desgastante no começo, mas quando você pensa nisso, cerca de 30% do tempo - fins de semana e feriados - você não consegue transferir os fundos, mesmo em extrema necessidade.





*Afinal, parece que há um limite para como você gostaria de usar e transferir seus fundos.





Um dos primeiros momentos de percepção do que o Bitcoin pode se tornar aconteceu em uma tarde de sábado, quando 6529 fez uma transação com seu amigo de outro continente usando Bitcoin. A transação levou minutos para chegar ao destinatário, custou uma fração da taxa de transferência do banco e foi feita na tarde de sábado.





Algumas pessoas afirmam que o Bitcoin é a proteção contra a inflação, daí sua popularidade e crescimento. É uma narrativa comum que se pode ouvir frequentemente ao discutir o propósito do Bitcoin, especialmente durante o último Bull Run. De fato, existem outros hedges de inflação que são bem menos voláteis, portanto preferíveis como investimento.





Há algo mais no Bitcoin, tanto técnica quanto socialmente.





Alega-se que o Bitcoin resolveu o problema geral bizantino que decorre do campo da teoria dos jogos e sistemas distribuídos. Em suma, o problema do General Bizantino descreve o cenário em que todas as partes envolvidas devem concordar com uma única estratégia para evitar o fracasso ou a derrota. Todo o problema gira em torno da questão da confiança limitada ou confiabilidade não confirmada entre as partes envolvidas.





*O problema geral bizantino no Bitcoin envolve validação e repasse de informações que não estão armazenadas em um banco de dados centralizado. É uma rede descentralizada de mineradores e validadores que garantem a funcionalidade do blockchain por meio do mecanismo Proof of Work. Os indivíduos não precisam se conhecer; a confiança é estabelecida por meio de seu compromisso com a rede e ganhando recompensas em troca.

O banco de dados

A vida de cada cidadão hoje em dia é organizada por milhares de bancos de dados. O sistema bancário, hospitais, hotéis e até mesmo os táxis que você usa possuem um banco de dados próprio para rodar toda a infraestrutura necessária para fornecer todos os serviços necessários.





Não foi uma mudança da noite para o dia. Ele foi sendo construído de forma lenta e gradual com o uso da nova infraestrutura, como a Internet — é uma peça muito importante a se ter em mente. No mundo anterior ao surgimento da Internet, os bancos de dados não eram uma grande coisa na sociedade, não na forma que temos hoje. Todas as informações foram armazenadas em arquivos, em folhas de papel ou outros meios de armazenamento de registros.





Hoje em dia, os bancos de dados tornaram-se inseparáveis da sociedade.





O mundo vive e prospera em bancos de dados.





Uma das características mais significativas do uso de bancos de dados é a necessidade de confiar em alguém com as informações fornecidas. Existem milhares de TTP - Terceiros Confiáveis - aos quais confiamos nossos dados diariamente. Como podemos ter certeza de que nenhum vazamento de dados futuro acontecerá ou que os dados confiados não serão mal utilizados? Não podemos, é a dura verdade que deve ser abraçada. No entanto, para ser um membro da sociedade moderna, temos que confiar em algumas contrapartes.





Os exemplos básicos de banco de dados em execução e confiança compartilhada podem ser encontrados na vida cotidiana em uma forma de dinheiro que usamos todos os dias, nos privilégios de cidadania ou no direito a uma determinada propriedade.





Todos esses bancos de dados rodam em sistemas centralizados, o que não é uma má solução, pois tudo tem funcionado decentemente devido à segurança fornecida.





*Apenas uma breve nota a todos os acólitos da descentralização total; nem tudo deve ser descentralizado. Ambos os sistemas centralizados e descentralizados têm suas vantagens e desvantagens. De fato, muitas vezes, os sistemas centralizados podem ser uma solução muito melhor do que os descentralizados quando se considera as necessidades das sociedades atuais.





O problema inicial da criptografia era - e ainda pode ser - a crença e o costume generalizados de confiar e usar bancos de dados centralizados para seu perfil de segurança mais alto. A noção comum de executar coisas no Amazon Web Services e ficar surpreso com o número de transações por segundo está perdendo um ponto significativo; a questão de quais são as implicações sociais disso.





A implicação social de executar coisas na AWS é que você precisa confiar seus dados a alguém.





Quanto mais digital nos tornamos como sociedade, menos grandes entidades confiamos nossos dados, tornando-nos cada vez mais centralizados e dependentes.

O novo meio

A criação da Internet quebrou as barreiras impossíveis de superar para as pessoas antes; a barreira da presença física ou a barreira da distribuição, uma vez rompida, permitiu a muitos indivíduos elevar suas habilidades e ideias a outro patamar. De repente, as pessoas perceberam que não é preciso ser o New York Times para publicar online e não é preciso ser o Walmart para vender coisas pela Internet.









A mudança de mídia levou ao imenso crescimento de pequenas empresas em todo o mundo desenvolvido. O simples fato de ter acesso à Internet abriu as portas que poucos imaginavam existir.





No entanto, a distribuição da lei de potência se aplica a tudo e, portanto, a Internet, em sua essência, tende a ser centralizadora. Esse é um fato com o qual algumas pessoas podem não concordar ou podem não estar cientes. No entanto, vemos enormes oligopólios do mundo digital sendo construídos e expandidos graças à Internet. Uma tendência semelhante se aplica a tecnologias como Big Data ou Machine Learning, que também podem se tornar centralizadas em um futuro próximo.





Economias de escala, economias de dados e economias de escopo; tudo leva à centralização.





Em algum momento, uma nova invenção entrou em cena - o Bitcoin.





Como acontece com toda nova tecnologia, finalmente veremos um grupo de visionários vendo possibilidades que ninguém mais será capaz de compreender desde o início. A revolução leva tempo. É por isso que o Bitcoin não é uma evolução da noite para o dia, nem é um esquema de enriquecimento rápido. Bitcoin é a ideia de que, nos próximos 30 a 40 anos, pode re-arquitetar vastas partes da sociedade se usado corretamente.

A Consumerização

Quando a nova tecnologia se torna consumista?





Isso acontece ao tentar explicar quantas transações por segundo (TPS) podem ser realizadas no Solana e quantas no Ethereum? Eu duvido disso.





Que tal discutir as medidas de segurança? Nem mesmo perto.





As pessoas discutem o Instagram através das lentes da tecnologia?





Veja! Esse é um bom script Python que acabou de ser lançado, vamos tentar.





A tecnologia se torna consumista quando paramos de falar sobre a tecnologia em si.





O verão DeFi de 2020 levou ao aumento nas avaliações de tokens relacionados a finanças descentralizadas. As pessoas falavam sobre projetos, implementações e fluxos de caixa; eles estavam falando sobre a tecnologia e os números, enquanto os problemas centrais e as ideias eram deixados para trás ou mal mencionados.





O DeFi ainda não atingiu os principais problemas sociais com sua implementação. Ele precisa de tempo para crescer e evoluir para atender às necessidades e se tornar amplamente consumista.





A diversão e a facilidade de usar NFTs permitiram a consumerização de criptomoedas sem falar em tecnologia.

O Começo do Punk 6529

Qual era a visão inicial dos NFTs, mesmo pelos verdadeiros OGs do espaço, quando Punk 6529 decidiu explorar a área e ver se havia potencial para crescer?





Isso é uma coisa boba. Voltemos ao trabalho real; construindo projetos, escrevendo contratos inteligentes ou qualquer outra coisa.





No final de 2020, o senso de aranha fez Punk 6529 se aprofundar no mundo dos NFTs, apesar das visões iniciais dos cripto OGs com quem ele falou. O palpite acabou sendo a centelha que levou a desvendar as possibilidades da tecnologia NFT.









Não se pode entender algo sem fazê-lo, pois o melhor aprendizado é através da prática. É por isso que o Punk 6529 decidiu percorrer o OpenSea e comprar NFTs baratos apenas para ter a sensação de jogá-los e possuí-los. Explorar o espaço e brincar com ele acabou sendo divertido, então a investigação mais aprofundada começou.





O próximo passo foi fazer com que seus amigos possuíssem e jogassem com NFTs, enviando-os para carteiras diferentes e verificando o que mais poderia ser feito com eles naquele momento.





A sensação de usar e possuir NFTs começou a crescer, não apenas em Punk 6529, mas também em toda a comunidade criptográfica, levando ao crescimento de uma tendência que pode mudar o mundo criptográfico para sempre.

A imagem distorcida

A consumerização de criptografia por meio de NFTs tem pelo menos um ponto importante de falha - a centralização.





No momento em que não nos importamos com tecnologia, não nos importamos se a infraestrutura é centralizada ou descentralizada. O usuário final se preocupa com a boa aparência do aplicativo, UX decente e baixas taxas de transação. Não importa se o NFT está armazenado em uma carteira centralizada e custodial ou não.





O palpite ousado pode ser que a maioria das pessoas no Vale do Silício e no Crypto Twitter tenham a maior parte de suas criptomoedas armazenadas sob custódia da Coinbase ou outra entidade centralizada. Uma das razões para tal comportamento pode ser o fato de que a maioria deles trata o Bitcoin como um investimento financeiro e não como uma forma de organizar as coisas; para construir a sociedade de novo.





A imagem distorcida do Bitcoin, Web3 e NFTs vem de tentar entendê-lo pela teoria e não pela prática. Portanto, deixe-me repetir as palavras de Punk 6529.





Não se pode entender algo sem fazê-lo.

O Incentivo

Imagine ser uma empresa conhecida e com uma posição consolidada no mercado. Qual pode ser seu incentivo para cunhar NFTs?





A resposta é monetização.









DolceGabbana é uma marca de renome mundial conhecida por roupas e cosméticos luxuosos. Posição relevante, base de clientes, intangíveis sociais e estilo de vida ou posição social ligada ao uso de DolceGabbana; tudo está lá fora, esperando para ser monetizado.





As maiores marcas, principalmente nas indústrias de moda e estilo de vida, já começaram a construir sua posição no espaço digital e sua influência só aumentará nos próximos meses e anos. A recente compra da RTFKT pela Nike só comprova a tese. *Outro exemplo pode ser o recente anúncio da Prada de entrar no mundo dos NFTs por meio da blockchain Ethereum. É um processo gradual, mas cada um está chegando aos poucos com seus próprios NFTs. As equipes esportivas distribuirão NFTs para seus torcedores, universidades para sua base de ex-alunos; o número de exemplos possíveis é espantoso.





*O incentivo para cunhar NFTs não se limita apenas às marcas de produtores como DG ou Nike. A importância da marca pessoal tem crescido nos últimos anos, criando “grandes nomes” no espaço da mídia social, como MrBeast ou Peter McKinnon. No entanto, as pessoas que entraram na liga dos “grandes nomes” por meio da mídia social não são as únicas nem as primeiras a fazer parceria com marcas criptográficas. A Sandbox firmou parceria com Snoop Dogg há quase um ano, enriquecendo o espaço com uma já conhecida marca pessoal do mundo “tradicional”. Recentemente, a Binance fechou um acordo com Cristiano Ronaldo trazendo outro indivíduo altamente reconhecido para o jogo. Nos próximos anos, veremos várias marcas pessoais fortes entrando no espaço, criando seus próprios NFTs ou fazendo parcerias com marcas criptográficas.





A tecnologia NFT nos dá a possibilidade de representar ideias, ideias granulares.





A cunhagem de NFTs por grandes empresas não precisa ser na forma de PFPs e, com certeza, não será. Como eles podem usar NFTs então? A única limitação é a criatividade. NFTs usados como tíquetes de pré-venda, bens resgatáveis no mundo real, significantes de posição social, códigos QR com NFTs resgatáveis, emblemas mostrando como somos usuários ávidos da marca, etc. As possibilidades são inúmeras.

O Nível Agregado

Um banco de dados publicamente legível e gravável é um fator significativo na construção de uma comunidade interessada em estabelecer sua própria posição no espaço, não como indivíduos, mas como um grupo único.





Olhando para a psicodemografia de comunidades já bem estabelecidas, como os detentores do Punk, podemos ver traços particulares no nível individual que podem ser aplicados à maioria dos membros. Além disso, podemos olhar para Azuki's ou BAYC (Bored Ape Yacht Club) e também identificar traços comuns no nível individual.





Cada comunidade é diferente da outra. Os punks são diferentes dos Azuki, os detentores do BAYC são diferentes dos punks e os membros da Igreja Católica são diferentes dos membros da Igreja Luterana.





Todos pertencem a alguma comunidade.





No nível individual, podemos ser muito parecidos como membros de duas comunidades diferentes ou mesmo opostas. No entanto, as diferenças serão claramente visíveis se olharmos para o nível agregado.





Os detentores de Azuki compartilharão um conjunto comum de características no nível agregado, assim como qualquer outra comunidade construída em torno de um projeto NFT. Portanto, é possível rotular um determinado grupo com um conjunto de características particulares. No nível individual, porém, as diferenças entre um membro da comunidade Azuki e um titular do BAYC podem ser indistinguíveis.





Podemos ser semelhantes como indivíduos, mas diferimos como um grupo.









A distribuição

Tese - NFTs vão mudar a distribuição de belas artes.





Morar no SoHo, em Manhattan, há quase 20 anos pode contribuir para desenvolver o gosto pelas artes plásticas. Vagar por museus, galerias de arte e lugares semelhantes onde você pode se encontrar imerso na arte é uma experiência única que aumenta com o tempo. De repente, você pode se ver sonhando em comprar uma das latas de sopa de Andy Warhol.





Depois de começar a pensar em comprar artes plásticas, quais são suas opções? O bom senso nos diz para fazer uma visita a uma galeria de arte.





Tudo está bem se a obra de arte desejada estiver lá. No entanto, e se não?





O processo de distribuição e venda de arte é insatisfatório, para dizer o mínimo. No início, você deve visitar o local e perguntar sobre determinadas obras de arte, bem como sua disponibilidade. Se a pintura desejada não estiver disponível no momento, certifique-se de ser notificado assim que a pintura estiver ao alcance da galeria de arte com a qual você falou. No entanto, como você pode ter certeza de que ninguém vai superar você? Nesse caso, você acabará perdendo seu tempo esperando eternamente por uma notificação de disponibilidade.





E o processo de verificação da pintura? Como você pode ter certeza de que a peça que está comprando não é uma falsificação? Você pode obter algumas respostas como “Aqui está a assinatura do autor”, “Vamos dar-lhe o certificado de autenticidade”, e depois você está vendo o certificado sendo impresso na sua frente. Que tipo de confirmação é essa? Definitivamente não é o que você espera de uma galeria de arte notável onde você está comprando uma pintura no valor de uma quantia significativa de dinheiro.





O que acontece quando você quer comprar, por exemplo, Punks? Vamos mais uma vez através do processo.





Não há necessidade de visitar fisicamente o local; você não precisa fazer uma visita a uma galeria de arte ou lugares semelhantes. A única coisa que você precisa é uma conexão com a Internet e uma carteira Metamask.





Como você pode ter certeza de que o preço é justo? A qualquer momento, você pode acessar o livro de pedidos global e ver cada transferência, cada venda, preço de oferta e preço de venda que foi feito para a peça desejada desde o seu início. Você pode dar um lance em qualquer peça que desejar, mesmo que não esteja à venda. Transparência total é o padrão.





A distribuição de arte está fazendo uma transição do modelo de negócios pré-internet para o pós-internet agora. Alguns dirão que você poderia ter comprado obras de arte em sites há muito tempo. De fato, no entanto, o custo de envio, o procedimento de pedido e o tempo necessário para finalizar a compra são assustadores para um grande número de clientes em potencial.





O eBay não era um substituto para uma pequena loja de antiguidades na Pensilvânia; tornou-se o mercado global para tais produtos.





As galerias de arte não vão desaparecer ou ser substituídas. O simples prazer de ir a uma galeria de arte e adquirir uma obra de arte é uma experiência inestimável. No entanto, as coisas vão evoluir e mudar com o tempo.

Democratizando a Tecnologia

Você compraria uma das pinturas The Currency de Damien Hirst se tivesse que viajar para Genebra, Miami, Nova York ou Londres? E se você pudesse comprá-lo do seu sofá em segundos?





A verdade é que Damien Hirst ficará bem em ambos os casos. Ele só teria que esperar um pouco mais para vender sua coleção de dez mil obras. A mudança mais significativa ocorre do outro lado do espectro, e é aí que devemos focar nossa atenção.





Ser um apaixonado fotógrafo de borboletas de Knoxville, Tennessee, oferece poucas chances de monetizar seu trabalho ou obter reconhecimento significativo. Sejamos realistas, você não tem chances de ganhar a vida com suas fotos. Supondo que você encontre um lugar onde possa vender suas fotografias, quantas delas você conseguirá vender mensalmente?





As coisas mudam se levarmos em consideração os NFTs. É muito mais fácil sair para o público e vender suas fotografias. A gama mais ampla de público oferece maiores chances de encontrar um grupo de pessoas que realmente gostem do seu estilo e comprem suas fotografias.





Você não terá oportunidades iguais às de Damien Hirst, sejamos realistas. A vantagem de distribuição irá mais ou menos desaparecer, porém outras vantagens como o reconhecimento mundial não serão tão fáceis de igualar; mas esse é um bom lugar para começar.





Ganhar acesso ao mercado global e audiência global é um divisor de águas para todas as pessoas que trabalham em profissões criativas. No momento em que nós, como sociedade, adquirirmos tecnologia decente para transferir intangíveis, a disseminação da arte e da criatividade se acelerará imensamente.

NFTs de estilo de vida

Quase todos os NFT existentes hoje podem ser atribuídos a uma das três categorias principais: arte, colecionáveis ou PFPs. Entre todas as coleções, há algumas que não são tão fáceis de atribuir. Uma delas é a coleção Bored Ape Yacht Club.





BAYC é arte? É um colecionável? Pode ser um PFP, mas não é o uso desejado. O que é BAYC então?





A resposta é - estilo de vida.









Se você deseja entrar na franquia do McDonald's, precisa conquistá-la. Gaste tempo e dinheiro para se educar em um dos sites educacionais do McDonald's e receba graciosamente a licença para usar a franquia de acordo com os padrões e regulamentos.





É o mesmo com BAYC? De jeito nenhum; por ser titular de um BAYC NFT, você pode usar livremente a franquia ou até mesmo criar sua própria marca com base no Ape que possui. É uma ideia revolucionária, pois você não é o único responsável pelo crescimento de sua marca.





Imagine ser um dos 10k detentores de BAYC que criam suas próprias marcas com o uso de seus Apes. Quanto mais a marca cresce, mais popular a coleção BAYC se torna. A mesma coisa acontece ao contrário; quanto mais popular a franquia BAYC se torna, mais reconhecidas e valiosas são as marcas individuais. Agora vamos supor que metade dos proprietários decida criar suas próprias marcas com o uso da franquia BAYC. Dá-nos 5 mil ideias de negócio únicas em todo o espectro de serviços e bens.





É assim que as comunidades podem escalar globalmente.





Nos próximos 3 a 5 anos, veremos marcas globais construídas a partir de coleções NFT e, junto com elas, novos modelos de negócios surgirão. Uma das duas coisas a serem consideradas pelos criadores será a concessão dos direitos comerciais do detentor à franquia ou a emissão da abordagem CC0 (Creative Commons Zero).





Para ilustrar a importância do modelo de negócios, devemos ver o que aconteceu com os Punks. Para ser franco, no momento em que Yuga comprou o IP do Punks e o levou para o modelo comercial BAYC, acabou para o Punks. Você não pode tornar um projeto competitivo se não puder fazer nada com ele.





Hoje em dia, vemos diferentes abordagens para o uso da franquia. Os detentores de BAYC estão seguindo um caminho semelhante à ideia do Web3, enquanto os mfers são livres para usar seus NFTs como quiserem.





*Determinar a melhor abordagem pode ser míope e imprudente, pois não se passou muito tempo desde o início da tendência de construir comunidades a partir de coleções NFT. O espaço tem de crescer, a experiência tem de ser adquirida e as coisas têm de evoluir ao longo do tempo.

As Artes Visuais

O que tem sido culturalmente mais importante ao longo das décadas, a música ou as artes visuais?





A resposta final pode ser bastante subjetiva, mas de acordo com Punk 6529, sociedades e culturas foram influenciadas principalmente pela música, deixando para trás as artes visuais.





Os NFTs hoje são artes visuais primárias, mas há uma variedade de coisas que podem e quase certamente acontecerão com a música também. Criar um híbrido entre música off-chain e on-chain é apenas uma questão de tempo. A introdução de NFTs musicais irá conduzir a um fenómeno semelhante de criação de coleções, comunidades e nichos com ligação direta ao autor que, do ponto de vista estético, criará uma experiência completamente diferente para os consumidores.





O próximo passo será o mundo dos jogos. Os jogos atuais estão mudando para a experiência online e a jogabilidade multiplayer nos últimos anos. *Sem falar no fenômeno da indústria de e-sports e sua influência em todo o mundo dos jogos. Os jogos, assim como qualquer outro negócio, estão evoluindo ao longo do tempo, com cada época tendo suas características e características identificáveis. É por isso que a suposição de ter a próxima geração de jogos nos anos seguintes não parece irracional.





Embora vejamos abordagens para a criação de jogos blockchain, esses são esforços ociosos destinados a monetizar a tendência, em vez de criar um jogo para durar. O modelo de negócios em que todos criam suas próprias coleções de 10k NFT e as mescla com algum jogo incompleto para os titulares não é um modelo que durará anos nem um modelo que atrairá jogadores.





Construir jogos realmente bons é como fazer um filme. O processo leva tempo e dinheiro, além de pessoas extremamente talentosas. É muito mais complicado do que apenas colocar uma coleção NFT aleatória em algum jogo de baixa qualidade.

Os intangíveis sociais

Como mencionado anteriormente, uma vez que a tecnologia permite a transferência de intangíveis sociais, uma grande parte da sociedade também mudará.









Mas o que são intangíveis sociais? Bem… essas são as coisas que podemos entender com nossas mentes, mas não com nossas mãos. Os Estados Unidos, a Estátua da Liberdade, a bandeira dos EUA, a terra dos livres e o lar dos corajosos, o Sonho Americano; todos esses são intangíveis sociais. Como podemos atribuir valor a isso? Qual seria o preço justo?





*Quando falarmos de preços e de valor das coisas, haverá vozes afirmando que é apenas mais um passo da financeirização mundial. Os capitalistas gananciosos só querem ganhar mais dinheiro. No entanto, vamos olhar para isso de uma perspectiva diferente. Levemos em conta como o mundo está mudando e para onde nos dirigimos como sociedade.





*Infraestrutura automatizada substitui pessoas em diferentes ramos de várias indústrias. A força de trabalho desbloqueada precisa encontrar um novo lugar no mundo e permanecer produtiva para que a sociedade cresça. O número de pessoas seguindo o caminho da expressão criativa será maior do que qualquer um de nós supõe.





A indústria de tecnologia absorveu a maior parte do potencial das pessoas nas últimas duas décadas porque era útil e compensadora financeiramente. Favoreceu um certo tipo de pessoa com um determinado conjunto de características, assim como qualquer outra indústria favorece diferentes tipos de pessoas. A pergunta que vale a pena fazer é que tipo de pessoas, que tipo de habilidades e características serão procuradas quando a indústria criativa começar a ganhar ainda mais atenção?





Os Direitos Humanos, General Motors, os EUA. Nenhuma dessas coisas existe. Essas são apenas estruturas que nos permitem organizar pessoas e recursos de maneira coerente. É assim que você vai de sociedades de 150 pessoas para milhões.





A ideia da Nike pode ser apresentada em três palavras simples – Just do it . Quanto valor essas três palavras agregam à empresa? Será possível para a Nike atingir as mesmas metas de vendas e preços sem a ideia e a narrativa intangíveis que foram construídas ao longo do tempo?





A humanidade é projetada para viver e pensar em narrativas. É como os indivíduos e as sociedades se organizam. O que estamos vendo é a mudança das narrativas dos partidos centralizados para as mãos dos indivíduos. As narrativas vão sendo paulatinamente comunitarizadas.





Uma empresa aleatória não pode competir com a Nike por ter um logotipo bonito e produtos de alta qualidade. Ele precisa criar sua própria narrativa e intangíveis com os quais as pessoas possam se identificar. No exato momento em que os intangíveis forem distribuídos nos trilhos entre as pessoas em um sistema sem permissão, a Nike perderá a vantagem dos intangíveis. No entanto, existem outras vantagens que a Nike ainda possuirá, como vantagem de marketing ou reconhecimento mundial.





Sempre haverá vantagens de algum tipo que não podem ser igualadas.





O artista faminto é um bug, não um recurso. Em um mundo onde mais e mais coisas são automatizadas a cada ano, os provedores de cultura intangível devem ser bem pagos.









O médio

Meio é uma mensagem.





A mensagem muda com o meio; e o meio mudou drasticamente nos últimos anos.





Há um período finito em que você pode definir novos padrões culturais e sociais. Esse período é agora, e nos próximos 10 anos, vai se solidificar. Nos próximos 20 anos haverá algo mais, outra mudança de mídia e outra evolução.





*O processo de constante renovação e mudança está embutido em nossa existência.

Uma sociedade com TV é diferente de uma sem TV, assim como uma sociedade com Internet é dramaticamente diferente de outra sem ela.





Todos os meios mudaram a sociedade de alguma forma. Tudo o que tem em si o aspecto da interação humana está mudando a sociedade. A introdução e ampla consumerização da Internet mudou a sociedade. Depois disso, outras formas de mídia de massa como Twitter, Facebook e Instagram foram introduzidas. No entanto, não apenas os meios de comunicação de massa moldaram a sociedade. A ideia de modernizar o sistema de táxis e a infraestrutura de entrega do Uber, utilizando o espaço de hospedagem introduzido pelo AirBnB ou *a tendência recente do TikTok influenciou e moldou a sociedade de maneira significativa.





Cada vez que uma nova tecnologia ou serviço era consumido, acabávamos com uma sociedade ligeiramente diferente.





A construção social

Não é apenas uma construção social, pode-se perguntar?





Diga-me então, o que não é uma construção social?





A escritura da sua casa não é uma construção social? E o dinheiro fiduciário que você usa todos os dias? A Doutrina do Castelo lhe dá o direito de atirar em qualquer um que venha à sua propriedade com más intenções, não é uma construção social? A única razão pela qual o papel significa alguma coisa é porque nós, como sociedade, concordamos com isso há muito tempo. Ao longo das décadas e dos séculos, ele se solidificou tanto que nem mesmo estamos mais cientes dos acordos sociais subjacentes.





É diferente com os NFTs? Se você possui o token 6529 no padrão ERC-721, todos concordamos que você é o proprietário do Punk 6529. Não é diferente de concordar que você possui uma casa ou propriedade. A única diferença pode ser encontrada em leis adicionais estabelecidas ao longo dos anos para ossificar o acordo social. É tudo igualmente composto.





A casa em si é muito tangível, mas o direito de morar nela não; agora, estamos desenvolvendo lentamente a tecnologia que nos permite mover intangíveis. Chamar isso de uma grande mudança pode ser um eufemismo, pois não o exploramos muito.





A superfície do que é possível mal foi arranhada.

O Metaverso Real

A maioria de nós associa a ideia de metaverso a algum tipo de aplicativo semelhante ao Second Life , que pode ser acessado com o uso de óculos de realidade virtual.





Isso pode ser divertido, mas não é o metaverso.





O verdadeiro metaverso é a Internet que veremos no futuro próximo. A qualidade dos visuais ficará muito melhor, apresentando aos usuários uma ampla gama de novas possibilidades. As chamadas em conferência podem ser um bom exemplo, pois hoje em dia a maioria de nós tem chamadas de zoom nas quais nos vemos através das lentes da câmera. A melhoria dos visuais nos permitirá usar hologramas e conversar como se estivéssemos na sala com nosso interlocutor.





A Realidade Aumentada estará conosco permanentemente. Durante nossa conversa, falaremos sobre algo e o exibiremos na nossa frente. Os óculos e outros acessórios que permitem o acesso à RA tornar-se-ão muito práticos e fáceis de utilizar, tornando-se assim quase inseparáveis de outros artigos do dia-a-dia.









O argumento contrário pode ser que as pessoas não vão usar óculos ou acessórios semelhantes o tempo todo. No entanto, não estamos tendo nossos smartphones conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana? Quantos de nós afirmaram não carregar celulares no bolso ou na bolsa o tempo todo?





O próximo passo, após a melhoria dos visuais, será a inovação da escalabilidade e transferibilidade dos dados. A Internet está repleta de dados. Cada aplicativo e cada plataforma é abundante com uma variedade de dados; O Twitter ou o Instagram estão carregando e processando enormes quantidades de dados a cada minuto. Um ponto importante é que hoje em dia precisamos de algum tipo de chave de API para acessar as informações desejadas e isso pode se tornar um obstáculo significativo no caminho para suavizar a experiência do usuário no metaverso.





*Isso não significa que a API desaparecerá para sempre e o acesso será concedido sem nenhum procedimento de verificação. O que isso significa é que o procedimento simples será suavizado a ponto de o usuário poder acessar ou exibir os dados quase instantaneamente enquanto conversa com o uso da tecnologia AR.

O problema com Web2

*O rebranding do Facebook para Meta intrigou muitos e preocupou ainda mais.





A criação do próprio metaverso do Facebook é o oposto do sonho de um metaverso descentralizado. Uma empresa centralizada como o Facebook não tem intenção ou incentivo para construir uma infraestrutura descentralizada para seu próprio metaverso. Por outro lado, a execução do metaverso criado em servidores centralizados fornece o controle e a agência sobre a direção e os regulamentos do novo metaverso.





Os ecossistemas integrados estão limitados à vontade das empresas criadoras.





O caso da Meta e sua visão de plataforma centralizada não é o único exemplo de como a vontade do criador pode ser decisiva. Deixando de lado os afetos políticos e nos atendo aos fatos, vimos a remoção de uma pessoa bastante conhecida , o presidente dos Estados Unidos, do Twitter. A Primeira Emenda não se aplica a empresas privadas; no entanto, e se a plataforma de uma empresa se tornar uma ferramenta global de mensagens, um local para debates geopolíticos e criadora de tendências na política? Quão poderosa a vontade dos criadores pode ser em tal cenário?





O Twitter pode não querer que alguém use sua plataforma, e é uma decisão de negócios totalmente sensata. Nenhuma opinião tendenciosa ou afeições, puro negócio. A questão é que, uma vez que você é banido de uma plataforma como o Twitter, você é cortado do centro global de mensagens curtas. Isso é algo muito mais significativo do que apenas uma decisão de negócios.





Quem deve ser responsável por fazer tais julgamentos? Quem não é tendencioso e competente o suficiente para assumir a responsabilidade de tomar a decisão certa?

Os Exilados Modernos

E se quiséssemos aplicar o recurso de revogação de acesso aos protocolos de e-mail? E as empresas públicas? E se um dia você for revogado o acesso para usar o táxi em uma determinada cidade ou fazer compras em uma determinada rede de lojas?





Daqui a 10 anos, teremos um metaverso muito maior e ainda mais enraizado na sociedade do que o Twitter hoje. * Incluirá todos os aspectos de nossas vidas, desde compras até cuidados médicos. Ele se tornará inseparável.





E se alguém decidisse que você não deveria ter permissão para usar o metaverso e revogasse seu acesso? Você não será apenas cortado da mídia social como pode ser hoje; você está isolado de toda a sociedade e de todos os serviços que ela oferece. O ato de cortar alguém do metaverso é igual a ser trancado em uma prisão digital.









Não seremos capazes de viver em uma sociedade moderna sem o uso de pequenas partes do metaverso. Socializar com amigos, conseguir um emprego e usar os serviços básicos ficará indisponível quando formos banidos do metaverso.





*Nós nos tornaremos fantasmas da sociedade, indesejados, lutando com as necessidades básicas. Não teremos nada e ainda seremos responsáveis por viver de acordo com as regras que a sociedade estabeleceu.

O jogo final

Tese — O Endgame é Realidade Aumentada.





*Como funciona a Realidade Aumentada? Ele escaneia o ambiente em seu campo de visão ou no campo de visão do acessório utilizado. A varredura deve ser realizada continuamente, pois deve atualizar o que você vê com uma sobreposição de dados digitais. Imagine entrar em um restaurante e, apenas olhando para a mesa, você pode ver todo o cardápio exibido à sua frente, juntamente com visuais adicionais de todos os pratos e bebidas que deseja experimentar. Parece incrível, não é?





Toda moeda tem dois lados.





Ter acessórios constantemente examinando nosso campo de visão pode levar a uma suposição suspeita, mas sensata, de que existe uma empresa que tem a visão de Deus de toda a nossa vida. Tudo o que olhamos, todas as atividades que realizamos e todas as palavras que falamos são constantemente monitoradas, analisadas e registradas. Todas as pessoas que encontramos, nossa família, filhos, noiva, tudo isso é constantemente registrado e analisado.









A empresa pode introduzir políticas de privacidade rígidas e garantir a todos que nada será vazado e tudo será realizado sob supervisão estrita. Ainda assim, permanece a possibilidade de usar os dados da maneira que a empresa desejar.





*Bem-aventurados aqueles que nunca fizeram parte de um vazamento de dados no mundo de ataques cibernéticos abundantes, desde vazamentos de dados até roubos de identidade. Sinta-se à vontade para acreditar nas garantias, mas cuide de sua privacidade com a maior diligência. Não se preocupe se você não tem nada a esconder , ou assim eles afirmam.

O problema aqui não são os indivíduos e sua vontade como mencionado anteriormente. É a falha do sistema em que pode ser construído. Qualquer sistema capaz de ter a visão de Deus sobre as pessoas não será tolerado pelo estado, pois seria muito influente e poderoso para existir por conta própria. Em algum momento, a empresa será fechada ou controlada por algum tipo de agência governamental.





O sistema de crédito social que está sendo construído e usado na China é estranhamente semelhante ao que o metaverso pode parecer. Deixando o visual de lado, as mecânicas e possibilidades de uso são incrivelmente semelhantes. A capacidade de monitorar a vida dos cidadãos, analisar seus comportamentos e conceder ou revogar privilégios, se necessário, assemelha-se à espinha dorsal do futuro metaverso AR.





A crueldade do sistema na China é o que as pessoas costumam falar, mas não parecem perceber os alicerces do sistema sendo construído diante de seus olhos. Punk 6529 não afirma que o sistema está sendo construído para servir ao propósito de controlar os cidadãos, o que ele quer dizer é que estamos construindo um sistema capaz de tais procedimentos.

O poder do CBDC

Deve haver moedas soberanas nacionais disponíveis online na forma de CBDCs? A implementação de CBDCs deve ser seguida pela abolição do dinheiro, criando assim sociedades sem dinheiro?





Como você pode impedir uma pessoa de pegar um táxi em Nova York? Você tem que prender a pessoa; caso contrário, você não tem autoridade nem possibilidade de impedir legalmente alguém de pegar um táxi. No momento em que introduzirmos e disseminarmos o metaverso com o uso de CBDCs, em segundos poderemos acionar um botão e revogar o acesso ao uso de táxis em uma determinada região ou ao serviço como um todo. Será a maneira mais barata de privar as pessoas de seus direitos constitucionais. *As partes da infraestrutura já foram implementadas, e já vimos alguns precedentes semelhantes acontecendo em alguns países do Hemisfério Norte.





*O Banco de Compensações Internacionais, o Banco Europeu, o Federal Reserve e muitos outros bancos já estão discutindo e lentamente implementando trilhos para introduzir CBDCs. Suas ideias e visões do jogo final podem diferir, mas o que os une é a criação de um sistema monetário onde todas as transações serão supervisionadas e quaisquer indesejáveis censuradas ou revogadas.





O que acontecerá se algum aspirante a totalitário, ligado ao Banco Central, decidir aumentar as chances de vitória e começar a revogar privilégios básicos de seus oponentes, como comprar um tomate podre ou alugar certos locais para se reunir?





Mesmo os regimes mais totalitários que vimos ao longo da história não foram capazes de impedir efetivamente que seus oponentes comprassem e fizessem certas coisas em outras partes do país. É muito difícil impedir que as pessoas façam transações em dinheiro. É ainda mais difícil rastrear e supervisionar suas transações. No entanto, assim que o CBDC for implementado e o dinheiro abolido, tudo o que você precisará fazer para limitar seus oponentes será executar um algoritmo específico.





Toda decisão relativa à lei e à ordem é uma troca entre crime público e privado. É por isso que temos democracias constitucionais. Se tivéssemos um estado que está sempre certo, não precisaríamos de nenhum direito civil, pois o estado, por definição, seria infalível em seus atos.

100 milhões de pessoas de NFTs

Como dito antes, marcas como DolceGabbana ou Nike e instituições como Universidades emitirão NFTs. Tudo o que eles precisam fazer é digitalizar seus intangíveis. No momento em que emitirem 100 milhões de NFTs, a rede de usuários começará a se espalhar, criando o efeito bola de neve; avance alguns anos e veremos 1 bilhão de pessoas usando NFTs, algumas delas nem mesmo cientes disso.





Nos próximos anos, veremos cada vez mais marcas e instituições emitindo NFTs. Ainda hoje vemos exemplos de Adidas lançando NFTs no OpenSea e Meta criando sua própria plataforma de metaverso .





O perigo está na infraestrutura. As pessoas se importarão se seus NFTs estiverem armazenados em uma carteira centralizada ou descentralizada?





*As pessoas seguem as tendências e a facilidade de uso. E se a Meta criar NFTs com uma experiência de usuário surpreendentemente boa, enquanto as plataformas descentralizadas se concentrarem em trazer segurança para a infraestrutura descentralizada e negligenciar o UX? As pessoas seguirão a tecnologia ou a experiência e diversão de usar a plataforma? Suponho que a resposta seja óbvia.





A principal missão do mundo das criptomoedas é fazer com que a experiência do usuário seja a melhor possível no menor tempo possível. Por que isso importa agora, quando os NFTs se tornaram uma coisa e não importava tanto nos tempos de domínio da mídia do Bitcoin? A seguinte afirmação é a resposta.





A coisa padrão a fazer com o NFT é usá-lo; Considerando que a coisa padrão a fazer com o Bitcoin é nada.









O UX - Estamos contratando!

As rápidas mudanças e crescimento no espaço NFT durante os últimos dois anos tornaram os desenvolvedores de UX em alta demanda. O número de erros e desastres ocorridos afetou a comunidade e a visão geral do espaço criptográfico, deixando a marca de ser inseguro e não adequado às necessidades do cliente.





Nas últimas décadas, uma mudança significativa na indústria automobilística levou a uma mudança na narrativa de responsabilidade. Os fabricantes de automóveis passaram de alegar que “acidentes são erros dos usuários” para “acidentes são nossa culpa”, o que se traduziu em um aumento notável na segurança do uso do carro.





Sem uma mudança semelhante no espaço NFT, não podemos esperar o crescimento e a consumerização da tecnologia. O usuário deve ter certeza de que seus fundos e NFTs estão seguros, mesmo quando seu conhecimento da tecnologia é limitado. As transações devem ser fáceis de fazer e todos os erros potenciais do usuário devem ser identificados e evitados. No mundo de múltiplos blockchains, padrões comuns devem ser definidos para reduzir ou mesmo remover os limites que separam os usuários.





*Estamos vendo lentamente a mudança sendo feita quando se trata de UX, interface do usuário e, até certo ponto, segurança. O que também podemos notar é que as plataformas centralizadas cuidam de seus usuários há muito tempo antes de os NFTs aparecerem. Portanto, o tempo é de grande importância, pois quem cuidar melhor dos usuários e se estabelecer no espaço sairá ganhando no longo prazo.

O jogo com as instituições

Os governos estão trabalhando contra nós, não conosco.





A União Européia perdeu para os americanos a batalha da Web2 e agora se tornou um vassalo digital do império digital dos Estados Unidos. Há uma chance para a UE virar a mesa, concentrando-se no desenvolvimento e adoção da Web3. Um movimento como esse limitaria muito o poder dos oligopólios técnicos nos EUA e concederia à UE o direito de ser o ator decisivo no futuro mundo da Web3.





Se mantivéssemos em relação à Internet no início dos anos 90 a mesma atitude que temos em relação à Web3 hoje em dia, a Internet nunca teria se tornado o que é hoje.





O espaço de Finanças Descentralizadas (DeFi) tem o defeito, do ponto de vista do regulador, de não conhecer exatamente a contraparte. Portanto, o DeFi provavelmente se tornará muito difícil de implementar, pelo menos para os cidadãos dos EUA.





A diferença entre DeFi e NFTs é ter uma contraparte pessoal, o que torna a implementação do NFT muito mais fácil do ponto de vista legal e do regulador. É muito provável que acabemos com procedimentos KYC (Know Your Customer) em grandes marketplaces, mas pelo menos o crescimento não será limitado pela ilegalização da compra e uso de NFTs.

Zero-conhecimento

*Os últimos anos de desenvolvimento criptográfico trouxeram à tona o conceito de Provas de Conhecimento Zero que podem revolucionar não apenas o espaço criptográfico, mas também o mundo que conhecemos hoje. Resumindo, ZK Proof é uma técnica matemática para verificar a veracidade das informações fornecidas sem revelar a informação em si.





*Pode ser uma ideia absurda para alguns, mas definitivamente o conceito de Zero-Knowledge Proofs, uma vez implementado, traria benefícios substanciais em todo o amplo espectro de indústrias e poderia ser outro marco na história da humanidade.





Atualmente, várias instituições coletam enormes quantidades de dados de usuários. Contas de serviços públicos, carteiras de identidade, carteiras de motorista - a lista parece não ter fim; a quantidade de dados coletados não apenas retarda o processo de execução, mas também põe em risco os usuários ao processar dados excessivos com risco de vazamento de dados quando atacados ou por acidente. A implementação do ZK Proofs nos domínios administrativo e institucional reduziria significativamente os riscos associados ao mau uso ou uso indevido das informações fornecidas.





*As provas de conhecimento zero são a solução para muitos dos problemas que o espaço cripto sofre hoje, especialmente do ponto de vista institucional, pois limitaria muito o risco de cometer um erro ou ser incapaz de fornecer uma prova significativa de nosso ações e ganhos financeiros dentro do espaço.





*Você não pode tributar o que não pode ver. A declaração a seguir é uma faca de dois gumes, fornecendo a alguns participantes do mercado maneiras de evitar a tributação de seus ganhos financeiros. Por outro lado, evitar a tributação e encontrar ativamente novas maneiras de ocultar os lucros do IRS apenas torna mais difícil para o espaço criptográfico se estabelecer como um local confiável para investimentos.

O impacto

Algumas pessoas no espaço, como Punk 6529, têm idade suficiente para se lembrar dos velhos tempos da Internet, permitindo-lhes identificar e analisar os padrões emergentes.





Nos primeiros dias do Twitter, havia uma discussão sobre se o Twitter deveria ser um protocolo ou um serviço. O que parecia uma decisão empresarial normal na época moldou uma parte significativa da sociedade e do mundo nos anos seguintes. As decisões do passado que acabaram por ter um enorme impacto no presente não podem ser facilmente revertidas ou alteradas.





O impacto que podemos fazer hoje pode definir os trilhos para as gerações futuras e a tecnologia de NFT. Portanto, não podemos jogar sozinhos em pequenas comunidades; caso contrário, acabaremos sendo uma comunidade de nicho que será esquecida e negligenciada.





*Reúna e faça uma mudança que o espaço precisa porque o ímpeto, uma vez perdido, é muito difícil de reconstruir.









Vimos diferentes abordagens para modelos de negócios no espaço, desde plataformas terrestres até a maneira de BAYC de experimentar ideias. Vale a pena notar que o Yuga Labs passou de 0 a uma comunidade multimilionária em cerca de 12 meses . *Também tivemos experimentos diferentes, como NFTs de quebra-cabeça que não tiveram sucesso em sua visão e os que eram pequenos demais para fazer qualquer mudança significativa. No entanto, precisamos de várias comunidades e projetos como o BAYC para experimentar e criar coisas novas, para descobrir e redescobrir ideias.





Outro passo é mover ícones culturais para espaços descentralizados e ter verdadeira propriedade sobre eles. Precisamos de vários nativos NFT e cripto para causar impacto, administrar diferentes fundos, Venture Capitals, além de criar e moldar o espaço.





Em algum momento, coisas como outdoors, patrocínios de estádios ou até mesmo quartos de hotel se tornarão NFTs.





Imagine trabalhar em um escritório em Nova York o ano inteiro. Quando você finalmente tiver uma semana de férias, pode querer ir para o Mediterrâneo, mas todos os lugares e hotéis já foram reservados. Você vai esperar mais um ano para que essa oportunidade ocorra? Você pode ligar para hotéis, implorar por quartos vagos ou tentar fazer algumas mudanças entre os quartos reservados, mas os bancos de dados do hotel estão muito dispersos entre diferentes redes e instalações para fazer qualquer alteração. Eventualmente, você acabará passando suas férias em um lugar agradável, mas ainda assombrado pela visão de si mesmo deitado em uma praia no Mar Mediterrâneo.





O cenário em que os quartos de hotel são NFTs parece muito melhor.





No momento em que você liga para o hotel para fazer uma reserva, o recepcionista pode verificar se ainda há quartos disponíveis ou informar sobre a possibilidade de verificar a disponibilidade de quartos por conta própria através do site. O site permite que você veja quais quartos estão reservados e entre em contato com a pessoa que reservou o quarto. Você vê o quarto que foi reservado por um casal de idosos que, muito provavelmente, já está aposentado, e eles não se importariam em mudar suas férias por uma ou duas semanas. Sem pensar duas vezes, você oferece a eles $ 700 por um quarto no valor de $ 300 e eles parecem felizes em aceitar a oferta.





É uma situação em que todos saem ganhando, e tudo o que precisávamos era a possibilidade de alcançar a outra pessoa.





Hotéis, galerias de arte e muitos outros fornecedores de bens e serviços possuem bancos de dados espalhados por todo o mundo. Uni-los por meio da tecnologia NFT será um divisor de águas para vários setores, pois poderemos aplicar soluções semelhantes a quase todos os negócios fora da cadeia.





Os NFTs podem representar qualquer ativo fora da cadeia que não seja fungível e movê-lo para o metaverso. Assim, podemos construir pontes entre o mundo off-chain e on-chain.

A estratégia mais simples

Se eu soubesse sobre o Bitcoin em 2013, eu estaria milionário hoje.









*Com uma probabilidade muito alta, você não faria isso. As pessoas que afirmam “se ao menos soubessem” parecem não levar em conta o fato de que ainda não saberiam, naquele momento, o que acontecerá no futuro. Vamos supor que haja um projeto hoje que aumentará x1000 nos próximos anos. Por que você não está investindo seu dinheiro nisso agora? O que te prende? Incerteza?





É fácil escolher os vencedores se olharmos para o passado. Qualquer um pode fazer isso. O verdadeiro brilho é escolher os vencedores do amanhã.





Milhares de pessoas que investiram em Bitcoin em 2013 ainda conseguiram perder a maior parte ou todo o seu dinheiro. *Por que? Como eles não estavam aqui há muito tempo, eles eram meros transeuntes sem nenhum conhecimento ou experiência de serem ativos nos mercados e as oscilações de preço dos criptoativos podem enganar até mesmo os jogadores mais experientes. O segundo motivo foi a falta de visão e apreensão do Bitcoin como tecnologia e investimento.





*Uma observação importante é que investir em Bitcoin e investir em altcoins não é o mesmo jogo. Um dos nativos criptográficos que valorizo muito disse uma vez: “O objetivo de comprar uma altcoin é vendê-la”. A simplicidade da frase é o que difere entre estar no espaço por um longo prazo, mantendo ativos de alta condenação, e estar aqui simplesmente para experimentar grandes ganhos seguidos de perdas vertiginosas causadas pela falta de conhecimento e experiência.





O que estamos vendo hoje em dia com NFTs parece familiar para o mercado de altcoin em seus primeiros dias. Vários projetos estão tendo altas avaliações, mesmo aqueles abaixo do padrão ou ridículos. Portanto, a maioria das cobranças de NFT irá para zero. É uma dura verdade, mas todos nós temos que carregá-la em nossas mentes.





Por outro lado, ao escolher os NFTs certos, teremos um crescimento incrível do nosso portfólio e faremos parte de uma comunidade que veio para ficar por muito tempo.





Compre uma moeda ou NFT e assuma que irá para zero.





A atitude a seguir permitirá que você mantenha a cabeça fria nos tempos difíceis do mercado e o impedirá de tomar decisões das quais se arrependerá mais tarde.





Dedique seu tempo à educação e experimentando o espaço passo a passo. Quanto mais você faz no espaço, melhor e mais inteligente você se torna.





A sabedoria vem da experiência. Você não pode causar um curto-circuito.





Se você não conseguir encontrar tempo suficiente para se educar, concentre-se na média de custo do dólar (DCA) em grandes projetos como Bitcoin e Ethereum, definindo uma estratégia anterior. Além disso, você pode comprar alguns NFTs para se divertir e construir sua experiência no espaço.





*Fazer DCA sem definir uma estratégia de antemão não é diferente de apostar no mercado, pois você não tem limites quanto ao que e quando comprar ou vender. Defina uma estratégia e certifique-se de cumpri-la e, em seguida, entre no mercado.





O espaço criptográfico é escasso em pessoas, mas abundante em ideias. Se você puder transferir ou modificar as habilidades que já possui, para ser útil no espaço, sua taxa de faturamento aumentará significativamente.





Não há nada mais doloroso do que trabalhar em uma indústria que está encolhendo lentamente. Você trabalhou tão duro quanto qualquer outra pessoa, mas não pode vencer todo o mercado. A economia dá sinais constantemente, e tudo o que temos a fazer é ficar alerta, observar o mundo e fazer a mudança quando chegar a hora.

* A Alma Limitada

*Os dois parágrafos seguintes não fazem parte da entrevista com Punk 6529.





World of Warcraft é, sem dúvida, um fenômeno global com uma variedade de diferentes recursos no jogo que influenciam o jogo e sua mecânica. Uma das ideias implementadas no jogo é o conceito do token Soulbound, que está profundamente enraizado na comunidade e, como o nome sugere, está vinculado à alma, ou seja, ao personagem do jogador.





Como isso funciona? A mecânica por trás do item soulbound é muito simples, uma vez obtido, não pode ser vendido ou transferido para mais ninguém. O item é para sempre vinculado ao personagem que o obteve.





A maioria dos itens Soulbound requer a conclusão de missões bastante exigentes e difíceis ou a morte de monstros poderosos para obter o item vinculado como recompensa. Em outras palavras, você não pode obter o item Soulbound sem superar obstáculos significativos em seu caminho. Além de conceder bônus específicos, também pode significar a experiência de um jogador ou sua devoção ao jogo e aos desafios enfrentados.





E se combinarmos a ideia de itens vinculados à alma e NFTs?





Imagine ir a uma conferência Ethereum e ganhar um token vinculado à alma, provando que você foi um participante ativo do evento. Por outro lado, aqueles que eram apenas participantes passivos seriam recompensados com um token vinculado por sua participação no evento. De qualquer forma, seu esforço de ir à conferência como participante ativo ou apenas como ouvinte será recompensado. Depois de ganhar o token soulbound, qualquer pessoa poderá ver em que tipo de eventos você esteve, o quão dedicado você é como um aficionado do Ethereum ou apenas verificar se você afirma apoiar o Ethereum em seus primeiros dias.





Imagine se formar na Universidade com um NFT cheio de alma adicionado ao seu perfil, confirmando sua graduação e todas as conquistas que você conseguiu concluir ao longo do caminho.





Que tal coletar NFTs com alma como um membro ativo de uma comunidade; qualquer pessoa pode verificar seu perfil a qualquer momento e ver, por exemplo, suas conquistas, eventos em que você esteve, distintivos de honra dados por outros jogadores e muitos outros.





A ideia de Soulbound NFTs logo será amplamente discutida em várias comunidades, não apenas cripto. Marque minhas palavras.





Como leitura adicional, eu o encorajo a ler o seguinte artigo apresentando a ideia dos tokens Soulbound escritos por Vitalik Buterin.

*Os toques finais

O processo simplificado de disseminação da tecnologia NFT pode ser o seguinte:





Estágio um - faça com que 100 milhões de pessoas usem NFTs de qualquer tipo.

Estágio dois - espalhe a ideia das possibilidades que os NFTs trarão ao criar um efeito de rede.

Etapa três — iniciar debates sociais considerando a ideia de sociedade moderna e seu futuro digital.

Estágio quatro — revolucione o mundo com JPEGs no metaverso.





Deixe a seguinte citação resumir o artigo que você acabou de ler. Deixe-o penetrar. Lembremo-nos e foquemos na ideia e não nos projetos que vêm e vão, sobem e descem. Siga a ideia e construa o mundo sobre ela.









Dizem-nos para nos lembrarmos da ideia, não do homem, porque um homem pode falhar. Ele pode ser pego, pode ser morto e esquecido, mas 400 anos depois, uma ideia ainda pode mudar o mundo.

~ V de Vingança





Até a próxima!





~EU





