Ölçeklenebilir ve Verimli Olay Odaklı Uygulamalar Oluşturmak için MinIO ve Python'u Kullanmak

MinIO'daki etkinlik bildirimleri ilk başta heyecan verici görünmeyebilir, ancak güçlerinden yararlandığınızda depolama gruplarınızdaki dinamikleri aydınlatırlar. Olay bildirimleri tam teşekküllü, verimli bir nesne depolama sisteminin kritik bileşenleridir. Web kancaları MinIO ile entegrasyon için benim favori aracımdır . Olaylar dünyasında bir İsviçre Çakısı gibidirler ve çeşitli zorluklara evrensel bir çözüm sunarlar.
MinIO'nun kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü kusursuz hizmet sağlar
Araştırmamızda, akıcı ve verimli orkestrasyon sunan bir yöntem olan docker-compose'u kullanarak dağıtıma odaklanacağız. Bu yaklaşım, MinIO ve Flask için uyumlu bir ortam kurulmasını ve sorunsuz bir şekilde etkileşime girmelerini sağlayacak. MinIO hizmetini uygun kimlik bilgileri ve yapılandırmalarla entegre ederek, MinIO kova olaylarını yönetme ve bunlara yanıt vermenin pratik uygulamasını etkili bir şekilde gösteren sistematik bir iş akışı oluşturmayı hedefliyoruz.
Her zaman olduğu gibi istemci yapılandırmalarını ayarladığımızda ve yanıt verilerinin yapısını tanımladığımızda gerçek eğlence başlıyor. Bu gösterim, MinIO istemcinizi, olay bildirimi verilerinin daha fazla işlenebileceği bir Flask uygulamasına nasıl bağlayabileceğinize dair birkaç önemli hususu vurgulayacaktır. MinIO ile kendi olay odaklı sistemlerinizi geliştirirken kendinizi rahat hissetmenizi istiyoruz, bu nedenle sunduğumuz hizmetlerden yararlanın.
Veri işlemenin hem sanat hem de bilim olduğu, MinIO ile daha kolay hale geldiği bir dünyaya dalmaya hazırlanın. Bu, uygulamalarınızın verilerle çalışma biçiminde yenilik yapmak, yaratmak ve devrim yapmak için bir fırsattır.
MinIO'nun entegrasyon
Bu kılavuz teorik kavramların ötesine geçerek entegrasyonlarınızı oluşturmanız için size pratik, yürütülebilir kod parçacıkları sağlar. Bu, MinIO etkinlik bildirimlerinden yararlanma konusunda yaratıcılığınızın sınırsız potansiyelini keşfetmeniz için bir davettir.
Yolculuğumuzun ilk aşaması, sağlam bir Python uygulama ortamı oluşturmak için Docker'ın konteynerleştirme gücünden yararlanmaya adanmıştır. Yaklaşımımız, basitliği ve etkinliği nedeniyle seçilen bir yöntem olan Docker-compose ile dağıtıma odaklanıyor. Bu seçim, yüksek düzeyde işlevsellik sağlarken kullanım kolaylığı ve hızlı dağıtıma öncelik vererek geniş bir geliştirici yelpazesine hitap edecek şekilde tasarlanmıştır.
Docker-compose'u kullanarak kullanıcı dostu, konfigürasyona dayalı bir kurulum oluşturuyoruz. Bu ortam, projelerinin yeteneklerinin derinliğinden ödün vermeden hızlı dağıtım arayanlar için mükemmeldir. Projenizin özel gereksinimlerini karşılayarak gelişmiş web kancası özelliklerini entegre etmek ve MinIO ayarlarında ince ayar yapmak için basit bir yol sağlar.
Bu ortamı oluşturmak için attığımız her adım çok önemlidir. Bu sadece hizmetleri çalışır duruma getirmekle ilgili değil; kapsamlı bir sistem oluşturmak için bileşenleri anlamak ve bunlardan yararlanmakla ilgilidir. Kendi sistemlerinizi geliştirmek, inovasyonunuzu ateşleyen, genel veri yönetimi stratejinizi geliştiren ve sonunda ham verilerinizi eyleme geçirilebilir, anlayışlı bilgilere dönüştüren kıvılcım olabilir.
Bir Python uygulaması ve ortamını kurarak başlayacağız. Bu, MinIO'nun docker compose ile dağıtılmasını ve entegre edilecek hizmetleri içerir. MinIO'yu bir Flask uygulamasıyla kurmak için minio/blog-assets deposunu yerel ortamınıza kopyalamak üzere
git komutunu kullanacağız:
git clone https://github.com/minio/blog-assets.git cd flask-webhook-event-notifications docker-compose up
Bu klonlayacak
Bu docker-compose yapısı, iki hizmeti ve bunların ilgili yapılandırma değişkenlerini ana hatlarıyla belirtir. Görselleştirme amacıyla, istenen dizin yapısının ağaç görünümünü burada sağladım:
/flask-webhook-event-notifications ├── Dockerfile ├── app │ └── main.py └── docker-compose.yaml
MinIO'da bir web kancasını yapılandırmak, kullanıcı arayüzünü kullanmak,
mc (MinIO istemci yardımcı programı) kullanmak veya çeşitli programlama dilleriyle komut dosyası yazmak gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir.
MinIO şunları destekler:
Bunları kullanmak için MinIO'yu ayarlama
MinIO'dan gelen S3 olay bildirimleri şunları içerir:
Bu yapı özellikle aşağıdakiler için etkilidir:
Yukarıda özetlenen docker-compose.yaml dosyasını dağıttıktan sonra MinIO Client,
mc komut satırı yardımcı programını kullanarak devam edin. Bu kurulum, MinIO'da bir takma ad oluşturmayı, uç noktayı yapılandırmayı ve paket bildirimlerini ayarlamayı içerir.
Tek bir komut çalıştırarak oluşturabileceğimiz "minio" konteyneri için etkileşimli bir terminalin içinde çalışacağız:
docker exec -it minio /bin/sh
Mc komutlarımızı bu kabuğun içinden çalıştırmamızın nedeni, Docker minio/minio görüntüsünün zaten
mc kurulu ve kullanıma hazır olmasıdır.
Konteynerin etkileşimli terminaline girdikten sonra, MinIO İstemcisini (mc) kullanarak MinIO'yu olay bildirimleri için yapılandırma işlemi aşağıdaki temel adımları içerir:
mc alias set myminio http://localhost:9000 minio minio123
mc admin config set myminio notify_webhook:1 endpoint="http://flaskapp:5000/minio-event" queue_limit="10"
mc admin service restart myminio
Beklemek:
Restart command successfully sent to myminio. Type Ctrl-C to quit or wait to follow the status of the restart process....Restarted myminio successfully in 1 seconds
mc event add myminio/mybucket arn:minio:sqs::1:webhook --event put,get,delete
Beklemek:
Successfully added arn:minio:sqs::1:webhook
minio mc event list myminio/mybucket
Beklemek:
arn:minio:sqs::1:webhook s3:ObjectCreated:*,s3:ObjectAccessed:*,s3:ObjectRemoved:* Filter:
minio mc event list myminio/mybucket arn:minio:sqs::1:webhook --json
Beklemek:
{ "status": "success", "id": "", "event": ["s3:ObjectCreated:","s3:ObjectAccessed:", "s3:ObjectRemoved:*"], "prefix": "", "suffix": "", "arn": "arn:minio:sqs::1:webhook"}
Oluşturduğunuz hizmetlere veya entegrasyona bağlı olarak, Flask uygulamanızdan event_data'yı tanımlamanız gerekebilir ve bu, etkinliğinizin sağladığı verilerin iyi anlaşılmasını gerektirir.
{ "s3": { "bucket": { "arn": "arn:aws:s3:::mybucket", "name": "mybucket", "ownerIdentity": { "principalId": "minio" } }, "object": { "key": "cmd.md", "eTag": "d8e8fca2dc0f896fd7cb4cb0031ba249", "size": 5, "sequencer": "17A9AB4FA93B35D8", "contentType": "text/markdown", "userMetadata": { "content-type": "text/markdown" } }, "configurationId": "Config", "s3SchemaVersion": "1.0" }, "source": { "host": "127.0.0.1", "port": "", "userAgent": "MinIO (linux; arm64) minio-go/v7.0.66 mc/RELEASE.2024-01-11T05-49-32Z" }, "awsRegion": "", "eventName": "s3:ObjectCreated:Put", "eventTime": "2024-01-12T17:58:12.569Z", "eventSource": "minio:s3", "eventVersion": "2.0", "userIdentity": { "principalId": "minio" }, "responseElements": { "x-amz-id-2": "dd9025bab4ad464b049177c95eb6ebf374d3b3fd1af9251148b658df7ac2e3e8", "x-amz-request-id": "17A9AB4FA9328C8F", "x-minio-deployment-id": "c3642fb7-ab2a-44a0-96cb-246bf4d18e84", "x-minio-origin-endpoint": "http://172.18.0.3:9000" }, "requestParameters": { "region": "", "principalId": "minio", "sourceIPAddress": "127.0.0.1" } }
Bu adımları izleyerek MinIO olay bildirimlerinden etkili bir şekilde yararlanarak veri iş akışı süreçlerini önemli ölçüde otomatikleştirebilirsiniz. Daha ayrıntılı rehberlik ve bilgi için lütfen MinIO belgelerine bakın.
MinIO'yu PostgreSQL ile kurmakla ilgileniyorsanız, şu adrese göz atın:
MinIO ve PostgreSQL ile Veri Olaylarını KolaylaştırmaMinIO'nun kapsamlı yapılandırmasını ve veri olaylarının yönetimini ele aldığım yer. Bu yapılandırmalar, kullanıcı dostu bir grafik arayüz için MinIO Konsolunun kullanılmasından, daha ayrıntılı, komut dosyası oluşturulabilir bir kurulum için
mckomut satırı aracına kadar uzanır. Blog yazısı, PostgreSQL'in MinIO kullanıcı arayüzünde doğru şekilde yapılandırılmasının önemini ve değişikliklerin geçerli olması için MinIO sunucusunu yeniden başlatmanın önemini vurgulayarak konuyu daha iyi anlamanızı sağlar.
Ortamımızın konuşlandırılmasının ardından artık odak noktamızı, veri işleme ve işleme sistemimizin önemli bir yönü olan MinIO'nun Python ile entegrasyonuna kaydırıyoruz. Bu entegrasyon, MinIO'nun Flask ile sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabileceği uyumlu bir ekosistem oluşturma açısından çok önemlidir.
Gösterim kodumuzda, uygulamanın işlevselliğinin amaçlanan amaca uygun olmasını sağlamak için Python içe aktarmalarını dikkatli bir şekilde seçiyoruz.
flask paketi, gelen HTTP isteklerini işlemek için uç noktaları tanımlayarak web sunucusu altyapısını oluşturur. Daha sonra uygulama, MinIO olay bildirimlerini istenilen şekilde işleyecek şekilde kodlanabilir.
from flask import Flask, jsonify, request
Bu içe aktarmalar toplu olarak uygulamanın temelini oluşturarak MinIO olay bildirimlerini almasına ve işlemesine olanak tanır.
Bir Flask uygulaması başlatılır ve
/minio-event yolunda POST isteklerini işlemek için bir uç nokta ayarlanır. Flask, Python'da web uygulamalarını ve API uç noktalarını ayarlamak için ideal bir mikro web çerçevesidir.
app = Flask(__name__) @app.route('/minio-event', methods=['POST']) def handle_minio_event(): event_data = request.json app.logger.info(f"Received MinIO event: {event_data}") return jsonify(event_data), 200
Flask uygulamasındaki
handle_minio_event işlevi, MinIO olay verilerini içeren POST isteklerini işler ve MinIO olay bildiriminden alınan
event_data döndürür.
Bu yaklaşım, gerçek zamanlı işlemeyi ve depolama olaylarına yanıt vermeyi kolaylaştırarak MinIO depolama sistemi ile Flask uygulaması arasında dinamik etkileşimi mümkün kılar.
Bu blog gönderisi, MinIO kova olay bildirimlerinin gücünü ve esnekliğini göstermek için Docker ortamında MinIO ve Python'u kullandı ve ölçeklenebilir, verimli olay odaklı uygulamalar oluşturmaya yönelik stratejik bir yaklaşımı ortaya koydu.
Docker'ın konteynerizasyon teknolojisiyle kullanılması, MinIO ve Flask gibi bileşenlerin bağımsız ancak uyumlu bir şekilde çalışmasına olanak sağlamasıyla öne çıkıyor. Elbette bu konteynerleştirilmiş bulut yerel kurulum, çatışmaları ve bağımlılıkları en aza indirerek Docker ve Docker konteynerlerinin modern yazılım mimarisindeki önemini vurguluyor.
MinIO webhook olay bildirimlerine ilişkin araştırmamızın sonucunda, dinamik programlama dilinin sinerjisi ile MinIO'nun müthiş gücünün benzersiz bir araç seti sunduğuna ikna oldum. Bu eşleştirme, uygulama geliştirmede sınırsız fırsatların önünü açıyor. Bize yalnızca yenilik yapma ve düzene koyma gücü vermekle kalmıyor, aynı zamanda olağanüstü verimlilik ve uyarlanabilirlik ile yeteneklerimizi genişletme gücü veriyor.
Bu kılavuz, Python kullanarak API geliştirmenin basitliğini ve etkinliğini göstererek, devam eden inovasyon ve sürekli değişen talepleri karşılamak için sağlam bir temel oluşturmuştur. Hem veri yönetiminde hem de uygulama geliştirmenin evriminde sürekli ilerleme için gerekli olan uyarlanabilirliğin altını çiziyor. Bu yaklaşım sadece bir metodoloji değildir; teknolojik çabalarımızı geleceğe hazır hale getirmenin bir yoludur.