Sử dụng MinIO và Python để tạo các ứng dụng hướng sự kiện có khả năng mở rộng và hiệu quả

Khởi động lại triển khai MinIO : Sau khi bạn đã định cấu hình cài đặt, hãy khởi động lại quá trình triển khai MinIO của mình để đảm bảo các thay đổi có hiệu lực.



mc admin service restart myminio



Trông chờ:

Restart command successfully sent to myminio. Type Ctrl-C to quit or wait to follow the status of the restart process....Restarted myminio successfully in 1 seconds