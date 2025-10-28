QuickSwap tích hợp Perpetual Hub Ultra của Orbs, đưa giao dịch Perps cấp tổ chức đến cơ sở

Tel Aviv, Israel, ngày 28 tháng 10 năm 2025/Chainwire/--Orbs, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng Layer-3 hàng đầu, hôm nay thông báo rằng QuickSwap, một trong những sàn giao dịch phi tập trung lâu đời nhất trong DeFi, đã tích hợp Perpetual Hub Ultra, được cung cấp bởi Orbs. Thông qua sự tích hợp này, người dùng QuickSwap có quyền truy cập vào tính thanh khoản sâu, đòn bẩy tùy chỉnh và thực hiện hiệu quả trong một tập hợp perps được quản lý đầy đủ, mô-đun. Được cung cấp bởi mạng lưới xác nhận phi tập trung của Orbs, hệ thống cung cấp trải nghiệm giao dịch liền mạch kết hợp tính minh bạch trên chuỗi với hiệu suất cấp CeFi. Được xây dựng cùng với Symm.io, Perpetual Hub Ultra hiệu quả khởi động thanh khoản cho các sàn giao dịch phi tập trung, cho phép họ khởi động nhanh hơn và với trải nghiệm người dùng tối ưu từ ngày đầu tiên. Ultra cung cấp mọi thứ mà DEX cần để ra mắt một nền tảng perps hiệu suất cao, bao gồm bảo vệ, thanh toán, oracles và một giao diện người dùng chuyên nghiệp. một khi tích hợp, Ultra cho phép định tuyến thanh khoản từ cả hai nguồn onchain và offchain, bao gồm các sàn giao dịch tập trung lớn như Binance, cho phép giao thức truy cập vào việc thực hiện sâu mà không cần phát triển backend phức tạp. Bằng cách đóng gói toàn bộ cơ sở hạ tầng perps vào một lớp tích hợp mô-đun, Ultra cho phép các sàn giao dịch, tổng hợp và frontend triển khai các sản phẩm giao dịch cấp tổ chức với công nghệ tối thiểu và thời gian thị trường nhanh. Perpetual Hub Ultra mang lại giao dịch dựa trên ý định đến tương lai vĩnh cửu, cho phép các địa điểm giao dịch mới phù hợp với hiệu suất và tính linh hoạt của các nền tảng tập trung trong khi duy trì phi tập trung và bảo mật. Về QuickSwap QuickSwap được thiết kế để giải quyết các vấn đề về phí khí đốt cao và các giao dịch chậm được tìm thấy trong các sàn giao dịch phi tập trung khác, đặc biệt là trên Ethereum. ra mắt vào tháng 10 năm 2021, QuickSwap tận dụng các giải pháp mở rộng Layer 2 của mạng Polygon để cung cấp cho người dùng các giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn. https://quickswap.exchange/ https://quickswap.exchange/ Về Orbs Orbs là một blockchain phân cấp Layer-3 (L3) được thiết kế đặc biệt cho giao dịch onchain tiên tiến. Sử dụng sự đồng thuận Proof-of-Stake, Orbs hoạt động như một lớp thực thi bổ sung, tạo điều kiện cho logic phức tạp và các kịch bản vượt ra ngoài chức năng bản địa của các hợp đồng thông minh. Các giao thức được cung cấp bởi Orbs như dLIMIT, dTWAP, Liquidity Hub và Perpetual Hub đẩy ranh giới của DeFi và công nghệ hợp đồng thông minh, giới thiệu thực thi cấp CeFi cho giao dịch trên chuỗi. Tìm hiểu thêm: https://www.orbs.com/ https://www.orbs.com/ Liên hệ Đánh Hammer Xin chào@orbs.com \n \n Câu chuyện này được xuất bản dưới dạng thông cáo báo chí của Btcwire theo Chương trình Blog Kinh doanh của HackerNoon. Câu chuyện này được xuất bản dưới dạng thông cáo báo chí của Btcwire theo Chương trình Blog Kinh doanh của HackerNoon. Chương trình Chương trình