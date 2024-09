パンク6529が語るNFTとメタバースの未来

私たちは、人々の間のコミュニケーションの別のステップと、個人または特定のコミュニティのメンバーとして自分自身を表現する能力に関して、(r)進化の危機に瀕しています.









導入

以下は、私が聞くことができた素晴らしいインタビューの要約です。 Raoul Pal が主催するポッドキャストは、リスナーに、宇宙で最も偉大な精神の 1 つである Punk 6529 によって講義された NFT のアイデアを深く掘り下げて提供しました。が起ころうとしています。





未来を受け入れ、築きましょう。





以下の記事は、Punk 6529 とのインタビューのみに基づいています。特に断りのない限り、すべてのアイデアと例はインタビューに基づいています。





著者が書いた例と追加には、アスタリスク記号「*」が付いています。

TL;DR

歴史を通じて、人類は技術の大きな飛躍と社会の大きな変革の時代を経験してきました。交通機関の発展、マスメディアの普及、またはインターネットの開始。これらの出来事はすべて、世界と社会を大きく変えました。





Non-Fungible Tokens (NFT) の技術は、単なるプロフィール写真や疑わしい品質の収集品よりもはるかに優れたものです。私たちは、NFT の使用によって何が可能になるかの表面をかろうじてかじったにすぎず、NFT がもたらす可能性のある可能性を理解するのに十分な経験を積んでおり、熱心に取り組んでいる人はほんの一握りです。









ビットコイン

*個人間のすべての金融送金を週末に行うことができない世界に住んでいると想像してみてください。どのように聞こえますか?最初はそれほど負担にならないように思えるかもしれませんが、考えてみると、週末や銀行の休業日などの約 30% の時間は、差し迫った必要があっても資金を送金することができません。





※やっぱり資金の使い道や振り込みには限界があるようです。





6529 がビットコインを使用して別の大陸からの友人と取引を行った土曜日の午後に、ビットコインがどのようなものになるかを認識した最初の瞬間の 1 つが起こりました。取引は受取人に届くまでに数分かかり、銀行の送金手数料の何分の一かしかかからず、土曜日の午後に行われました。





一部の人々は、ビットコインがインフレに対するヘッジであるため、その人気と成長が見られると主張しています。これは、ビットコインの目的について議論する際、特に最後のブルランでよく耳にする一般的な話です。実際、他のインフレヘッジは変動がはるかに少なく、投資として好ましいものがあります。





技術的にも社会的にも、ビットコインにはそれ以上のものがあります。





ビットコインは、ゲーム理論と分散システムの分野に由来するビザンチン一般問題を解決したと主張されています。要するに、ビザンチン一般問題は、関係者全員が失敗や敗北を避けるために単一の戦略に同意しなければならないというシナリオを説明しています。全体の問題は、関係者間の限られた信頼または未確認の信頼の問題を中心に展開しています。





*ビットコインのビザンチン一般問題には、中央データベースに保存されていない情報の検証と受け渡しが含まれます。これは、Proof of Work メカニズムを介してブロックチェーンの機能を保証するマイナーとバリデーターの分散型ネットワークです。個人はお互いを知っている必要はありません。信頼は、ネットワークへのコミットメントと見返りに報酬を得ることによって確立されます。

データベース

今日のすべての市民の生活は、何千ものデータベースによって整理されています。銀行システム、病院、ホテル、さらにはタクシーでさえ、必要なすべてのサービスを提供するために必要なインフラストラクチャ全体を実行するための独自のデータベースを持っています。





それは一朝一夕の変化ではありませんでした。インターネットなどの新しいインフラストラクチャを使用して、ゆっくりと徐々に構築されてきました。これは、心に留めておくべき非常に重要な要素です。インターネットが登場する前の世界では、データベースは、現在のような形ではなく、社会において重要なものではありませんでした。すべての情報は、ファイル、紙、またはその他の記録保存手段に保存されています。





今やデータベースは社会と切っても切り離せない存在となっています。





世界はデータベースで生活し、繁栄しています。





データベースを使用する際の最も重要な機能の 1 つは、提供された情報を誰かに信頼してもらう必要があることです。何千もの TTP (信頼できるサード パーティ) があり、私たちは日常的にデータを委託しています。将来のデータ漏洩が起こらないこと、または委託されたデータが悪用されないことをどのように確認できますか?受け入れなければならないのは厳しい真実です。しかし、現代社会の一員であるためには、いくつかの相手を信頼する必要があります。





データベースの実行と共有された信頼の基本的な例は、私たちが毎日使用しているお金、市民権の特権、または特定の財産に対する権利の形で日常生活に見られるかもしれません.





これらのデータベースはすべて集中型システムで実行されます。セキュリティが提供されているため、すべてが適切に機能しているため、これは悪いソリューションではありません。





*完全な分散化のすべての信奉者への短いメモ;すべてが分散化されることを意図しているわけではありません。集中型システムと分散型システムのどちらにも、長所と短所があります。実際、現在の社会のニーズを考えると、集中型システムは分散型システムよりもはるかに優れたソリューションであることがよくあります。





暗号の初期の問題は、より高いセキュリティプロファイルのために中央データベースを信頼して使用するという広範な信念と習慣であり、今でもそうである可能性があります.アマゾン ウェブ サービスで何かを実行し、1 秒あたりのトランザクション数に驚かされるという一般的な概念には、重要な点が 1 つ欠けています。これの社会的意味は何かという問題。





AWS で何かを実行することの社会的意味は、誰かを信頼してデータを扱う必要があるということです。





社会がデジタル化すればするほど、データを信頼する大規模なエンティティは少なくなり、ますます中央集権化と依存性が高まります。

新しい媒体

インターネットの登場により、これまで人々が乗り越えることができなかった障壁が取り払われました。物理的な存在の障壁または配布の障壁が一度破られると、多くの個人が自分のスキルとアイデアを別のレベルに引き上げることができました.人々は突然、オンラインで公開するのにニューヨーク タイムズである必要はなく、インターネット経由で商品を販売するのにウォルマートである必要はないことに気付きました。









媒体の変化は、先進国全体で中小企業の巨大な成長をもたらしました。インターネットへのアクセスを得たという純粋な事実は、これまでに存在すると想像していたドアを開けたのはごくわずかでした.





ただし、べき乗則分布はすべてに適用されるため、インターネットは中心部で集中化する傾向があります。これは、一部の人々が同意しないか、または認識していない可能性があるという事実です。しかし、インターネットのおかげで、デジタル世界の巨大な寡占が構築され、拡大されていることがわかります。同様の傾向は、近い将来に中央集権化される可能性のあるビッグデータや機械学習などのテクノロジーにも当てはまります。





規模の経済、データの経済、範囲の経済。すべてが中央集権化につながります。





ある時点で、ビットコインという新しい発明が登場しました。





すべての新しいテクノロジーと同様に、私たちは最終的に、他の誰も最初から理解できない可能性を見ている先見の明のあるグループを目にするでしょう.革命には時間がかかります。それが、ビットコインが一夜にして進化したり、すぐにお金持ちになるスキームではない理由です。ビットコインは、適切に使用されれば、今後 30 ~ 40 年の間に、社会の膨大な部分を再設計する可能性があるという考えです。

消費者化

新しいテクノロジーが消費者向けになるのはいつですか?





Solana で実行できる 1 秒あたりのトランザクション数 (TPS) と Ethereum で実行できるトランザクション数を説明しようとしているときに発生しますか?私はそれを疑います。





セキュリティ対策について話し合ってみませんか?程遠い。





人々はテクノロジーのレンズを通して Instagram について議論しますか?





ああ、見て!これはリリースされたばかりの素敵な Python スクリプトです。試してみましょう。





テクノロジー自体について話すのをやめると、テクノロジーは消費者向けになります。





2020 年の DeFi の夏は、分散型金融に関連するトークンの評価額の急増につながりました。人々はプロジェクト、実装、キャッシュフローについて話していました。彼らはテクノロジーと数字について話していましたが、核となる問題とアイデアは取り残されているか、ほとんど言及されていませんでした。





DeFi は、その実装によって、まだ核心的な社会問題を解決していません。ニーズに対応し、広く消費されるようになるには、成長と進化を遂げるには時間が必要です。





NFT を使用する楽しさと使いやすさにより、テクノロジーについて話すことなく、仮想通貨の消費者化が可能になりました。

パンクの始まり 6529

Punk 6529 がその領域を探索し、成長の可能性があるかどうかを確認することを決定したとき、この分野の真の OG でさえ、NFT の最初の見解は何でしたか?





それは何か間抜けなことです。実際の作業に戻りましょう。プロジェクトの構築、スマート コントラクトの作成など。





2020 年末に向けて、Punk 6529 は、彼が話した仮想通貨 OG の最初の見解にもかかわらず、スパイディな感覚により、NFT の世界をより深く掘り下げました。その予感が、NFT技術の可能性を解き明かすきっかけとなりました。









最善の学習は実践を通じてであるため、何かを実行せずに何かを理解することはできません。そのため、Punk 6529 は OpenSea をローミングし、安価な NFT を購入してプレイして所有する感覚を得ることにしました。空間を探索して遊ぶのが楽しいことがわかったので、さらなる調査が始まりました。





次のステップは、友人に NFT を所有して遊んでもらうことでした。NFT を別のウォレットに送信し、その時点で NFT で他に何ができるかを確認しました。





Punk 6529 だけでなく、暗号コミュニティ全体で NFT を使用および所有する感覚が高まり始め、暗号の世界を永遠に変える可能性のあるトレンドの成長につながりました。

歪んだイメージ

NFT による暗号の消費化には、少なくとも 1 つの主要な障害点があります。それは中央集権化です。





テクノロジーを気にしない瞬間は、インフラストラクチャが集中化されているか分散化されているかは気にしません。エンドユーザーは、アプリケーションの見栄えの良さ、まともな UX、および低い取引手数料に関心を持っています。 NFT が集中型の保管ウォレットに保管されているかどうかは問題ではありません。





大胆な推測は、シリコン バレーとクリプト Twitter のほとんどの人が、仮想通貨の大部分を Coinbase の保管場所またはその他の集中型エンティティに保管しているということです。そのような行動の理由の 1 つは、彼らのほとんどがビットコインを物事を整理する手段としてではなく、金融投資として扱っているという事実かもしれません。新たな社会を築くために。





ビットコイン、Web3、NFT の歪んだイメージは、実践ではなく理論を通じて理解しようとすることから来ています。ですから、パンク6529の言葉を繰り返しましょう。





人はそれをしなければ理解できない。

インセンティブ

市場で確立された地位を持つ有名な会社であると想像してみてください。 NFT を作成するインセンティブは何ですか?





答えは収益化です。









ドルチェガッバーナは、高級衣料品や化粧品で知られる世界的に有名なブランドです。関連する地位、顧客基盤、社会的無形資産、および DolceGabbana の着用に関連するライフスタイルまたは社会的地位。すべてがそこにあり、収益化されるのを待っています。





特にファッションやライフスタイル業界の最大のブランドは、すでにデジタル空間での地位を確立し始めており、その影響力は今後数か月から数年で拡大するだけです.ナイキによるRTFKT の最近の買収は、その主張を証明するだけです。 *別の例として、イーサリアム ブロックチェーンを介して NFT の世界に参入するという最近の Prada の発表が挙げられます。これは段階的なプロセスですが、誰もがゆっくりと独自の NFT を実現しています。スポーツ チームはファンに NFT を配布し、大学は卒業生ベースに配布します。考えられる例の数は驚くべきものです。





*NFT を鋳造するインセンティブは、DG や Nike などの生産者ブランドだけに限定されません。 MrBeast や Peter McKinnon などのソーシャル メディア スペースで「ビッグ ネーム」を作成するなど、パーソナル ブランディングの重要性は近年急速に高まっています。しかし、ソーシャルメディアを通じて「ビッグネーム」リーグに参加した人々は、暗号ブランドと提携した唯一の人でも最初の人でもありません.サンドボックスは、ほぼ 1 年前にスヌープ ドッグと提携し、「伝統的な」世界の有名なパーソナル ブランドで空間を豊かにしました。つい最近、バイナンスはクリスティアーノ・ロナウドとの契約を結び、別の非常に有名な人物をゲームに連れてきました.今後数年間で、独自のNFTを作成するか、仮想通貨ブランドと提携することにより、多くの強力な個人ブランドがこの分野に参入するのを見るでしょう.





NFT テクノロジーは、アイデア、粒状のアイデアを表現する可能性を与えてくれます。





大企業による NFT の発行は、PFP の形式である必要はありません。では、彼らはどのようにNFTを使用できますか?唯一の制限は創造性です。前売り券としてのNFT、現実世界での換金グッズ、社会的地位の象徴、換金可能なNFTのQRコード、ブランドの熱心なユーザーであることを示すエンブレムなど、その可能性は無限大です。

集計レベル

公的に読み書き可能なデータベースは、個人としてではなく独自のグループとして、この分野で独自の地位を確立することに関心のあるコミュニティを構築する上で重要な要素です。





パンク ホルダーのような、すでに確立されたコミュニティの心理人口統計を調べると、メンバーの大多数に適用できる個人レベルでの特定の特性が見られるかもしれません。さらに、Azuki's や BAYC (Bored Ape Yacht Club) を見て、個人レベルで共通の特徴を見つけることもできます。





各コミュニティは他とは異なります。パンクスはアズキとは違うし、BAYCホルダーはパンクスとは違うし、カトリック教会の信者はルーテル教会の信者とは違う。





誰もが何らかのコミュニティに属しています。





個人レベルでは、私たちは 2 つの異なる、または反対のコミュニティのメンバーとして非常に似ているかもしれません。しかし、全体のレベルを見れば、違いははっきりと見えます。





Azuki ホルダーは、NFT プロジェクトを中心に構築された他のコミュニティと同様に、集合レベルで共通の特性セットを共有します。したがって、特定のグループを特定の特性のセットでラベル付けすることが可能です。ただし、個人レベルでは、Azuki コミュニティのメンバーと BAYC ホルダーの違いは区別できません。





私たちは個人としては似ているかもしれませんが、グループとしては異なります。









配布

テーゼ — NFT は美術品の流通を逆転させる。





マンハッタンのソーホーに約 20 年間住んでいると、ファイン アーツの趣味が深まるかもしれません。美術館やアート ギャラリーなど、アートに没頭できる場所をさまよい歩くことは、時間の経過とともに得られる貴重な体験の 1 つです。突然、アンディ・ウォーホルのスープ缶を買う夢を見ているかもしれません。





美術品の購入を検討し始めたら、どのような選択肢がありますか?常識では、アート ギャラリーを訪れるように指示されています。





欲しい作品がそこにあればOK。しかし、そうでない場合はどうなりますか?





控えめに言っても、アートの流通と販売のプロセスは満足のいくものではありません。最初に、その場所を訪れ、特定の芸術作品とその入手可能性について問い合わせる必要があります。希望する絵画が現時点で入手できない場合は、その絵画があなたが話したアートギャラリーの手の届くところに来たら、必ず通知を受ける必要があります.しかし、誰もあなたより高く入札しないことをどのように確認できますか?このような場合、空室状況の通知を永遠に待っている間、時間を無駄にしてしまいます。





絵画の検証プロセスはどうですか?購入する作品が偽物でないことをどのように確認できますか? 「これが著者の署名です」、「真正性の証明書をお渡しします」などのいくつかの応答が返され、その後、目の前で証明書が印刷されているのが見えます。これはどのような確認ですか?かなりの金額に値する絵画を購入している著名なアートギャラリーに期待するものではありません.





パンクスなどを購入したい場合はどうなりますか?プロセスをもう一度見てみましょう。





物理的にその場所を訪れる必要はありません。アートギャラリーや同様の場所を訪れる必要はありません。必要なのは、インターネット接続と Metamask ウォレットだけです。





価格が公正であることをどのように確認できますか?いつでもグローバル オーダーブックにアクセスして、開始以来、目的の作品に対して行われたすべての転送、すべての販売、ビッド価格、およびアスク価格を確認できます。非売品でも、お好きな作品に入札可能です。完全な透明性が標準です。





アート流通は現在、プレインターネットからポストインターネットのビジネスモデルへと移行しています。ずっと前にウェブサイトでアートワークを購入できたと言う人もいます。しかし、実際には、送料、注文手順、および購入を完了するために必要な時間のコストは、多くの潜在的な顧客にとって気が遠くなるようなものです.





eBay は、ペンシルベニア州の小さなアンティーク ショップの代わりにはなりませんでした。それはそのような商品の世界的な市場になりました。





美術ギャラリーが消えたり、入れ替わったりすることはありません。美術館に行って作品を購入するという純粋な喜びは、かけがえのない経験です。ただし、物事は時間の経過とともに進化し、変化します。

テクノロジーの民主化

ジュネーブ、マイアミ、ニューヨーク、またはロンドンに旅行しなければならないとしたら、ダミアン・ハーストの『通貨』の絵を買いますか?ソファから数秒で購入できるとしたら?





真実は、ダミアン・ハーストはどちらの場合でも大丈夫です. 1 万点のコレクションを販売するには、もう少し待つ必要があります。最も重要な変化はスペクトルの反対側で発生し、そこに注意を向ける必要があります。





テネシー州ノックスビル出身の情熱的な蝶の写真家であるため、作品を収益化したり、大きな評価を得たりする機会はほとんどありません。現実的に言えば、写真で生計を立てる可能性はゼロです。写真を販売できる場所を見つけると仮定すると、月に何枚販売できますか?





NFTを考慮すると状況は変わります。一般に公開して写真を販売する方がはるかに簡単です。視聴者の範囲が広いほど、あなたのスタイルを本当に気に入って写真を購入する人々のグループを見つける可能性が高くなります.





ダミアン・ハーストのように平等なチャンスはありません。現実的に考えてみましょう。流通の優位性は多かれ少なかれ失われますが、世界的な認知度などのその他の優位性を均等にするのはそれほど簡単ではありません。しかし、それは始めるのに良い場所です。





グローバル市場とグローバル オーディエンスへのアクセスを獲得することは、クリエイティブな職業に従事するすべての人々にとってゲームチェンジャーです。私たちが社会として、無形のものを移転するためのまともな技術を獲得した瞬間、芸術と創造性の普及は非常に加速するでしょう.

ライフスタイル NFT

現在存在するほぼすべての NFT は、アート、収集品、または PFP の 3 つの主要なカテゴリのいずれかに割り当てることができます。すべてのコレクションの中には、割り当てが容易でないものもあります。それらの 1 つは、Bored Ape Yacht Club コレクションです。





BAYCはアートですか?それは収集品ですか?それは PFP かもしれませんが、望ましい用途ではありません。ではBAYCとは?





答えは — ライフスタイルです。









マクドナルドのフランチャイズに参入したい場合は、それを獲得する必要があります.時間とお金をかけてマクドナルドの教育サイトで教育を受け、基準と規制に従ってフランチャイズを使用するライセンスを丁寧に付与してください。





BAYCも同じですか?全くない; BAYC NFT の所有者になることで、フランチャイズを自由に使用したり、所有する Ape に基づいて独自のブランドを作成したりすることができます。ブランドの成長に単独で責任を負うわけではないため、これは画期的なアイデアです。





類人猿を使用して独自のブランドを作成する 1 万人の BAYC ホルダーの 1 人になることを想像してみてください。ブランドを成長させるほど、BAYC はコレクションとしての人気が高まります。同じことが逆に起こります。 BAYC フランチャイズの人気が高まるほど、個々のブランドの認知度と価値が高まります。ここで、所有者の半分が BAYC フランチャイズを使用して独自のブランドを作成することを決定したと仮定します。サービスと商品の全範囲にわたって、5,000 のユニークなビジネス アイデアが得られます。





これが、コミュニティがグローバルに拡張できる方法です。





今後3~5年でNFTのコレクションからグローバルブランドが誕生し、それに伴い新たなビジネスモデルが出現するでしょう。クリエイターが考慮すべき 2 つのことのうちの 1 つは、フランチャイズに対する所有者の商権を付与するか、CC0 (Creative Commons Zero) アプローチを発行することです。





ビジネス モデルがいかに重要であるかを説明するために、パンクスに何が起こったのかを見てみましょう。端的に言えば、遊我がパンクスのIPを買ってBAYCのコマーシャルモデルに引き継いだ瞬間、パンクスは終わった。何もできなければ、プロジェクトを競争力のあるものにすることはできません。





今日では、フランチャイズの使用に対するさまざまなアプローチが見られます。 BAYC 保有者は Web3 の考え方に似た方法に従っていますが、製造業者は NFT を好きなように自由に使用できます。





* NFT コレクションからコミュニティを構築する傾向が始まってからあまり時間が経っていないため、より良いアプローチを決定することは近視眼的で賢明ではない可能性があります。スペースは成長しなければならず、経験を積む必要があり、物事は時間とともに進化しなければなりません。

ビジュアルアーツ

何十年にもわたって、音楽と視覚芸術のどちらが文化的に重要でしたか?





結論はかなり主観的なものかもしれませんが、Punk 6529 によると、社会と文化は主に音楽の影響を受けており、視覚芸術は置き去りにされています。





今日の NFT は主要な視覚芸術ですが、音楽でもさまざまなことが起こり得ますし、ほぼ確実に起こるでしょう。オフチェーンとオンチェーンの音楽のハイブリッドを作るのは時間の問題です。音楽 NFT の導入は、作者と直接つながるコレクション、コミュニティ、ニッチを作成するという同様の現象につながり、審美的な観点から、消費者にまったく異なる体験をもたらします。





次のステップはゲームの世界です。近年、現在のゲームはオンライン体験とマルチプレイヤー ゲームに移行しています。 *e スポーツ産業の現象とゲームの世界全体への影響は言うまでもありません。ゲームは、他のビジネスと同様に、時間の経過とともに進化しており、各時代には識別可能な機能と特性があります。そのため、数年後に次世代のゲームが登場するという仮定は不合理ではないように思えます。





ブロックチェーン ゲームを作成するためのアプローチは見られますが、それらは持続するゲームを構築するのではなく、トレンドを収益化することを目的とした無駄な努力です。誰もが独自の 10,000 NFT コレクションを作成し、それを所有者向けに中途半端なゲームとマージするビジネス モデルは、何年も続くモデルでも、プレイヤーを引き付けるモデルでもありません。





本当に良いゲームを作ることは、映画を作ることに似ています。このプロセスには時間とお金がかかり、非常に才能のある人も必要です。ランダムなNFTコレクションを低品質のゲームに入れるよりもはるかに複雑です.

社会的無形資産

前述のように、技術が社会的無形資産の移転を可能にすると、社会の大部分も変化します。









しかし、社会的無形資産とは何ですか?ええと…それらは私たちが頭でつかむことができますが、手でつかむことはできません。米国、自由の女神、米国旗、自由の国、勇者の故郷、アメリカン ドリーム。それらはすべて社会的無形資産です。どうすればそれに価値を帰することができるでしょうか?公正な価格はいくらですか?





※物価や価値観について語れば、世界金融化の一歩に過ぎないという声も出てくるでしょう。貪欲な資本家は、もっとお金を稼ぎたいだけです。ただし、別の視点から見てみましょう。世界がどのように変化しているか、社会としてどこに向かっているのかを考えてみましょう。





*自動化されたインフラストラクチャは、さまざまな業界のさまざまな部門の人々に取って代わります。解放された労働力は、社会が成長するために世界で新しい場所を見つけ、生産性を維持する必要があります。創造的な表現の道を歩む人々の数は、私たちが想定しているよりもはるかに多くなるでしょう。





テクノロジー産業は、過去 20 年間、人々の可能性のほとんどを吸収してきました。それは、有益で経済的にも有益だったからです。他の業界がさまざまなタイプの人々を好むのと同じように、特定の一連の特性を持つ特定のタイプの人々を支持してきました.クリエイティブ産業がさらに注目されるようになると、どのようなタイプの人、どのようなスキルや特性が求められるのでしょうか。





人権、ゼネラルモーターズ、米国。これらのものはどれも存在しません。これらは、一貫した方法で人やリソースを編成できるフレームワークにすぎません。それが、150 人の社会から数百万人の社会に移行する方法です。





Nike のアイデアは、3 つのシンプルな言葉で表すことができます — Just do it .この 3 つの言葉は、会社にどの程度の価値をもたらしますか?時間の経過とともに焼き付けられた無形のアイデアや物語がなくても、ナイキは同じ販売目標と価格を達成することができるでしょうか?





人類は、物語の中で生き、考えるように設計されています。それは、個人や社会が自らを組織する方法です。私たちが見ているのは、中央集権的な当事者から個人の手に物語が移っていることです。物語は徐々に共有化されています。





素敵なロゴと高品質の商品を持っている任意の会社は、ナイキと競争することはできません.独自の物語と、人々が共感できる無形資産を作成する必要があります。無形資産が無許可のシステムで人々の間のレール上に分配されるまさにその瞬間、ナイキは無形資産の利点を失うことになります。ただし、マーケティング上の優位性や世界的な認知度など、ナイキには他にも利点があります。





平等にすることができない何らかの利点が常に存在します。





飢えたアーティストは機能ではなくバグです。毎年ますます多くのことが自動化される世界では、無形文化の提供者は高額の報酬を受け取る必要があります。









中くらい

ミディアムはメッセージです。





メッセージはメディアによって変化します。そして、メディアは近年劇的に変化しました。





新しい文化的および社会的基準を設定できる期間は限られています。この時期が今であり、今後10年以内にそれは固まるだろう。次の 20 年間で、別の何か、媒体の別の変更、および別の進化があります。





*絶え間ない更新と変化のプロセスは、私たちの存在に組み込まれています。

テレビのある社会とテレビのない社会は違うのと同じように、インターネットのある社会とない社会は大きく異なります。





すべてのメディアは何らかの形で社会を変えてきました。人間関係の側面を持つものすべてが社会を変えている。インターネットの導入と幅広いコンシューマライゼーションは、社会を変えました。その後、Twitter、Facebook、Instagram などの他の形式のマスメディアが導入されました。しかし、マスメディアだけが社会を形作ったわけではありません。 AirBnBや最近の流行であるTikTokなどの宿泊施設を活用し、タクシーや配送インフラをUberで近代化するという発想は、社会に大きな影響を与え、形作ってきました。





新しいテクノロジーやサービスが消費者化されるたびに、私たちはわずかに異なる社会になってしまいました.





社会構造

それは単なる社会的構築物ではありませんか?





それでは教えてください、社会的構築物ではないものは何ですか?





あなたの家の所有権証書は社会的構築物ではありませんか?あなたが毎日使っている法定通貨はどうですか?キャッスル ドクトリンは、悪意を持ってあなたの所有地に来る者を誰でも撃つ権利をあなたに与えます。それは社会的構造ではありませんか?紙が何かを意味する唯一の理由は、私たちが社会としてずっと前にそれに同意したからです。何十年、何世紀にもわたって、それは固まりすぎて、根底にある社会的合意にさえ気づいていません.





NFTとの違いは? ERC-721 標準のトークン 6529 を所有している場合、Punk 6529 の所有者であることに全員が同意します。これは、家や財産を所有することに同意することと何ら変わりはありません。唯一の違いは、社会的合意を硬直化するために何年にもわたって確立された追加の法律に見られるかもしれません.それはすべて等しく構成されています。





家自体は非常に有形ですが、そこに住む権利はそうではありません。現在、私たちは無形資産を移動できるようにするテクノロジーをゆっくりと開発しています。これを大きな変更と呼ぶのは控えめな表現かもしれません。





可能なことの表面はかろうじて傷ついたにすぎません。

本当のメタバース

私たちのほとんどは、メタバースのアイデアを、VR メガネを使用してアクセスできるSecond Lifeに似た何らかのアプリケーションと関連付けています。





これは楽しいかもしれませんが、メタバースではありません。





真のメタバースとは、近い将来に見られるインターネットです。ビジュアルの品質が大幅に向上し、ユーザーにさまざまな新しい可能性がもたらされます。電話会議は良い例かもしれません。最近では、ほとんどの人がカメラのレンズを通してお互いを見る Zoom 通話を行っているからです。ビジュアルの改善により、ホログラムを使用して、対話者と一緒に部屋にいるかのように会話できるようになります。





拡張現実は永久に私たちと共にあります。会話中、何かについて話し、それを目の前に表示します。 ARアクセスを可能にするメガネやその他のアクセサリーは、非常に便利でユーザーフレンドリーになり、他の日常生活のアイテムとほとんど切り離せないものになります.









逆説的な議論は、人々がメガネや同様のアクセサリーを常に着用するわけではないということかもしれません.しかし、私たちはスマートフォンを 24 時間 365 日持ち歩いているのではないでしょうか。携帯電話を常にポケットやバッグに入れて持ち歩いていないと主張する人はどれくらいいますか?





ビジュアルの改善に続く次のステップは、データのスケーラビリティと転送性の革新です。インターネットはデータであふれかえっています。すべてのアプリケーションとすべてのプラットフォームには、さまざまなデータが豊富にあります。 Twitter や Instagram は、毎分膨大な量のデータをアップロードして処理しています。重要なポイントの 1 つは、現在、目的の情報にアクセスするには何らかの API キーが必要であり、これがメタバースでのユーザー エクスペリエンスをスムーズにするための大きな障害になる可能性があることです。





※APIが永遠に無くなり、認証手続きなしでアクセスが許可されるわけではありません。つまり、ユーザーは AR 技術を使用して会話をしながら、ほぼ瞬時にデータにアクセスしたり、データを表示したりできるようになるまで、一連の手順がスムーズになるということです。

Web2の問題

* Facebook の Meta へのブランド変更は、多くの人の興味をそそり、さらに心配しています。





Facebook 独自のメタバースの作成は、分散型メタバースの夢とは正反対です。 Facebook のような中央集権型の企業には、独自のメタバース用に分散型インフラストラクチャを構築する意図やインセンティブはありません。一方、作成されたメタバースを集中型サーバーで実行すると、新しいメタバースの方向性と規制に対する制御と代理が提供されます。





統合されたエコシステムは、クリエイター企業の意思に限定されます。





Meta のケースとその中央集権化されたプラットフォームのビジョンは、作成者の意志がどのように決定的になるかを示す唯一の例ではありません。政治的感情は脇に置いて、純粋な事実に固執すると、非常に有名な人物である米国大統領が Twitter から削除されるのを見てきました。修正第 1 条は民間企業には適用されません。しかし、企業のプラットフォームがグローバルなメッセージング ツール、地政学的な議論の場、政治のトレンドの作成者になったとしたらどうでしょうか?そのようなシナリオで、クリエイターの意志はどれほど強力になるのでしょうか?





Twitter は誰かにそのプラットフォームを使用してほしくないかもしれませんが、それは完全に賢明なビジネス上の決定です。偏った意見や愛情はなく、純粋なビジネスです。問題は、Twitter のようなプラットフォームから追放されると、グローバルなショート メッセージ センターから切り離されることです。これは、単なるビジネス上の決定よりもはるかに重要なことです。





そのような判断を下す責任は誰にありますか。偏見がなく、正しい決定を下す責任を負うのに十分な能力を持っていないのは誰ですか?

現代の亡命者

電子メール プロトコルへのアクセスを取り消す機能を適用したい場合はどうなるでしょうか。公開会社はどうですか?ある日、特定の都市でタクシーを利用したり、特定のチェーン店で買い物をしたりするためのアクセスが取り消されたらどうしますか?





今から 10 年後、メタバースは現在の Twitter よりもはるかに大きく、社会に根ざしています。 ※買い物から医療まで、私たちの生活のあらゆる側面が対象となります。切り離せないものになります。





誰かがメタバースの使用を許可してはならないと判断し、アクセス権を取り消した場合はどうなりますか?今日のようにソーシャルメディアから切り離されるだけではありません。あなたは社会全体とそれが提供するすべてのサービスから切り離されています。誰かをメタバースから切り離す行為は、デジタル刑務所に閉じ込められているのと同じです。









私たちは、メタバースのほんの一部を使わずに現代社会を生きていくことはできません。メタバースから追放されると、友人と交流したり、仕事を得たり、基本的なサービスを利用したりすることができなくなります。





*私たちは社会の幽霊になり、必要とされず、基本的なニーズと格闘します。私たちは何も持たず、社会が確立したルールに従って生活する責任があります。

エンドゲーム

論文 — エンドゲームは拡張現実です。





*拡張現実はどのように機能しますか?あなたの視野または使用されているアクセサリの視野内の環境をスキャンします。デジタルデータのオーバーレイで表示内容を更新する必要があるため、スキャンは継続的に実行する必要があります。レストランに入ると想像してみてください。テーブルを見るだけで、目の前にメニュー全体が表示され、試してみたいすべてのコースと飲み物の追加のビジュアルが表示されます。すごいですね。





すべてのコインには両面があります。





アクセサリーが常に私たちの視野をスキャンしていると、私たちの人生全体を神の目で見ている会社があるという疑わしい、しかし賢明な仮定につながるかもしれません.私たちが見るものすべて、実行するすべての活動、そして私たちが話すすべての言葉は、常に監視、分析、記録されています。私たちが出会うすべての人々、家族、子供、婚約者、それらすべてが常に記録され、分析されています。









同社は厳格なプライバシー ポリシーを導入し、すべての人に何も漏洩しないことを保証し、すべてが厳格な監督下で行われることを保証する可能性があります。それでも、企業が望むあらゆる方法でデータを使用する可能性は残っています。





*データ漏洩から個人情報の盗難に至るまで、豊富なサイバー攻撃の世界でデータ漏洩に関与したことがない人は幸いです。保証を信じて構いませんが、最大限の注意を払ってプライバシーを保護してください。隠すものが何もない場合でも、心配する必要はありません。

ここでの問題は、前述の個人やその意志ではありません。これは、それを構築できるシステムの欠陥です。人々に神の視点を与えることができるシステムは、影響力と力が強すぎて単独では存在できないため、国家によって容認されません。ある時点で、会社は閉鎖されるか、ある種の政府機関によって管理されることになります。





中国で構築され、使用されている社会信用システムは、メタバースがどのように見えるかに奇妙に似ています。ビジュアルは別として、メカニズムと使用の可能性は驚くほど似ています。市民の生活を監視し、行動を分析し、必要に応じて特権を付与または取り消す機能は、将来の AR メタバースのバックボーンに似ています。





中国の制度の残酷さはよく話題に上りますが、目の前で制度の根幹が築かれていることに気づいていないようです。パンク 6529 は、システムが市民を管理する目的で構築されているとは主張していません。つまり、そのような手順が可能なシステムを構築しているということです。

CBDCの力

CBDC の形でオンラインで利用できる国の主権通貨が存在する必要がありますか? CBDC の実装に続いて、現金を廃止し、キャッシュレス社会を作成する必要がありますか?





ニューヨークでタクシーに乗る人を止めるにはどうすればよいですか?その人を逮捕しなければなりません。そうでなければ、誰かがタクシーに乗るのを合法的に止める権限も可能性もありません。 CBDC を使用してメタバースを導入して広めた瞬間、数秒以内にスイッチを切り替えて、特定の地域またはサービス全体でタクシーを使用するためのアクセスを取り消すことができます。それは人々から憲法上の権利を奪う最も安上がりな方法となるでしょう。 *インフラの一部はすでに実装されており、北半球の一部の国で同様の前例がいくつか見られます。





*国際決済銀行、欧州銀行、連邦準備銀行、およびその他の多くの銀行は、CBDC を導入するためのレールについて既に議論し、徐々に実装しています。エンドゲームに対する彼らの考えとビジョンは異なるかもしれませんが、それらを結びつけるのは、すべての取引が監視され、望ましくない取引が検閲または取り消される通貨システムの作成です.





中央銀行とつながりのある野心的な全体主義者が勝利の可能性を高めることを決定し、腐ったトマトを購入したり、特定の場所を借りて集まるなど、敵の基本的な特権を取り消し始めたらどうなるでしょうか?





史上最も全体主義的な政権でさえ、反対者が国の他の地域で特定のものを購入したり行ったりするのを効果的に防ぐことができませんでした.人々が現金で取引を行うのを防ぐことは非常に困難です。彼らの取引を追跡して監視することはさらに困難です。ただし、CBDC が実装され、キャッシュが廃止されると、対戦相手を制限するために必要なことは、特定のアルゴリズムを実行することだけになります。





法と秩序に関するすべての決定は、私的犯罪と公的犯罪の間のトレードオフです。立憲民主主義があるのはそのためです。常に正しい国家があれば、公民権は必要ありません。定義上、国家はその行為において間違いのないものだからです。

1億人のNFT

前に述べたように、DolceGabbana や Nike などのブランドや大学などの機関が NFT を発行します。彼らがしなければならないことは、無形資産をデジタル化することだけです。 NFT が 1 億枚発行された瞬間に、ユーザーのネットワークが広がり始め、雪だるま式の効果が生まれます。数年早送りすると、10 億人が NFT を使用しており、中にはそれを認識していない人もいます。





今後数年以内に、NFT を発行するブランドや機関がますます増えるでしょう。現在でも、 Adidasが OpenSea で NFT を立ち上げ、Meta が独自のメタバース プラットフォームを作成している例を目にします。





危険はインフラストラクチャ内にあります。 NFT が集中型のウォレットに保管されているか、分散型のウォレットに保管されているか、人々は気にしますか?





*人々はトレンドと使いやすさを追っています。メタが驚くほど優れたユーザー エクスペリエンスを備えた NFT を作成し、分散型プラットフォームが分散型インフラストラクチャに安全性をもたらすことに重点を置き、UX を無視したらどうなるでしょうか?人々はテクノロジーに従うのか、それともプラットフォームを使用する経験や楽しさに従うのか?答えは明らかだと思います。





暗号世界の主な目的は、最短時間内で最高のユーザー エクスペリエンスを実現することです。 NFT が話題になり、ビットコインがメディアを支配していた時代にはそれほど重要ではなかったのに、なぜ今それが問題になるのでしょうか?次の文が答えです。





NFT で行うデフォルトのことは、それを使用することです。一方、ビットコインで行うデフォルトのことは何もありません。









UX — 募集中です!

過去 2 年間の NFT 分野の急速な変化と成長により、UX 開発者の需要が高まっています。発生した間違いや災害の数は、安全性が低く、顧客のニーズに合わないという痕跡を残すことにより、コミュニティと暗号空間の全体像に打撃を与えました.





過去数十年にわたる自動車業界の大きな変化は、責任の物語に変化をもたらしました。自動車メーカーは、「事故はユーザーのミス」から「事故は私たちの責任」へと変わり、自動車使用の安全性が著しく向上しました。





NFT スペースに同様の変化がなければ、テクノロジーの成長と消費者化は期待できません。ユーザーは、テクノロジーに関する知識が限られている場合でも、資金と NFT が安全であることを確認する必要があります。トランザクションは簡単に行う必要があり、潜在的なユーザーのミスをすべて特定して防止する必要があります。複数のブロックチェーンの世界では、ユーザーを隔てる境界を減らしたり、削除したりするために、共通の基準を設定する必要があります。





*UX、UI、およびある程度のセキュリティに関しては、徐々に変化が見られます。また、NFT が登場するずっと前から、中央集権型のプラットフォームがユーザーの面倒を見てきたこともわかります。したがって、ユーザーをよりよくケアし、スペースでの地位を確立する人が長期的には勝つため、時間は非常に重要です。

制度とのゲーム

政府は私たちに対してではなく、私たちに対して働いています。





欧州連合は、Web2 の戦いでアメリカ人に敗れ、現在、米国のデジタル帝国のデジタル家臣となっています。 EU が Web3 の開発と採用に注力することで形勢を逆転させるチャンスがあります。そのような動きは、米国の技術的寡占の力を大幅に制限し、EU に Web3 の将来の世界で決定的なプレーヤーになる権利を与える.





90 年代初頭のインターネットに対して、今日の Web3 に対する態度と同じ態度を維持していたら、インターネットは今日のようにはならなかったでしょう。





分散型金融 (DeFi) の分野には、規制当局の観点からすると、取引相手を正確に把握していないという欠点があります。したがって、少なくとも米国市民にとって、DeFi の実装はおそらく非常に難しくなるでしょう。





DeFi と NFT の違いは、個人のカウンターパーティが存在することです。これにより、法的および規制当局の観点から、NFT の実装がはるかに容易になります。大規模な市場で KYC (Know Your Customer) 手続きが行われる可能性は非常に高いですが、少なくとも NFT の購入と使用を違法にすることによって成長が制限されることはありません。

ゼロ知識

*近年の暗号化開発は、 ゼロ知識証明の概念をもたらしました。これは、暗号空間だけでなく、今日私たちが知っている世界にも革命をもたらす可能性があります.簡単に言えば、ZK Proof は、情報自体を明らかにすることなく、提供された情報の真実性を検証する数学的手法です。





*それは一部の人にとってはとてつもないアイデアかもしれませんが、間違いなくゼロ知識証明の概念が実装されると、幅広い業界に大きな利益をもたらし、人類の歴史における別のマイルストーンになる可能性があります.





現在、さまざまな機関が膨大な量のユーザー データを収集しています。公共料金の請求書、ID カード、運転免許証など、リストには終わりがないようです。収集されたデータの量は、物事を成し遂げるプロセスを遅くするだけでなく、過剰なデータを処理することでユーザーを危険にさらし、攻撃されたときや偶然にデータが漏洩する危険性があります.管理および機関のドメインでの ZK プルーフの実装は、提供された情報の誤った取り扱いまたは誤用に関連するリスクを大幅に削減します。





*ゼロ知識証明は、間違いを犯したり、私たちの意味のある証明を提供できなかったりするリスクを大幅に制限するため、特に制度的な観点から、暗号空間が今日苦しんでいる多くの問題に対する解決策です。スペース内のアクションと金銭的利益。





※見えないものに課税することはできません。次の声明は、一部の市場参加者に、金銭的利益への課税を回避する方法を提供するもろ刃の剣です。一方、課税を回避し、IRS から利益を隠すための新しい方法を積極的に見つけることは、暗号空間が投資のための信頼できる場所としての地位を確立することをより困難にするだけです.

インパクト

パンク 6529 のように、この分野の一部の人々は、インターネットの昔のことを思い出すのに十分な年齢であり、新しいパターンを見つけて分析することができます。





Twitter の黎明期には、Twitter をプロトコルとすべきか、サービスとすべきかについての議論がありました。当時は通常のビジネス上の決定のように見えたことが、その後の数年間で社会と世界の重要な部分を形作ってきました.現在に大きな影響を与えることが判明した過去の決定は、簡単に覆したり変更したりすることはできません。





私たちが今日できる影響は、将来の世代と NFT の技術のためのレールを設定するかもしれません。したがって、小さなコミュニティ内で自分たちだけでゲームをプレイすることはできません。そうでなければ、私たちは忘れられ、無視されるニッチなコミュニティになってしまうでしょう。





*一度失われた勢いは再構築するのが非常に難しいため、スペースに必要な変更を収集して行います。









地上ベースのプラットフォームから BAYC のアイデアの実験方法まで、この分野のビジネス モデルへのさまざまなアプローチを見てきました。 Yuga Labsが約 12 か月でゼロから数百万ドルのコミュニティに成長したことは注目に値します。 *また、パズル NFT のような、ビジョンがうまくいかなかったものや、小さすぎて大きな変更を加えることができなかったものなど、さまざまな実験も行いました。それでも、新しいものを実験して創造し、アイデアを発見して再発見するには、BAYC のような複数のコミュニティやプロジェクトが必要です。





もう 1 つのステップは、文化的アイコンを分散型スペースに移動し、それらに対する真の所有権を持つことです。影響を与え、さまざまなファンドやベンチャーキャピタルを運営し、スペースを作成して形作るには、複数のNFTおよびクリプトネイティブが必要です.





ある時点で、ビルボード、スタジアムのスポンサー、さらにはホテルの部屋なども NFT になります。





ニューヨークのオフィスで一年中働くことを想像してみてください。ようやく1週間の休暇が取れたら、地中海に行きたいと思うかもしれませんが、すべての場所とホテルはすでに予約されています.そのような機会が来るのをもう1年待つつもりですか?ホテルに電話したり、空いている部屋を頼んだり、予約した部屋の間でいくつかのシフトを試みたりすることはできますが、ホテルのデータベースはさまざまなチェーンや施設に分散しているため、変更を加えることができません.最終的には、素敵な場所で休暇を過ごすことになりますが、それでも地中海のビーチに横たわっている自分のビジョンに悩まされます.





ホテルの部屋が NFT であるというシナリオは、はるかに優れているように見えます。





ホテルに電話して予約するとすぐに、受付係が空室があるかどうかを確認したり、ウェブサイトで空室状況を確認できる可能性があることをお知らせしたりできます。このサイトでは、どの部屋が予約されているかを確認し、部屋を予約した人に連絡することができます。おそらくすでに退職している年配のカップルが予約した部屋を見つけました。彼らは休暇を1、2週間ずらすことを気にしません。何も考えずに、300 ドル相当の部屋を 700 ドルで提供すると、彼らは喜んでその申し出を受け入れたようです。





それはお互いに有利な状況であり、私たちが必要としていたのは、相手に連絡できる可能性だけでした。





ホテル、アート ギャラリー、その他多くの商品やサービスの提供者は、データベースを世界中に分散させています。 NFTテクノロジーを介してそれらを橋渡しすることは、ほとんどすべてのオフチェーンビジネスに同様のソリューションを適用できるため、多くの業界にとってゲームチェンジャーになります.





NFT は、代替不可能なオフチェーン資産を表し、それをメタバースに移動できます。したがって、オフチェーンとオンチェーンの世界の間に橋を架けることができます。

最も単純な戦略

2013 年にビットコインのことを知っていたら、今日億万長者になっていたでしょう。









*非常に高い確率で、あなたはそうしません。 「知ってさえいれば」と主張する人々は、将来何が起こるか、現時点ではまだ知らないという事実を考慮していないようです。今日、今後数年で 1000 倍に増加するプロジェクトがあるとします。なぜ今、お金を投資しないのですか?何があなたを妨げていますか?不確実性?





過去を見れば、勝者を選ぶのは簡単です。誰でもできます。本当の輝きは、明日の勝者を選ぶことです。





2013 年にビットコインに投資した何千人もの人々が、依然としてほとんどまたはすべてのお金を失うことに成功しました。 *どうして?彼らは長期的にここにいなかったので、市場で活発に活動する知識や経験のないただの通行人であり、暗号資産の価格変動は、最も経験豊富なプレーヤーでさえも吹き飛ばしてしまう可能性があります。 2 つ目の理由は、テクノロジーと投資としてのビットコインに対するビジョンと不安の欠如です。





*1 つの重要な注意点は、ビットコインへの投資とアルトコインへの投資は同じゲームではないということです。私が高く評価するクリプト ネイティブの 1 人は、「アルトコインを購入する目的は、それを販売することです」と言いました。文の単純さは、確信の持てるアセットに固執しながら長期的にこの分野にいることと、知識と経験の不足によって引き起こされる急激な損失が続く巨大な利益を経験するためだけにここにいることとの違いです。





現在 NFT で見られるものは、初期のアルトコイン市場ではおなじみのようです。多くのプロジェクトは、標準以下またはばかげているものでさえも、高い評価を受けています.したがって、ほとんどの NFT コレクションはゼロになります。これは厳しい真実ですが、私たちは皆、それを心に留めておく必要があります。





一方、適切な NFT を選択することで、ポートフォリオの驚くべき成長を経験し、長期にわたってここにいるコミュニティの一員になることができます。





コインまたは NFT を購入し、それがゼロになると想定します。





次の態度は、市場の厳しい時代に冷静さを保つことを可能にし、後で後悔する決定を下すことを妨げます.





教育に時間を割き、空間を一歩一歩体験してください。宇宙でやればやるほど、あなたはより賢くなります。





知恵は経験から生まれます。短絡することはできません。





自分自身を教育する十分な時間が取れない場合は、事前に戦略を立てて、ビットコインやイーサリアムなどの主要プロジェクトへのドル コスト平均法 (DCA) に集中してください。さらに、楽しみのためにいくつかの NFT を購入して、スペースでの体験を構築することもできます。





*事前に戦略を立てずにDCAを行うことは、市場でのギャンブルと何ら変わりはありません。いつ、何を売買するかという境界がありません。戦略を設定し、それを確実に実行してから、市場に参入してください。





暗号空間は人が不足していますが、アイデアは豊富です。すでに持っているスキルを移転または変更して、その分野で役立つようにすると、請求レートが大幅に増加します。





徐々に縮小しつつある業界で働くことほどつらいことはありません。あなたは他の誰よりも一生懸命働きましたが、市場全体に勝つことはできません。経済は常にシグナルを発しており、私たちがしなければならないことは、警戒を怠らず、世界を観察し、時が来たら変化を起こすことだけです。

*縛られた魂

※以下2段落はPunk 6529のインタビューではありません。





World of Warcraft は間違いなく世界的な現象であり、さまざまなゲーム内機能がゲームとそのメカニズムに影響を与えています。ゲームに実装されたアイデアの 1 つは、コミュニティ内に深く根ざした Soulbound トークンの概念であり、その名前が示すように、魂、つまりプレイヤーのキャラクターに結び付けられています。





それはどのように機能しますか? Soulbound アイテムの仕組みは非常にシンプルで、一度取得すると他の人に売却したり譲渡したりすることはできません。アイテムは、それを手に入れたキャラクターに永久にバインドされます。





Soulbound アイテムのほとんどは、報酬としてバインドされたアイテムを取得するために、かなり要求が厳しく困難なクエストを完了するか、強力なモンスターを倒す必要があります。つまり、途中で大きな障害を乗り越えなければ、ソウルバウンドのアイテムを手に入れることはできません。特定のボーナスを付与するだけでなく、プレイヤーの経験やゲームへの献身、挑戦を受けたことを意味する場合もあります。





魂のアイテムとNFTのアイデアを組み合わせるとどうなるでしょうか?





イーサリアム カンファレンスに参加して魂のトークンを獲得し、イベントに積極的に参加したことを証明することを想像してみてください。一方、受動的な参加者は、イベントへの参加を提供する魂のトークンで報われます.いずれにせよ、積極的な参加者として、または単なる聞き手として会議に参加する努力は報われます。ソウルバウンドトークンを取得した後、誰でもあなたがどのようなイベントに参加したか、イーサリアム愛好家としてどれだけ献身的であるかを確認したり、初期のイーサリアムをサポートするというあなたの主張が正しいかどうかを確認したりできます。





ソウルバウンドの NFT をプロファイルに追加して大学を卒業し、卒業とその過程で達成できたすべての成果を確認することを想像してみてください。





コミュニティのアクティブなメンバーとして、魂に縛られた NFT を集めてみませんか。誰でもいつでもあなたのプロフィールをチェックして、あなたの実績、参加したイベント、他のプレイヤーから与えられた名誉バッジなどを確認できます。





Soulbound NFT のアイデアは、仮想通貨だけでなく、さまざまなコミュニティ全体ですぐに広く議論されるようになります。私が言ったことを覚えておいてくださいね。





追加の読み物として、Vitalik Buterin によって書かれた Soulbound トークンのアイデアを紹介する次の記事を読むことを強くお勧めします。

*最後の仕上げ

NFT 技術を広めるプロセスを簡略化すると、次のようになります。





第 1 段階 — 1 億人にあらゆる種類の NFT を使用してもらいます。

第 2 段階 — ネットワーク効果を生み出しながら、NFT がもたらす可能性のアイデアを広めます。

ステージ 3 — 現代社会とそのデジタルの未来の考え方を考慮して、社会的議論を開始します。

ステージ 4 — メタバースの JPEG で世界に革命を起こします。





以下の引用は、あなたが今読んだ記事を要約したものです。沈み込みましょう。来たり消えたり、盛り上がったり落ちたりするプロジェクトではなく、アイデアを思い出して集中しましょう。アイデアに従って、その上に世界を構築します。









男は失敗する可能性があるため、男ではなくアイデアを覚えておくように言われます。彼は捕まり、殺され、忘れ去られる可能性がありますが、400 年後でもアイデアが世界を変える可能性があります。

~V フォー ヴェンデッタ





次回まで!





〜私





