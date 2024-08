Uso de MinIO y Python para crear aplicaciones basadas en eventos escalables y eficientes

Reiniciar la implementación de MinIO : Una vez que haya configurado los ajustes, reinicie su implementación de MinIO para asegurarse de que los cambios surtan efecto.



mc admin service restart myminio



Esperar:

Restart command successfully sent to myminio. Type Ctrl-C to quit or wait to follow the status of the restart process....Restarted myminio successfully in 1 seconds