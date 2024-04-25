使用 MinIO 和 Python 创建可扩展且高效的事件驱动应用程序

MinIO 中的事件通知乍一看可能并不令人兴奋，但一旦您利用了它们的强大功能，它们就会照亮您的存储桶内的动态。事件通知是成熟、高效的对象存储系统的关键组件。Webhook 是我个人最喜欢的与 MinIO 集成的工具。它们就像事件世界中的瑞士军刀，为各种挑战提供了通用解决方案。
MinIO 的用户友好型用户界面提供无缝服务
在我们的探索中，我们将专注于使用 docker-compose 进行部署，这是一种提供简化和高效编排的方法。这种方法将涉及为 MinIO 和 Flask 设置一个有凝聚力的环境，使它们能够无缝交互。通过将 MinIO 服务与其适当的凭据和配置集成，我们旨在创建一个系统的工作流程，有效地展示管理和响应 MinIO 存储桶事件的实际应用。
一旦我们设置了客户端配置并定义了响应数据的结构，真正的乐趣就开始了。此演示将重点介绍如何将 MinIO 客户端连接到 Flask 应用程序的几个关键方面，在该应用程序中可以进一步处理事件通知数据。我们希望您能够轻松地使用 MinIO 开发自己的事件驱动系统，因此请利用我们在
准备好进入一个数据处理既是一门艺术又是一门科学的世界，MinIO 让数据处理变得更简单。这是一个创新、创造和彻底改变您的应用程序处理数据方式的机会。
MinIO 与
本指南超越了理论概念，为您提供了实用的可执行代码片段来构建您的集成。它邀请您探索利用 MinIO 事件通知的无限创造力潜力。
我们旅程的初始阶段致力于利用 Docker 容器化的强大功能来构建强大的 Python 应用程序环境。我们的方法以使用 Docker-compose 进行部署为中心，这种方法因其简单性和有效性而被选中。这一选择旨在满足广泛的开发人员的需求，优先考虑易用性和快速部署，同时确保高水平的功能。
利用 Docker-compose，我们创建了一个用户友好的、配置驱动的设置。此环境非常适合那些寻求快速部署而不牺牲项目功能深度的人。它提供了一条直接的途径来集成高级 webhook 功能和微调 MinIO 设置，以满足您项目的特定要求。
我们在设置此环境时采取的每个步骤都至关重要。这不仅仅是让服务启动并运行；而是要理解和利用组件来创建一个全面的系统。开发自己的系统可以成为点燃您创新的火花，增强您的整体数据管理策略，并最终将您的原始数据转化为可操作、有见地的信息。
我们将首先设置一个 Python 应用程序及其环境。这涉及使用 docker compose 部署 MinIO 和要集成的服务。要使用 Flask 应用程序设置 MinIO，我们将使用
git命令将minio/blog-assets存储库克隆到您的本地环境：
git clone https://github.com/minio/blog-assets.git cd flask-webhook-event-notifications docker-compose up
这将克隆
此 docker-compose 结构概述了两个服务及其各自的配置变量。为了便于可视化，我在此处提供了所需目录结构的树形视图：
/flask-webhook-event-notifications ├── Dockerfile ├── app │ └── main.py └── docker-compose.yaml
在 MinIO 中配置 webhook 可以通过多种方法完成，包括使用用户界面、使用
mc （MinIO 客户端实用程序）或通过使用各种编程语言编写脚本。
MinIO 支持
设置 MinIO 以利用这些
MinIO 的 S3 事件通知包括
这种结构对于
部署上述docker-compose.yaml后，继续使用 MinIO 客户端
mc命令行实用程序。此设置包括在 MinIO 中创建别名、配置端点和设置存储桶通知。
我们将在“minio”容器的交互式终端内工作，我们可以通过运行单个命令来生成它：
docker exec -it minio /bin/sh
从这个 shell 内部运行 mc 命令的原因是 Docker minio/minio镜像已经安装了
mc并且准备就绪。
进入容器的交互式终端后，使用 MinIO 客户端（mc）配置 MinIO 以进行事件通知的过程涉及以下关键步骤：
mc alias set myminio http://localhost:9000 minio minio123
mc admin config set myminio notify_webhook:1 endpoint="http://flaskapp:5000/minio-event" queue_limit="10"
mc admin service restart myminio
预计：
Restart command successfully sent to myminio. Type Ctrl-C to quit or wait to follow the status of the restart process....Restarted myminio successfully in 1 seconds
mc event add myminio/mybucket arn:minio:sqs::1:webhook --event put,get,delete
预计：
Successfully added arn:minio:sqs::1:webhook
minio mc event list myminio/mybucket
预计：
arn:minio:sqs::1:webhook s3:ObjectCreated:*,s3:ObjectAccessed:*,s3:ObjectRemoved:* Filter:
minio mc event list myminio/mybucket arn:minio:sqs::1:webhook --json
预计：
{ "status": "success", "id": "", "event": ["s3:ObjectCreated:","s3:ObjectAccessed:", "s3:ObjectRemoved:*"], "prefix": "", "suffix": "", "arn": "arn:minio:sqs::1:webhook"}
根据您正在构建的服务或集成，您可能需要从 Flask 应用程序中识别 event_data，这需要很好地理解您的事件提供的数据。
{ "s3": { "bucket": { "arn": "arn:aws:s3:::mybucket", "name": "mybucket", "ownerIdentity": { "principalId": "minio" } }, "object": { "key": "cmd.md", "eTag": "d8e8fca2dc0f896fd7cb4cb0031ba249", "size": 5, "sequencer": "17A9AB4FA93B35D8", "contentType": "text/markdown", "userMetadata": { "content-type": "text/markdown" } }, "configurationId": "Config", "s3SchemaVersion": "1.0" }, "source": { "host": "127.0.0.1", "port": "", "userAgent": "MinIO (linux; arm64) minio-go/v7.0.66 mc/RELEASE.2024-01-11T05-49-32Z" }, "awsRegion": "", "eventName": "s3:ObjectCreated:Put", "eventTime": "2024-01-12T17:58:12.569Z", "eventSource": "minio:s3", "eventVersion": "2.0", "userIdentity": { "principalId": "minio" }, "responseElements": { "x-amz-id-2": "dd9025bab4ad464b049177c95eb6ebf374d3b3fd1af9251148b658df7ac2e3e8", "x-amz-request-id": "17A9AB4FA9328C8F", "x-minio-deployment-id": "c3642fb7-ab2a-44a0-96cb-246bf4d18e84", "x-minio-origin-endpoint": "http://172.18.0.3:9000" }, "requestParameters": { "region": "", "principalId": "minio", "sourceIPAddress": "127.0.0.1" } }
通过遵循这些步骤，您可以有效地利用 MinIO 事件通知，显著自动化数据工作流程。有关更详细的指导和信息，请参阅 MinIO 文档
如果你有兴趣使用 PostgreSQL 设置 MinIO ，请查看
使用 MinIO 和 PostgreSQL 简化数据事件，我在其中介绍了 MinIO 的广泛配置和数据事件管理。这些配置包括使用MinIO 控制台（用户友好的图形界面）和
mc命令行工具（更详细、可编写脚本的设置）。这篇博文进一步加深了您对该主题的理解，强调了在 MinIO UI 中正确配置 PostgreSQL 的重要性以及重新启动 MinIO 服务器以使更改生效的重要性。
在部署环境之后，我们现在将重点转移到 MinIO 与 Python 的集成，这是我们数据处理和处理系统的一个关键方面。这种集成对于创建一个有凝聚力的生态系统至关重要，MinIO 可以与 Flask 无缝协作。
在我们的演示代码中，我们精心选择了 Python 导入
flask以确保应用程序的功能符合其预期用途。flask 包创建了 Web 服务器基础架构，定义了端点来处理传入的 HTTP 请求。然后可以对应用程序进行编码，以任何所需的方式处理 MinIO 事件通知。
from flask import Flask, jsonify, request
这些导入共同构成了应用程序的基础，使其能够接收和处理 MinIO 事件通知。
实例化 Flask 应用程序，并设置端点以处理路由
/minio-event上的 POST 请求。Flask 是 Python 中的微型 Web 框架，非常适合设置 Web 应用程序和 API 端点。
app = Flask(__name__) @app.route('/minio-event', methods=['POST']) def handle_minio_event(): event_data = request.json app.logger.info(f"Received MinIO event: {event_data}") return jsonify(event_data), 200
Flask 应用程序中的
handle_minio_event函数处理包含 MinIO 事件数据的 POST 请求，并返回从 MinIO 事件通知收到的
event_data 。
这种方法有利于实时处理和响应存储事件，从而实现 MinIO 存储系统和 Flask 应用程序之间的动态交互。
这篇博文在 Docker 环境中使用 MinIO 和 Python 来展示 MinIO 存储桶事件通知的强大功能和灵活性，并展示了创建可扩展、高效的事件驱动应用程序的战略方法。
Docker 及其容器化技术的使用脱颖而出，使 MinIO 和 Flask 等组件能够独立但有凝聚力地工作。当然，这种容器化的云原生设置最大限度地减少了冲突和依赖，凸显了 Docker 和 Docker 容器在现代软件架构中的重要性。
在对 MinIO webhook 事件通知的探索中，我坚信动态编程语言与 MinIO 强大功能的协同作用将带来无与伦比的工具包。这种组合为应用程序开发铺平了无限的机会。它不仅使我们能够创新和简化，而且还能够以卓越的效率和适应性扩展我们的能力。
本指南展示了使用 Python 进行 API 开发的简单性和有效性，为持续创新和满足不断变化的需求奠定了坚实的基础。它强调了适应性，这对于数据管理和应用程序开发的发展至关重要。这种方法不仅仅是一种方法论；它是一条确保我们的技术努力面向未来的途径。