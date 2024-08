Ölçeklenebilir ve Verimli Olay Odaklı Uygulamalar Oluşturmak için MinIO ve Python'u Kullanmak

MinIO Dağıtımını Yeniden Başlatma : Ayarları yapılandırdıktan sonra değişikliklerin etkili olmasını sağlamak için MinIO dağıtımınızı yeniden başlatın.



mc admin service restart myminio



Beklemek:

Restart command successfully sent to myminio. Type Ctrl-C to quit or wait to follow the status of the restart process....Restarted myminio successfully in 1 seconds